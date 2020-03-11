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Говорим про людей будущего. Трансляция начнётся в 18:00 по Москве.
Гостем TJ станет киберхудожник Никита Реплянский, который изучает трансформацию человека под воздействием технологий, а также пересечение искусства, технологического дизайна, моды и их влияния.
Сейчас Реплянский сосредоточен на 3D-скульптуре и голографических холстах. Среди цифровых объектов, которые он создаёт — AR-маски для Инстаграма. Один из последних его заметных проектов в этой сфере — маска для выставки Третьяковской галереи про русскую сказку.
Раньше Реплянский создавал графику для компьютерных игр. Он пришёл к созданию «киберпротезов» после того, как пережил онкологическое заболевание. Затем он работал в компании «Моторика» (резиденте «Сколково»), которая делает высокотехнологичные средства реабилитации, где разрабатывал функциональные протезы рук для детей и взрослых.
Таким протезом можно, к примеру, оплачивать покупки, прикладывая его к терминалу, или использовать его как смарт-часы. Протезы «Моторики» могут быть вам знакомы, например, если вы следили за выпуском «Гостя TJ» с обладателем бионических рук Константином Дебликовым. Однако Реплянский покинул компанию более года назад.
Работы Реплянского переросли в полноценные арт-проекты, которыми он делится в своём Инстаграме.
Добрый день! Как вы относитесь к добровольным ампутантам, которые считают человеческое тело несовершенным и ложатся под нож, чтобы заменить свои здоровые конечности на киберпротезы? Думаете, это станет общей тенденцией в будущем?
В чем разница твоего творчества от творчества bosslogic'а? Понятно, что ты больше по киберпанку. Я имею ввиду вообще нюансы создания артов и тп.
Можете рассказать откуда вы берете вдохновение? Или вы можете посоветовать что-то крутое из книг/фильмов/сериалов?
Никита, как вы считаете, возможен ли в будущем “каршеринг” тел? То есть, пересадка сознания из одного бионического тела в другое? Скажем, человек попал в катастрофу, его тело сильно пострадало, он идет берет себе новую “оболочку” и продолжает жить с новым здоровым телом. Возможна ли такая концепция?
Подобная технология описывалась в фильме “Призрак в доспехах”, кажется
Комментарий удален
1. Привет. По твоему мнению - когда голограммы пойдут в массы? Такие как в фильме «Бегущий по лезвию 2049», там был ассистент помощник, который проецировался дома у главного героя.
2. Считаешь ли ты VR - нужной технологией?
3. Какие языки программирования ты используешь при создании протезов (если они там вообще нужны)?