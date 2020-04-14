Гость TJ: ​Джамал Сайдаев…

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что происходит в интернете
Неделя киберспорта в рубрике. Стрим — в 19:00 по Москве.
Раз уж практически все сидят дома, почему бы не поговорить об играх. На этой неделе рубрика «Гость TJ» будет необычной — нас ожидают сразу две трансляции с участниками разных команд Virtus.pro.
Сегодня нашим гостем станет Джамал Jamside Сайдаев, 18-летний игрок киберспортивного клуба Virtus.pro по Fortnite — одной из самых популярных онлайн-игр в мире.
Немного о Джамале:
Джамала можно спрашивать обо всём — от тренировок и жизни киберспортсмена до особенностей и советов по Fortnite.
Можете доступно рассказать, что будет с российской экономикой, если она возьмёт на себя выплаты зп всем неработающим в «путинские каникулы» и покроет все затраты простаивающего бизнеса
Уже выбросили свой макбук и собрали королевскую виндовс пекарню ? )
Уже выбросили свой макбук
Тем временем Макаров, когда узнал эту новость
Ты как с deletedа пишешь?
почему удалили мой вопрос про его прическу?
Противоположный браслет
потому что у меня такая же
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Предельный американец
Тебе уже поздно
Если и отчисляет, то там понты с оклада)
Административный блик
Спасибо за оперативный ответ Джамал, жаль что не в формате видео ответили.
Я не очень много играл в фортнайт, но на любительский взгляд кажется, что там много рандома. То есть: ты можешь умереть первым же, неудачно спустившись. Ты можешь не найти нужную экипировку и оружие, потому что она в разных местах. Зона сужается в разных местах. Ну и множество разных переменных, кажется, что в условной доте гораздо легче выстроить систему и тактику.
В таком случае вопрос: а как вообще проходят тренировки к турниру по фортнайту? Просто много раз играете в фортнайт? В чем тренировочный процесс для фортнайта отличается от более «системных» игр?
Будет ли?
Противоположный браслет
А если не будет, то в какие войска пойдет?
@Сергей Звезда вы сайт не перепутали?
Да ладно, приятно же что TJ дает нам такую возможность пообщаться с разными гостями)
Постебаться? :)
плюс минус :))
Ты случаем не в военкомате работаешь, как Минеев?
Авторский бас
Скорее коронавирус убьёт всех убьёт, нежели отключат сервера форточки
Какой самый худший батлпас (сезон) был за все время? Что скажешь про «Валорант», играл? Переходят ли туда уже люди из про сцены других игр? Почему мы на ТЖ, а не на ДТФ?
ля, украл мой вопрос
про Валорант) недавно на дтф стримыч глядел по этой игре, понравилась)
Да этот Валорант жестко форсят, как халява кончится, так никому он нахер не нужон будет
он сейчас збт, даже не поиграть :(
Предельный
Будет тож самое что с Тарковым, когда там наплыв был при виде халявы, тоже самое, что с Варзоной, когда все ждали убийцу пубг, но в итоге месяц прошел и Варзона збала всех, а пубг как умирает после выхода, так и умирает дальше, медленно и томительно
Как возраст влияет на способности к киберспорту? У стариков нет шансов против молодых?
В какие игры рекомендуете играть в самоизоляции?
Часто приходят уведомления от TJ в духе “Сегодня гость TJ, задавайте вопросы...”, а где (в каких материалах) смотреть ответы? И можно ли узнавать выбрали твой вопрос или нет?
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Как вы относитесь к кибер современному социальному ресурсу TJournal? Сидите здесь ? :)
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Играете ли вы в такие игры как WoW? Как вы вообще относитесь к MMORPG жанру?
В культурно-историческом плане, что больше: Fortnite или Minecraft?
Теряется ли вкус к играм в целом при киберспорте? Новая мультиплеерная игра - это в первую очередь потенциальный фан или киберспортивная дисциплина?
Сколько времени в день занимает тренировка и можно ли киберспортивную карьеру(успешную) совместить с личной жизнью?
Предельный американец
Ну и соответственно, когда умрет Фортайнт?
К тому же сейчас уже популярные стримеры пишут записи с хештегом RipFortnite
после обновы