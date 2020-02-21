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Гость TJ
Anna Begiashvili
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«ВИЧ-отрицатели — это чаще всего уже заражённые люди»: главное из общения вирусолога Оксаны Станевич с TJ Материал редакции

Чем коронавирус похож на грипп, как общаться с антипрививочниками и почему для врачей из СПИД-центров нужны особые условия.

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Фото из соцсетей Оксаны Станевич

14 февраля гостьей TJ стала специалист по вирусным и бактериальным инфекциям Оксана Станевич. Она отвечала на вопросы в комментариях. Мы выбрали главное из общения Оксаны с пользователями TJ, сократив для удобства некоторые ответы.

Гость TJ: Оксана Станевич — специалист по…
Общение в комментариях начнётся в 19:30 по Москве. О ВИЧ, коронавирусе и не только.
tjournal.ru

Об отношении к пациентам с ВИЧ в России

Нельзя сказать, что проблема ВИЧ в России игнорируется вовсе: всё-таки больных обеспечивают дорогостоящими препаратами от ВИЧ бесплатно, хоть зачастую и приходится отстаивать очереди. В остальном проблемы с ВИЧ не то чтобы являются для России специфическими. Это отражение общих проблем в системе здравоохранения.

Более специфична для больных ВИЧ проблема дискриминации в системе здравоохранения среди врачей неинфекционного профиля. Низкое качество подготовки по этому вопросу и субъективное ощущение медработников, что ВИЧ-инфекция встречается только у маргиналов, приводит к фатальным последствиям у таких пациентов в нашей стране.

Сопротивление половому просвещению встречается не только «сверху», но и «изнутри» — многие люди не согласны, чтобы их дети «слушали про секс». Этот вопрос относится к особенностям мышления общества.

Как общаться с ВИЧ-диссидентами и антипрививочниками

Общение с ВИЧ-диссидентами и антиваксерами — это всегда мучительно, но точно необходимо. В случае антиваксеров их противодействие — это часто безотчётное чувство страха, работать с которым надо не давлением и снобизмом, а вдумчивой психологичной беседой с выслушиванием аргументов. Мне реже приходится работать с антиваксерами, поскольку я чаще лечу взрослых пациентов и сталкиваюсь с отрицателями ВИЧ.

ВИЧ-отрицатели — это чаще всего уже заражённые люди. Взаимодействие с ними — тяжёлый кропотливый труд, который падает на плечи амбулаторного звена — СПИД-центра. Он должен организовать это общение таким образом, чтобы успеть донести свои аргументы до того, как у пациента разовьётся СПИД.

Здесь все вспомнят, что у врачей амбулаторного звена не так уж и много эмпатии. А, тем временем, от этой эмпатии и психологизма напрямую зависит длительность и качество жизни пациента. Поэтому я бы для таких врачей устроила особые условия работы: с нормальным режимом, длительностью приёма, возможностью обучаться основам психологического консультирования и самим проходить психотерапию.

Насколько эффективна терапия от ВИЧ

Так называемая терапия от ВИЧ — антиретровирусная терапия — очень важна. Она спасла жизни многих людей, живущих с ВИЧ. Продолжительность жизни тех, кто начал принимать терапию рано, когда ВИЧ еще не подавил иммунную систему, сопоставима с таковой без ВИЧ (да-да!).

Конечно, любая терапия имеет побочные эффекты, в том числе — влияние на печень. Но, во-первых, они выражены не у всех препаратов, а, во-вторых, терапию при необходимости можно скорректировать, заменив один препарат из схемы на другой.

Терапия снижает вирусную нагрузку до неопределяемой и не даёт заражать других, останавливает развитие СПИДа и связанных с ним онкологических заболеваний. При СПИДе риск заболеть раком возрастает во много раз, некоторыми его видами — в несколько сотен раз. Благодаря терапии эти риски сильно снижаются, хотя влияние малых концентраций вируса всё же остается, уже не говоря о запущенных ранее патологических процессах.

Чем коронавирус похож на грипп

Грипп и коронавирус действительно похожи. Они вызывают острую респираторную инфекцию у тех, кто заболел. А у тех, кто ослаблен больше остальных, провоцируют развитие поражения лёгочной ткани за счёт трёх вещей:

  • вирусной пневмонии;
  • агрессивной реакции иммунитета против заражённой лёгочной ткани;
  • присоединения бактериальной инфекции.

От гриппа лекарства есть. В прошлом разработали ремантадин, к которому у гриппа развилась устойчивость, далее — осельтамивир и занамивир, которые хоть и ненамного сокращают длительность заболевания, но противовирусный эффект всё же имеют, сейчас говорят о новом лекарстве — балоксавир марбоксил.

От коронавируса ещё нет такого количества разработанных лекарственных молекул. Но их разрабатывают, чтобы предотвратить распространение болезни в таких масштабах в будущем и облегчить течение инфекции у ослабленных людей. Но, конечно, много надежд на вакцину.

Стали ли люди лучше справляться с эпидемией в случае со вспышкой коронавируса Covid-19

Эксперты-вирусологи и специалисты ВОЗ обратили внимание на то, что в этот раз человечество ведёт себя вполне неплохо. Несмотря на позднее закрытие рынка в Ухани. В отличие от случаев с испанкой и тем же SARS (известен, как атипичная пневмония), правительства разных стран продемонстрировали готовность коллаборировать в борьбе с общей угрозой.

Геном коронавируса почти сразу был отсеквенирован и выложен в общий открытый доступ. Несколько серьёзных исследовательских групп начали разработку вакцины. ВОЗ смогла усилить противоэпидемические мероприятия, дав рекомендации правительствам разных стран. Группа экспертов-вирусологов приехала в Китай. А благодаря СМИ об инфекции узнало как можно больше людей.

Смертность и летальность — это одно и то же?

Два понятия — летальность и смертность — отличаются тем, что в первом случае считается количество умерших на количество заболевших, а во втором — количество умерших от этой болезни к средней численности популяции. Смертность обобщает в себе как летальность, так и контагиозность (способность к распространению среди популяции).

Правильную метрику для сравнения нужно выбирать, исходя из решаемой задачи: если хочется оценить личные риски умереть от инфекции, нужно смотреть смертность, если же вы врач и к вам привезли пациента с конкретным заболеванием, нужно смотреть летальность.

Сравнивать инфекции между собой корректно, учитывая как контагиозность, так и летальность. Для этого строят специальные графики.

​Пример такого графика: Эболу сравнивают с другими инфекциями Инфографика The Guardian

#медицина #вич #covid19 #здоровье

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