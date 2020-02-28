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Гость TJ
Денис Бражников
1762

Гость TJ: Водитель троллейбуса Материал редакции

Задавайте вопросы в комментариях: ответы появятся после 16:00.

@denis_brazhnikov

Всем привет! Я Денис, и я водитель троллейбуса. С детства мне нравился именно этот вид транспорта.

Я собирал троллейбусы из конструктора, рисовал в альбомах и, конечно, обожал в них кататься при любой удобной возможности. Уже в 20 лет я пошёл учиться в иркутское троллейбусное депо на водителя троллейбуса. Обучение шло полгода, к 21 году я как раз окончил курсы и получил права категории Tb. Три года я работал в родном Иркутске, а с лета 2019 года я вожу рогатого в Петербурге.

Дома у меня два десятка игрушечных троллейбусов. Начинал покупать сам, а потом уже стали дарить друзья по поводу и без. С удовольствием расскажу вам, почему троллейбус медленный (иногда), почему в дождь вас иногда бьёт током от троллейбуса, откуда штанги (токоприёмники) знают, в каком направлении им проходить стрелку, а также многое другое.

От редакции: стрима не будет: разговор с гостем пройдёт в комментариях под этим постом. Денис начнёт отвечать на вопросы в 16:00 по московскому времени.
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111 комментариев
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Сергей Звезда

Всем привет. В этой рубрике мы особо проявляем уважение друг к другу, стараемся не флудить и голосуем за самые понравившиеся вопросы, чтобы гость ответил на них в первую очередь

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Нефтяной якорь

52

Могу ли я купить себе троллейбус и кататься на нём по городу? Нашёл объявление о продаже. В чём подводные камни? Как платить за электричество потом? Очень хочу электромобиль, но на теслу нет денег. 

Ответить

Регулярный шар

Нефтяной
0

Надеюсь, Гость будет отвечать не сидя за рулем)

Ответить

Sapar Nurkamal

33

Почему много женщин-водителей троллейбусов и так мало женщин-водителей автобусов? В чем разница?

Ответить

Даниэл Вукоевич

Sapar
2

Думаю связано с тем, что это бывшие кондукторы. Из-за малой популярности профессии водителя троллейбуса им предлагают переучиться. Но это только мои догадки.

Ответить

Рог Кирилл

Sapar
2

Встречал такое объяснение, что в случае поломки автобусы раньше нужно было чинить водителю, поэтому к водителям автобусов предъявлялись дополнительные требования по физической силе. Вот и брали на автобусы мужчин.

Ответить

Регулярный шар

Sapar
1

А еще больше женщин-водителей у трамваев

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Damir Kombikov

Sapar
0

У автобусов вроде повышенная категория «вредности». Поэтому женщинам было запрещено на них работать

Ответить

Потенциальный щит

23

Красивый)
Было ли такое, что кого-то током ебнуло?
Часто люди катаются зайцем сзади?
Хотите иметь тонированые окна, что-бы не сидеть как в аквариуме?
Часто попадаются бабки, орущие вам в кабину?
Какой самый необычный случай произошел на работе?

Ответить

Андрей Заварзин

20

Проводятся ли забивы водители троллейбусов против водителей автобусов?

Ответить

Регулярный шар

16

Почему троллейбус медленный (иногда?)
Почему в дождь вас иногда бьёт током от троллейбуса?
Откуда штанги (токоприёмники) знают, в каком направлении им проходить стрелку?
Что-то еще многое расскажите?

Ответить

Victor Eredel

Регулярный
0

Если не ошибаюсь, то зависит от того, нажата ли педаль "газа" в момент прохождения стрелки. Если нажата, то троллейбус идёт в одну сторону, если нет —то в другую.

Ответить

Регулярный шар

Victor
12

Если не ошибаюсь

С такими ответами, главное что бы не вы были водителем троллейбуса, в котором я поеду

Ответить

Victor Eredel

Регулярный
0

Я водитель троллейбуса только в моих детских мечтах.

Ответить

Инженерный кот

8

Почему тебя так привлекают именно троллейбусы? Куда может пойти карьера водителя троллейбуса, есть ли какая-то градация? Планируешь ли менять профессию в будущем?

Ответить

Инженерный кот

Инженерный
21

Играл ли ты когда-нибудь в троллейбус в ванной? 

Ответить

Дмитрий Дубовик

14

По дому ходят без трусов водители автобусов?

Ответить

Владимир Моденов

13

Почему рога троллейбуса иногда отрываются от проводов линии? Это из-за качества последних или превышения скорости?) Как раз сегодня немного опоздал на работу из-за этого 🚎

Ответить

Владимир Моденов

Владимир
0

Простите за слово рога :) Знаю, что оно очень обывательское

Ответить

colorless

Владимир
0

Из за качества сети и подвижного состава. У современных троллейбусов таких проблем по минимуму.
Наши чиновники забили хер на троллейбусы и пилят бабки на электробусах, поэтому закономерный итог ближайших 10 лет - электробусы, автобусы и маршрутки...

Ответить

Владимир Моденов

colorless
0

ну да, это случилось явно не с современным троллейбусом :)

Ответить

Многие дебаркадер

11

Есть ли преимущества у троллейбуса перед электробусом ?

Ответить

Регулярный шар

Многие
1

Постоянный ток, не нужно заряжаться

Ответить

пепси

Многие
0

Только одно — постоянная подпитка

Ответить

Регулярный шар

11

Расскажите, как видите будущее троллейбусов как городского транспорта. Например в Москве  очищают от проводов улицы. Как относитесь к таким изменениям?

Какая модель троллейбуса вам больше всего нравится?

Опишите изменения, которые произошли после переезда из Иркутска в Спб. Как было там, как в Спб?

Ответить

Сергей Звезда

8

Всем привет. В этой рубрике мы особо проявляем уважение друг к другу, стараемся не флудить и голосуем за самые понравившиеся вопросы, чтобы гость ответил на них в первую очередь

Ответить

Потенциальный щит

Сергей
8

Бубубу

Ответить

Emile Zäkiev

Сергей
3

привет-привет

Ответить

Регулярный шар

Сергей
3

Привет

Ответить

boobsmakemehappy

Сергей
0

Отличный гость, спасибо

Ответить

Илья Тимофеев

10

Расскажите самый дикий и смешной случай из вашей практики. Из серии "рассказали бы - не поверил!"

Ответить

Никита Лихачёв

7

Эта социальная реклама на тебя как-нибудь повлияла? Почему сделал такой выбор профессии? https://youtu.be/EEQdmpw7wZI

Ответить

Потенциальный щит

Никита
7

Вернись к нам( мы всё простим, и приймем обратно на сеновал

Ответить

Emile Zäkiev

Потенциальный
4

он не придет( у него там свой сеновал с мейлрусятами

Ответить

Регулярный шар

Никита
0

Привет!

Ответить

Kseniya Avvakumova

9

Сколько времени проводишь за рулём? Сколько длится перерыв на конечной?
Делится ли маршрут на участки, где нужно все твое внимание и на места, где наоборот можно левой пяткой рулить? Что это за промежутки?Или все время примерно одинаково напряжено/расслабленно? Случалось ли нечаянно уехать не по своему маршруту?

Ответить

Hypno Toad

6

Правда ли то, что у троллейбуса нереально много дури? Можно ли стартануть с пробуксом? Коробка автомат или механика? Как часто усики слетают с контактов и почему это происходит? Думали ли вы переклассифицироваться в водители электробуса? Как вы оцениваете своё благосостояние (последний визит за границу, новые вещи, книги, электроника)? Как долго вы собираетесь работать на транспорте/в сфере перевозок? Каким профессиональным деформациям вы подвержены и что об этом думают ваши близкие/родственники?

Ответить

Victor Eredel

Hypno
1

Какая коробка у троллейбуса? Там же не двс и нет передач.

Ответить

boobsmakemehappy

Victor
0

Коробка передач и на электрокарах бывает)

Ответить

Konstantin Panphilov

5

почему в дождь вас иногда бьёт током от троллейбуса

Привет, ещё одна фобия.

Вопрос такой: какие варианты развития карьеры? То есть ты планируешь 40 лет водить троллейбус, или есть варианты продвинуться внутри парка и занять руководящую должность, скажем?

Ответить

Повседневный спрей

Konstantin
4

Типичный атлант с vc.ru

Ответить

Илья Тимофеев

Повседневный
0

Он - добился!

Ответить

That cat

Konstantin
1

Чуваку нравятся троллейбусы, а не депо троллейбусное.

Ответить

Konstantin Panphilov

That
0

Не решай за него!

Ответить

Подробный пистолет

4

Как реагируют девушки, когда узнают, что ты - водитель троллейбуса?

Ответить

George Weiller

Подробный
7

просят подержаться за поручень)

Ответить

Илья Тимофеев

5

Что изменилось с момента, когда вход в троллейбус (как и другой общественный транспорт) стал через все двери, а не через переднюю? Насколько реально помогают терминалы в салоне, куда можно карточку приложить и оплатить проезд? Влияет ли это реально на скорость движения?

Ответить

Денис Угаров

Илья
2

Я думаю вход в общественный транспорт через переднюю дверь был только в Москве. В других городах такого не помню. А водитель у нас из Иркутска и работает в Спб. 

Ответить

Илья Тимофеев

Денис
1

Вот этого не знал. Это был реальный ад! По 10 минут на каждой остановке.

Ответить

Денис Угаров

Илья
1

Так народ в Москве приучали платить за проезд, потому что проход был только через турникет спереди.
Это был эксперимент, первые такие автобусы ввели в Зеленограде, помню офигел когда увидел, потом их уже ввели в Москве. Но да, хорошо что их убрали.

Ответить

Илья Тимофеев

Денис
0

Я, признаться, не ездил года 4-5, и буквально недавно проехался - и офигел от того, как всё изменилось. В том числе вход через все двери, на каждой ручке терминал оплаты, телевизоры в салонах, зарядки USB около сидений. И это переделанные Икарусы, либо их новые модели, но мне кажется их просто прокачали.
UPD: речь про автобусы, модель троллейбусов не знаю, но там тоже хорошо - возможно это не Икарусы.

Ответить

Emile Zäkiev

5

правда ли что троллейбус за секунды до сотни может разгоняться пустым?

Ответить

Nikolay Mn

Emile
1

Разумеется. Пустой троллейбус только F1 уступает, да и то немного.

Ответить

Андрей Кривицкий

5

Зачем водители траллика тормозят перед зеленым?

Ответить

George Weiller

Андрей
0

до слёз. они начинают тормозить уже за 50 метров до зелёного светофора..

Ответить

Кремлевский месяц

5

Если кто-то беспредельничает в троллейбусе или происходит какой- нибудь конфликт, мордобой, ругань-перепалка. Как реагируешь в таких ситуациях? Пускал ли в ход дежурную монтировку, и есть ли она у тебя вообще?

Ответить

Роман Трусов

4

Как по-твоему бороться с ебланами, которые паркуются рядом с остановками и мешают проехать?

Ответить

Red Apple

4

Парни знакомятся?

Ответить

Артём Плотников

4

Как обстоят дела с заработной платой водителя троллейбуса в крупных городах? В регионах она довольно небольшая и жить на неё достойно очень тяжело, может в городах-миллионниках с этим получше?

Ответить

Регулярный шар

Артём
0

Дополню, что заявленная ЗП в СПБ 63к средняя. Правда ли? От чего вообще зависит?

Ответить

George Weiller

4

Как часто у вас слетают рога?
У меня в городе был коварный поворот, на котором частенько это происходило. 
А еще бесило, что при этом водитель ОЧЕНЬ резко, будто всей силой вдавливал педаль тормоза и всех сносило с ног. Это такая специфика троллейбуса или неопытность водителя?

Ответить

Дима Вагабов

3

Почему так жесток снег?

Ответить

Художественный кот

3

 Я собирал троллейбусы из конструктора, рисовал в альбомах и, конечно, обожал в них кататься при любой удобной возможности.

Мой дядя был водителем троллейбуса, как же я их обожал, особенно все эти звуковые электро эффекты в кабине.
Теперь вопрос: известно, что в салоне есть специальные люки в полу, приходилось ли когда-нибудь справлять нужду туда?

Ответить

Илья Тимофеев

3

Что чувствует человек, перевозящий сотню людей, как побороть страх и груз ответственности, когда понимаешь: ты везешь кучу народу и за них отвечаешь?

Ответить

Shevtsov

2

Как относитесь к водителям, которые курят во время рейса и разговаривают по телефону? Сами так делаете?

Ответить

Андрей Заварзин

Shevtsov
2

Открою секрет, но в Москве в кабине камеры стоят, там нельзя так делать

Ответить

Роман Анищенко

–11

Общемировой вирус, возможность третьей мировой, фондовые рынки в жопе. Tj приглашает водителя троллейбуса. Мы как будто в Австралии живем.

Ответить

Подробный пистолет

Роман
6

Инфекционист уже был

Ответить

Виктор Ганелес

Подробный
0

А расшифровка была?

Ответить

Подробный пистолет

Виктор
0

Да

Ответить

Виктор Ганелес

Подробный
0

(Ушёл искать)

Ответить

Подробный

Виктор
1

https://tjournal.ru/guest/144769-vich-otricateli-eto-chashche-vsego-uzhe-zarazhennye-lyudi-glavnoe-iz-obshcheniya-virusologa-oksany-stanevich-s-tj

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Комментарий удален

Денис Угаров

2

Что будешь водить, когда троллейбусы окончательно вымрут? В Москве их кстати уже совсем нет, я думаю скоро и в Питере уберут. 

Ответить

пепси

Денис
1

Электробусы будет водить. Сайберпанк же, аллё!

Ответить

Денис Угаров

пепси
0

Так он кайфует от троллейбусов, а электробус как автобус :/

Ответить

пепси

Денис
0

cruel cruel world

Ответить

Emile Zäkiev

2

зачем в кабине мыльница

Ответить

Боковой корабль

2

Денис, а ваше сердце уже занято другим мужчиной?

Ответить

Регулярный шар

2

В СПб много водителей городского транспорта - женщины. В частности троллейбусы и трамваи. Удивились этому? Как относитесь? Мужская профессия или для женщин тоже ок? Вопрос дурацкий, норм конечно же это всё, да и мне в принципе нравится, что человек занимается тем что ему нравится. Но может были какие-нибудь интересные истории на эту тему у вас

Ответить

Непростой цвет

2

Девчонки знакомятся? 

Ответить

Maksim Derkach

2

Играешь ли в транспортные стратегии\симуляторы типа Cities in Motion или City Bus Simulator, чтобы расслабиться после работы?

Ответить

Грамотный Орзэмэс

2

До Горьковской доеду?

Ответить

Регулярный шар

Грамотный
0

Неа

Ответить

Sapar Nurkamal

1

Как троллейбусы ездят без тока?

Ответить

Виктор Ганелес

Sapar
0

По инерции?

Ответить

Илья Тимофеев

Виктор
3

Мне казалось, там есть огромный аккумулятор, который довезет немного, но посмотрим на ответ

Ответить

George Weiller

Илья
0

но каждый раз он будет просто стоять, если впереди кто-то сломался)

Ответить

Регулярный шар

Виктор
1

На буксире

Ответить

Илья Тимофеев

1

Когда мне не в мочь пересилить беду.
Когда подступает отчаяние.
Я в синий троллейбус сажусь на ходу.
В последний, случайный.

Полночный троллейбус по улице мчи.
Верши по бульварам кружение.
Чтоб всех подобрать потерпевших в ночи.
Крушение...

Последний троллейбус, мне дверь отвори.
Я знаю, как в зябкую полночь
Твои пассажиры, матросы твои,
приходят на помощь.

Я с ними не раз уходил от беды.
Я к ним прикасался плечами.
Как много, представьте себе, доброты.
В молчанье.

Последний троллейбус плывет по Москве.
Москва - как река,
Затухает и боль скворчонком в виске.

Ответить

Виктор Ганелес

Илья
1

Приятно встретить ценителя :)

Ответить

Невысокий жар

0

какой смысл в троллейбусах, в чем его преимущество перед автобусами?

Ответить

Регулярный шар

Невысокий
3

Нет выхлопных газов.
Не создает городской шум.
У троллейбусов меньше затрат на перевозку пассажира.

http://library.vstu.ru/ebsvstu_1/search/view2.php…
http://library.vstu.ru/ebsvstu_1/search/view2.php?base=rd&name=%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82…
library.vstu.ru
Ответить

Комментарий удален

Повседневный спрей

1

Какая песня круче: 
Distemper - троллейбус 27 или КИНО - троллейбус?

Ответить

Андрей Рядькин

1

Другие участники движения часто раздражают своим поведением на дорогах?
Были конфликты?

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
0

И с пассажирами

Ответить

Государственный ГОСТ

1

Бывало такое, что шел на работу после вечеринки, грубо говоря, с похмелья или с этим строго?

Ответить

Подробный пистолет

1

Предлагали ли когда-то оплатить проезд натурой?

Ответить

Чудесный глобус

1

как относитесь к песне виктора цоя про троллейбус, насколько она аутентична? действительно ли троллейбус идет на восток? почему место слева не отапливается? знакомы ли вы с соседом, с которым вы вместе уж год? глядите ли вы с надеждой в потолок?

Ответить

Сергей Звезда

1

В чём главный кайф от вождения троллейбуса? Наверняка есть что-то, что мы все, обычные пассажиры, не можем ощутить на своём месте 

Ответить

Serega Khobta

1

боишься электробусов?

Ответить

Alexei Kuksin

0

Если верить этой песне в "троллейбусах ездят козлы". Это правда?

Ответить

Игнат Синицын

0

Ты админ паблика "Тролль ебус" в VK?) 

Ответить

Неверный велосипед

0

Привет, как ты понимаешь фразу:
*Где кончаются пути - начинаются провода*

Ответить

Артём Плотников

0

Модели каких современных Российских производителей троллейбусов считаете лучшими?

Ответить

Alexey Novikov

0

На электробусе катался? Крутой?)

Ответить

Ilnur Nazyrov

0

Что за ритуал такой у водителей троллейбусов: подходят к столбу и что-то говорят ему. Неужели с современными технологиями нельзя это делать иначе?

Ответить

Антон Чепур

0

Какова стоимость среднестатистического троллейбуса?

Ответить

Максим Хрущаков

0

Попадал ли в ДТП? Есть ли специальные правила, запреты, преимущества для водителя троллейбуса?

Ответить

That cat

0

Встречаются ли тебе в жизни и интернете душные дураки, считающие что тебе нужно строить карьеру работая 24/7 вместо вождения своего любимого вида транспорта?

Ответить

Глухой каякер

0

Останавливают ли вообще общественный транспорт сотрудники ГИБДД?

Ответить

Ламарчик

0

Заметили ли вы, что в последнии годы троллейбусных маршрутов становится всё меньше? С чем это связано?

Ответить

Alex Dark

0

Как я понял, вы фанат троллейбуса.Но что если  завтра, закроют все троллейбусные парки и депо.На какой вид транспорта пойдёте работать?

Ответить
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