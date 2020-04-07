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Гость TJ
Сергей Звезда
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Гость TJ: Сергей Гуриев Материал редакции

Поговорим о том, что происходит с экономикой, в 17:00 по Москве.

167 комментариев
В закладки
Фото «Открытого университета»

В 2020 году «Россия» и «экономический кризис» снова стоят в одном предложении. Причин много — от спора о добыче нефти, который повлёк за собой падение курса рубля, до ситуации с бизнесом на фоне пандемии коронавируса Covid-19.

Чтобы разобраться в происходящем и понять, чего нам ожидать, мы пригласили экономиста Сергея Гуриева. В России он возглавлял Российскую экономическую школу, но весной 2013 года — после того, как стал свидетелем по «делу экспертов» — уехал во Францию. Он также стал одной из первых известных персон, кто публично пожертвовал деньги Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. В 2015 году следствие сообщило об отсутствии претензий к Гуриеву, а Владимир Путин подтвердил, что ему «ничего не угрожает».

Несмотря на это, Гуриев не вернулся, пусть и посетил Россию в 2016 году как главный экономист Европейского банка реконструкции и развития. В августе 2019 года Гуриев покинул ЕБРР, после чего вернулся к профессорской работе в парижском университете Sciences Po (Школа политических наук).

Гуриев нередко и открыто высказывается о российской экономике, но когда же ещё об этом говорить на TJ, если не сейчас.

От редакции: Стрим начнётся в 17:00 по Москве. Ссылки появятся в этом материале ближе к началу. Задавайте свои вопросы в комментариях под этим постом.
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167 комментариев
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Сергей Звезда

Привет.

Призываю делиться любыми вопросами об экономике — хоть самыми наболевшими, хоть самыми наивными. Кто их задаст, если не мы? 

Давайте проявим уважение к друг другу и Сергею Маратовичу, а также не забудем, что стоит лайкать понравившиеся вопросы — на них он ответит в первую очередь

Ответить
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Artem Puchkov

93

О наконец то нормальный гость

Ответить

Элементарный пришелец

42

Почему Вы так часто говорите «Это хороший вопрос»?

Ответить

Alex Maz

Элементарный
84

а вот это хороший вопрос

Ответить

ManInGlasses

Alex
10

А вот это хороший ответ

Ответить

Alexander Shakun

Элементарный
8

Чтобы выиграть время и сформулировать ответ?

Ответить

Evgeny Delyukin

Alexander
4

Это хороший вопрос

Ответить

Evgeny Delyukin

Alexander
1

Думаю, да

Ответить

Элементарный пришелец

Evgeny
1

Это хороший ответ

Ответить

Элементарный пришелец

Alexander
1

Да

Ответить

Andy Bezbozhny

Элементарный
4

Приходит мужик к раввину:
- Ребе, в чём смысл жизни?
- Ой, какой хороший вопрос! Неужто ты хочешь поменять его на ответ?

Ответить

Кирилл Сосновский

Элементарный
1

Это абсолютно правильный вопрос.

Ответить

Артём Мазанов

64

Сергей, здравствуйте. Можете доступно рассказать, что будет с российской экономикой, если она возьмёт на себя выплаты зп всем неработающим в «путинские каникулы» и покроет все затраты простаивающего бизнеса. 

Ответить

Sergey Lukianov

Артём
0

в свете обрушения курса рубля, думаю бумажек хватит на всех

Ответить

Poe Ghost

42

Мы вернёмся в девяностые? Или будет ещё хуже?

Ответить

Андрей Рядькин

Poe
24

Сейчас же 80-е. Олимпиада прошла, нефть падает, война есть, в экономике застой

Ответить

Ni Ck

Андрей
0

86-87й примерно

Ответить

Андрей Рядькин

Ni
0

ну вот к концу срока путина будут 90-е и как раз нужен будет сильный опытный лидер 

Ответить

Ni Ck

Андрей
0

Как раз так и считал

Ответить

Дмитрий Чернышов

Андрей
0

как раз нужен будет сильный опытный лидер

Как хорошо, что у нас есть Путин!
(сарказм)

Ответить

Vadim Nemnasev

47

я слишком тупой, чтобы задать вам что-то стоящее, но спасибо вам за многочисленные интервью, слушаю всегда взахлеб

Ответить

Сергей Звезда

Vadim
2

Вадим, что ты себя принижаешь. Просто можешь спросить, что тебя волнует, например, по поводу бытовухи с твоими деньгами 

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

Vadim
2

Поймал себя на той же мысли. Гуриева знаю, смотрел много его лекций и интервью с его участием, а ничего толкового спросить не могу. Возможно потому, что все меня волнующее уже узнал)

Ответить

Комментарий удален

Sergey Volkov

Арнольд
0

За что вы его так ? Шутка же

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Sergey
1

Ничего-ничего, у меня много

Ответить

ManInGlasses

Арнольд
0

Ждём от вас интересного вопроса

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

ManInGlasses
0

Вы еще не догадались, что я не способен ничего интересного сгенерить?

Это кстати вопрос

Ответить

Дмитрий Чернышов

Арнольд
0

Хороший?

Ответить

Неясный рубин

34

Сергей, есть смысл оставаться в России или лучше потратить время, деньги и попробовать уехать?
Улучшится ли наша жизнь в РФ в следующую 20летку? Будут такие же хорошие времена как 2007-2013?

Ответить

Насущные Проблемы

Неясный
8
Ответить

Dra

Неясный
0

Не могу не оффтопнуть и не сказать, что ЗОЛОТАЯ ЭПОХА МЕДВЕДЕВА!!

Ответить

Особенный татарин

21

Вы с согласны оценкой в 8 млн потенциальных безработных в ближайшие месяцы, если бизнесу не помогут?

Ответить

Артём Алхутов

19

Здравствуйте, Сергей! Сегодня Российское правительство анонсировало запрет на импорт в Россию дешёвого бензина. Якобы дешёвый бензин нанесёт ущерб экономике. Действительно ли от дешёвого бензина экономика может пострадать? Или только чья то конкретная экономика?

Ответить

Maxim Semenov

18

Как делать финансовую подушку сейчас если все твои сбережения в российских фантиках? Не дергаться и переждать пандемию / купить валюту пока ее немного отпустило / собрать портфель из ценных бумаг пока рынок просел?

Ответить

Андрей Ионов

Maxim
1

у меня сегодня портфель на 12% поднялся, в валюте естественно, ебать я в ахуе ваще пиздец

Ответить

Ruslan Khalilrakhman

16

Бытовой вопрос. что лучше с экономической точки зрения: доделать ремонт или на этот бюджет купить доллар пока он 75 рублей. Спасибо.

Ответить

Влад Абрамов

12

Прослеживается ли в экономических решениях власти намерение начать вооруженный конфликт/войну в ближайшее время? Возможно, начать её на территории мест добычи нефти для повышения её цены.

Ответить

Sergey Volkov

Влад
1

Это достаточно интересный и важный вопрос, имхо

Ответить

Yuri Miller

Влад
0

не прослеживается. прячутся хорошо

Ответить

Долгосрочный химик

12

Сергей, спасибо за Сергея! Сергей, каким образом сменяемость власти может обеспечить рост экономики? Правильно ли я понимаю, что полноценную сменяемость власти в постсоветских странах невозможно создать без люстраций?

Ответить

Андрей Рядькин

11

Путин поторопился с обнулением потому что дальше нас ждёт кромешная тьма в экономике?
Стоит ли скинут остатки рублей пока доллар по 76?

Ответить

Andrey Syschikov

10

Выживет ли малый и средний бизнес после продолжительного карантина? Если он затянется на несколько месяцев?

По вашему мнению какие меры следует предпринять правительству для поддержки малого и среднего бизнеса?

Есть ли для российской экономики в целом какие-то возможности извлечь пользу из данного кризиса?

Ответить

Алексей Любимцев

10

Как вы оцените действия России пытающейся помочь США, Италии и другим странам? Это реальная попытка наладить отношения или же просто очередные красивые заголовки для новостей ?

Ответить

Илья Гераськин

10

Здравствуйте, Сергей. Как вы думаете, возможны ли в России реальные экономические реформы уровня реформ Витте?
В чём вообще причина их отсутствия? В неспособности ответственных лиц придумать что-то стоящее или нежелание власти брать на себя риски?
Когда по-вашему происходили последние умные и правильные решения в российской экономике?

Ответить

Непрерывный турник

10

Как зависит курс рубля от пандемии и цены на нефть? Казалось бы, всё плохо, но от одного твита Трампа нефть скакнула на 30%, а доллар уже почти по 75 рублей. Каков ваш прогноз по курсу доллара и евро на этот год?

Ответить

Оля Хохлова

Непрерывный
0

тоже хотелось бы услышать ответ на этот вопрос

Ответить

Михаил Подивилов

9

Сергей, что Вы думаете по поводу введения нового закона о налогах на проценты по вкладам свыше 1 млн. руб.?

Ответить

Aleksandr Olegovich

8

Сергей,здравствуйте!
Простите,может это больше философский вопрос,но он актуален.
Стоит ли вообще уповать на восстановление экономики государства, надеясь на - "Вот когда это случится,я буду жить лучше"?

Ответить

Evgeny Belkin

8

Какой будет самый худший реальный сценарий для экономики в текущих условиях, сколько времени займёт восстановление? Если экономика не точная наука, как сильно можно ошибиться с прогнозами: наводнение будет или снег с градом?

Ответить

Подробный яд

7

Препятствует ли становлению гражданского общества в России полнота холодильника?

Ответить

Неясный рубин

7

Спасибо, что услышали.

Ответить

Владимир Красильников

7

Сергей, как вы думаете, что ждет банковский сектор в мире после коронавируса?

Ответить

Культурный Даниль

6

Вы бы хотели быть министром?

Ответить

Насущные Проблемы

Культурный
3

Министром не твоих собачьих дел.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Насущные Проблемы

Культурный
1

Ну отвечал же у Дудя.

Ответить

ManInGlasses

6

Смотрел его интервью у Дудя, умнейший человек

Ответить

Spect

6

Был ли у России в какой-нибудь момент в истории шанс стать лидирующей в мире экономикой? 

Ответить

Evgeny Delyukin

5

Спасибо, что согласились прийти!

У меня сразу несколько вопросов, возможно, банальных:

— Что сейчас разумнее всего делать со своими сбережениями (допустим, меньше 100 тысяч рублей)? 

— Есть ли шансы «выжить» у российской экономики после пандемии и падении цен на нефть? Что для этого должно сделать правительство, а что будет сделано на самом деле?

— К чему вообще готовиться в ближайшие 6-12 месяцев?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Evgeny
1

100к лучше потратить на насущные проблемы - это не тот уровень "сбережений", который можно пускать в инвестиции.

Ответить

hyposlasher

5

Сергей Маратович, Россия практически ничего не производит, если раздать людям деньги из запасов, не будет ли это выстрелом в ногу: деньги потратим, а они утекут зарубеж, а мы останемся с инфляцией, ростом курса доллара и без резервов?

Ответить

Neketa Fo

5

Как вы считаете, что нужно делать правительству России, какие решения нужно принимать вот прямо сейчас, что нужно делать для экономики весь карантинный период и что потребуется сделать потом чтобы пережить кризис с минимальными потерями.

И ещё вопрос: как вы относитесь к денежным выплатам людям, которые остались без работы? Сейчас много новостей как правительства разных стран выплачивают солидные суммы своим гражданам. Как подобные решения сказываются на экономике?

Ответить

Чудесный холод

5

До каких пор может продлиться текущая ситуация с нефтью и рублём? 

Ответить

Иван Федурин

Чудесный
0

И почему нефть дешевеет, а бензин нет

Ответить

Kyler

0

Это не пранк, точно Гуриев будет?

Ответить

Kostya Proshchalykin

Kyler
10

На самом деле Кудрин

Ответить

Сергей Звезда

Kostya
12

– Мама, можно мы поговорим с Гуриевым?
– У нас есть Гуриев дома
Гуриев дома: Кудрин

Ответить

Anton Gostev

4

Ооо, какой крутой гость. Спасибо. Будет интересно.

Ответить

Павел Рязанский

4

Здравствуйте, Сергей. Вопрос из 2-х частей.

1. Как вы считаете, станет ли Китай новым лидером экономики ? Не помешают ли этому сложности с политической системой, правами человека ?

2. Сильно ли пострадает экономика и финансовая система Европы ? Будет ли перетекание капитала в сторону Азии и создание там новых финансовых центров ? 
Спасибо за ответ !

Ответить

Сергей Звезда

3

Привет.

Призываю делиться любыми вопросами об экономике — хоть самыми наболевшими, хоть самыми наивными. Кто их задаст, если не мы? 

Давайте проявим уважение к друг другу и Сергею Маратовичу, а также не забудем, что стоит лайкать понравившиеся вопросы — на них он ответит в первую очередь

Ответить

Насущные Проблемы

Сергей
2

о, привет

Ответить

bb8

Сергей
0

Гость точно будет отвечать на неудобные вопросы?

Ответить

Стройный магнит

3

Оказавшись перед Дудём, что Вы ему скажете?

Ответить

Подробный яд

Стройный
0

«Не спрашивай меня, сколько я зарабатываю».

Ответить

Долгосрочный химик

Стройный
0

Оказавшись перед Решетниковым, что вы ему скажете?

Ответить

Иван Щербина

3

Какие ниши бизнеса пострадают сильнее всего?
Какие ниши в кризис будут расти?

Ответить

Енот Волшебный

3

Сергей, как вы прокомментируете?

Ответить

Kyler

–11

Я могу ответить за Сергея на все вопросы - да, экономике будет пиздец!

Ответить

Anton Gostev

Kyler
9

Глупец скажет "пиздец!".
Умный опишет ситуацию, расскажет о путях её развития, возможных выходах из ситуации, статистике и цифрах, говорящих в пользу или против тех или иных точек зрения - после чего публика скажет "пиздец!"

Ответить

bb8

Anton
0

Хахаха, наверное всё так просто в жизни.

Так сам Гуриев никогда не может ответить на вопросы нормально, одна вода, и всё сводится к тому, что экономике - пиздец.

Ответить

Rafael

–1

Рубль - это перепечатанные доллары и евро? Чем закреплён Рубль? Чем закреплён доллар? Золотом? А в чем ценность золота выражается (это не самый функциональный металл и мнимая стоимость у общественности к золоту упала) плюс реальные запасы золота каждого государства невозможно подтвердить, ведь их отчёты могут быть подделаны, цифры нарисованы (в принципе как и все отчёты государств и больших компаний). Что будет дальше, когда весь этот вымышленный мыльный пузырь лопнет и как к этому подготовиться?
Если раньше была необходимость запускать печатную машинку, то сейчас достаточно вбить цифры и виртуальный счёт пополнится.

Ответить

Насущные Проблемы

Rafael
1

Ну и чего минусуем? Сказано же: можно задавать даже самые наивные вопросы.

Ответить

Владислав Сурков

1

херасе, почему на тж, а не вс? 

Ответить

Элементарный пришелец

Владислав
4

На всру разве есть такая рубрика?

Ответить

Сергей Звезда

Владислав
2

ну просто говорят, что среди сообщества TJ у кого-то до сих пор остались деньги

Ответить

Федеральный супер_стар

Сергей
1

В отличие от аудитории VC у которой кроме понтов и в мирные времена ничего не было?)

Ответить

Элементарный пришелец

Федеральный
1

Они же бизнесмены, по ним кризис сильнее ударил)0

Ответить

Владислав Пасека

2

Заметил что при текущей цене на нефть около 33$  рубль ранее был около 72р, а сейчас он 75-76р.  Значит Рубль обратно не вернется в полной мере при повышении стоимости нефти?

Ответить

Евгений Клочков

2

Сергей, здравствуйте. По некоторым данным, за последние десять лет из страны вывели денег примерно на три годовых бюджета

С чем это связано, с характером экономики, с выводом инвестиций как слишком рискованных или еще с чем-то? 

И как этот процесс обратить вспять? Меньше давить на бизнес товарищем майором или что?

Ответить

Константин Уманец

2

Что вероятнее - восстановление "прежней" экономики после эпидемии или переход к новой модели, с онлайн всем и лишь оффлайн изолированным производствам, доставкам и подобным? Также интересно, вдруг глобализация "сломается" от эпидемии или уйдет исключительно в виртуальность? Возможен такой сценарий?

Ответить

Spect

2

Могут ли бывшие колонии стать развитыми странами без международной помощи? Почему у стран Африки такое большее отставание от развивающихся государств в Азии или Южной Америки?

Ответить

Kirill Silantev

2

Здравствуйте, Сергей Маратович!

Очень много было сказано о том, что средний и малый бизнес сейчас находятся под давлением факторов, связанных с пандемией, однако крайне мало информации о том, какое влияние оказывает распространение коронавируса на крупный бизнес.

Как считаете, какие отрасли крупного бизнеса оказались под самым сильным ударом? И какие отрасли среднего и крупного бизнеса будут стремительнее всего развиваться после окончания пандемии?

Спасибо за ответ!

С уважением,
Кирилл С.

Ответить

Роман Андронов

2

Хотелось бы узнать, что будет с застройщиками и когда хорошее время брать квартиру в ипотеку? И стоит ли брать ипотеку, если за пару лет сможешь скопить без кредита?

Ответить

Vladimir Vorobyev

2

Сергей, добрый день!

1. Что вы думаете про современный цивилизационный путь Европы? Будут ли какие-то изменения у этого пути из-за пандемии?

2. Согласны ли вы с утверждением, что и Россию, и Европу может спасти только совместная глубокая интеграция, и такая конструкция могла бы уравновесить экономики США и Китай вместе взятые политически и экономически в перспективе?

3. В интервью каналу "Шкала ценностей" от 10 марта вы говорили, что в условиях пандемии коронавируса спасение жизней имеет больший приоритет, чем экономические вопросы, и подчеркивали, что это установка для любого западного правительства. Как вы относитесь к мерам, которые сейчас реализуют США (США неохотно внедряют меры карантина, утверждая, что урон по экономике многократно превысит урон от коронавируса - заявление Трампа)?

 4. Как вы относитесь к текущему состоянию банковского регулирования в Европе, считаете ли вы, что она нуждается в корректировке (регулирование последних лет привело практически к обнулению процентного дохода у банковского сектора Европы)?

5. Увидели ли вы для себя какие-то новые выводы и наблюдения в связи с последними событиями (пандемия, обрушение сделки ОПЕК+)? Какие меры вы считаете важно осуществлять в первую очередь для восстановления экономического роста Европы после (надеюсь) подавления эпидемии? И такой же вопрос про Россию.

Заранее спасибо! Вас всегда очень интересно и приятно слушать.

Ответить

Заур Зауров

2

В какую страну в ближайшей перспективе можно эмигрировать с учётом последствий эпидемии человеку из "рабочего класса" и человеку с деньгами ? И есть ли смысл эмигрировать в ближайшие год два? Как долго будет приходить в себя экономики стран ?

Ответить

Особенный татарин

2

Что будет с рынком недвижимости? Цены в России будут падать или расти?

Ответить

Андрей Харланов

2

Стоит ли сейчас покупать доллары?

Ответить

Федеральный супер_стар

Андрей
0

+

Ответить

Георгий Малышев

2

Сергей Маратович, добрый вечер! Менять ли рубли на доллары? Или, может, вложиться куда-нибудь (машина/дача/гараж)?

Ответить

Особенный татарин

2

Вы согласны с тем, что российская экономика не может быть эффективной, пока страна централизована и все деньги сначала проходят через Москву? Вы бы занимались децентрализацией и оставляли бы деньги в регионах?

Знаете ли вы какие-то примеры, когда в России случались подобные прорывы? Татарстан, который получал часть доходов от нефти — правда ли, что Путин не продлил договор? В чем феномен Белгорода — им просто дают больше денег? Почему Белгород так отличается от какой-нибудь Читы?

Ответить

Особенный татарин

2

У вас есть биткоины?
Акции каких компаний купили с начала кризиса?

Ответить

Антон Чепур

1

Насколько вероятна революция в России в ближайшие 2 года?

Ответить

Подробный яд

0

Почему международные организации(в т.ч. и ООН) не препятствуют вектору авторитаризма и тоталитаризма в некогда бывших демократических странах?

Ответить

Элементарный пришелец

Подробный
0

Предлагаешь бомбы сбрасывать? 

Ответить

Подробный яд

Элементарный
–1

Нет, предлагаю высокопоставленных чиновников, ответственных за нарушение прав человека, закрепленных в международной конвенции, объявлять в международный розыск и выдавать ордер на их арест и предание их международному трибуналу.

Ответить

Неолд

Подробный
2

Дорисуй Обамовых

Ответить

Подробный яд

Неолд
0

В Ольгино интернет медленный, да? У вас там наверное Обамовы до сих пор срут в подъездах и отнимают пенсии у российских стариков?

Ответить

Неолд

Подробн…
1

предлагаю высокопоставленных чиновников, ответственных за нарушение прав человека, закрепленных в международной конвенции, объявлять в международный розыск и выдавать ордер на их арест и предание их международному трибуналу.

Ответить

Элементарный пришелец

Подробный
–1

Но они же в своих странах сидят, где их никто не тронет...

Ответить

Eldar

1

Как считаете, стоило ли ради победы над вирусом вводить жесткий карантин по всему миру? Могут ли последствия кризиса быть гораздо ужаснее?

Ответить

Sergey Volkov

1

Спасибо за ваши интервью, Сергей !

Ответить

Дмитрий Сафронов

1

Возможно (и нужно ли) в текущих экономических реалиях РФ выделить определенную сумму (условно 50 т.р.) на каждого гражданина и к каким последствиям это может привести? 
Эти деньги лучше брать из бюджета или условно "напечатать" разогнав инфляцию? 

Ответить

Годов Юрий

1

Кажется, экономика, это очень скучно, без творчества, без реализации себя. Как остаться личностью, занимаясь такой бессодержательной деятельностью?

Ответить

Vadim Nemnasev

1

Как ситуация с вирусом повлияет на страны поменьше и победней России, у которых нет нефтяной подушки? Кризис 2008 мы, Латвия, пережили тяжко. Стоит ли ожидать очередную волну безработицы в прибалтике и отток рабочей силы в старую европу?

Ответить

Революционный бинокль

1

Что думаете теперь о криптовалютах - поигрались и хватит, или крупные корпорации всё-таки начнут их выпускать?

Ответить

Иван Маслов

1

Уважаемый Сергей Маратович, вопрос серьёзный и их возможно даже несколько.
Есть ли какие-то серьёзные опасения за последствия текущего кризиса для РФ, основанные на чём-то, а не просто взятые из головы, и, как именно они могут отразится на простых гражданах рф? Опустим возможное увольнение. Интересуют другие возможные последствия. Например возможен ли дефицит товаров? Возможна ли более сильная девальвация рубля нежели ту, что мы имеем сейчас? (даже не смотря на последний позитивный тренд укрепления нефти). А главное - какие возможности откроются? Все бизнес тренеры сейчас трубят что кризис это время возможностей. Объясните как профессионал.

Ответить

hyposlasher

1

Сергей Маратович, объясните, пожалуйста, на пальцах, почему курс рубль напрямую зависит лицеев на нефть? Как работает этот механизм?

Ответить

Кирилл Русских

1

Может ли в нашей стране когда-нибудь произойти экономическое чудо уровня Сингапура, Южной Кореи или Гонконга? 

Ответить

Gleb Kornilov

1

1. Каковая вероятность, что страны ОПЕК+, а теперь и США смогут договориться о сокращении добычи нефти? Какие при этом минимальные и максимальные следует ожидать цены на нефть?

2. На какой срок хватит средств ФНБ в случае, если договоренности достичь не удастся? Какие Вы, в этом случае, видите способы пополнения бюджета (какие конкретно налоги, может быть, ещё одна пенсионная реформа)?

3. Через какой срок после завершения пандемии следует ожидать возвращение к прежнему спросу на нефть?

4. Как Вы считаете, почему Россия в марте этого года не пошла на сделку по сокращении нефти, кому и какая может быть выгода от цен на нефть, которые мы увидели в конце марта ($25-30 за баррель)? Если даже брать во внимание, что Россия посчитала, что ей хватит средств ФНБ на какое-то время, то все равно не ясно, на что был расчёт в принципе, ведь средства рано или поздно закончились бы, в чем Вы видите смысл?

Заранее извиняюсь, если вопросы глупые, я далек от экономики

Ответить

Dias001 Rrn

1

Получится ли у Навального стать президентом?

Ответить

Тимур Осокин

1

Cергей Маратович, как долго экономика нашей страны может выдержать карантин (самоизоляцию)? 
TIME - например, предполагает что lockdown может продлиться до 18 месяцев (до момента появления и производства вакцины). 
Вынесет ли это российская и мировая экономика?

И большое Вам спасибо за множество полезных и интересных публикаций! 

Tough Measures to Stem the Coronavirus Outbreak…
'Once you go in, when can you come out?'
time.com
Ответить

Аскер Куижев

1

Какую идельную экономическую стратегию развития России Вы видите? Под идеальной имею ввиду без санкций и с адекватной властью у руля. Какие шаги необходимо предпринемать? И через сколько времени обычному гражданину будет виден эффект. Спасибо.

Ответить

Konstantin Panphilov

1

Призываю делиться любыми вопросами об экономике — хоть самыми наболевшими, хоть самыми наивными. Кто их задаст, если не мы?

Как быть и что делать?

Ответить

Сергей Зайкевич

1

Какие нужны санкции что бы режим пал за год?

Ответить

Pierre Besouhof

1

Как Вы считаете, почему не используют фонд национального благосостояния? В этом действительно нет необходимости?

Ответить

Особенный татарин

1

Непрофессиональные политические дискуссии в России всегда сводятся к вопросу «Если не Путин, то кто?». Вы были бы готовы в условиях конкурентной среды взять на себя ответственность и стать президентом? Чувствуете в себе силы помимо экономики управлять ядерными боеголовками и решать судьбу того же Кавказа? Если не президентом, то какую роль в России будущего вы хотели бы занять?

Ответить

Андрей Ионов

–6

какая доля вашего бюджета в иностранной валюте и/или зарубежных акциях
только без вранья на этот раз

Ответить

FL GGNKбHI LN

Андрей
1

Иностранной\зарубежной по отношению к тебе или по отношению к нему? Он же вроде во Францию переехал много лет назад. 

Ответить

Андрей Ионов

FL
0

понял

Ответить

Станислав Романов

0

Сергей, как вы считаете, могла бы Европа ограничиться массовым ношением масок и закрытием школ, как в Южной Корее. Или введение полного карантина было единственным решением?

Ответить

Bulat Akhmetshin

0

Почему с 2015 года ЕБРР практически свернул деятельность в России?

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Александр Можайский

Bulat
0

Зарегался, чтобы лайкнуть этот коммент, а так, оказывается, нельзя =(

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Sergey Volkov

0

Так круто видеть интересные вопросы от пользователей сайта TJ 💘

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Maksim Kniazev-Bogatyrev

0

Здравствуйте, Сергей! Приведите абстрактную "формулу" предприятия, которому в результате путинских каникул (учитывая, что помощи ждать не приходится) меньше всего грозит закрытие или массовые сокращения, кроме и так очевидных бюджетных предприятий и тех, которые легально продолжают работают (продуктовые например)

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Renat Simakov

0

Есть ли предпосылки или шансы у России стать экономически правой страной, как Сингапур или с нашей конституцией и государственным устройством мы можем рассчитывать только только на Скандинавский вариант и что из этих 2ух примеров вам ближе?

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Роман Марини

0

Изменятся ли привычки людей к потреблению? Будут ли люди после «пандемии» более грамотно подходить к использованию своих финансов и финансовых возможностей?

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Privetandrey

0

Что нужно сделать правительству для того, чтобы цены на топливо (любое из нефти) в России снизились (как в Европе) пропорционально (или хотя бы в какой-то корреляции)? Это же была бы сама по себе существенная помощь большому количеству бизнесов и отраслей? Разве это не позволит снизить цены на любые виды товаров, ведь в структуре цены каждого товара/услуги так или иначе заложена стоимость топлива?

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Промышленный химик

0

Какая сейчас наилучшая стратегия поведения для безработных? Стоит ли взять перерыв на дополнительное образование или лучше идти на заработки хоть и с потенциальным снижением в доходах? Аналогичный вопрос про перерыв/образование для работающих  при возможности.

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Тимур Осокин

0

И еще один вопрос, как Вы считаете, какие отрасли экономики и направления малого и среднего бизнеса имеют наибольшие перспективы после окончания пандемии?
Будет ли повышенный отложенный спрос? (например, уставшие сидеть дома люди после окончания эпидемии - ринуться в кинотеатры/ на выставки)
И если будет - то в каких отраслях? 

Cпасибо

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Ярослав Горгонов

0

Я думаю, что к концу году возможен обвал рубля, как когда-то давно в 90х. Возможно ли такое, как считаете?

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Юный череп

0

Почему вы такой холодный?

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Пин Дий

0

Сейчас многие подчеркивают тот факт, что власть своими решениями губит малый и средний бизнес. В связи с этим два вопроса:
1) Действительно ли закрытие таких предприятий в текущих условиях носит массовый характер? Или власти правы, когда говорят, что это касается лишь малой части?
2) Для чего вообще государству пытаться сохранить малый и средний бизнес в стране? Какая ему от него польза?

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Максим Матвеев

0

Что делать малому бизнесу? Сейчас и после карантина. 

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Александра Гонтарева

0

Какие могут быть плюсы для населения от спада экономики? Снижение цен на жильё, например.
Как будет развиваться кризис?
Сколько он будет длиться?
Какие ниши будут востребованы?

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Roman Goldshteyn

0

Сейчас многие страны раздают деньги гражданам. Может ли это вызвать инфляцию?

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Zaraθuštra

0

Сергей, здравствуйте. У меня довольно банальный вопрос: в какой валюте лучше всего хранить деньги в банке? И как эпидемия может отразиться на курсе тех или иных валют. Заранее спасибо.

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Архитектурный Илья

0

Что делать с рублевыми вкладами?

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Федеральный супер_стар

0

Что будет с ипотечными ставками и насколько они вырастут? Ну и в целом, первоначальные взносы и так далее. Что будет с рынком недвижимости? Какой сценарий с долларом вам кажется наиболее вероятным (там есть более благоприятные сценарии, есть плохие? Стоит ли сейчас покупать доллары? 

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Pavel Veretennikov

0

Что будет происходить с финансовыми рынками на горизонте месяц, полгода, год? 

Текущий рост котировок вызван действиями регуляторов и твитами трампа или это разворот рынка после паники? Ждать ли второго дна? 

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Праздничный химик

0

В Беларуси часто говорят про «экономическое чудо». Якобы наша экономика такая чудесная и работает вопреки всем проблемам. Слышали об этом? Если да, то чем объясняется «экономическое чудо» Беларуси? И есть ли это «чудо» вообще?

Вот например статья BBC
Белорусская экономическая модель, сочетающая в себе элементы советского центрального планирования с крайне жестким госконтролем и большой долей общественной собственности, вопреки всем прогнозам, уже много лет продолжает существовать.

Читать полностью: https://news.tut.by/economics/80640.html

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Serg Bootlegger

0

Что думаете насчет " Трампаномики"? 

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Максим Калинин

0

Добрый день! По вашему мнению, правительство РФ будет стараться укрепить рубль? Или все будет становиться только хуже?
Спасибо.

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Кирилл Сосновский

0

Сейчас из телевизора, из поведения людей можно решить, что страна просто посидит месяц на отдыхе и, как ни в чем не бывало, продолжит дальше функционировать, как она это делала последние 6 лет. Даже не заметит. Ну может пару-тройку людей уволят, ничего серьезного.

Однако события последних дней говорят о том, что в стране произойдёт настоящая катастрофа - миллионы безработных, весь малый бизнес разорится, доллар 150.

Как объяснить такое спокойствие людей? Почему никто не кричит «мы все умрем»?

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Denis Kulikov

0

Сергей Маратович, здравствуйте! Как Вы считаете, можно ли было избежать эпидемии коронавируса в России, закрыв границы и полностью прекратив пассажиропоток еще в январе? К каким экономическим последствиям привело бы такое решение? На первый взгляд кажется, что это избавило бы людей от необходимости сидеть дома, бизнес продолжил бы работу, а основной удар пришелся бы на авиаперевозчиков и туристический сектор, поддержку которых взяло бы на себя государство.

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Денис Петров

0

Что будет с основными мировыми валютами и рублём в ближайшие месяцы?

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Ilya Sidyakin

0

Сергей, нас всю жизнь убеждают, что еще пара лет, и экономике США конец, Что конечно же раз за разом оказывается не так. Однако текущая кризис оказался гораздо более болезненным и выявил целый ряд проблем, например как с системой здравоохранения. Как вы считаете, что будет происходить дальше с экономикой США и мира?

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Александр

0

Может ли так получиться, что многие банки лопнут, а агентство по страхованию вкладов не сможет помочь вкладчикам?

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Дмитрий Алексеев

0

Есть шанс что во время кризиса подешевеют квартиры и упадет ипотечная ставка? 
В значительной степени? 
Почему? 

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jgs

0

Ничего себе! Вот это гость!

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Роман Александрович

0

Сергей, несколько вопросов:
- какие произведения (фильмы, сериалы, книги) являются наиболее правдоподобными с точки зрения экономических принципов и законов?
- куда есть смысл переезжать в ближайшие 3-5 лет, точки зрения развивающихся экономик, и какие специалисты там нужны? Учитывая то, что есть только знание английского языка и принципов маркетинга основных
- поездка куда, какое путешествие было для вас самым запоминающимся в жизни? Почему?
- кто, на ваш взгляд, взял у вас лучшее интервью и почему?

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Александр

0

 Может ли так получиться, что многие банки лопнут, а агентство по страхованию вкладов не сможет помочь вкладчикам?

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Ilya Sidyakin

0

Лично у меня сложилось впечатление, что исход текущего кризиса для России по большей части зависит от того, как долго продлится карантин. Как вы считаете, какие наиболее вероятные сценарии развития текущей ситуации?

Также сложилось впеч