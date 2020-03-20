Гость TJ: Влад Ситдиков…

Начало трансляции — в 16:00 по Москве.

21 марта — Международный день человека с синдромом Дауна. Он отмечается в двадцать первый день третьего месяца, потому что синдром Дауна связан с тремя копиями двадцать первой хромосомы. Сегодня мы вместе с благотворительным фондом «Синдром любви» пригласили в «Гость TJ» блогера Влада Ситдикова.

Влад занимается спортом, путешествует и снимает кулинарные видео. Ещё он уже несколько лет играет в инклюзивном театре «Взаимодействие» и любит читать стихотворения. Влад уверен, что людям с синдромом Дауна свойственна особая целеустремлённость и взаимовыручка. Он считает, что, появляясь в семье, такой ребёнок учит доброте.

Сейчас Влад находится на карантине из-за пандемии коронавируса, поэтому он не придёт в студию TJ. Но мы проведём эфир удалённо. Задавайте свои вопросы в комментариях.