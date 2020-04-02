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Прямой эфир начнётся в 16:00 по Москве.
Сегодня гостями TJ станут Александр Макеев и Артём Черепанов — участники постпанк-группы «Буерак». В конце марта они выпустили новый мини-альбом «Среди них ты», в котором поэкспериментировали со звучанием.
На пластинке есть и «нуарная» лирика, отсылающая к кошмарным сновидениям и насилию в молодёжной среде, и сатирический материал.
У «Буерака» вышло четыре полноформатных альбома. Группа отыграла несколько сольных концертов и выступала хедлайнером на крупных московских фестивалях. Песня «Страсть к курению» вошла в топ-50 треков года по версии TheFlow.
Сейчас «Буерак» готовится к сольному концерту в Главсlub Green Concert 14 мая. Александр и Артём готовы поговорить о новом релизе, о музыке в целом и, конечно, о жизни в самоизоляции.
Где мы и где Буерак? Давайте поясню. Сейчас крайне трудно думать о чём-либо, кроме коронавируса и его последствий для абсолютно всех сфер жизни. Музыкальная индустрия касается нас напрямую: мы слушаем разных исполнителей, смотрим клипы и ходим на концерты. Буерак — отличные ребята, которые в числе прочего попробуют ответить на ваши вопросы о том, что будет с музыкой на фоне пандемии.
Напоминаю: лайкайте вопросы, которые считаете наиболее интересными. Прошу уважать друг друга и гостя, а также помнить о модерации.
Он состоится, т. к. не будет нарушен пункт больше двух не собераться
Помнится, когда вы только начали набирать популярность, вас было принято ехидно глумить (некоторые это вон до сих пор практикуют, как выяснилось). Типа, группа для узколобых винишек, второсортный пост-панк и вот это всё. Сейчас отношение уже вроде бы поменялось в лучшую сторону, но вопрос остался: каково было проходить всю эту стадию? Насколько сильно это всё давило (если давило вообще)? Были ли моменты, когда хотелось просто бросить всё нахер?
Внимательный Мурод
вас было принято ехидно глумить. Типа, группа для узколобых винишек
Тем временем обложка их релиза Китайский квартал(2019)
Как долго я ждал момента, чтобы задать этот вопрос. Ребята, куда вы дели третьего чувака?
Скрытый Орзэмэс
Красивый.
Подводной волк
Похож на украинца
Подводной волк
@Сергей Звезда оскорбления
Где мы и где Буерак? Давайте поясню. Сейчас крайне трудно думать о чём-либо, кроме коронавируса и его последствий для абсолютно всех сфер жизни. Музыкальная индустрия касается нас напрямую: мы слушаем разных исполнителей, смотрим клипы и ходим на концерты. Буерак — отличные ребята, которые в числе прочего попробуют ответить на ваши вопросы о том, что будет с музыкой на фоне пандемии.
Напоминаю: лайкайте вопросы, которые считаете наиболее интересными. Прошу уважать друг друга и гостя, а также помнить о модерации.
Моральный паук например
и хотелось бы услышать, какие проблемы у вас возникают при создании материала, когда вы так жестко загнаны в рамки жанра? слышно из каждого вашего гитарного проигрыша, что у вас установка-"не дай бог сыграть сложнее и не дай бог придумать интересную партию". не дай бог не быть похожими на тех самых ребят
Не дай Бог
Не дай Бог
Быть похожим на тех самых ребят...
(сочинил им песню)
Моральный паук например
Am C Dm G
сочинил им аккорды
Вы клёвые! Не думали устроить онлайн-выступление пока все мы сидим по домам? Будете как Агутин, а Агутин тоже клёвый
У вас есть песня - признание в любви корню имбиря. Вы готовы пересмотреть свои взгляды сегодня, когда корень имбиря - потенциальная польза для укрепления иммунитета, в связи с коронавирусом?
каково это быть группой с самым хуевым названием в мире?
Лишенный Влад
Ну, ты многого не видел.
https://play.google.com/music/listen#/artist/Aa3g4irsbkxt537gmkpvwlx5hke
«Кобыла и Трупоглазые Жабы Искали Цeзи́ю, Нашли Поздно Утром Свистящего Хна» — российская музыкальная группа, образованная в 2007 году Антоном Юрьевичем «Кобылой» Вагиным. Одной из отличительных особенностей коллектива является лирика песен, обильно включающая как исторических персонажей, так и представителей фауны различных геологических эр планеты. Группа отличается плодовитостью — за двенадцать лет существования было выпущено 20 альбомов.
хотелось бы поинтересоваться, планируется ли в будущем альбом с чисто инструменталами прошлых треков? не хочу никого обидеть, мол, тексты не очень, и хочется слушать только музыку, просто порой инструментал так цепляет, что хочется его гонять на репите ближайший век
Ну, как говорится, Буерак - всегда аншлаг, все дела, очень радует что вы регулярно выпускаете релизы, альбомы, епишки, тяжело дается собирать материал для творчества? Кто в основной массе пишет текста? Повторю вопрос про критику, как относитесь к ней?
У меня один вопрос — нравится ли вам Николай Редькин?
Как делать музыку и оставаться верным себе в эпоху всеобщего хайпожорства и китча?
Как относитесь к творчеству группы viagra boys? Слушали их свежий EP? Как оно вам?
Ахахах, дед даже группе Буерак единственный шанс вырваться испортил, ахахахвзщыафэ