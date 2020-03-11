฿Ø₲₳₮ɎⱤ маска для Третьяковской Галлереи ⚡️🦾 специально для потрясающей выставки «Русская Сказка. От Васнецова до сих пор»! 🤍 Один из моих самых любимых проектов 2020:) Обожаю сказки и сейчас в Новой Третьяковке началась крутейшая выставка посвящённая именно им.

/// Сам формат выставки очень смелый для учреждений такого уровня - это иммерсивное пространство, где объекты можно трогать, найти секретные экспонаты, картины, ожившие с помощью нейросетей. Но и самое главное, в одном зале с Васнецовым можно встретить молодых современных художников! Я очень рад быть частью этого проекта:) и сделать свою версию Богатыря из русских сказок.

Если бы в чужой стране я нашёл такую выставку посвящённую местным сказкам - наверное вообще сошёл бы с ума.

Маску богатыря можно найти на официальной странице галлереи @tretyakov_gallery ///////

Сказки - это будущее будущего!

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Большое спасибо агенству @avocadotoastcom 💚 в частности Оле @gurukenguru и Виктору @landerlander - кураторам new-media art.

Всем идти!

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В роли Богатыря: @sasharoschin_

Фото с выставки: @aabuzin

. ฿Ø₲₳₮ɎⱤ mask for Tretyakov Gallery⚡️⚡️ special for an amazing exhibition about about Russian fairytales! Get the mask at the official account @tretyakov_gallery

If you’re in Moscow - you should visit it ASAP:) Fairytales is the future of the Future⚡️

฿Ø₲₳₮ɎⱤ маска для Третьяковской Галлереи ⚡️🦾 специально для потрясающей выставки «Русская Сказка. От Васнецова до сих пор»! 🤍 Один из моих самых любимых проектов 2020:) Обожаю сказки и сейчас в Новой Третьяковке началась крутейшая выставка посвящённая именно им./// Сам формат…