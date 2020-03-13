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Гость TJ
Anna Begiashvili
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«Обещание быстрого результата — это уловка»: главное из общения психолога с сообществом TJ Материал редакции

Чем психолог отличается от психотерапевта, как распознать шарлатана и почему школьные психологи не успевают помогать детям.

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Фото из твиттера твой психолог

4 марта гостьей TJ стала психолог Элина Фролова, которая ведёт популярный твиттер-аккаунт твой психолог. В течение двух часов она отвечала на вопросы в видеотрансляции. В этой подборке — самые любопытные моменты из общения Элины с нашими пользователями. Полную запись можно посмотреть на YouTube.

Психолог, психотерапевт и психиатр

Разница между психологом, психотерапевтом и психиатром на самом деле достаточно простая. Психолог получает гуманитарное образование либо в педагогическом, либо в психологическом вузе. Он работает со здоровыми людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. У человека может возникнуть какая-то сложность, но психически он абсолютно здоров и обращается к психологу, чтобы разобраться.

К врачу-психотерапевту идут с подозрением на заболевание. Допустим, у вас депрессия или обсессивно-компульсивное расстройство, психолог предполагает, что вам нужна фармакологическая поддержка, которую он не имеет права выписывать, а психотерапевт и психиатр — могут. Врач-психотерапевт проводит лечение, психотерапию, рассматривает менее тяжёлые заболевания. Он может назначить лекарство.

Психиатр занимается уже более серьёзными заболеваниями. Клинические депрессии, шизофрения — это к нему. Врачи-психотерапевты и психиатры обязательно имеют медицинское образование. Они работают в поликлиниках, в больницах и в специальных врачебных центрах.

Об отношении к депрессии в России

У нас не принято считать, что депрессия — это болезнь. Считается, что человек просто подавлен, но ему говорят: «Взбодрись! „Негрустин“ прими и иди дальше спокойно». На самом дело это заболевание связано с определёнными гормональными изменениями, поэтому его действительно нужно лечить. Простой поход к психологу не поможет. Если у человека симптомы депрессии, я мягко объясняю, что необходимо обратиться к врачу.

Из-за советского мышления у нас до сих пор многие отрицают, что депрессия — это заболевание. В смысле — грустить? Нужно собраться и делать дела, а депрессию якобы придумали за рубежом.

Как подобрать психолога

Сейчас есть много сайтов, где сидят психологи, и у них [перед публикацией информации об их услугах] проверяют образование. Хорошо пользоваться рекомендациями, но не факт, что специалист, про которого рассказали знакомые, подойдёт именно вам. Человека может раздражать даже внешность или голос, и это тоже будет говорить о том, что психолог ему не подходит. Так что надо пробовать.

Стоит заранее ознакомиться и почитать, в какой практике работает психолог. Обычно мы сами рассказываем, какую предпочитаем методику. Кому-то из-за нелюбви к рисованию может не подойти арт-терапия, кого-то смущают определённые упражнения. Для начала главное, чтобы психолог вам понравился и не навязывал свои мысли и представление о жизни.

Если психолог говорит вам: «Решу вашу проблему за один сеанс», вряд ли он хороший специалист. Это так не работает.

Нужны ли в школах психологи

Психологи в школах определённо нужны. Но тем, чем сейчас они там занимаются, к сожалению, помочь детям невозможно. В идеале психолог должен разбираться с вопросами буллинга, помогать в трудностях социальной адаптации. Есть хорошие психологи, но они загружены тем, что в школах требуют заполнять очень много бумажек, проводить мониторинги по заказу сверху. Они часто не успевают оказать реальную помощь, времени на консультирование не остаётся.

Психологами затыкают всевозможные «дырки»: съездить с детьми в театр, на медосмотр. Администрация чаще всего считает, что им всё равно нечем заняться. Так, конечно, не везде. И я очень надеюсь, что где-то хорошо налажена школьная психологическая помощь, и дети могут спокойно обратиться к психологу, довериться ему.

Но тут тоже возникает давление. Мы не имеем права оказывать серьёзную консультативную помощь без разрешения родителей. То есть у ребёнка могут быть проблемы с родителями, он хочет обратиться к психологу, а ему психолог говорит: «Иди домой, возьми у мамы разрешение». Часто родители этого не понимают, считают, что поход к психологу делает из их ребёнка «психа». Это очень неприятно и создаёт дополнительный стресс.

Психологи в школах очень нужны. И они бы помогали, если бы занимались своей основной деятельностью, тем, чему мы учились — помогать детям, оказывать им психологическую поддержку, разбираться в их проблемах.

Чем поход к психологу лучше разговора с другом

Разница заключается в том, что друг имеет о вас сложившееся субъективное мнение. И, конечно, он со своей колокольни смотрит и даёт советы. Психолог не даёт советов. Психолог помогает взглянуть на ситуацию под другим углом, объективно разложить всё по полочкам, оценить, насколько конструктивно или деструктивно поведение человека и либо изменить отношение к ситуации, либо постараться выработать новый тип поведения.

При этом психолог отталкивается не от каких-то житейских методов. Подруга может сказать одинокой девушке: «Ну, найди мужика, и всё у тебя станет хорошо». Психолог же будет разбираться, чего хочет человек, какие у него цели, стремления, как ему будет комфортно.

Как понять, что психолог — шарлатан

Если во время сеанса вам пытаются навязать мнение, говорят: «вы должны..», «я считаю..», «я думаю, вы должны сделать так..», это неправильно. Нам нельзя ничего вам навязывать. Нельзя навязывать клиенту ненаучные теории типа гороскопа и соционики. Ещё специалист не наводит ажиотаж вокруг своей личности пустыми обещаниями.

Хороший психолог не гарантирует никакого результата. Он скажет: Мы постараемся в этом разобраться, но никаких гарантий нет. Всё зависит от вас». Потому что действительно всё зависит от того, насколько вы готовы работать над собой, меняться, когда это требуется, и в целом выполнять рекомендации. Психолог не должен давать конкретные советы из разряда «Сделайте так-то и будет вот так-то».

Я на основе ситуации делаю предположение, как можно было бы поступить, а вы уже решаете, насколько для вас это конструктивно, приемлемо и комфортно. Вы решаете, следовать этой рекомендации или нет.

Обещание быстрого результата — это как раз самая распространённая уловка. Пожалуйста, не ведитесь на обещания быстрого и лёгкого результата, при котором не придётся работать над собой, а вам просто дадут какую-то волшебную таблетку.

Существуют ли абсолютно психически здоровые люди

Конечно, психически здоровые люди существуют. Есть такое понятие — предел психической нормы. Это не какой-то конкретный пункт, а много разных вариаций: если ты не вписываешься с той или иной стороны, это не норма. И у разных психических школ критерии нормы и патологии примерно одинаковые.

Правда ли, что те, у кого всё в порядке, не становятся психологами

Среди психологов есть шутка, что все мы немножко «того», потому что каждый приходит в психологию со своими проблемами. Но по этическому кодексу мы не можем работать с людьми, если мы сами не проработали свои проблемы. Мы должны отслеживать определённые моменты в общении с клиентом. Если мы начинаем переносить что-то на себя или проблема у нас очень сильно откликается, и в жизни происходит то же самое, что у клиента, желательно этим поделиться. Честно сказать: «К сожалению, с этой проблемой я сейчас не могу работать. Либо обратитесь к другому специалисту, либо подождите, пока её проработаю я».

Тогда психолог тоже идёт к психологу. Для личных проблем и переживаний у нас есть свой терапевт. А что касается реакций на клиентов и проблем с ними, с этим мы разбираемся у психолога-супервизора.

#здоровье #медицина #психология

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3 комментария
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Владислав Никитин

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все правильно рассказала. те же вещи я рассказываю другим людям, которые узнав, что я отучился 6 лет на психолога, просят проконсультировать, описать их психологический портрет, надавать советов и чуть ли не показать свои сверх способности. Это все обывательский подход к психологии и от него никуда не деться. Просто у нас в стране психологического просвещения крайне мало, люди не привыкли в трудной ситуации обращаться за помощью к специалисту. Проблемы либо копятся внутри, либо высказываются другу или родственнику за распитием напитков. Меня постоянно раздражает, когда приходишь на чей то день рождения, а гости весь праздник ноют и обсуждают свои насущные проблемы, запевая их алкоголем, ругаюсь и споря. Какой же это праздник? Либо меняй свое отношение к проблеме, либо решай, либо обращайся к специалисту. Не копи все в себе и не порть другим настроение 

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Ded Pihto

0

Любое обещание это уловка. Добиться ничего нельзя. Всё рандом.

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Дима Погорелов

0

Он работает со здоровыми людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

А как же нейро и патопсихологи?они работают с отклонением, а не со здоровыми людьми.
 @Anna Begiashvili не порядок

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