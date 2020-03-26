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Гость TJ
Сергей Звезда
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Гость TJ: Дарья Козлова, которая работает с крупнейшим в России телескопом в горах Северного Кавказа Материал редакции

Стрим начнётся в 18:00 по Москве.

26 марта гостьей TJ станет Дарья Козлова, работающая с Большим телескопом азимутальным (БТА), который ведёт наблюдения за небесными объектами. Это крупнейший в России телескоп, он расположен в посёлке Нижний Архыз в горах Карачаево-Черкессии.

Дарья — cтудентка четвёртого курса астрономического факультета Уральского Федерального Университета. Она выполняет научную работу под руководством доктора физико-математических наук Алексея Моисеева в Лаборатории спектроскопии и фотометрии внегалактических объектов Специальной Астрофизической Обсерватории РАН.

Научный интерес Дарьи — изучение влияния активных галактических ядер на газ в галактических дисках и за их пределами. Она также работает репетитором и проводит лекции на различных площадках в Екатеринбурге, в том числе в Екатеринбургском планетарии. Дарья стала известной благодаря своему твиттеру, где «в честь карантина» объявила об онлайн-лекции для всех желающих.

От редакции: Прямая трансляция с Дарьей начнётся в 18:00 по московскому времени. Ссылки на стрим появятся здесь ближе к началу. Оставляйте вопросы в комментариях.
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Гость TJ: Влад Ситдиков — блогер с синдромом Дауна
Начало трансляции — в 16:00 по Москве.
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66 комментариев
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Сергей Звезда

Всем привет. Напоминаю, что нужно не только оставлять вопросы, но и голосовать за самые понравившиеся вам — на них Дарья ответит в первую очередь. 

Ах да, чуть не забыл сказать о модерации (мы не приветствуем флуд и спам) и попросить, с уважением относиться к друг другу и гостье. 

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Печатный ящик

18

Дарья, приветствую!
Видно ли в ваш телескоп флаг Америки на Луне?

Ответить

check-it-out

Печатный
3

Oops, I did it again

Ответить

neold

Печатный
–2

Его там нет.

Ответить

Левый калькулятор

12

Дарья, какова вероятность, что мы не одни во Вселенной ?

Ответить

rossoshmap

Левый
5

Жи есть во Вселенной

Ответить

Дмитрий Чернышов

rossoshmap
0

Экзопланеты ежжи 

Ответить

Ипполит Воробьянинов

rossoshmap
0

Точка G?

Ответить

August Alonso

Левый
1

Ничтожна мала

Ответить

Сергей Зайкевич

Левый
1

50 на  50

Ответить

check-it-out

10

Вы женщина, вы в науке, вы работаете на Кавказе — сталкиваетесь ли вы с проблемами и трудностями из-за это?

Ответить

Ленинский чайник

check-it-out
7

Наверняка кавказцев в этой обсерватории даже нет)

Ответить

Неплохой пёс_анон

Ленинский
1

Ну живет то она скорее всего в Архызе... А там довольно сложно с отношением кавказцев к русским девушкам — я очевидец очень неприятных событий, произошедших именно там.

Ответить

Мобильный Даниль

3

Дарья, здравствуйте! Можно ли в Ваш телескоп увидеть Олега Ивахнова?

Ответить

rossoshmap

Мобильный
25

Нет только Сергея Звезду

Ответить

Разный череп

rossoshmap
5

И Михаила Кометова

Ответить

Алексей Патрин

Мобильный
0

В Тольятти смог перманентный от химзавода. Не увидишь.

Ответить

Олег Ивахнов

Алексей
1

Ложь

Ответить

Разный череп

Олег
1

Это фото с Марса?

Ответить

Олег Ивахнов

Разный
0

С балкона

Ответить

Дмитрий Чернышов

Олег
0

Очень скользкий ответ без ответа. Вдруг балкон на Марсе.

Ответить

Олег Ивахнов

Мобильный
0

В теории можно, но моё эго заслонит весь небосвод.

Ответить

check-it-out

8

Раз у вас такая работа, то вы вынужденно ведёте жизнь как сова? (спите днём, бодрствуете ночью)

Ответить

Сергей Зайкевич

8

Спутники Маска мешают? Говорили что последние делают менее заметными на сколько это правда?

Ответить

Сергей Звезда

6

Дарья, расскажи, как проходит твой день, что ты там конкретно делаешь. Объясни, пожалуйста, тему своей научной работы, как будто тебе нужно это сделать перед ребёнком из начальных классов

Ответить

Дмитрий Чернышов

Сергей
3

Так читателей ТЖ ещё не унижали! 😀

Ответить

Сергей Звезда

Дмитрий
0

Я исключительно про себя

Ответить

Комментарий удален

Андрей Християн

6

Что было самое необычное/странное/великолепное в обзоре телескопа?

Ответить

Разный череп

Андрей
4
Ответить

Андрей Християн

Разный
0

Прилетает или улетает? :)

Ответить

Разный череп

Андрей
5

Земля вокруг него вращается.

Ответить

Arseny Alexandrov

Андрей
0

Приплетает

Ответить

check-it-out

6

Если вы заметите, что на планету движется большой астероид и вам скажут молчать, что вы будете делать?

Ответить

Сергей Колегов

check-it-out
2

Тогда ещё вопрос для Дарьи по теме: каков шанс того, что мы вообще никак не заметим какое-либо тело, которое столкнётся с Землёй или относительно близко пролетит.

Не заметим, пока не будет слишком поздно, имею в виду)

Ответить

Сергей Колегов

check-it-out
0

Я тебе так скажу: в мире очень много обсерваторий делятся своими данными и позволяют работать со своими инструментами. Ту же самую первую межзвёдную комету открыл, грубо говоря, любитель. Поэтому умолчать не удастся

Ответить

check-it-out

Сергей
0

Но ведь телескопы весьма маленький сегмент неба видят. Где-то читал что все телескопы десятую неба рассматривают лишь.
Это я к тому, что есть шанс увидеть объект, который не зафиксировали другие ещё. А ещё есть шанс, что другие будут молчать по указке.

Например Дарья увидела астероид, который движется в нашу сторону. Она рассчитала, что он например уничтожит... ну Воронеж там какой нибудь. Но все молчат, никого не эвакуируют. Что делать?

Может я просто слишком много смотрел фильмов подобных.

Ответить

Игнат Синицын

6

Добрый день!
Какой из теорий вы наиболее всего придерживаетесь почему человечество до сих пор не встретило инопланетный разум? 

Ответить

Сергей Колегов

Игнат
0

Встретило, иногда в комментах вижу

Ответить

Дмитрий Чернышов

Игнат
0

Есть теория, что Япония прилетела из космоса 

Ответить

Юрий Набоков

6

Здравствуйте, как попасть на ваш телескоп и на всю обсерваторию САО РАН включая нейтринный телескоп? Вроде Стас Короткий проводит экскурсии, но в нейтринную обсерваторию и на РАТАН 600 не водят

Ответить

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Комментарий удален

Убежденный Кирилл

5

Как происходит управление таким большим телескопом?

Ответить

Алексей Логачев

5

Добрый день, Дарья, расскажите как вам живётся и работается в Карачаево-Черкессии. Воровали ли ваших подружек, чтобы на них потом жениться? Участвовали ли вы в перестрелках? Живёте ли вы только на одну зарплату или есть ещё доход с продажи краденной нефти?

Ответить

George Weiller

4

Какие предметы преподают на первых курсах на таком направлении?
Да и в целом какие предметы тебе нравятся, какие нет, какие вообще кажутся лишними и ненужными в программе.
Чувствуется ли отсталость материалов по которым происходит обучение или наоборот в тренде?

Ответить

Алексей Патрин

4

Дарья, добрый день!

Какие объекты можно детально рассмотреть в данный телескоп, кроме планет, разумеется? Как будет видна, например, Бетельгейзе или двойная система Альфа Центавра?

Ответить

check-it-out

3

Что интересного можно делать с телескопом помимо ваших рабочих задач?

Ответить

Сергей Колегов

3

В каких диапазонах частот можно работать с земли/Земли? Понятно, что видимый спектр улавливается, а, например, рентгеновский – нет. Что с другими?

Ответить

Разный череп

2

Дарья, Вы видели светлое будущее?

Ответить

check-it-out

2

Как вы пришли к такой профессии? Собираетесь ли продолжать работать после обучения в науке?

Ответить

andreevich

2

На какую камеру снимаете, Дарья? Есть ли какие-нибудь движения в сторону импортозамещения по астрономическому оборудованию, в частности камерам/сенсорам/фильтрам?

Сам занимаюсь любительским астрофото, потратил на хобби уже около миллиона. Вижу сколько стоят сенсоры для науки и, мягко говоря, удивляюсь. Нет ощущения, что всё пропало, Дарья?

Ответить

Сергей Звезда

0

Всем привет. Напоминаю, что нужно не только оставлять вопросы, но и голосовать за самые понравившиеся вам — на них Дарья ответит в первую очередь. 

Ах да, чуть не забыл сказать о модерации (мы не приветствуем флуд и спам) и попросить, с уважением относиться к друг другу и гостье. 

Ответить

Сергей Звезда

Сергей
4

теперь меня будет весь день злить эта тупая лишняя запятая

Ответить

Буржуазный космос

1

Дарья привет, вы видели инопланетянин? 

Ответить

Maksim Derkach

1

Бывали ли интересные ситуации или курьезные случаи на этой работе? Какие?

Ответить

Роберт Петросян

1

Хотели бы вы полететь в космос?

Ответить

Оригинальный хот-дог

1

Здравствуйте. НЛО видели? В смысле что-то странное. Спасибо за ответ.

Ответить

Artur Abizgeldin

1

Как часто иностранные коллеги просят продолжить их наблюдения, когда у вас ночь а у них день или плохие условия? Для этого есть своя сеть или по электронке решается? Есть ли какие-то квоты или взаимозачет? В каком формате отдаете име данные? Сырые фото или показания аппаратуры? Если второе, то обрабатывали ли вы сами полученные от коллег данные? Как учитывали ошибку и другие допуски?

Ответить

Комментарий удален

Ленинский чайник

0

Каковы перспективы России в научной сфере с таким режимом?

Ответить

Сергей Зайкевич

0

Что за камень земля захватила последние месяцы. Его можно сфотографировать?

Ответить

neold

0

Вам говорили, что вы ваша работа бессмысленна. Вы не увидите другие цивилизации в свои бинокли.

Ответить

Евгений Клочков

0

Дарья, а за счет чего такая здоровая штука, как этот телескоп может столь точно наводиться? 

Ответить

Иван Ермолин

0

Как вам горные кавказцы?

Ответить

Комментарий удален

сироп от щекотки

0

Дарья, здравствуйте. Скажите, варик в телескоп посмотреть с другой стороны, чтоб все маленьким казалось. Ну так, ради хохатанчика

Ответить

Plan 🇧&🇨

0

Привет, Дарья!
Что не так с Седной?

Ответить

GoAway .

0

Насколько красивые картинки галактик, туманностей правдивы? Подлетев поближе, я увижу такую же красоту?

Ответить

Мэксиканский тушкан

0

Дарья, привет, как ты оцениваешь развитие науки в России на сегодняшний день? Развивается ли она в должной мере в 2020?

Ответить

Виртуальный томагавк_два

0

Каково это работать с крупнейшим в России телескопом? Не испытывают ли парни, с которыми вы общаетесь комплексов, что у них нет таких больших телескопов? 

Ответить

Иван Ерохин

0

Дарья, расскажите пожалуйста про замену главного зеркала телескопа
Насколько я знаю, изначальное стоит там уже чуть ли не полвека, а новое оказалось бракованным
Что конкретно с новым было не так?

Ответить
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