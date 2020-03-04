Гость TJ: Психолог Элина Фролова

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Всё больше людей в России обращаются за профессиональной психологической помощью и интересуются своим ментальным здоровьем. Но стереотип о бессмысленности и ненужности этого по-прежнему очень распространён. Мы пригласили в рубрику «Гость TJ» психолога Элину Фролову, которая стала популярна благодаря твиттер-аккаунту твой психолог.
Вот, что рассказала о себе Элина:
Мне 27 лет. Я закончила ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, основная специальность — конфликтология, в том числе и магистратура также по данному направлению. Начинала работать с детьми и подростками, параллельно проводила индивидуальную практику и в прошлом году попробовала вести с коллегой групповые тренинги. Сейчас больше занимаюсь консультированием. Основные методы работы — арт-терапия и метафорические карточки.
Funashimi
Объясните пожалуйста людям разницу между психологом, психиатром и психотерапевтом. Задолбали путать!!
Дима ПогореловFunashimi
ну тут не сложно. Психолог - закончил психологический факультет. Не имеет право назначать фарму, работает с психически здоровыми людьми. Психиатр - закончил мед. Занимается психическими расстройствами(шизофрения и т.д.). Психотерапевт - закончил мед. Переквалифицировался и работает, например, с депрессией. Имеет право назначать фарму.
AnxoДима
Спасибо, Элина.
Дима ПогореловAnxo
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AnxoДима
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Аккуратный велосипед
Здравствуйте! Почему так много людей отрицает депрессию?
Emile ZäkievАккуратный
потому что ей подвержены все, просто надо находить в себе силы бороться с ней
Рыжий череп
Мне кажется, отрицают ее только те, кого воспитывали в рамках, что все эти переживания – это всё пустое. "Труд и время излечат все раны".
Emile ZäkievРыжий
"труд и время излечат все раны" - все так и есть. Только там в конце фразы еще было "И перестань дрочить на прон", но обычно эту часть все тактично опускают
Рыжий череп
Нет, не есть. Если у человека есть травма, то чем дольше он её прячет, откладывает, игнорирует, тем сложнее её будет вылечить.
Ислам МаммеевАккуратный
Роман Трусов
Нужны ли психологи в школах и чем они должны там заниматься?
Софья АнтощенкоРоман
Роман, вы серьёзно?
Если вас действительно интересует этот вопрос, у вас есть отличная возможность получить информацию из первых рук) могу выделить время и подробно описать работу данного специалиста по собственному опыту, а не по проф.стандарту)) если что, опыту не один месяц и сеозон.
Ракетный бинокль
Ждем статью.
Привлекательный Денис
Меня лично тоже интересует этот вопрос. Кроме "психологических тестов" в стиле "тебе нравятся цифры, значит ты - математик, а тебе картинки, значит ты - художник", у нас в школе этот работник ничего не делал.
Как гнобили ученики друг друга, так и гнобят, как бухали иногда в классе, так и бухают.
В чем тогда смысл этой должности?
Виолетта МакаревичПривлекательный
тебе нравятся цифры, значит ты математик
Ты чо, блин! Чуть не убил меня.
Поперхнулась.
Роман ТрусовСофья
Да, серьёзно. А что вас смутило в моём вопросе? Буду признателен, если опишите.
Максим Капралов
Как правильно подобрать психолога?
Ракетный бинокль
Дополню вопрос: и где его лучше искать?
Emile ZäkievРакетный
"фантастические психологи и где они обитают"
Сергей Звезда
Многие до сих пор считают, что разговор по душам с другом лучше, чем поход к психологу. Бесплатно же, и человек тебя уже хорошо знает. Как таких людей переубеждать и надо ли?
Стандартный кот
Всем бы таких друзей, которые готовы слушать и поддерживать
Олег ИвахновСтандартный
Так те кто не готов слушать и поддерживать это не дрзуья
Тимур ПетровСергей
Вряд ли лучше чем поход к психологу, но лучше чем в одиночку молчать.
Rudolf CunninghamСергей
Поход к психологу просто трата времени. Так что как минимум не хуже.
Совершенный украинец
Здравствуйте! Расскажите, доводилось ли работать с какими-то совсем уж жёсткими клиентами, например садистами, маньяками или другими социально-опасными типами. Если бы, гипотетически, к вам обратился человек и признался бы в убийстве, вы бы сообщили об этом в правоохранительные органы?
Poe Ghost
Существуют ли совершенно психически здоровые люди? Есть ли у разных психологических школ общие критерии нормы и патологии?
Emile ZäkievPoe
так вот же: психически здоровый человек справа
Совершенный украинец
Ивахнов подтверждает
Тимур ПетровСовершенный
Он слишком крут, это лечится со временем или мировым кризисом.
Олег ИвахновТимур
мировым кризисом.
2008, 2014, сейчас жду следующий, активно готовимся.
Тимур ПетровОлег
Значит он тебя закаляет)
Олег ИвахновТимур
И благодаря хорошо ОТРЕФЛЕКСИРОВАННОМУ кризису 2008 года удалось подготовиться к событиям 2014-2015 и не только не упасть но и показать рост.
Тимур ПетровОлег
Отправь резюме в правительство РФ.
Тимур ПетровОлег
На картинке выручка/прибыль твоей деятельности?
Иван ГессеEmile
Emile ZäkievИван
опять фото ивахнова кидают
Олег Ивахнов
Я не могу найти у себя ни единого психического отклонения. Скажите это нормально или стоит обратиться к специалисту?
Emile ZäkievОлег
просто у тебя нет времени на всю эту болотную трясину - автосервис надо контроллить и стейки жарить
Олег ИвахновEmile
У меня в академии по рефлексии между прочим 5 было!
Emile ZäkievОлег
@Ruslan Sviridov даже в саморефлексии chad Ивахнов преуспевает если захочет
Олег ИвахновEmile
Нам в вузе с первых дней первого курса слово "рефлексия" на подкорке выжигали.
Артём Соловьёв
Что мне делать, если у меня жуткая апатия, я не могу нормально спать и вообще пропала тяга к жизни, но при этом обращение к психотерапевту это слишком дорогое для меня удовольствие? Есть ли какие-нибудь государственные учреждения, где я могу по медицинскому полису получить помощь?
Rudolf CunninghamАртём
Идешь на анализы крови на витамины, тащишь листок к терапевту, пропиваешь что назначит и заживешь.
Контрольный бокал
Поможете с психологической привязанностью к ТЖ? Как нам его покинуть? Как побороть стокгольмский синдром?
Правда, что часть людей учится на психолога, что-бы решить свои беды с башкой? Много людей среди молодежи считает, что сейчас модно иметь тараканы в голове. Много у вас клиентов 14-26, с псевдопроблемами?
Дима ПогореловКонтрольный
Правда, что часть людей учится на психолога, что-бы решить свои беды с башкой?
неа. Практически все учаться на психолога, потому что там "нет математики и не сложна"
Контрольный бокал
Девушка закончила психологию бизнеса. Во время учебы рассказывала, что 50% тел в аудитории забитые фрики, которые консультировались с преподами насчет траблов с псих. состоянием. Теперь она работает в этом универе и принимает кандидатов на учебу. Рассказывает, что некоторые должны проходить собеседование с психологами перед поступлением, потому-что люди, которые собираются лечить беды с башкой, нередко сами их имеют. И как потом таких на рынок труда выпускать?
Дима ПогореловКонтрольный
Девушка закончила психологию бизнеса
В Польше??? Если да, то тут всё понятно. У нас же поступают, потому что "не шарят больше ни в чем. СЛОЖНА".
поступлением, потому-что люди, которые собираются лечить беды с башкой, нередко сами их имеют
Ну да. У каждого психолога есть свой психолог, с которым ты прорабатываешь свои проблемы. Потому что свои проблемы мешают решению чужих
Alex Cooper
Почему меня никто не любит?
Контрольный бокал
Шапка отпугивает
Ольга ЛарионоваAlex
потому что ты Alex, а не Alice. :D
Игнат Синицын
Почему барышня после смерти её отца плохо помнит всё что было в её жизни до? Возможно ли такое? С этим возможно справится?
Районный пёс_анон
Психолог занимается обсессивно-компульсивным расстройством (фобии, навязчивые мысли) или только психотерапевт?
Если да то какую терапию вы можете посоветовать (желательно больше конекретики, а не положительные эмоции, переезд - потому, что это помогает очень кратковременно)?
Слышали про лекарство Ципралекс (активное вещество: 10 мг эсциталопрама в виде оксалата), на сколько оно эффективно по вашему и сколько стоит принимать?
Когда стоит прекращать принимать препараты, вообще при лечении ОКР?
Лечиться ли вообще это расстройство и как, вы знаете случаи выздоровления?
Можете посоветовать хорошего специалиста который работает с этой проблемой по Skype, но не очень дорогого, как одна известная девушка с юутуба?
Ну или кратко, как избавиться от ОКР на всегда или хотя бы облегчить до нормальной жизни? Я просто читал про случаи когда люди выздоравливали совсем, но после 7 месяцев приёма препарата (Ципралекс) и постоянного посещения психотерапевта (эффективность этих сеансов вызывает сомнения), мне кажется это уже никогда не закончиться. Спасибо за ответ. (Я не про себя, если что.)
Если кому-то интересно, что это такое. Вот девушка с такой проблемой, рассказывает свою историю.
https://citydog.by/post/okr-library/
Андрей Воробьёв
Как можно понять что психолог шарлотан? Существуют ли уловки на которые ведутся люди?
Например в спортзале тренер может навешать лапши на уши, сказав что добились огромного результата за неделю, сбросив 2кг. И человек будет считать этого шарлотана крутым тренером, а на самом деле, организм избавился от излишка воды.
Пространственный пёс_анон
Переубедите меня.
На мой взгляд психотерапия в России - это в чистом виде лженаука, построенная на устаревших идеях и психотерапевты по своим методам работы мало чем отличаются от гадалок и экстрасенсов. Люди после длительных курсов психотерапии становятся более неуравновешенными, чем до них. Хороших специалистов либо нет совсем, либо они получали образование не в России.
Дима ПогореловПространственный
Люди после длительных курсов психотерапии становятся более неуравновешенными
Статистику можно???
На мой взгляд психотерапия в России - это в чистом виде лженаука
Ну если мы говорим про Психоанализ, то да. Но почитай про КПТ. Это один из самых передовых методов на Западе. Причем мат.база берется не из головы, а за счет данных ЭЭГ, МРТ и т.д.
Пространственный пёс_анон
Дима, устрой свою рубрику гость тж, например давай сделаем с тобой "гость аляски", но в этой теме мне интересно узнать ответ на этот вопрос у сторонника российской арт терапии.
Дима ПогореловПространственный
прости(
Привлекательный Денис
Ты у нас случаем не на психолога учишься?
Дима ПогореловПривлекательный
Уже закончил учебу
Привлекательный Денис
Я тебе поверю. Работаешь по специальности?
Дима ПогореловПривлек…
ответил в лс
That cat
Как относитесь к хиккам?
Владислав Сурков
Почему?
Ilya Ruch'Evski
Как вы относитесь к lifespring и подобным тренингам?
Mihail Podivilov
Почему на тж столько токсиков? 😎
Тимур ПетровMihail
Это все из за аляски, там тренеруются друг на друге, а потом опытным путем во всех подсайтах.
#удалитьаляску @Александр Хнычков
Mihail PodivilovТимур
Верните пэйвол!
Александр Мирошников
Прав ли Фрейд?
Emile ZäkievАлександр
"Прав ли ислам насчет женских прав?"
Тимур Петров
Есть интересные фильмы и сериалы (из популярных) о работе психологов, которые вам понравились?
Настоящий браслет
Имеет ли смысл ходить к психологу, если у тебя вроде как нет тревожущих проблем? Как профилактика
Templa Mentis
Правда ли, что счастливые люди психологами не становятся?
И хорош именно тот психолог, у которого самого шлейф из проблем, боли и разочарований?
Рыжий череп
Многие люди считают, что не нужно носить деньги психологу, и рефлексия поможет со всем справиться. Понятно, что визиты к психологу ведут к рефлексии, ибо хороший психолог никогда не даст алгоритм действий в той или иной ситуации. Но правда ли, что рефлексия иной раз бывает опасной без наблюдения специалиста?
Рыжий череп
Если человек глубоко убежден, что он прав, не слушает ни близких, ни родных, как его уговорить обратиться к психологу, чтобы ситуацию помогли увидеть со стороны?
Сергей Зайкевич
У жены панические атаки и обсессивно-компульсивное расстройство(наверное) дайте совет мне, как мужу, чем я могу ей помогать и что нужно делать или не делать/говорить.
Фактический Макс
Чтобы получить диплом психолога, обязательно знать латынь? (я хотел после школы пойти учиться на психолога, но у меня с языками была проблема)
Дима ПогореловФактический
Нет. Хотя мне рассказывали, что когда то её учили на псих факе
Фактический Макс
Ну воооот! А я из-за этого пошёл учиться на педагога информатики.
Александр Бондаренко
У Диденко потек шифер?
Бессмысленный инструмент
Добрый день, когда и по каким поводам стоит обращаться, условно говоря, к вам? Депрессия то понятно, панические атаки — тоже, но как быть тем, у кого вроде бы все ОК, но хочется изменить какие то детали, типа отношения с коллегами, уменьшить эмоциональное выгорание на работе, сбалансировать семью? Приемлемо ли идти к специалисту без особых проблем?
Дима ПогореловБессмысленный
Это как раз те проблемы, с которыми стоит обращаться к психологу. Депрессию не лечит психолог, поскольку там нужна фарма
Арсений Веснин
Считаю психологов бесполезными. Назовите хоть одну причину обращаться к Вам, а не к хорошему психотерапевту, который так же знает множество техник, но окончил медицинский вуз, знает как устроено тело человека и может назначать поддерживающую терапию препаратами и принимает в 3 раза дешевле.