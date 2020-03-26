Прямой эфир
Стрим начнётся в 18:00 по Москве.
26 марта гостьей TJ станет Дарья Козлова, работающая с Большим телескопом азимутальным (БТА), который ведёт наблюдения за небесными объектами. Это крупнейший в России телескоп, он расположен в посёлке Нижний Архыз в горах Карачаево-Черкессии.
Дарья — cтудентка четвёртого курса астрономического факультета Уральского Федерального Университета. Она выполняет научную работу под руководством доктора физико-математических наук Алексея Моисеева в Лаборатории спектроскопии и фотометрии внегалактических объектов Специальной Астрофизической Обсерватории РАН.
Научный интерес Дарьи — изучение влияния активных галактических ядер на газ в галактических дисках и за их пределами. Она также работает репетитором и проводит лекции на различных площадках в Екатеринбурге, в том числе в Екатеринбургском планетарии. Дарья стала известной благодаря своему твиттеру, где «в честь карантина» объявила об онлайн-лекции для всех желающих.
Сергей Звезда
Всем привет. Напоминаю, что нужно не только оставлять вопросы, но и голосовать за самые понравившиеся вам — на них Дарья ответит в первую очередь.
Ах да, чуть не забыл сказать о модерации (мы не приветствуем флуд и спам) и попросить, с уважением относиться к друг другу и гостье.
Печатный ящик
Дарья, приветствую!
Видно ли в ваш телескоп флаг Америки на Луне?
check-it-outПечатный
Oops, I did it again
neoldПечатный
Его там нет.
Левый калькулятор
Дарья, какова вероятность, что мы не одни во Вселенной ?
rossoshmapЛевый
Жи есть во Вселенной
Дмитрий Чернышовrossoshmap
Экзопланеты ежжи
Ипполит Воробьяниновrossoshmap
Точка G?
August AlonsoЛевый
Ничтожна мала
Сергей ЗайкевичЛевый
50 на 50
check-it-out
Вы женщина, вы в науке, вы работаете на Кавказе — сталкиваетесь ли вы с проблемами и трудностями из-за это?
Ленинский чайник
Наверняка кавказцев в этой обсерватории даже нет)
Неплохой пёс_анон
Ну живет то она скорее всего в Архызе... А там довольно сложно с отношением кавказцев к русским девушкам — я очевидец очень неприятных событий, произошедших именно там.
Мобильный Даниль
Дарья, здравствуйте! Можно ли в Ваш телескоп увидеть Олега Ивахнова?
rossoshmapМобильный
Нет только Сергея Звезду
Разный череп
И Михаила Кометова
Алексей ПатринМобильный
В Тольятти смог перманентный от химзавода. Не увидишь.
Олег ИвахновАлексей
Ложь
Разный череп
Это фото с Марса?
Олег ИвахновРазный
С балкона
Дмитрий ЧернышовОлег
Очень скользкий ответ без ответа. Вдруг балкон на Марсе.
Олег ИвахновМобильный
В теории можно, но моё эго заслонит весь небосвод.
check-it-out
Раз у вас такая работа, то вы вынужденно ведёте жизнь как сова? (спите днём, бодрствуете ночью)
Сергей Зайкевич
Спутники Маска мешают? Говорили что последние делают менее заметными на сколько это правда?
Сергей Звезда
Дарья, расскажи, как проходит твой день, что ты там конкретно делаешь. Объясни, пожалуйста, тему своей научной работы, как будто тебе нужно это сделать перед ребёнком из начальных классов
Дмитрий ЧернышовСергей
Так читателей ТЖ ещё не унижали! 😀
Сергей ЗвездаДмитрий
Я исключительно про себя
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Андрей Християн
Что было самое необычное/странное/великолепное в обзоре телескопа?
Разный череп
Андрей ХристиянРазный
Прилетает или улетает? :)
Разный череп
Земля вокруг него вращается.
Arseny AlexandrovАндрей
Приплетает
check-it-out
Если вы заметите, что на планету движется большой астероид и вам скажут молчать, что вы будете делать?
Сергей Колеговcheck-it-out
Тогда ещё вопрос для Дарьи по теме: каков шанс того, что мы вообще никак не заметим какое-либо тело, которое столкнётся с Землёй или относительно близко пролетит.
Не заметим, пока не будет слишком поздно, имею в виду)
Сергей Колеговcheck-it-out
Я тебе так скажу: в мире очень много обсерваторий делятся своими данными и позволяют работать со своими инструментами. Ту же самую первую межзвёдную комету открыл, грубо говоря, любитель. Поэтому умолчать не удастся
check-it-outСергей
Но ведь телескопы весьма маленький сегмент неба видят. Где-то читал что все телескопы десятую неба рассматривают лишь.
Это я к тому, что есть шанс увидеть объект, который не зафиксировали другие ещё. А ещё есть шанс, что другие будут молчать по указке.
Например Дарья увидела астероид, который движется в нашу сторону. Она рассчитала, что он например уничтожит... ну Воронеж там какой нибудь. Но все молчат, никого не эвакуируют. Что делать?
Может я просто слишком много смотрел фильмов подобных.
Игнат Синицын
Добрый день!
Какой из теорий вы наиболее всего придерживаетесь почему человечество до сих пор не встретило инопланетный разум?
Сергей КолеговИгнат
Встретило, иногда в комментах вижу
Дмитрий ЧернышовИгнат
Есть теория, что Япония прилетела из космоса
Юрий Набоков
Здравствуйте, как попасть на ваш телескоп и на всю обсерваторию САО РАН включая нейтринный телескоп? Вроде Стас Короткий проводит экскурсии, но в нейтринную обсерваторию и на РАТАН 600 не водят
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Убежденный Кирилл
Как происходит управление таким большим телескопом?
Алексей Логачев
Добрый день, Дарья, расскажите как вам живётся и работается в Карачаево-Черкессии. Воровали ли ваших подружек, чтобы на них потом жениться? Участвовали ли вы в перестрелках? Живёте ли вы только на одну зарплату или есть ещё доход с продажи краденной нефти?
George Weiller
Какие предметы преподают на первых курсах на таком направлении?
Да и в целом какие предметы тебе нравятся, какие нет, какие вообще кажутся лишними и ненужными в программе.
Чувствуется ли отсталость материалов по которым происходит обучение или наоборот в тренде?
Алексей Патрин
Дарья, добрый день!
Какие объекты можно детально рассмотреть в данный телескоп, кроме планет, разумеется? Как будет видна, например, Бетельгейзе или двойная система Альфа Центавра?
check-it-out
Что интересного можно делать с телескопом помимо ваших рабочих задач?
Сергей Колегов
В каких диапазонах частот можно работать с земли/Земли? Понятно, что видимый спектр улавливается, а, например, рентгеновский – нет. Что с другими?
Разный череп
Дарья, Вы видели светлое будущее?
check-it-out
Как вы пришли к такой профессии? Собираетесь ли продолжать работать после обучения в науке?
andreevich
На какую камеру снимаете, Дарья? Есть ли какие-нибудь движения в сторону импортозамещения по астрономическому оборудованию, в частности камерам/сенсорам/фильтрам?
Сам занимаюсь любительским астрофото, потратил на хобби уже около миллиона. Вижу сколько стоят сенсоры для науки и, мягко говоря, удивляюсь. Нет ощущения, что всё пропало, Дарья?
Сергей Звезда
Всем привет. Напоминаю, что нужно не только оставлять вопросы, но и голосовать за самые понравившиеся вам — на них Дарья ответит в первую очередь.
Ах да, чуть не забыл сказать о модерации (мы не приветствуем флуд и спам) и попросить, с уважением относиться к друг другу и гостье.
Сергей ЗвездаСергей
теперь меня будет весь день злить эта тупая лишняя запятая
Буржуазный космос
Дарья привет, вы видели инопланетянин?
Maksim Derkach
Бывали ли интересные ситуации или курьезные случаи на этой работе? Какие?
Роберт Петросян
Хотели бы вы полететь в космос?
Оригинальный хот-дог
Здравствуйте. НЛО видели? В смысле что-то странное. Спасибо за ответ.
Artur Abizgeldin
Как часто иностранные коллеги просят продолжить их наблюдения, когда у вас ночь а у них день или плохие условия? Для этого есть своя сеть или по электронке решается? Есть ли какие-то квоты или взаимозачет? В каком формате отдаете име данные? Сырые фото или показания аппаратуры? Если второе, то обрабатывали ли вы сами полученные от коллег данные? Как учитывали ошибку и другие допуски?
Комментарий удален
Ленинский чайник
Каковы перспективы России в научной сфере с таким режимом?
Сергей Зайкевич
Что за камень земля захватила последние месяцы. Его можно сфотографировать?
neold
Вам говорили, что вы ваша работа бессмысленна. Вы не увидите другие цивилизации в свои бинокли.
Евгений Клочков
Дарья, а за счет чего такая здоровая штука, как этот телескоп может столь точно наводиться?
Иван Ермолин
Как вам горные кавказцы?
Комментарий удален
сироп от щекотки
Дарья, здравствуйте. Скажите, варик в телескоп посмотреть с другой стороны, чтоб все маленьким казалось. Ну так, ради хохатанчика
Plan 🇧&🇨
Привет, Дарья!
Что не так с Седной?
GoAway .
Насколько красивые картинки галактик, туманностей правдивы? Подлетев поближе, я увижу такую же красоту?
Мэксиканский тушкан
Дарья, привет, как ты оцениваешь развитие науки в России на сегодняшний день? Развивается ли она в должной мере в 2020?
Виртуальный томагавк_два
Каково это работать с крупнейшим в России телескопом? Не испытывают ли парни, с которыми вы общаетесь комплексов, что у них нет таких больших телескопов?
Иван Ерохин
Дарья, расскажите пожалуйста про замену главного зеркала телескопа
Насколько я знаю, изначальное стоит там уже чуть ли не полвека, а новое оказалось бракованным
Что конкретно с новым было не так?