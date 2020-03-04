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Гость TJ
Anna Begiashvili
1268

Гость TJ: Психолог Элина Фролова Материал редакции

Прямой эфир начнётся в 16:00 по Москве.

Фото из твиттера твой психолог
От редакции: Прямой эфир начнётся в 16:00 по московскому времени. Ссылки на стрим появятся в материале ближе к началу трансляции.

Всё больше людей в России обращаются за профессиональной психологической помощью и интересуются своим ментальным здоровьем. Но стереотип о бессмысленности и ненужности этого по-прежнему очень распространён. Мы пригласили в рубрику «Гость TJ» психолога Элину Фролову, которая стала популярна благодаря твиттер-аккаунту твой психолог.

твой психолог @nufrolofff
Как понять, что Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ДЕПРЕССИИ и нужно обратиться за врачебной помощью:

1. Нарушения сна

Вас мучает бессонница или наоборот, вы спите по 12-14 часов и не высыпаетесь всё равно.
твой психолог @nufrolofff
Панические атаки: что такое, симптомы, как справляться в острой фазе и какие есть особенности
твой психолог @nufrolofff
Мини-тред о том, за что Вы платите психологу, "ведь он только говорит и слушает"

Вот, что рассказала о себе Элина:

Мне 27 лет. Я закончила ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, основная специальность — конфликтология, в том числе и магистратура также по данному направлению. Начинала работать с детьми и подростками, параллельно проводила индивидуальную практику и в прошлом году попробовала вести с коллегой групповые тренинги. Сейчас больше занимаюсь консультированием. Основные методы работы — арт-терапия и метафорические карточки.

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83 комментария
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Funashimi

15

Объясните пожалуйста людям разницу между психологом, психиатром и психотерапевтом. Задолбали путать!!

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Дима Погорелов

Funashimi
3

ну тут не сложно. Психолог - закончил психологический факультет. Не имеет право назначать фарму, работает с психически здоровыми людьми. Психиатр - закончил мед. Занимается психическими расстройствами(шизофрения и т.д.). Психотерапевт - закончил мед. Переквалифицировался и работает, например, с депрессией. Имеет право назначать фарму.

Ответить

Anxo

Дима
4

Спасибо, Элина.

Ответить

Дима Погорелов

Anxo
2

Забыл перелогиниться 

Ответить

Anxo

Дима
0

Забыла

Ответить

Аккуратный велосипед

13

Здравствуйте! Почему так много людей отрицает депрессию? 

Ответить

Emile Zäkiev

Аккуратный
1

потому что ей подвержены все, просто надо находить в себе силы бороться с ней

Ответить

Рыжий череп

Emile
1

Мне кажется, отрицают ее только те, кого воспитывали в рамках, что все эти переживания – это всё пустое. "Труд и время излечат все раны".

Ответить

Emile Zäkiev

Рыжий
2

"труд и время излечат все раны" - все так и есть. Только там в конце фразы еще было "И перестань дрочить на прон", но обычно эту часть все тактично опускают

Ответить

Рыжий череп

Emile
0

Нет, не есть. Если у человека есть травма, то чем дольше он её прячет, откладывает, игнорирует, тем сложнее её будет вылечить. 

Ответить

Ислам Маммеев

Аккуратный
0
Ответить

Роман Трусов

11

Нужны ли психологи в школах и чем они должны там заниматься?

Ответить

Софья Антощенко

Роман
1

Роман, вы серьёзно?
Если вас действительно интересует этот вопрос, у вас есть отличная возможность получить информацию из первых рук) могу выделить время и подробно описать работу данного специалиста по собственному опыту, а не по проф.стандарту)) если что, опыту не один месяц и сеозон.

Ответить

Ракетный бинокль

Софья
2

Ждем статью.

Ответить

Привлекательный Денис

Софья
1

Меня лично тоже интересует этот вопрос. Кроме "психологических тестов" в стиле "тебе нравятся цифры, значит ты - математик, а тебе картинки, значит ты - художник", у нас в школе этот работник ничего не делал.
Как гнобили ученики друг друга, так и гнобят, как бухали иногда в классе, так и бухают. 

В чем тогда смысл этой должности?

Ответить

Виолетта Макаревич

Привлекательный
1

 тебе нравятся цифры, значит ты математик

Ты чо, блин! Чуть не убил меня.
Поперхнулась.

Ответить

Роман Трусов

Софья
1

Да, серьёзно. А что вас смутило в моём вопросе? Буду признателен, если опишите.

Ответить

Максим Капралов

9

Как правильно подобрать психолога?

Ответить

Ракетный бинокль

Максим
2

Дополню вопрос: и где его лучше искать?

Ответить

Emile Zäkiev

Ракетный
2

"фантастические психологи и где они обитают"

Ответить

Сергей Звезда

9

Многие до сих пор считают, что разговор по душам с другом лучше, чем поход к психологу. Бесплатно же, и человек тебя уже хорошо знает. Как таких людей переубеждать и надо ли?

Ответить

Стандартный кот

Сергей
1

Всем бы таких друзей, которые готовы слушать и поддерживать 

Ответить

Олег Ивахнов

Стандартный
2

Так те кто не готов слушать и поддерживать это не дрзуья

Ответить

Тимур Петров

Сергей
1

Вряд ли лучше чем поход к психологу, но лучше чем в одиночку молчать.

Ответить

Rudolf Cunningham

Сергей
1

Поход к психологу просто трата времени. Так что как минимум не хуже.

Ответить

Совершенный украинец

9

Здравствуйте! Расскажите, доводилось ли работать с какими-то совсем уж жёсткими клиентами, например садистами, маньяками или другими социально-опасными типами. Если бы, гипотетически, к вам обратился человек и признался бы в убийстве, вы бы сообщили об этом в правоохранительные органы?

Ответить

Poe Ghost

6

Существуют ли совершенно психически здоровые люди? Есть ли у разных психологических школ общие критерии нормы и патологии?

Ответить

Emile Zäkiev

Poe
3

так вот же: психически здоровый человек справа

Ответить

Совершенный украинец

Emile
3

Ивахнов подтверждает

Ответить

Тимур Петров

Совершенный
0

Он слишком крут, это лечится со временем или мировым кризисом.

Ответить

Олег Ивахнов

Тимур
0

 мировым кризисом.

2008, 2014, сейчас жду следующий, активно готовимся.

Ответить

Тимур Петров

Олег
0

Значит он тебя закаляет)

Ответить

Олег Ивахнов

Тимур
0

И благодаря хорошо ОТРЕФЛЕКСИРОВАННОМУ кризису 2008 года удалось подготовиться к событиям 2014-2015 и не только не упасть но и показать рост.

Ответить

Тимур Петров

Олег
0

Отправь резюме в правительство РФ.

Ответить

Тимур Петров

Олег
0

На картинке выручка/прибыль твоей деятельности?

Ответить

Иван Гессе

Emile
1
Ответить

Emile Zäkiev

Иван
0

опять фото ивахнова кидают

Ответить

Олег Ивахнов

6

Я не могу найти у себя ни единого психического отклонения. Скажите это нормально или стоит обратиться к специалисту?

Ответить

Emile Zäkiev

Олег
1

просто у тебя нет времени на всю эту болотную трясину - автосервис надо контроллить и стейки жарить

Ответить

Олег Ивахнов

Emile
0

У меня в академии по рефлексии между прочим 5 было!

Ответить

Emile Zäkiev

Олег
2

@Ruslan Sviridov  даже в саморефлексии chad Ивахнов преуспевает если захочет

Ответить

Олег Ивахнов

Emile
0

Нам в вузе с первых дней первого курса слово "рефлексия" на подкорке выжигали.

Ответить

Артём Соловьёв

5

Что мне делать, если у меня жуткая апатия, я не могу нормально спать и вообще пропала тяга к жизни, но при этом обращение к психотерапевту это слишком дорогое для меня удовольствие? Есть ли какие-нибудь государственные учреждения, где я могу по медицинскому полису получить помощь?

Ответить

Rudolf Cunningham

Артём
2

Идешь на анализы крови на витамины, тащишь листок к терапевту, пропиваешь что назначит и заживешь.

Ответить

Контрольный бокал

5

Поможете с психологической привязанностью к ТЖ? Как нам его покинуть? Как побороть стокгольмский синдром?
Правда, что часть людей учится на психолога, что-бы решить свои беды с башкой? Много людей среди молодежи считает, что сейчас модно иметь тараканы в голове. Много у вас клиентов 14-26, с псевдопроблемами?

Ответить

Дима Погорелов

Контрольный
1

Правда, что часть людей учится на психолога, что-бы решить свои беды с башкой?

неа. Практически все учаться на психолога, потому что там "нет математики и не сложна"

Ответить

Контрольный бокал

Дима
0

Девушка закончила психологию бизнеса. Во время учебы рассказывала, что 50% тел в аудитории забитые фрики, которые консультировались с преподами насчет траблов с псих. состоянием. Теперь она работает в этом универе и принимает кандидатов на учебу. Рассказывает, что некоторые должны проходить собеседование с психологами перед поступлением, потому-что люди, которые собираются лечить беды с башкой, нередко сами их имеют. И как потом таких на рынок труда выпускать?

Ответить

Дима Погорелов

Контрольный
1

Девушка закончила психологию бизнеса

В Польше??? Если да, то тут всё понятно. У нас же поступают, потому что "не шарят больше ни в чем. СЛОЖНА".
поступлением, потому-что люди, которые собираются лечить беды с башкой, нередко сами их имеют

Ну да. У каждого психолога есть свой психолог, с которым ты прорабатываешь свои проблемы. Потому что  свои проблемы мешают решению чужих

Ответить

Alex Cooper

3

Почему меня никто не любит?

Ответить

Контрольный бокал

Alex
5

Шапка отпугивает

Ответить

Ольга Ларионова

Alex
0

потому что ты Alex, а не Alice. :D

Ответить

Игнат Синицын

4

Почему барышня после смерти её отца плохо помнит всё что было в её жизни до? Возможно ли такое? С этим возможно справится? 

Ответить

Районный пёс_анон

3

Психолог занимается обсессивно-компульсивным расстройством (фобии, навязчивые мысли) или только психотерапевт? 
Если да то какую терапию вы можете посоветовать (желательно больше конекретики, а не положительные эмоции, переезд - потому, что это помогает очень кратковременно)? 
Слышали про лекарство Ципралекс (активное вещество: 10 мг эсциталопрама в виде оксалата), на сколько оно эффективно по вашему и сколько стоит принимать? 
Когда стоит прекращать принимать препараты, вообще при лечении ОКР? 
Лечиться ли вообще это расстройство и как, вы знаете случаи выздоровления? 
Можете посоветовать хорошего специалиста который работает с этой проблемой по Skype, но не очень дорогого, как одна известная девушка с юутуба?

Ну или кратко, как избавиться от ОКР на всегда или хотя бы облегчить до нормальной жизни? Я просто читал про случаи когда люди выздоравливали совсем, но после 7 месяцев приёма препарата (Ципралекс) и постоянного посещения психотерапевта (эффективность этих сеансов вызывает сомнения), мне кажется это уже никогда не закончиться. Спасибо за ответ. (Я не про себя, если что.)

Если кому-то интересно, что это такое. Вот девушка с такой проблемой, рассказывает свою историю.

 https://citydog.by/post/okr-library/

«Иногда думаю, что лучше бы у меня был рак…
«Я просто мою руки, мне нельзя в психушку!»
citydog.by
Ответить

Андрей Воробьёв

3

Как можно понять что психолог шарлотан? Существуют ли уловки на которые ведутся люди?

Например в спортзале тренер может навешать лапши на уши, сказав что добились огромного результата за неделю, сбросив 2кг. И человек будет считать этого шарлотана крутым тренером, а на самом деле, организм избавился от излишка воды.

Ответить

Пространственный пёс_анон

1

Переубедите меня. 

На мой взгляд психотерапия в России - это в чистом виде лженаука, построенная на устаревших идеях и психотерапевты по своим методам работы мало чем отличаются от гадалок и экстрасенсов. Люди после длительных курсов психотерапии становятся более неуравновешенными, чем до них. Хороших специалистов либо нет совсем, либо они получали образование не в России.

 

Ответить

Дима Погорелов

Пространственный
0

Люди после длительных курсов психотерапии становятся более неуравновешенными

Статистику можно???
На мой взгляд психотерапия в России - это в чистом виде лженаука

Ну если мы говорим про Психоанализ, то да. Но почитай про КПТ. Это один из самых передовых методов на Западе. Причем мат.база берется не из головы, а за счет данных ЭЭГ, МРТ и т.д.

Ответить

Пространственный пёс_анон

Дима
2

Дима, устрой свою рубрику гость тж, например давай сделаем с тобой "гость аляски", но в этой теме мне интересно узнать ответ на этот вопрос у сторонника российской арт терапии.

Ответить

Дима Погорелов

Пространственный
1

прости(

Ответить

Привлекательный Денис

Дима
0

Ты у нас случаем не на психолога учишься?

Ответить

Дима Погорелов

Привлекательный
0

Уже закончил учебу

Ответить

Привлекательный Денис

Дима
0

Я тебе поверю. Работаешь по специальности?

Ответить

Дима Погорелов

Привлек…
0

ответил в лс

Ответить

That cat

1

Как относитесь к хиккам?

Ответить

Владислав Сурков

0

Почему?

Ответить

Ilya Ruch'Evski

0

Как вы относитесь к lifespring и подобным тренингам?

Ответить

Mihail Podivilov

0

Почему на тж столько токсиков? 😎

Ответить

Тимур Петров

Mihail
0

Это все из за аляски, там тренеруются друг на друге, а потом опытным путем во всех подсайтах.
#удалитьаляску @Александр Хнычков 

Ответить

Mihail Podivilov

Тимур
0

Верните пэйвол!

Ответить

Александр Мирошников

0

Прав ли Фрейд?

Ответить

Emile Zäkiev

Александр
0

"Прав ли ислам насчет женских прав?"

Ответить

Тимур Петров

0

Есть интересные фильмы и сериалы (из популярных) о работе психологов, которые вам понравились?

Ответить

Настоящий браслет

0

Имеет ли смысл ходить к психологу, если у тебя вроде как нет тревожущих проблем? Как профилактика

Ответить

Templa Mentis

0

Правда ли, что счастливые люди психологами не становятся?
И хорош именно тот психолог, у которого самого шлейф из проблем, боли и разочарований?

Ответить

Рыжий череп

0

Многие люди считают, что не нужно носить деньги психологу, и рефлексия поможет со всем справиться. Понятно, что визиты к психологу ведут к рефлексии, ибо хороший психолог никогда не даст алгоритм действий в той или иной ситуации. Но правда ли, что рефлексия иной раз бывает опасной без наблюдения специалиста? 

Ответить

Рыжий череп

0

Если человек глубоко убежден, что он прав, не слушает ни близких, ни родных, как его уговорить обратиться к психологу, чтобы ситуацию помогли увидеть со стороны?

Ответить

Сергей Зайкевич

0

У жены панические атаки и обсессивно-компульсивное расстройство(наверное) дайте совет мне, как мужу, чем я могу ей помогать и что нужно делать или не делать/говорить.

Ответить

Фактический Макс

0

Чтобы получить диплом психолога, обязательно знать латынь? (я хотел после школы пойти учиться на психолога, но у меня с языками была проблема)

Ответить

Дима Погорелов

Фактический
0

Нет. Хотя мне рассказывали, что когда то её учили на псих факе

Ответить

Фактический Макс

Дима
0

Ну воооот! А я из-за этого пошёл учиться на педагога информатики.

Ответить

Александр Бондаренко

0

У Диденко потек шифер?

Ответить

Бессмысленный инструмент

0

Добрый день, когда и по каким поводам стоит обращаться, условно говоря, к вам? Депрессия то понятно, панические атаки — тоже, но как быть тем, у кого вроде бы все ОК, но хочется изменить какие то детали, типа отношения с коллегами, уменьшить эмоциональное выгорание на работе, сбалансировать семью? Приемлемо ли идти к специалисту без особых проблем?

Ответить

Дима Погорелов

Бессмысленный
0

Это как раз те проблемы, с которыми стоит обращаться к психологу. Депрессию не лечит психолог, поскольку там нужна фарма

Ответить

Арсений Веснин

0

Считаю психологов бесполезными. Назовите хоть одну причину обращаться к Вам, а не к хорошему психотерапевту, который так же знает множество техник, но окончил медицинский вуз, знает как устроено тело человека и может назначать поддерживающую терапию препаратами и принимает в 3 раза дешевле.

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