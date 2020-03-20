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Гость TJ
Anna Begiashvili
569

Гость TJ: Влад Ситдиков — блогер с синдромом Дауна Материал редакции

Начало трансляции — в 16:00 по Москве.

21 марта — Международный день человека с синдромом Дауна. Он отмечается в двадцать первый день третьего месяца, потому что синдром Дауна связан с тремя копиями двадцать первой хромосомы. Сегодня мы вместе с благотворительным фондом «Синдром любви» пригласили в «Гость TJ» блогера Влада Ситдикова.

Влад занимается спортом, путешествует и снимает кулинарные видео. Ещё он уже несколько лет играет в инклюзивном театре «Взаимодействие» и любит читать стихотворения. Влад уверен, что людям с синдромом Дауна свойственна особая целеустремлённость и взаимовыручка. Он считает, что, появляясь в семье, такой ребёнок учит доброте.

Сейчас Влад находится на карантине из-за пандемии коронавируса, поэтому он не придёт в студию TJ. Но мы проведём эфир удалённо. Задавайте свои вопросы в комментариях.

Прямой эфир начнётся в 16:00 по московскому времени. Ссылки на трансляции появятся ближе к началу.
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18 комментариев
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Сергей Звезда

Всем привет. Давайте напомню о правилах. Здесь мы задаём вопросы гостю, а стороннее обсуждение по возможности придерживаем для остальных подсайтов. 

Не забывайте лайкать понравившиеся вопросы — именно на них гость ответит в первую очередь. Уважайте друг друга, вот!

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Телефонный рубин

10

Обидно ли, когда используют слово «даун» для оскорбления человека, живущего без синдрома?

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Фундаментальный Орзэмэс

8

Не знаю что спросить.
Просто желаю Владу добра и чтоб меньше попадалось мудаков на жизненном пути.

Ответить

Игнат Синицын

5

Добрый день! 
Какая у вас любимая компьютерная игра? С вашей болезнью есть какие либо ограничения касательно видео игр? 

Ответить

Положительный Гоша

Игнат
2

Серьезно? Долбоебизм не лечится

Ответить

theLastLetters

Положительный
1

Не сдавайся!

Ответить

сироп от щекотки

3

Почему для ТЖ вы выбрали псевдоним Антон Иванов?

Ответить

Влажный Артем

4

Мешает ли синдром Дауна заниматься спортом и путешествовать? Как реагируют незнакомые люди на тебя впервые и меняется ли их мнение и отношение после того, как они узнают тебя получше?

Ответить

Deadушка Пу

2

Блядь, набежало дегенератов

Ответить

Кирилл Сосновский

Deadушка
3

*даунов
Как не стыдно.

Ответить

Британский волк

2

В чём проявляется твоя болезнь? Чем ты отличаешься от других?

Ответить

Британский волк

Британский
0

@Other Page поясни

Ответить

Комментарий удален

Ni Ck

2

Почему даунов почти не видно на улице, но их так много в интернете?

Ответить

Откровенный месяц

2

Находишь ли ты положительные стороны в своём отличии от обычных людей?

Ответить

Сергей Звезда

1

Всем привет. Давайте напомню о правилах. Здесь мы задаём вопросы гостю, а стороннее обсуждение по возможности придерживаем для остальных подсайтов. 

Не забывайте лайкать понравившиеся вопросы — именно на них гость ответит в первую очередь. Уважайте друг друга, вот!

Ответить

Влажный Артем

1

Ты такой весёлый и позитивный в инстаграме. Считаешь ли ты себя счастливым человеком? 

Ответить

Михаил Подивилов

1

Здравствуйте! Как Вы относитесь к аудитории TJ?

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Sergey Volkov

0

Вопросов задавать не буду, хочу лишь пожелать добиться всех ваших целей в этой жизни! 

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Владислав Сурков

0

много ли в твоем окружении людей с таким же синдромом? можешь по лицу сразу определить человека с этим синдромом? 

как часто ощество проявляет к тебе агресиию? 

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Deadушка Пу

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