Прямой эфир
Поговорим о том, что происходит с экономикой, в 17:00 по Москве.
В 2020 году «Россия» и «экономический кризис» снова стоят в одном предложении. Причин много — от спора о добыче нефти, который повлёк за собой падение курса рубля, до ситуации с бизнесом на фоне пандемии коронавируса Covid-19.
Чтобы разобраться в происходящем и понять, чего нам ожидать, мы пригласили экономиста Сергея Гуриева. В России он возглавлял Российскую экономическую школу, но весной 2013 года — после того, как стал свидетелем по «делу экспертов» — уехал во Францию. Он также стал одной из первых известных персон, кто публично пожертвовал деньги Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. В 2015 году следствие сообщило об отсутствии претензий к Гуриеву, а Владимир Путин подтвердил, что ему «ничего не угрожает».
Несмотря на это, Гуриев не вернулся, пусть и посетил Россию в 2016 году как главный экономист Европейского банка реконструкции и развития. В августе 2019 года Гуриев покинул ЕБРР, после чего вернулся к профессорской работе в парижском университете Sciences Po (Школа политических наук).
Гуриев нередко и открыто высказывается о российской экономике, но когда же ещё об этом говорить на TJ, если не сейчас.
а вот это хороший вопрос
Чтобы выиграть время и сформулировать ответ?
Думаю, да
Приходит мужик к раввину:
- Ребе, в чём смысл жизни?
- Ой, какой хороший вопрос! Неужто ты хочешь поменять его на ответ?
Сергей, здравствуйте. Можете доступно рассказать, что будет с российской экономикой, если она возьмёт на себя выплаты зп всем неработающим в «путинские каникулы» и покроет все затраты простаивающего бизнеса.
Мы вернёмся в девяностые? Или будет ещё хуже?
Сейчас же 80-е. Олимпиада прошла, нефть падает, война есть, в экономике застой
ну вот к концу срока путина будут 90-е и как раз нужен будет сильный опытный лидер
как раз нужен будет сильный опытный лидер
Как хорошо, что у нас есть Путин!
(сарказм)
я слишком тупой, чтобы задать вам что-то стоящее, но спасибо вам за многочисленные интервью, слушаю всегда взахлеб
Поймал себя на той же мысли. Гуриева знаю, смотрел много его лекций и интервью с его участием, а ничего толкового спросить не могу. Возможно потому, что все меня волнующее уже узнал)
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За что вы его так ? Шутка же
Ждём от вас интересного вопроса
Вы еще не догадались, что я не способен ничего интересного сгенерить?
Это кстати вопрос
Здравствуйте, Сергей! Сегодня Российское правительство анонсировало запрет на импорт в Россию дешёвого бензина. Якобы дешёвый бензин нанесёт ущерб экономике. Действительно ли от дешёвого бензина экономика может пострадать? Или только чья то конкретная экономика?
Как делать финансовую подушку сейчас если все твои сбережения в российских фантиках? Не дергаться и переждать пандемию / купить валюту пока ее немного отпустило / собрать портфель из ценных бумаг пока рынок просел?
у меня сегодня портфель на 12% поднялся, в валюте естественно, ебать я в ахуе ваще пиздец
Бытовой вопрос. что лучше с экономической точки зрения: доделать ремонт или на этот бюджет купить доллар пока он 75 рублей. Спасибо.
Прослеживается ли в экономических решениях власти намерение начать вооруженный конфликт/войну в ближайшее время? Возможно, начать её на территории мест добычи нефти для повышения её цены.
Путин поторопился с обнулением потому что дальше нас ждёт кромешная тьма в экономике?
Стоит ли скинут остатки рублей пока доллар по 76?
Выживет ли малый и средний бизнес после продолжительного карантина? Если он затянется на несколько месяцев?
По вашему мнению какие меры следует предпринять правительству для поддержки малого и среднего бизнеса?
Есть ли для российской экономики в целом какие-то возможности извлечь пользу из данного кризиса?
Как вы оцените действия России пытающейся помочь США, Италии и другим странам? Это реальная попытка наладить отношения или же просто очередные красивые заголовки для новостей ?
Здравствуйте, Сергей. Как вы думаете, возможны ли в России реальные экономические реформы уровня реформ Витте?
В чём вообще причина их отсутствия? В неспособности ответственных лиц придумать что-то стоящее или нежелание власти брать на себя риски?
Когда по-вашему происходили последние умные и правильные решения в российской экономике?
Сергей, что Вы думаете по поводу введения нового закона о налогах на проценты по вкладам свыше 1 млн. руб.?
Сергей,здравствуйте!
Простите,может это больше философский вопрос,но он актуален.
Стоит ли вообще уповать на восстановление экономики государства, надеясь на - "Вот когда это случится,я буду жить лучше"?
Какой будет самый худший реальный сценарий для экономики в текущих условиях, сколько времени займёт восстановление? Если экономика не точная наука, как сильно можно ошибиться с прогнозами: наводнение будет или снег с градом?
Сергей, как вы думаете, что ждет банковский сектор в мире после коронавируса?
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Был ли у России в какой-нибудь момент в истории шанс стать лидирующей в мире экономикой?
Спасибо, что согласились прийти!
У меня сразу несколько вопросов, возможно, банальных:
— Что сейчас разумнее всего делать со своими сбережениями (допустим, меньше 100 тысяч рублей)?
— Есть ли шансы «выжить» у российской экономики после пандемии и падении цен на нефть? Что для этого должно сделать правительство, а что будет сделано на самом деле?
— К чему вообще готовиться в ближайшие 6-12 месяцев?
100к лучше потратить на насущные проблемы - это не тот уровень "сбережений", который можно пускать в инвестиции.
Сергей Маратович, Россия практически ничего не производит, если раздать людям деньги из запасов, не будет ли это выстрелом в ногу: деньги потратим, а они утекут зарубеж, а мы останемся с инфляцией, ростом курса доллара и без резервов?
Как вы считаете, что нужно делать правительству России, какие решения нужно принимать вот прямо сейчас, что нужно делать для экономики весь карантинный период и что потребуется сделать потом чтобы пережить кризис с минимальными потерями.
И ещё вопрос: как вы относитесь к денежным выплатам людям, которые остались без работы? Сейчас много новостей как правительства разных стран выплачивают солидные суммы своим гражданам. Как подобные решения сказываются на экономике?
Это не пранк, точно Гуриев будет?
Здравствуйте, Сергей. Вопрос из 2-х частей.
1. Как вы считаете, станет ли Китай новым лидером экономики ? Не помешают ли этому сложности с политической системой, правами человека ?
2. Сильно ли пострадает экономика и финансовая система Европы ? Будет ли перетекание капитала в сторону Азии и создание там новых финансовых центров ?
Спасибо за ответ !
Какие ниши бизнеса пострадают сильнее всего?
Какие ниши в кризис будут расти?
Я могу ответить за Сергея на все вопросы - да, экономике будет пиздец!
Глупец скажет "пиздец!".
Умный опишет ситуацию, расскажет о путях её развития, возможных выходах из ситуации, статистике и цифрах, говорящих в пользу или против тех или иных точек зрения - после чего публика скажет "пиздец!"
Рубль - это перепечатанные доллары и евро? Чем закреплён Рубль? Чем закреплён доллар? Золотом? А в чем ценность золота выражается (это не самый функциональный металл и мнимая стоимость у общественности к золоту упала) плюс реальные запасы золота каждого государства невозможно подтвердить, ведь их отчёты могут быть подделаны, цифры нарисованы (в принципе как и все отчёты государств и больших компаний). Что будет дальше, когда весь этот вымышленный мыльный пузырь лопнет и как к этому подготовиться?
Если раньше была необходимость запускать печатную машинку, то сейчас достаточно вбить цифры и виртуальный счёт пополнится.
Ну и чего минусуем? Сказано же: можно задавать даже самые наивные вопросы.
херасе, почему на тж, а не вс?
Федеральный супер_стар
В отличие от аудитории VC у которой кроме понтов и в мирные времена ничего не было?)
Заметил что при текущей цене на нефть около 33$ рубль ранее был около 72р, а сейчас он 75-76р. Значит Рубль обратно не вернется в полной мере при повышении стоимости нефти?
Сергей, здравствуйте. По некоторым данным, за последние десять лет из страны вывели денег примерно на три годовых бюджета
С чем это связано, с характером экономики, с выводом инвестиций как слишком рискованных или еще с чем-то?
И как этот процесс обратить вспять? Меньше давить на бизнес товарищем майором или что?
Что вероятнее - восстановление "прежней" экономики после эпидемии или переход к новой модели, с онлайн всем и лишь оффлайн изолированным производствам, доставкам и подобным? Также интересно, вдруг глобализация "сломается" от эпидемии или уйдет исключительно в виртуальность? Возможен такой сценарий?
Могут ли бывшие колонии стать развитыми странами без международной помощи? Почему у стран Африки такое большее отставание от развивающихся государств в Азии или Южной Америки?
Здравствуйте, Сергей Маратович!
Очень много было сказано о том, что средний и малый бизнес сейчас находятся под давлением факторов, связанных с пандемией, однако крайне мало информации о том, какое влияние оказывает распространение коронавируса на крупный бизнес.
Как считаете, какие отрасли крупного бизнеса оказались под самым сильным ударом? И какие отрасли среднего и крупного бизнеса будут стремительнее всего развиваться после окончания пандемии?
Спасибо за ответ!
С уважением,
Кирилл С.
Хотелось бы узнать, что будет с застройщиками и когда хорошее время брать квартиру в ипотеку? И стоит ли брать ипотеку, если за пару лет сможешь скопить без кредита?
Сергей, добрый день!
1. Что вы думаете про современный цивилизационный путь Европы? Будут ли какие-то изменения у этого пути из-за пандемии?
2. Согласны ли вы с утверждением, что и Россию, и Европу может спасти только совместная глубокая интеграция, и такая конструкция могла бы уравновесить экономики США и Китай вместе взятые политически и экономически в перспективе?
3. В интервью каналу "Шкала ценностей" от 10 марта вы говорили, что в условиях пандемии коронавируса спасение жизней имеет больший приоритет, чем экономические вопросы, и подчеркивали, что это установка для любого западного правительства. Как вы относитесь к мерам, которые сейчас реализуют США (США неохотно внедряют меры карантина, утверждая, что урон по экономике многократно превысит урон от коронавируса - заявление Трампа)?
4. Как вы относитесь к текущему состоянию банковского регулирования в Европе, считаете ли вы, что она нуждается в корректировке (регулирование последних лет привело практически к обнулению процентного дохода у банковского сектора Европы)?
5. Увидели ли вы для себя какие-то новые выводы и наблюдения в связи с последними событиями (пандемия, обрушение сделки ОПЕК+)? Какие меры вы считаете важно осуществлять в первую очередь для восстановления экономического роста Европы после (надеюсь) подавления эпидемии? И такой же вопрос про Россию.
Заранее спасибо! Вас всегда очень интересно и приятно слушать.
В какую страну в ближайшей перспективе можно эмигрировать с учётом последствий эпидемии человеку из "рабочего класса" и человеку с деньгами ? И есть ли смысл эмигрировать в ближайшие год два? Как долго будет приходить в себя экономики стран ?
Стоит ли сейчас покупать доллары?
Сергей Маратович, добрый вечер! Менять ли рубли на доллары? Или, может, вложиться куда-нибудь (машина/дача/гараж)?
Вы согласны с тем, что российская экономика не может быть эффективной, пока страна централизована и все деньги сначала проходят через Москву? Вы бы занимались децентрализацией и оставляли бы деньги в регионах?
Знаете ли вы какие-то примеры, когда в России случались подобные прорывы? Татарстан, который получал часть доходов от нефти — правда ли, что Путин не продлил договор? В чем феномен Белгорода — им просто дают больше денег? Почему Белгород так отличается от какой-нибудь Читы?
Предлагаешь бомбы сбрасывать?
Подробный яд
Нет, предлагаю высокопоставленных чиновников, ответственных за нарушение прав человека, закрепленных в международной конвенции, объявлять в международный розыск и выдавать ордер на их арест и предание их международному трибуналу.
Подробный яд
В Ольгино интернет медленный, да? У вас там наверное Обамовы до сих пор срут в подъездах и отнимают пенсии у российских стариков?
Но они же в своих странах сидят, где их никто не тронет...
Как считаете, стоило ли ради победы над вирусом вводить жесткий карантин по всему миру? Могут ли последствия кризиса быть гораздо ужаснее?
Возможно (и нужно ли) в текущих экономических реалиях РФ выделить определенную сумму (условно 50 т.р.) на каждого гражданина и к каким последствиям это может привести?
Эти деньги лучше брать из бюджета или условно "напечатать" разогнав инфляцию?
Кажется, экономика, это очень скучно, без творчества, без реализации себя. Как остаться личностью, занимаясь такой бессодержательной деятельностью?
Как ситуация с вирусом повлияет на страны поменьше и победней России, у которых нет нефтяной подушки? Кризис 2008 мы, Латвия, пережили тяжко. Стоит ли ожидать очередную волну безработицы в прибалтике и отток рабочей силы в старую европу?
Уважаемый Сергей Маратович, вопрос серьёзный и их возможно даже несколько.
Есть ли какие-то серьёзные опасения за последствия текущего кризиса для РФ, основанные на чём-то, а не просто взятые из головы, и, как именно они могут отразится на простых гражданах рф? Опустим возможное увольнение. Интересуют другие возможные последствия. Например возможен ли дефицит товаров? Возможна ли более сильная девальвация рубля нежели ту, что мы имеем сейчас? (даже не смотря на последний позитивный тренд укрепления нефти). А главное - какие возможности откроются? Все бизнес тренеры сейчас трубят что кризис это время возможностей. Объясните как профессионал.
Сергей Маратович, объясните, пожалуйста, на пальцах, почему курс рубль напрямую зависит лицеев на нефть? Как работает этот механизм?
Может ли в нашей стране когда-нибудь произойти экономическое чудо уровня Сингапура, Южной Кореи или Гонконга?
1. Каковая вероятность, что страны ОПЕК+, а теперь и США смогут договориться о сокращении добычи нефти? Какие при этом минимальные и максимальные следует ожидать цены на нефть?
2. На какой срок хватит средств ФНБ в случае, если договоренности достичь не удастся? Какие Вы, в этом случае, видите способы пополнения бюджета (какие конкретно налоги, может быть, ещё одна пенсионная реформа)?
3. Через какой срок после завершения пандемии следует ожидать возвращение к прежнему спросу на нефть?
4. Как Вы считаете, почему Россия в марте этого года не пошла на сделку по сокращении нефти, кому и какая может быть выгода от цен на нефть, которые мы увидели в конце марта ($25-30 за баррель)? Если даже брать во внимание, что Россия посчитала, что ей хватит средств ФНБ на какое-то время, то все равно не ясно, на что был расчёт в принципе, ведь средства рано или поздно закончились бы, в чем Вы видите смысл?
Заранее извиняюсь, если вопросы глупые, я далек от экономики
Cергей Маратович, как долго экономика нашей страны может выдержать карантин (самоизоляцию)?
TIME - например, предполагает что lockdown может продлиться до 18 месяцев (до момента появления и производства вакцины).
Вынесет ли это российская и мировая экономика?
И большое Вам спасибо за множество полезных и интересных публикаций!
Какую идельную экономическую стратегию развития России Вы видите? Под идеальной имею ввиду без санкций и с адекватной властью у руля. Какие шаги необходимо предпринемать? И через сколько времени обычному гражданину будет виден эффект. Спасибо.
Призываю делиться любыми вопросами об экономике — хоть самыми наболевшими, хоть самыми наивными. Кто их задаст, если не мы?
Как быть и что делать?
Как Вы считаете, почему не используют фонд национального благосостояния? В этом действительно нет необходимости?
Непрофессиональные политические дискуссии в России всегда сводятся к вопросу «Если не Путин, то кто?». Вы были бы готовы в условиях конкурентной среды взять на себя ответственность и стать президентом? Чувствуете в себе силы помимо экономики управлять ядерными боеголовками и решать судьбу того же Кавказа? Если не президентом, то какую роль в России будущего вы хотели бы занять?
какая доля вашего бюджета в иностранной валюте и/или зарубежных акциях
только без вранья на этот раз
Иностранной\зарубежной по отношению к тебе или по отношению к нему? Он же вроде во Францию переехал много лет назад.
Сергей, как вы считаете, могла бы Европа ограничиться массовым ношением масок и закрытием школ, как в Южной Корее. Или введение полного карантина было единственным решением?
Почему с 2015 года ЕБРР практически свернул деятельность в России?
Зарегался, чтобы лайкнуть этот коммент, а так, оказывается, нельзя =(
Здравствуйте, Сергей! Приведите абстрактную "формулу" предприятия, которому в результате путинских каникул (учитывая, что помощи ждать не приходится) меньше всего грозит закрытие или массовые сокращения, кроме и так очевидных бюджетных предприятий и тех, которые легально продолжают работают (продуктовые например)
Есть ли предпосылки или шансы у России стать экономически правой страной, как Сингапур или с нашей конституцией и государственным устройством мы можем рассчитывать только только на Скандинавский вариант и что из этих 2ух примеров вам ближе?
Изменятся ли привычки людей к потреблению? Будут ли люди после «пандемии» более грамотно подходить к использованию своих финансов и финансовых возможностей?
Что нужно сделать правительству для того, чтобы цены на топливо (любое из нефти) в России снизились (как в Европе) пропорционально (или хотя бы в какой-то корреляции)? Это же была бы сама по себе существенная помощь большому количеству бизнесов и отраслей? Разве это не позволит снизить цены на любые виды товаров, ведь в структуре цены каждого товара/услуги так или иначе заложена стоимость топлива?
И еще один вопрос, как Вы считаете, какие отрасли экономики и направления малого и среднего бизнеса имеют наибольшие перспективы после окончания пандемии?
Будет ли повышенный отложенный спрос? (например, уставшие сидеть дома люди после окончания эпидемии - ринуться в кинотеатры/ на выставки)
И если будет - то в каких отраслях?
Cпасибо
Я думаю, что к концу году возможен обвал рубля, как когда-то давно в 90х. Возможно ли такое, как считаете?
Сейчас многие подчеркивают тот факт, что власть своими решениями губит малый и средний бизнес. В связи с этим два вопроса:
1) Действительно ли закрытие таких предприятий в текущих условиях носит массовый характер? Или власти правы, когда говорят, что это касается лишь малой части?
2) Для чего вообще государству пытаться сохранить малый и средний бизнес в стране? Какая ему от него польза?
Какие могут быть плюсы для населения от спада экономики? Снижение цен на жильё, например.
Как будет развиваться кризис?
Сколько он будет длиться?
Какие ниши будут востребованы?
Сейчас многие страны раздают деньги гражданам. Может ли это вызвать инфляцию?
Сергей, здравствуйте. У меня довольно банальный вопрос: в какой валюте лучше всего хранить деньги в банке? И как эпидемия может отразиться на курсе тех или иных валют. Заранее спасибо.
Что будет с ипотечными ставками и насколько они вырастут? Ну и в целом, первоначальные взносы и так далее. Что будет с рынком недвижимости? Какой сценарий с долларом вам кажется наиболее вероятным (там есть более благоприятные сценарии, есть плохие? Стоит ли сейчас покупать доллары?
Что будет происходить с финансовыми рынками на горизонте месяц, полгода, год?
Текущий рост котировок вызван действиями регуляторов и твитами трампа или это разворот рынка после паники? Ждать ли второго дна?
В Беларуси часто говорят про «экономическое чудо». Якобы наша экономика такая чудесная и работает вопреки всем проблемам. Слышали об этом? Если да, то чем объясняется «экономическое чудо» Беларуси? И есть ли это «чудо» вообще?
Вот например статья BBC
Белорусская экономическая модель, сочетающая в себе элементы советского центрального планирования с крайне жестким госконтролем и большой долей общественной собственности, вопреки всем прогнозам, уже много лет продолжает существовать.
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/80640.html
Добрый день! По вашему мнению, правительство РФ будет стараться укрепить рубль? Или все будет становиться только хуже?
Спасибо.
Сейчас из телевизора, из поведения людей можно решить, что страна просто посидит месяц на отдыхе и, как ни в чем не бывало, продолжит дальше функционировать, как она это делала последние 6 лет. Даже не заметит. Ну может пару-тройку людей уволят, ничего серьезного.
Однако события последних дней говорят о том, что в стране произойдёт настоящая катастрофа - миллионы безработных, весь малый бизнес разорится, доллар 150.
Как объяснить такое спокойствие людей? Почему никто не кричит «мы все умрем»?
Сергей Маратович, здравствуйте! Как Вы считаете, можно ли было избежать эпидемии коронавируса в России, закрыв границы и полностью прекратив пассажиропоток еще в январе? К каким экономическим последствиям привело бы такое решение? На первый взгляд кажется, что это избавило бы людей от необходимости сидеть дома, бизнес продолжил бы работу, а основной удар пришелся бы на авиаперевозчиков и туристический сектор, поддержку которых взяло бы на себя государство.
Сергей, нас всю жизнь убеждают, что еще пара лет, и экономике США конец, Что конечно же раз за разом оказывается не так. Однако текущая кризис оказался гораздо более болезненным и выявил целый ряд проблем, например как с системой здравоохранения. Как вы считаете, что будет происходить дальше с экономикой США и мира?
Может ли так получиться, что многие банки лопнут, а агентство по страхованию вкладов не сможет помочь вкладчикам?
Есть шанс что во время кризиса подешевеют квартиры и упадет ипотечная ставка?
В значительной степени?
Почему?
Сергей, несколько вопросов:
- какие произведения (фильмы, сериалы, книги) являются наиболее правдоподобными с точки зрения экономических принципов и законов?
- куда есть смысл переезжать в ближайшие 3-5 лет, точки зрения развивающихся экономик, и какие специалисты там нужны? Учитывая то, что есть только знание английского языка и принципов маркетинга основных
- поездка куда, какое путешествие было для вас самым запоминающимся в жизни? Почему?
- кто, на ваш взгляд, взял у вас лучшее интервью и почему?
Может ли так получиться, что многие банки лопнут, а агентство по страхованию вкладов не сможет помочь вкладчикам?
Лично у меня сложилось впечатление, что исход текущего кризиса для России по большей части зависит от того, как долго продлится карантин. Как вы считаете, какие наиболее вероятные сценарии развития текущей ситуации?
Также сложилось впеч