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Сергей Звезда
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Гость TJ: Киберхудожник Никита Реплянский, изучающий трансформацию человека с помощью технологий Материал редакции

Говорим про людей будущего. Трансляция начнётся в 18:00 по Москве.

17 комментариев
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@n.replyanski

Гостем TJ станет киберхудожник Никита Реплянский, который изучает трансформацию человека под воздействием технологий, а также пересечение искусства, технологического дизайна, моды и их влияния.

Сейчас Реплянский сосредоточен на 3D-скульптуре и голографических холстах. Среди цифровых объектов, которые он создаёт — AR-маски для Инстаграма. Один из последних его заметных проектов в этой сфере — маска для выставки Третьяковской галереи про русскую сказку.

От редакции: Задавайте свои вопросы в комментариях под этим постом. Трансляция начнётся в 18:00 по московскому времени. Ссылки на стрим появятся ближе к началу.

Раньше Реплянский создавал графику для компьютерных игр. Он пришёл к созданию «киберпротезов» после того, как пережил онкологическое заболевание. Затем он работал в компании «Моторика» (резиденте «Сколково»), которая делает высокотехнологичные средства реабилитации, где разрабатывал функциональные протезы рук для детей и взрослых.

Таким протезом можно, к примеру, оплачивать покупки, прикладывая его к терминалу, или использовать его как смарт-часы. Протезы «Моторики» могут быть вам знакомы, например, если вы следили за выпуском «Гостя TJ» с обладателем бионических рук Константином Дебликовым. Однако Реплянский покинул компанию более года назад.

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Работы Реплянского переросли в полноценные арт-проекты, которыми он делится в своём Инстаграме.

Nikita Replyanski @n.replyanski
"Enemies of reality"
Thanks @le21eme for this great shot! Style @linch_artey StreetWear @fb42_official #motorica #fb42 #future #scifi #style #fashion #prosthesis #design #design #futuristic #industrial #industrialdesign #streetstyle #streetfashion #streetwear #cyberpunk…
"Enemies of reality"
Thanks @le21eme for this great shot! Style @linch_artey StreetWear @fb42_official #motorica #fb42 #future #scifi #style #fashion #prosthesis #design #design #futuristic #industrial #industrialdesign #streetstyle #streetfashion #streetwear #cyberpunk #fusion360 #adidas #city #cyborg #scifi #le21eme
Nikita Replyanski @n.replyanski
That’s why I wake up every morning and go to sleep late at night ⚪️⚫️
—————————————
Именно поэтому я встаю каждое утро и ложусь поздно ночью.
#cyber #fashion #future #art #accessories #cyberpunk #girl #scifi #futuristic #hands #prosthetics #model #inspiration #technology…
That’s why I wake up every morning and go to sleep late at night ⚪️⚫️
—————————————
Именно поэтому я встаю каждое утро и ложусь поздно ночью.
#cyber #fashion #future #art #accessories #cyberpunk #girl #scifi #futuristic #hands #prosthetics #model #inspiration #technology #industrialdesign #design #black #white
Nikita Replyanski @n.replyanski
One more shot of my Hornet EDC project. Elements. .
#cyber #cyberpunk #model #girls #dark #blood #scifi #art #design #character #characterdesign #fashion #insect #robot #future #industrial #industrialdesign #3d #render #conceptart #concept #killer #gun #minimal #artist #shot…
One more shot of my Hornet EDC project. Elements. .
#cyber #cyberpunk #model #girls #dark #blood #scifi #art #design #character #characterdesign #fashion #insect #robot #future #industrial #industrialdesign #3d #render #conceptart #concept #killer #gun #minimal #artist #shot #thriller #noir
Nikita Replyanski @n.replyanski
฿Ø₲₳₮ɎⱤ маска для Третьяковской Галлереи ⚡️🦾 специально для потрясающей выставки «Русская Сказка. От Васнецова до сих пор»! 🤍 Один из моих самых любимых проектов 2020:) Обожаю сказки и сейчас в Новой Третьяковке началась крутейшая выставка посвящённая именно им.
/// Сам формат…
฿Ø₲₳₮ɎⱤ маска для Третьяковской Галлереи ⚡️🦾 специально для потрясающей выставки «Русская Сказка. От Васнецова до сих пор»! 🤍 Один из моих самых любимых проектов 2020:) Обожаю сказки и сейчас в Новой Третьяковке началась крутейшая выставка посвящённая именно им.
/// Сам формат выставки очень смелый для учреждений такого уровня - это иммерсивное пространство, где объекты можно трогать, найти секретные экспонаты, картины, ожившие с помощью нейросетей. Но и самое главное, в одном зале с Васнецовым можно встретить молодых современных художников! Я очень рад быть частью этого проекта:) и сделать свою версию Богатыря из русских сказок.
Если бы в чужой стране я нашёл такую выставку посвящённую местным сказкам - наверное вообще сошёл бы с ума.
Маску богатыря можно найти на официальной странице галлереи @tretyakov_gallery ///////
Сказки - это будущее будущего!
.
Большое спасибо агенству @avocadotoastcom 💚 в частности Оле @gurukenguru и Виктору @landerlander - кураторам new-media art.
Всем идти!
.
В роли Богатыря: @sasharoschin_
Фото с выставки: @aabuzin
. ฿Ø₲₳₮ɎⱤ mask for Tretyakov Gallery⚡️⚡️ special for an amazing exhibition about about Russian fairytales! Get the mask at the official account @tretyakov_gallery
If you’re in Moscow - you should visit it ASAP:) Fairytales is the future of the Future⚡️
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17 комментариев
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Сергей Звезда

Привет всем. Сегодня говорим о человеке будущего (или уже настоящего, омагад). Напоминаю, что нужно голосовать за понравившиеся вам вопросы, чтобы Никита ответил на них в первую очередь. 

Модерация на месте, но она, надеюсь, сегодня толком не понадобится

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Атлант поправил плечи

7

Протез Путина уже начали разрабатывать?

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Poe Ghost

6

Добрый день! Как вы относитесь к добровольным ампутантам, которые считают человеческое тело несовершенным и ложатся под нож, чтобы заменить свои здоровые конечности на киберпротезы? Думаете, это станет общей тенденцией в будущем?

Ответить

Голый Данила

Poe
0
Ответить

Голый Данила

Голый
0

Как же меня бесит его козлиная борода

Ответить

Просторный глобус

5

Предзаказ на Киберпанк 2077 сделали? 

Ответить

Ничтожный танк88

4

Здравствуйте, какова вероятность, что внешний вид киберпанка в представлении художников в действительности не будет иметь ничего общего с будущим?

Как будет выглядеть киберпанк в наших реалиях. Сохранится ли российский калорит?

Ответить

Константин Курасов

3

Какие интересные ништяки сегодня может вживить себе рядовой человек?

Ответить

Игнат Синицын

2

В чем разница твоего творчества от творчества bosslogic'а? Понятно, что ты больше по киберпанку. Я имею ввиду вообще нюансы создания артов и тп. 

Ответить

Олег Мильдзихов

2

Можете рассказать откуда вы берете вдохновение? Или вы можете посоветовать что-то крутое из книг/фильмов/сериалов?

Ответить

Германский ключ

1

Как вам Кибертрак?

Ответить

dmzkrsk

1

Будет ли человек будущего голосовать за Путина?

Ответить

Антон Чепур

1

Никита, как вы считаете, возможен ли в будущем “каршеринг” тел? То есть, пересадка сознания из одного бионического тела в другое? Скажем, человек попал в катастрофу, его тело сильно пострадало, он идет берет себе новую “оболочку” и продолжает жить с новым здоровым телом. Возможна ли такая концепция?
Подобная технология описывалась в фильме “Призрак в доспехах”, кажется

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Комментарий удален

Михаил Подивилов

0

Будущим человеком будет Владимир Владимирович

Ответить

Сергей Звезда

0

Привет всем. Сегодня говорим о человеке будущего (или уже настоящего, омагад). Напоминаю, что нужно голосовать за понравившиеся вам вопросы, чтобы Никита ответил на них в первую очередь. 

Модерация на месте, но она, надеюсь, сегодня толком не понадобится

Ответить

CallMeBeardman !

0

Когда новый Deus Ex?

Ответить

Армейский Мика

0

Что такое голографические холсты?

Ответить

Платон Кауфман

0

1. Привет. По твоему мнению - когда голограммы пойдут в массы? Такие как в фильме «Бегущий по лезвию 2049», там был ассистент помощник, который проецировался дома у главного героя.
2. Считаешь ли ты VR - нужной технологией?
3. Какие языки программирования ты используешь при создании протезов (если они там вообще нужны)?

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