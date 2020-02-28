Гость TJ: Водитель троллейбуса

Прямой эфир
что происходит в интернете
Задавайте вопросы в комментариях: ответы появятся после 16:00.
Всем привет! Я Денис, и я водитель троллейбуса. С детства мне нравился именно этот вид транспорта.
Я собирал троллейбусы из конструктора, рисовал в альбомах и, конечно, обожал в них кататься при любой удобной возможности. Уже в 20 лет я пошёл учиться в иркутское троллейбусное депо на водителя троллейбуса. Обучение шло полгода, к 21 году я как раз окончил курсы и получил права категории Tb. Три года я работал в родном Иркутске, а с лета 2019 года я вожу рогатого в Петербурге.
Дома у меня два десятка игрушечных троллейбусов. Начинал покупать сам, а потом уже стали дарить друзья по поводу и без. С удовольствием расскажу вам, почему троллейбус медленный (иногда), почему в дождь вас иногда бьёт током от троллейбуса, откуда штанги (токоприёмники) знают, в каком направлении им проходить стрелку, а также многое другое.
Сергей Звезда
Всем привет. В этой рубрике мы особо проявляем уважение друг к другу, стараемся не флудить и голосуем за самые понравившиеся вопросы, чтобы гость ответил на них в первую очередь
Нефтяной якорь
Могу ли я купить себе троллейбус и кататься на нём по городу? Нашёл объявление о продаже. В чём подводные камни? Как платить за электричество потом? Очень хочу электромобиль, но на теслу нет денег.
Регулярный шарНефтяной
Надеюсь, Гость будет отвечать не сидя за рулем)
Sapar Nurkamal
Почему много женщин-водителей троллейбусов и так мало женщин-водителей автобусов? В чем разница?
Даниэл ВукоевичSapar
Думаю связано с тем, что это бывшие кондукторы. Из-за малой популярности профессии водителя троллейбуса им предлагают переучиться. Но это только мои догадки.
Рог КириллSapar
Встречал такое объяснение, что в случае поломки автобусы раньше нужно было чинить водителю, поэтому к водителям автобусов предъявлялись дополнительные требования по физической силе. Вот и брали на автобусы мужчин.
Регулярный шарSapar
А еще больше женщин-водителей у трамваев
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Damir KombikovSapar
У автобусов вроде повышенная категория «вредности». Поэтому женщинам было запрещено на них работать
Потенциальный щит
Красивый)
Было ли такое, что кого-то током ебнуло?
Часто люди катаются зайцем сзади?
Хотите иметь тонированые окна, что-бы не сидеть как в аквариуме?
Часто попадаются бабки, орущие вам в кабину?
Какой самый необычный случай произошел на работе?
Андрей Заварзин
Проводятся ли забивы водители троллейбусов против водителей автобусов?
Регулярный шар
Почему троллейбус медленный (иногда?)
Почему в дождь вас иногда бьёт током от троллейбуса?
Откуда штанги (токоприёмники) знают, в каком направлении им проходить стрелку?
Что-то еще многое расскажите?
Victor EredelРегулярный
Если не ошибаюсь, то зависит от того, нажата ли педаль "газа" в момент прохождения стрелки. Если нажата, то троллейбус идёт в одну сторону, если нет —то в другую.
Регулярный шарVictor
Если не ошибаюсь
С такими ответами, главное что бы не вы были водителем троллейбуса, в котором я поеду
Victor EredelРегулярный
Я водитель троллейбуса только в моих детских мечтах.
Инженерный кот
Почему тебя так привлекают именно троллейбусы? Куда может пойти карьера водителя троллейбуса, есть ли какая-то градация? Планируешь ли менять профессию в будущем?
Инженерный котИнженерный
Играл ли ты когда-нибудь в троллейбус в ванной?
Дмитрий Дубовик
По дому ходят без трусов водители автобусов?
Владимир Моденов
Почему рога троллейбуса иногда отрываются от проводов линии? Это из-за качества последних или превышения скорости?) Как раз сегодня немного опоздал на работу из-за этого 🚎
Владимир МоденовВладимир
Простите за слово рога :) Знаю, что оно очень обывательское
colorlessВладимир
Из за качества сети и подвижного состава. У современных троллейбусов таких проблем по минимуму.
Наши чиновники забили хер на троллейбусы и пилят бабки на электробусах, поэтому закономерный итог ближайших 10 лет - электробусы, автобусы и маршрутки...
Владимир Моденовcolorless
ну да, это случилось явно не с современным троллейбусом :)
Многие дебаркадер
Есть ли преимущества у троллейбуса перед электробусом ?
Регулярный шарМногие
Постоянный ток, не нужно заряжаться
пепсиМногие
Только одно — постоянная подпитка
Регулярный шар
Расскажите, как видите будущее троллейбусов как городского транспорта. Например в Москве очищают от проводов улицы. Как относитесь к таким изменениям?
Какая модель троллейбуса вам больше всего нравится?
Опишите изменения, которые произошли после переезда из Иркутска в Спб. Как было там, как в Спб?
Сергей Звезда
Всем привет. В этой рубрике мы особо проявляем уважение друг к другу, стараемся не флудить и голосуем за самые понравившиеся вопросы, чтобы гость ответил на них в первую очередь
Потенциальный щитСергей
Бубубу
Emile ZäkievСергей
привет-привет
Регулярный шарСергей
Привет
boobsmakemehappyСергей
Отличный гость, спасибо
Илья Тимофеев
Расскажите самый дикий и смешной случай из вашей практики. Из серии "рассказали бы - не поверил!"
Никита Лихачёв
Эта социальная реклама на тебя как-нибудь повлияла? Почему сделал такой выбор профессии? https://youtu.be/EEQdmpw7wZI
Потенциальный щитНикита
Вернись к нам( мы всё простим, и приймем обратно на сеновал
Emile ZäkievПотенциальный
он не придет( у него там свой сеновал с мейлрусятами
Регулярный шарНикита
Привет!
Kseniya Avvakumova
Сколько времени проводишь за рулём? Сколько длится перерыв на конечной?
Делится ли маршрут на участки, где нужно все твое внимание и на места, где наоборот можно левой пяткой рулить? Что это за промежутки?Или все время примерно одинаково напряжено/расслабленно? Случалось ли нечаянно уехать не по своему маршруту?
Hypno Toad
Правда ли то, что у троллейбуса нереально много дури? Можно ли стартануть с пробуксом? Коробка автомат или механика? Как часто усики слетают с контактов и почему это происходит? Думали ли вы переклассифицироваться в водители электробуса? Как вы оцениваете своё благосостояние (последний визит за границу, новые вещи, книги, электроника)? Как долго вы собираетесь работать на транспорте/в сфере перевозок? Каким профессиональным деформациям вы подвержены и что об этом думают ваши близкие/родственники?
Victor EredelHypno
Какая коробка у троллейбуса? Там же не двс и нет передач.
boobsmakemehappyVictor
Коробка передач и на электрокарах бывает)
Konstantin Panphilov
почему в дождь вас иногда бьёт током от троллейбуса
Привет, ещё одна фобия.
Вопрос такой: какие варианты развития карьеры? То есть ты планируешь 40 лет водить троллейбус, или есть варианты продвинуться внутри парка и занять руководящую должность, скажем?
Повседневный спрейKonstantin
Типичный атлант с vc.ru
Илья ТимофеевПовседневный
Он - добился!
That catKonstantin
Чуваку нравятся троллейбусы, а не депо троллейбусное.
Konstantin PanphilovThat
Не решай за него!
Подробный пистолет
Как реагируют девушки, когда узнают, что ты - водитель троллейбуса?
George WeillerПодробный
просят подержаться за поручень)
Илья Тимофеев
Что изменилось с момента, когда вход в троллейбус (как и другой общественный транспорт) стал через все двери, а не через переднюю? Насколько реально помогают терминалы в салоне, куда можно карточку приложить и оплатить проезд? Влияет ли это реально на скорость движения?
Денис УгаровИлья
Я думаю вход в общественный транспорт через переднюю дверь был только в Москве. В других городах такого не помню. А водитель у нас из Иркутска и работает в Спб.
Илья ТимофеевДенис
Вот этого не знал. Это был реальный ад! По 10 минут на каждой остановке.
Денис УгаровИлья
Так народ в Москве приучали платить за проезд, потому что проход был только через турникет спереди.
Это был эксперимент, первые такие автобусы ввели в Зеленограде, помню офигел когда увидел, потом их уже ввели в Москве. Но да, хорошо что их убрали.
Илья ТимофеевДенис
Я, признаться, не ездил года 4-5, и буквально недавно проехался - и офигел от того, как всё изменилось. В том числе вход через все двери, на каждой ручке терминал оплаты, телевизоры в салонах, зарядки USB около сидений. И это переделанные Икарусы, либо их новые модели, но мне кажется их просто прокачали.
UPD: речь про автобусы, модель троллейбусов не знаю, но там тоже хорошо - возможно это не Икарусы.
Emile Zäkiev
правда ли что троллейбус за секунды до сотни может разгоняться пустым?
Nikolay MnEmile
Разумеется. Пустой троллейбус только F1 уступает, да и то немного.
Андрей Кривицкий
Зачем водители траллика тормозят перед зеленым?
George WeillerАндрей
до слёз. они начинают тормозить уже за 50 метров до зелёного светофора..
Кремлевский месяц
Если кто-то беспредельничает в троллейбусе или происходит какой- нибудь конфликт, мордобой, ругань-перепалка. Как реагируешь в таких ситуациях? Пускал ли в ход дежурную монтировку, и есть ли она у тебя вообще?
Роман Трусов
Как по-твоему бороться с ебланами, которые паркуются рядом с остановками и мешают проехать?
Red Apple
Парни знакомятся?
Артём Плотников
Как обстоят дела с заработной платой водителя троллейбуса в крупных городах? В регионах она довольно небольшая и жить на неё достойно очень тяжело, может в городах-миллионниках с этим получше?
Регулярный шарАртём
Дополню, что заявленная ЗП в СПБ 63к средняя. Правда ли? От чего вообще зависит?
George Weiller
Как часто у вас слетают рога?
У меня в городе был коварный поворот, на котором частенько это происходило.
А еще бесило, что при этом водитель ОЧЕНЬ резко, будто всей силой вдавливал педаль тормоза и всех сносило с ног. Это такая специфика троллейбуса или неопытность водителя?
Дима Вагабов
Почему так жесток снег?
Художественный кот
Я собирал троллейбусы из конструктора, рисовал в альбомах и, конечно, обожал в них кататься при любой удобной возможности.
Мой дядя был водителем троллейбуса, как же я их обожал, особенно все эти звуковые электро эффекты в кабине.
Теперь вопрос: известно, что в салоне есть специальные люки в полу, приходилось ли когда-нибудь справлять нужду туда?
Илья Тимофеев
Что чувствует человек, перевозящий сотню людей, как побороть страх и груз ответственности, когда понимаешь: ты везешь кучу народу и за них отвечаешь?
Shevtsov
Как относитесь к водителям, которые курят во время рейса и разговаривают по телефону? Сами так делаете?
Андрей ЗаварзинShevtsov
Открою секрет, но в Москве в кабине камеры стоят, там нельзя так делать
Роман Анищенко
Общемировой вирус, возможность третьей мировой, фондовые рынки в жопе. Tj приглашает водителя троллейбуса. Мы как будто в Австралии живем.
Подробный пистолетРоман
Инфекционист уже был
Виктор ГанелесПодробный
А расшифровка была?
Подробный пистолетВиктор
Да
Виктор ГанелесПодробный
(Ушёл искать)
ПодробныйВиктор
https://tjournal.ru/guest/144769-vich-otricateli-eto-chashche-vsego-uzhe-zarazhennye-lyudi-glavnoe-iz-obshcheniya-virusologa-oksany-stanevich-s-tj
Комментарий удален
Денис Угаров
Что будешь водить, когда троллейбусы окончательно вымрут? В Москве их кстати уже совсем нет, я думаю скоро и в Питере уберут.
пепсиДенис
Электробусы будет водить. Сайберпанк же, аллё!
Денис Угаровпепси
Так он кайфует от троллейбусов, а электробус как автобус :/
пепсиДенис
cruel cruel world
Emile Zäkiev
зачем в кабине мыльница
Боковой корабль
Денис, а ваше сердце уже занято другим мужчиной?
Регулярный шар
В СПб много водителей городского транспорта - женщины. В частности троллейбусы и трамваи. Удивились этому? Как относитесь? Мужская профессия или для женщин тоже ок? Вопрос дурацкий, норм конечно же это всё, да и мне в принципе нравится, что человек занимается тем что ему нравится. Но может были какие-нибудь интересные истории на эту тему у вас
Непростой цвет
Девчонки знакомятся?
Maksim Derkach
Играешь ли в транспортные стратегии\симуляторы типа Cities in Motion или City Bus Simulator, чтобы расслабиться после работы?
Грамотный Орзэмэс
До Горьковской доеду?
Регулярный шарГрамотный
Неа
Sapar Nurkamal
Как троллейбусы ездят без тока?
Виктор ГанелесSapar
По инерции?
Илья ТимофеевВиктор
Мне казалось, там есть огромный аккумулятор, который довезет немного, но посмотрим на ответ
George WeillerИлья
но каждый раз он будет просто стоять, если впереди кто-то сломался)
Регулярный шарВиктор
На буксире
Илья Тимофеев
Когда мне не в мочь пересилить беду.
Когда подступает отчаяние.
Я в синий троллейбус сажусь на ходу.
В последний, случайный.
Полночный троллейбус по улице мчи.
Верши по бульварам кружение.
Чтоб всех подобрать потерпевших в ночи.
Крушение...
Последний троллейбус, мне дверь отвори.
Я знаю, как в зябкую полночь
Твои пассажиры, матросы твои,
приходят на помощь.
Я с ними не раз уходил от беды.
Я к ним прикасался плечами.
Как много, представьте себе, доброты.
В молчанье.
Последний троллейбус плывет по Москве.
Москва - как река,
Затухает и боль скворчонком в виске.
Виктор ГанелесИлья
Приятно встретить ценителя :)
Невысокий жар
какой смысл в троллейбусах, в чем его преимущество перед автобусами?
Регулярный шарНевысокий
Нет выхлопных газов.
Не создает городской шум.
У троллейбусов меньше затрат на перевозку пассажира.
Комментарий удален
Повседневный спрей
Какая песня круче:
Distemper - троллейбус 27 или КИНО - троллейбус?
Андрей Рядькин
Другие участники движения часто раздражают своим поведением на дорогах?
Были конфликты?
Андрей РядькинАндрей
И с пассажирами
Государственный ГОСТ
Бывало такое, что шел на работу после вечеринки, грубо говоря, с похмелья или с этим строго?
Подробный пистолет
Предлагали ли когда-то оплатить проезд натурой?
Чудесный глобус
как относитесь к песне виктора цоя про троллейбус, насколько она аутентична? действительно ли троллейбус идет на восток? почему место слева не отапливается? знакомы ли вы с соседом, с которым вы вместе уж год? глядите ли вы с надеждой в потолок?
Сергей Звезда
В чём главный кайф от вождения троллейбуса? Наверняка есть что-то, что мы все, обычные пассажиры, не можем ощутить на своём месте
Serega Khobta
боишься электробусов?
Alexei Kuksin
Если верить этой песне в "троллейбусах ездят козлы". Это правда?
Игнат Синицын
Ты админ паблика "Тролль ебус" в VK?)
Неверный велосипед
Привет, как ты понимаешь фразу:
*Где кончаются пути - начинаются провода*
Артём Плотников
Модели каких современных Российских производителей троллейбусов считаете лучшими?
Alexey Novikov
На электробусе катался? Крутой?)
Ilnur Nazyrov
Что за ритуал такой у водителей троллейбусов: подходят к столбу и что-то говорят ему. Неужели с современными технологиями нельзя это делать иначе?
Антон Чепур
Какова стоимость среднестатистического троллейбуса?
Максим Хрущаков
Попадал ли в ДТП? Есть ли специальные правила, запреты, преимущества для водителя троллейбуса?
That cat
Встречаются ли тебе в жизни и интернете душные дураки, считающие что тебе нужно строить карьеру работая 24/7 вместо вождения своего любимого вида транспорта?
Глухой каякер
Останавливают ли вообще общественный транспорт сотрудники ГИБДД?
Ламарчик
Заметили ли вы, что в последнии годы троллейбусных маршрутов становится всё меньше? С чем это связано?
Alex Dark
Как я понял, вы фанат троллейбуса.Но что если завтра, закроют все троллейбусные парки и депо.На какой вид транспорта пойдёте работать?