Поговорим о том, что происходит с экономикой, в 17:00 по Москве.

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Фото «Открытого университета»

В 2020 году «Россия» и «экономический кризис» снова стоят в одном предложении. Причин много — от спора о добыче нефти, который повлёк за собой падение курса рубля, до ситуации с бизнесом на фоне пандемии коронавируса Covid-19.

Чтобы разобраться в происходящем и понять, чего нам ожидать, мы пригласили экономиста Сергея Гуриева. В России он возглавлял Российскую экономическую школу, но весной 2013 года — после того, как стал свидетелем по «делу экспертов» — уехал во Францию. Он также стал одной из первых известных персон, кто публично пожертвовал деньги Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. В 2015 году следствие сообщило об отсутствии претензий к Гуриеву, а Владимир Путин подтвердил, что ему «ничего не угрожает».

Несмотря на это, Гуриев не вернулся, пусть и посетил Россию в 2016 году как главный экономист Европейского банка реконструкции и развития. В августе 2019 года Гуриев покинул ЕБРР, после чего вернулся к профессорской работе в парижском университете Sciences Po (Школа политических наук).

Гуриев нередко и открыто высказывается о российской экономике, но когда же ещё об этом говорить на TJ, если не сейчас.