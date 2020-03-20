Гость TJ: Влад Ситдиков…

Прямой эфир
Начало трансляции — в 16:00 по Москве.
21 марта — Международный день человека с синдромом Дауна. Он отмечается в двадцать первый день третьего месяца, потому что синдром Дауна связан с тремя копиями двадцать первой хромосомы. Сегодня мы вместе с благотворительным фондом «Синдром любви» пригласили в «Гость TJ» блогера Влада Ситдикова.
Влад занимается спортом, путешествует и снимает кулинарные видео. Ещё он уже несколько лет играет в инклюзивном театре «Взаимодействие» и любит читать стихотворения. Влад уверен, что людям с синдромом Дауна свойственна особая целеустремлённость и взаимовыручка. Он считает, что, появляясь в семье, такой ребёнок учит доброте.
Сейчас Влад находится на карантине из-за пандемии коронавируса, поэтому он не придёт в студию TJ. Но мы проведём эфир удалённо. Задавайте свои вопросы в комментариях.
Сергей Звезда
Всем привет. Давайте напомню о правилах. Здесь мы задаём вопросы гостю, а стороннее обсуждение по возможности придерживаем для остальных подсайтов.
Не забывайте лайкать понравившиеся вопросы — именно на них гость ответит в первую очередь. Уважайте друг друга, вот!
Телефонный рубин
Обидно ли, когда используют слово «даун» для оскорбления человека, живущего без синдрома?
Фундаментальный Орзэмэс
Не знаю что спросить.
Просто желаю Владу добра и чтоб меньше попадалось мудаков на жизненном пути.
Игнат Синицын
Добрый день!
Какая у вас любимая компьютерная игра? С вашей болезнью есть какие либо ограничения касательно видео игр?
Положительный Гоша
Серьезно? Долбоебизм не лечится
theLastLettersПоложительный
Не сдавайся!
сироп от щекотки
Почему для ТЖ вы выбрали псевдоним Антон Иванов?
Влажный Артем
Мешает ли синдром Дауна заниматься спортом и путешествовать? Как реагируют незнакомые люди на тебя впервые и меняется ли их мнение и отношение после того, как они узнают тебя получше?
Deadушка Пу
Блядь, набежало дегенератов
Кирилл СосновскийDeadушка
*даунов
Как не стыдно.
Британский волк
В чём проявляется твоя болезнь? Чем ты отличаешься от других?
Британский волк
@Other Page поясни
Комментарий удален
Ni Ck
Почему даунов почти не видно на улице, но их так много в интернете?
Откровенный месяц
Находишь ли ты положительные стороны в своём отличии от обычных людей?
Сергей Звезда
Всем привет. Давайте напомню о правилах. Здесь мы задаём вопросы гостю, а стороннее обсуждение по возможности придерживаем для остальных подсайтов.
Не забывайте лайкать понравившиеся вопросы — именно на них гость ответит в первую очередь. Уважайте друг друга, вот!
Влажный Артем
Ты такой весёлый и позитивный в инстаграме. Считаешь ли ты себя счастливым человеком?
Михаил Подивилов
Здравствуйте! Как Вы относитесь к аудитории TJ?
Sergey Volkov
Вопросов задавать не буду, хочу лишь пожелать добиться всех ваших целей в этой жизни!
Владислав Сурков
много ли в твоем окружении людей с таким же синдромом? можешь по лицу сразу определить человека с этим синдромом?
как часто ощество проявляет к тебе агресиию?