Гость TJ: ​Джамал Сайдаев…

Неделя киберспорта в рубрике. Стрим — в 19:00 по Москве.

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Раз уж практически все сидят дома, почему бы не поговорить об играх. На этой неделе рубрика «Гость TJ» будет необычной — нас ожидают сразу две трансляции с участниками разных команд Virtus.pro.

Сегодня нашим гостем станет Джамал Jamside Сайдаев, 18-летний игрок киберспортивного клуба Virtus.pro по Fortnite — одной из самых популярных онлайн-игр в мире.

Немного о Джамале:

За двухгодичную карьеру профессионального игрока он заработал более 140 тысяч долларов призовых;



Он популярный Twitch-стример, у него более 135 тысяч фолловеров;

Он участвовал в чемпионате мира по Fortnite в 2019 году;

Он приходил на «Вечерний Ургант».



Джамала можно спрашивать обо всём — от тренировок и жизни киберспортсмена до особенностей и советов по Fortnite.