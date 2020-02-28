Гость TJ: Водитель троллейбуса

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@denis_brazhnikov

Всем привет! Я Денис, и я водитель троллейбуса. С детства мне нравился именно этот вид транспорта.

Я собирал троллейбусы из конструктора, рисовал в альбомах и, конечно, обожал в них кататься при любой удобной возможности. Уже в 20 лет я пошёл учиться в иркутское троллейбусное депо на водителя троллейбуса. Обучение шло полгода, к 21 году я как раз окончил курсы и получил права категории Tb. Три года я работал в родном Иркутске, а с лета 2019 года я вожу рогатого в Петербурге.

Дома у меня два десятка игрушечных троллейбусов. Начинал покупать сам, а потом уже стали дарить друзья по поводу и без. С удовольствием расскажу вам, почему троллейбус медленный (иногда), почему в дождь вас иногда бьёт током от троллейбуса, откуда штанги (токоприёмники) знают, в каком направлении им проходить стрелку, а также многое другое.