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7 апреля гостем TJ стал экономист Сергей Гуриев. Мы планировали провести традиционный прямой эфир, для которого вы, наши пользователи, на тот момент оставили более 300 комментариев. Трансляция пошла не по плану, но в итоге всё закончилось хорошо: наш гость ответил на многие из заданных вопросов.

По понятным причинам мы временно перевели рубрику в «домашний режим» — в таком формате уже успешно состоялись два выпуска, не считая нынешнего. К сожалению, из-за технических неполадок эфир с Сергеем Маратовичем сорвался. Исходя из нескольких факторов, мы решили, что лучшее решение — сделать исключение и провести рубрику без стрима.

TJ публикует видеоответы Сергея Гуриева на вопросы наших пользователей с таймкодами, доступными на YouTube, во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», а также расшифровку некоторых любопытных фрагментов.

Некоторые вопросы и ответы

Что будет с российской экономикой, если она возьмёт на себя зарплаты всем неработающим в «путинские каникулы» и покроет все затраты простаивающего бизнеса

Ничего страшного в этом случае не будет, потому что у России есть Фонд национального благосостояния, из которого она может взять необходимые деньги, чтобы выплатить всем своим гражданам зарплату хотя бы на некотором минимальном уровне. И я имею в виду даже не минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а, скажем, два-три минимальных МРОТ.

Все страны идут на такие меры — и уже сегодня все развитые страны говорят о том, что они готовы тратить 10% ВВП. По российским меркам, это было бы 10-12 триллионов рублей. Конечно, такие деньги у России есть. Именно для этого этот фонд и создавался, для этого мы и платили налоги — чтобы, когда придёт чёрный день, потратить эти деньги на то, чтобы нашим согражданам было, что есть.

Здесь мы, наверное, расходимся с российскими властями, которые считают, что этот фонд тратить рано. И это мне кажется нечестным, неправильным. Мне кажется, что эти деньги нужно потратить и на выплату зарплаты, и просто на раздачу денег людям.

Это не так легко сделать, как в некоторых других странах: несмотря на все успехи в цифровизации российской налоговой системы, есть трудности с тем, чтобы прямо сегодня перечислить деньги всем всем российским гражданам. Но, тем не менее, это задача, которая, очевидно, является решаемой, было бы желание.

Что касается выплаты зарплат, такие решения практикуются в других странах, где вы говорите, например, малому бизнесу: «Если вы выплачиваете зарплату или аренду, то вот вам деньги из бюджета». В России сейчас идёт речь о том, чтобы дать малому бизнесу кредит на такие цели, но надо понимать, что если вы предприниматель, у которого сегодня остановился бизнес совсем и нет выручки — а таких очень много — в этот месяц вы не сможете эти деньги заработать ни сейчас, ни потом. Это просто потерянный месяц. И поэтому, конечно, нужно вести речь не о кредите, а о прямой поддержке. Если вы потратите деньги на зарплаты и аренду — от чего вы не можете избавиться — то, конечно, государство могло бы вам помочь.

Просто, чтобы вы понимали. Если каждому [совершеннолетнему] гражданину сегодня раздать, скажем, по 20 тысяч рублей, то это обойдётся в три триллиона рублей. Такие деньги в Фонде национального благосостояния, конечно, есть.

Как мы можем быть уверены, что деньги в резерве до сих пор доступны, а не исчезли

Часть Фонда национального благосостояния инвестированы в неликвидные активы. Как правило, это инфраструктурные проекты госкомпании или компаний людей, которые являются друзьями высшего политического руководства России. Но даже ликвидных активов в Фонде — примерно 10% ВВП.

Поэтому такие деньги есть, и их нужно тратить. Я считаю, что российское руководство совершает огромную ошибку, запаздывая с масштабными мерами и тем самым порождая больше неопределённости.

В начале кризиса, пару недель назад, российское правительство сказало: «Мы потратим огромные деньги, 300 миллиардов рублей». Это, конечно, было совершенно недостаточной суммой. Неделю назад российское правительство начало говорить о 1,3-1,4 триллиона рублей. На этом же заседании правительства с участием президента [глава Счётной палаты] Алексей Кудрин сказал, что кризис будет очень большим, поэтому нужно быть готовым потратить от пяти триллионов рублей и больше. И это, наверное, самый разумный голос на том заседании.

Я жду, что по мере того, как будет всё больше ясности, что это серьёзная проблема, в российском государстве будет всё больше разумных голосов. Это самый чёрный день. В дополнение к разворачивающейся пандемии цены на нефть упали, они находятся на достаточно низком уровне.

Если вы готовили Фонд национального благосостояния на чёрный день, надо помнить, что этот чёрный день настал.

Правительство анонсировало запрет на импорт дешёвого бензина. Действительно ли от дешёвого бензина экономика может пострадать или речь только о нашей конкретной экономике

Это правильный вопрос — чья-то конкретная экономика может пострадать. Мне кажется, на этот вопрос дал ответ Владимир Путин во время предыдущего кризиса во время «прямой линии». Ему задали вопрос: «Как так может быть, что цены на нефть упали в 3-4 раза, а в России цены на бензин растут». Путин откровенно сказал: «Наши нефтяные компании страдают от падения цен на нефть во всём мире, поэтому нужно им дома дать подзаработать».

Для тех, кто продаёт бензин внутри России, конкуренция со стороны дешёвого бензина — это плохо. Для тех, кто покупает бензин, то есть для всех остальных — это хорошо.

Цена на нефть в долларах за последние пару месяцев упала в 1,5-2 раза — зависит от того, в какой день вы задаёте вопрос — в некоторые дни упала и в три раза. Рубль по отношению к доллару подешевел на треть. В этом смысле удивительно, что цены на бензин не падают. В Америке, как вы понимаете, цены на бензин упали.

Правда ли, что число безработных в России вырастет до 8 миллионов, если власти не помогут бизнесу

Это вполне реалистичная оценка. Надо понимать, что в России в малом бизнесе работает, по разным оценкам, от 16 до 20 миллионов человек. Поэтому речь идёт о половине. А большинство малых предприятий построены так, что если вы ничего не зарабатываете, то вам и нечем платить зарплату.

И понятно, что вы можете, например, взять кредит на месяц. Но, во-первых, по разным сообщениям звучит так, что эти кредиты не так легко получить с бюрократической точки зрения. Во-вторых, многим предпринимателям понятно, что им нечем будет отдавать эти кредиты.

Вообще эта концепция «нерабочей недели» или «нерабочего месяца», растянутого на пять недель — это, конечно, удивительно непродуктивная идея. Потому что она уничтожает российский малый бизнес на корню. Скорее всего, мы увидим массовое банкротство малого бизнеса, если не будут приняты решительные меры, о которых мы с вами говорили в самом начале.

Почему Гуриев так часто говорит: «Это хороший вопрос»

Это хороший вопрос! Я преподаватель, и хочу поощрять студентов, чтобы они задавали вопросы. Это часть работы преподавателя. Современный преподаватель должен сделать так, чтобы у студентов был не страх задавать вопрос, а желание спрашивать то, что им непонятно. И поэтому каждый человек, который задаёт вопрос, должен быть поощрён, а не критикуем. Вместо того, чтобы говорить «ты полный идиот, это глупый вопрос, ты ничего не понимаешь», преподаватель должен говорить «это хороший вопрос».

Отсюда у меня такая привычка. Вторая по частоте публичных выступлений деятельность — это выступления на научных семинарах и конференциях. И там цель — получить как можно больше критических замечаний, получить вопросов, узнать, что людям непонятно в вашей научной работе. И поэтому вы тоже должны поощрять людей в аудитории, а не говорить им: «подождите, не задавайте вопросы, вы ничего не понимаете, дождитесь следующего слайда».

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