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Гость TJ
Anna Begiashvili
1697

Гость TJ: Группа «Буерак» — о жизни музыкантов в карантине Материал редакции

Прямой эфир начнётся в 16:00 по Москве.

66 комментариев
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​Александр Макеев и Артём Черепанов

Сегодня гостями TJ станут Александр Макеев и Артём Черепанов — участники постпанк-группы «Буерак». В конце марта они выпустили новый мини-альбом «Среди них ты», в котором поэкспериментировали со звучанием.

На пластинке есть и «нуарная» лирика, отсылающая к кошмарным сновидениям и насилию в молодёжной среде, и сатирический материал.

У «Буерака» вышло четыре полноформатных альбома. Группа отыграла несколько сольных концертов и выступала хедлайнером на крупных московских фестивалях. Песня «Страсть к курению» вошла в топ-50 треков года по версии TheFlow.

Сейчас «Буерак» готовится к сольному концерту в Главсlub Green Concert 14 мая. Александр и Артём готовы поговорить о новом релизе, о музыке в целом и, конечно, о жизни в самоизоляции.

Вопросы к «Буераку» оставляйте в комментариях. Прямой эфир начнётся в 16:00 по московскому времени. Ссылки на трансляции появятся ближе к началу.
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66 комментариев
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Сергей Звезда

Где мы и где Буерак? Давайте поясню. Сейчас крайне трудно думать о чём-либо, кроме коронавируса и его последствий для абсолютно всех сфер жизни. Музыкальная индустрия касается нас напрямую: мы слушаем разных исполнителей, смотрим клипы и ходим на концерты. Буерак — отличные ребята, которые в числе прочего попробуют ответить на ваши вопросы о том, что будет с музыкой на фоне пандемии.

Напоминаю: лайкайте вопросы, которые считаете наиболее интересными. Прошу уважать друг друга и гостя, а также помнить о модерации.

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Торжественный шар

7

 Сейчас «Буерак» готовится к сольному концерту в Главсlub Green Concert 14 мая.

Ха-ха. Удачки

Ответить

rossoshmap

Торжественный
20

Он состоится, т. к. не будет нарушен пункт больше двух не собераться 

Ответить

Саша Иоспа

rossoshmap
0

😂😂😂 Господи

Ответить

Стройный Данила

11

Привет ребята. Вас не смущает, что вы так долго продолжаете делать второсортный пост-панк? Собираетесь развиваться в плане музыки в будущем?

Ответить

Подводной волк

Стройный
2

Сообщение удалено

Ответить

Подводной волк

Подводной
2

Жаль

Ответить

Джон Доу

10
Ответить

Ебаный Кошмар

9

Привет, ребята! Дают ли вам винишки-тян?

Ответить

Denis Lisovski

9

Помнится, когда вы только начали набирать популярность, вас было принято ехидно глумить (некоторые это вон до сих пор практикуют, как выяснилось). Типа, группа для узколобых винишек, второсортный пост-панк и вот это всё. Сейчас отношение уже вроде бы поменялось в лучшую сторону, но вопрос остался: каково было проходить всю эту стадию? Насколько сильно это всё давило (если давило вообще)? Были ли моменты, когда хотелось просто бросить всё нахер?

Ответить

Внимательный Мурод

Denis
0

вас было принято ехидно глумить. Типа, группа для узколобых винишек

Тем временем обложка их релиза Китайский квартал(2019)

Ответить

Yegor Lukyanov

Внимательный
0
Ответить

Торжественный шар

6

первый раз о них слышу

Ответить

ouxen

Торжественный
7

надеюсь и последний

Ответить

Лишенный Влад

7

Это такой новый формат рекламы на  TJ?

Ответить

Alexei Kuksin

7

Как долго я ждал момента, чтобы задать этот вопрос. Ребята, куда вы дели третьего чувака?

Ответить

Торжественный шар

5

даже не знаю что спросить... как я вам?

Ответить

Скрытый Орзэмэс

Торжественный
3

Красивый.

Ответить

Торжественный шар

Скрытый
1

:*

Ответить

Sergey Volkov

Торжественный
2

TJ сближает 

Ответить

Подводной волк

Торжественный
2

Похож на украинца

Ответить

Торжественный шар

Подводной
3

люблю украину

Ответить

Невидимый инструмент

Торжественный
0

Ты пилот команды феррари?

Ответить

Скрытый Орзэмэс

5

Расскажите, пожалуйста, название вашей группы было придумано, когда батя Александра провел его головой по клавиатуре?

Ответить

Подводной волк

Скрытый
–3

@Сергей Звезда оскорбления

Ответить

Основной глобус

Подводной
4

Да ты охуел! 

Ответить

Сергей Звезда

Подводной
4

Нормальный вопрос

Ответить

Ян Гурин

4

Кто нахуй?

Ответить

Сергей Звезда

3

Где мы и где Буерак? Давайте поясню. Сейчас крайне трудно думать о чём-либо, кроме коронавируса и его последствий для абсолютно всех сфер жизни. Музыкальная индустрия касается нас напрямую: мы слушаем разных исполнителей, смотрим клипы и ходим на концерты. Буерак — отличные ребята, которые в числе прочего попробуют ответить на ваши вопросы о том, что будет с музыкой на фоне пандемии.

Напоминаю: лайкайте вопросы, которые считаете наиболее интересными. Прошу уважать друг друга и гостя, а также помнить о модерации.

Ответить

Агрессивный рак

Сергей
1

Где Путин и где Буерак?

Ответить

Психологический теркин30см

Сергей
0

Пусть они лучше онлайн-концерт проведут, нафиг вопросы! 

Ответить

Стройный Данила

4
Ответить

Основной глобус

3

Вы кто? 

Ответить

Испанский единорожек88

2
Ответить

Моральный паук например

3

зачем в 2020 звучать как цой, который в свою очередь хотел звучать как the cure?

Ответить

Моральный паук например

Моральный
0

и хотелось бы услышать, какие проблемы у вас возникают при создании материала, когда вы так жестко загнаны в рамки жанра? слышно из каждого вашего гитарного проигрыша, что у вас установка-"не дай бог сыграть сложнее и не дай бог придумать интересную партию". не дай бог не быть похожими на тех самых ребят

Ответить

Психологический теркин30см

Моральный
1

Не дай Бог
Не дай Бог
Быть похожим на тех самых ребят...

(сочинил им песню)

Ответить

Моральный паук например

Психологический
1

Am C Dm G
сочинил им аккорды

Ответить

Психологический теркин30см

Моральный
1

Чо бля, давай группу мутить 

Ответить

Агрессивный рак

Психоло…
3

ТЖРак

Ответить

the art of гепард

3

привет, как вам последний альбом радиохед?

Ответить

Neketa Fo

3

Вы клёвые! Не думали устроить онлайн-выступление пока все мы сидим по домам? Будете как Агутин, а Агутин тоже клёвый

Ответить

Специфический Илья

3
Ответить

Психологический теркин30см

0

У вас есть песня - признание в любви курению. Вы готовы пересмотреть свои взгляды сегодня, когда курение - потенциальная угроза для болезни легких, в связи с коронавирусом?

Ответить

Yegor Lukyanov

Психологический
4

У вас есть песня - признание в любви корню имбиря. Вы готовы пересмотреть свои взгляды сегодня, когда корень имбиря - потенциальная польза для укрепления иммунитета, в связи с коронавирусом?

Ответить

Психологический теркин30см

Yegor
1
Ответить

Bonaparte Napoleon

0

каково это быть группой с самым хуевым названием в мире?

Ответить

Лишенный Влад

Bonaparte
2

Ну, ты многого не видел.
https://play.google.com/music/listen#/artist/Aa3g4irsbkxt537gmkpvwlx5hke
«Кобыла и Трупоглазые Жабы Искали Цeзи́ю, Нашли Поздно Утром Свистящего Хна» — российская музыкальная группа, образованная в 2007 году Антоном Юрьевичем «Кобылой» Вагиным. Одной из отличительных особенностей коллектива является лирика песен, обильно включающая как исторических персонажей, так и представителей фауны различных геологических эр планеты. Группа отличается плодовитостью — за двенадцать лет существования было выпущено 20 альбомов.

Ответить

Психологический теркин30см

Bonaparte
1

Ты - такой... тупой...

Ответить

Yury Grinev

1

Вы вообще кто такие?

Ответить

Специфический Илья

1

Часто передвигаетесь на общественном транспорте? 

Ответить

Специфический Илья

Специфический
1

Не стыдно людям в глаза смотреть?

Ответить

Моральный паук например

1

как вам группа петля пристрастия?

Ответить

Алексей Чугаев

1

хотелось бы поинтересоваться, планируется ли в будущем альбом с чисто инструменталами прошлых треков? не хочу никого обидеть, мол, тексты не очень, и хочется слушать только музыку, просто порой инструментал так цепляет, что хочется его гонять на репите ближайший век 

Ответить

Yegor Lukyanov

1

Ну, как говорится, Буерак - всегда аншлаг, все дела, очень радует что вы регулярно выпускаете релизы, альбомы, епишки, тяжело дается собирать материал для творчества? Кто в основной массе пишет текста? Повторю вопрос про критику, как относитесь к ней?

Ответить

Подводной волк

0

https://youtu.be/LEcjkGjFXls

Ответить

Подводной волк

Подводной
2

В этом видео услышал про них в первый и последний раз. 

Ответить

Николай Чумаков

0

У меня один вопрос — нравится ли вам Николай Редькин?

Ответить

Лаванда

Николай
0

И можно ли пойти с ним за руку на ваш концерт?

Ответить

Sergey Volkov

0

У нас что сегодня будет туса ? :)

Ответить

Основной глобус

0

Сейчас «Буерак» готовится к сольному концерту в Главсlub Green Concert 14 мая.

Отменят же, готовы к такому?

Ответить

Максим Ратников

0

Как делать музыку и оставаться верным себе в эпоху всеобщего хайпожорства и китча?

Ответить

Интимный цветок

Максим
0

цех - круто

Ответить

Волшебный пришелец

0

Почему группа Утро записала такой поганый третий альбом?

Ответить

Neketa Fo

0

Как относитесь к творчеству группы viagra boys? Слушали их свежий EP? Как оно вам?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

Ахахах, дед даже группе Буерак единственный шанс вырваться испортил, ахахахвзщыафэ

Ответить

Игорец Обыкновенный

0

Они вместе с Путиным будут вещать?)

Ответить
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