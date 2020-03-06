Сколько времени водитель проводит за рулём и почему женщины чаще водят троллейбус, а не автобус.

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​Денис Бражников в троллейбусе Фото с его страницы во «ВКонтакте»

28 февраля гостем TJ стал Денис Бражников, который уже несколько лет работает водителем троллейбуса, сначала в Иркутске, а теперь — в Петербурге. Денис ответил на вопросы наших пользователей в комментариях, а мы выбрали самые любопытные ответы, для удобства объединив некоторые из них.

Можно ли купить троллейбус и ездить на нём по городу

Купить-то можно, а вот ездить не получится, поскольку нужна контактная сеть. А троллейбусное предприятие не допустит постороннего к её эксплуатации. Объявление как на скрине — следствие закрытия предприятий ГЭТ (Горэлектротранс) в регионах, когда имущество либо раздаётся, либо распродаётся почти за бесценок.

Почему среди водителей троллейбусов много женщин, а в автобусах — мало

Объективно на этот вопрос я ответить не могу. А субъективно, мне кажется, дело в том, что водить троллейбус всё же проще, чем автобус. Меньше манёвренности, больше стабильности (привязанность к проводам). Многие мои знакомые женщины-водители шли в эту профессию либо через центры занятости, либо потому что подруги уже работали.

Плюс, после отмены кондукторов многие переучились на водителей троллейбусов и трамваев, чтобы не терять стабильный доход и трудоустройство на муниципальном предприятии. Ну, и к ремонту троллейбусов обычно не привлекают водителей, а вот автобус надо не только водить, но и чинить.

Какие перспективы у троллейбуса как у городского транспорта

Я думаю, с ним будет так же, как и с трамваем в Европе и на Западе. Там, где его убрали, спустя десятилетия пожалели и начали возвращать. Я неспроста перебрался в Петербург, поскольку здесь увидел будущее у этого вида транспорта. Это видно по закупкам подвижного состава и его обслуживанию, а также по условиям труда.

В Петербурге зарплата в три раза выше, чем в Иркутске, и теперь я именно водитель: пришёл, покатал людей, ушёл. В Иркутске я был и водителем, и кондуктором, и слесарем в одном лице в один день.

Почему троллейбус медленный

Во-первых, троллейбус везёт людей, многие из которых стоят в салоне. Масса 16,5 тонн, разогнавшись, не сможет резко остановиться, а если и сможет, без травм не обойтись. По этой же причине не стоит подрезать троллейбус — если он влетит, мало не покажется .

Во-вторых, дороги. Думаю, комментарии тут излишни. И если обычные автомобили рискуют лишь состоянием подвески, то у троллейбуса от быстрой езды по неровностям просто напросто будут постоянно вылетать штанги. И дай-то бог, чтобы они ещё и контактную сеть не оборвали, или чтобы контактный башмак вам в стекло не угодил, а то и в голову. Случаи бывали.

В-третьих, сама структура контактной сети неоднородна и не является прямой. Есть стрелки, пересечения, секционы, кривые участки, иным словом — спецчасти. Прохождение их на скорости так же чревато вылетанием штанг, а то и разрушением спецчастей. Именно поэтому на всех таких участках троллейбус ползёт со скоростью около пяти километров в час.

Поверьте, если троллейбус едет медленно, это не назло и не наперекор вам. Это необходимо ради безопасности движения. Мы тоже люди и тоже любим гонять, но мы осознаём тяжесть возможных последствий.

Об ударах током

В Иркутске меня било током несколько раз из-за утечки. Если ток выше 0,3 миллиампера, то при соприкосновении с троллейбусом может ощущаться лёгкое покалывание, пощипывание. Чем выше ток утечки, тем менее приятные ощущения.

Коллегу один раз ударило так, что аж рука онемела, другого после удара током увезли в больницу, так как он потерял сознание и зрение на несколько часов. Но хочу заметить, что ток утечки не частое явление и при должном обслуживании и соблюдении правил безопасности током и не ударит.

Сколько времени водитель проводит за рулём

Рабочая неделя длится пять дней. Смены — от семи до десяти часов с обедом в 30 минут. Бывают перерывы до 20 минут, они называются техстойки, но в регулярном движении получается остановиться не больше, чем на пять минут. Приехал на конечную, сходил к диспетчеру, в туалет и уехал.

Есть участки с менее интенсивным движением, чем, например, в центре. Всякие промзоны и спальники. Морально там отдыхаешь. Но расслабляться полностью никогда не получается, ибо нельзя. Всегда может кто-то выскочить, выехать перед тобой.

Совсем уж новичок может уехать не по маршруту, если его пошлют работать без обкатки. В Петербурге это невозможно, а вот в Иркутске такое бывало.

Что самое приятное в вождении троллейбуса

Есть какая-то непередаваемая плавность, величественность в том, что троллейбус скользит по дороге. Ну и многим трансфанам (транспортные фанаты — прим. TJ) нравятся звуки при прохождении штанг по контактной сети и её спецчастям.

Я с детства заболел троллейбусами и всё — пришлось идти работать. Профессию пока менять не планирую. Хочу повышать класс (есть первый, второй и третий). Чем выше класс, тем выше зарплата. Затем попробовал бы себя водителем-учителем. Дальше пока не думал.