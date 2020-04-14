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Гость TJ
Сергей Звезда
917

Гость TJ: ​Джамал Сайдаев — игрок команды Virtus.pro по Fortnite Материал редакции

Неделя киберспорта в рубрике. Стрим — в 19:00 по Москве.

73 комментария
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Раз уж практически все сидят дома, почему бы не поговорить об играх. На этой неделе рубрика «Гость TJ» будет необычной — нас ожидают сразу две трансляции с участниками разных команд Virtus.pro.

Сегодня нашим гостем станет Джамал Jamside Сайдаев, 18-летний игрок киберспортивного клуба Virtus.pro по Fortnite — одной из самых популярных онлайн-игр в мире.

Немного о Джамале:

  • За двухгодичную карьеру профессионального игрока он заработал более 140 тысяч долларов призовых;
  • Он популярный Twitch-стример, у него более 135 тысяч фолловеров;
  • Он участвовал в чемпионате мира по Fortnite в 2019 году;
  • Он приходил на «Вечерний Ургант».

Джамала можно спрашивать обо всём — от тренировок и жизни киберспортсмена до особенностей и советов по Fortnite.

Трансляция начнётся в 19:00 по московскому времени. Вопросы задавайте в комментариях к этому посту. Ссылки на стрим появятся ближе к началу.

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73 комментария
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Сергей Звезда

Ого, TJ опять пытается провести стрим и не налажать! Посмотрим, как у них это выйдет!

Вы всё знаете: любопытные вам вопросы стоит лайкать, чтобы ответы на них прозвучали в первую очередь. Давайте проявим уважение друг к другу и гостю. Также напоминаю о том, что флуд и оскорбления здесь особенно никому не нужны.

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dmzkrsk

41

Можете доступно рассказать, что будет с российской экономикой, если она возьмёт на себя выплаты зп всем неработающим в «путинские каникулы» и покроет все затраты простаивающего бизнеса

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Сергей Звезда

9

Ого, TJ опять пытается провести стрим и не налажать! Посмотрим, как у них это выйдет!

Вы всё знаете: любопытные вам вопросы стоит лайкать, чтобы ответы на них прозвучали в первую очередь. Давайте проявим уважение друг к другу и гостю. Также напоминаю о том, что флуд и оскорбления здесь особенно никому не нужны.

Ответить

Sergey Volkov

Сергей
0

Уже выбросили свой макбук и собрали королевскую виндовс пекарню ? )

Ответить

Сергей Звезда

Sergey
5

Я пишу этот пост с МКС

Ответить

Предельный американец

Sergey
4

Уже выбросили свой макбук

Тем временем Макаров, когда узнал эту новость

Ответить

Сергей Колегов

Предельный
0

Ты как с deletedа пишешь?

Ответить

Предельный американец

Сергей
0

Удалили на полшишечки(

Ответить

Осенний кубок

Сергей
0

Вторым гостем будет Соло?

Ответить

Сергей Звезда

Осенний
0

Через пару дней всё расскажем!

Ответить

Необычный Орзэмэс

Сергей
0

Надеюсь с его компа стримить будешь

Ответить

Владислав Сурков

2

почему удалили мой вопрос про его прическу? 

Ответить

Противоположный браслет

Владислав
23

потому что у меня такая же

Ответить

Авторский бас

Противоположный
1

У тебя классная прическа, сладенький!

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Административный блик

7

Привет. Каковы перспективы в киберспорте? Каков актуальный возраст вхождения и выхода на пенсию в киберспорт? Куда пойдёшь после выхода на пенсию? Работодатель за тебя отчисляет налоги? 

Ответить

Предельный американец

Административный
0

Тебе уже поздно

Если и отчисляет, то там понты с оклада)

Ответить

Административный блик

Предельный
5

Спасибо за оперативный ответ Джамал, жаль что не в формате видео ответили. 

Ответить

Женя Кузьмин

6

Я не очень много играл в фортнайт, но на любительский взгляд кажется, что там много рандома. То есть: ты можешь умереть первым же, неудачно спустившись. Ты можешь не найти нужную экипировку и оружие, потому что она в разных местах. Зона сужается в разных местах. Ну и множество разных переменных, кажется, что в условной доте гораздо легче выстроить систему и тактику.

В таком случае вопрос: а как вообще проходят тренировки к турниру по фортнайту? Просто много раз играете в фортнайт? В чем тренировочный процесс для фортнайта отличается от более «системных» игр?

Ответить

Противоположный браслет

5

Куда поступать будешь?

Ответить

Сергей Колегов

Противоположный
2

Будет ли?

Ответить

Противоположный браслет

Сергей
0

А если не будет, то в какие войска пойдет?

Ответить

Сергей Колегов

Противоположный
1

фортнайтовские 😎

Ответить

Медный космос

Противоположный
1

Стройбат

Ответить

Регулярный рубин

Противоположный
0

Зачем?

Ответить

Авторский бас

5

Никогда не понимал смысла турнира в батлрояле.
Там изначально шансы не равные и у игроков есть большая вероятность сесть в лужу, если шмотки будут хуже.
А каково твоё мнение?

Ответить

Сергей Звезда

3

Что для киберспортивной индустрии меняется в эпоху пандемии? Как сейчас всё работает и изменилось ли что-то для тебя самого?  

Ответить

Neketa Fo

Сергей
5
Ответить

Сомнительный хот-дог

4

Привет, почему у тебя не получилось в доте? 

Ответить

Sergey Volkov

4

Если вы окажетесь перед Путиным, что вы ему скажете ?

Ответить

Регулярный рубин

3

@Сергей Звезда вы сайт не перепутали?

Ответить

Sergey Volkov

Регулярный
2

Да ладно, приятно же что TJ дает нам такую возможность пообщаться с разными гостями)

Ответить

Регулярный рубин

Sergey
0

Постебаться? :)

Ответить

Sergey Volkov

Регулярный
1

плюс минус :))

Ответить

Регулярный рубин

Sergey
1

Тебе точно плюс 😜

Ответить

Sergey Volkov

Регулярный
0

как минимум пообщаться с тжшниками в комментах :)

Ответить

Сергей Звезда

Регулярный
0

Нет

Ответить

Регулярный рубин

Сергей
0

Ну посмотрим на соотношение +/- тогда 😉

Ответить

Линейный ихтиандр

3

Когда перестанешь в свои игрушки играть и делом займешься?

Ответить

Посторонний

Линейный
0

Ты случаем не в военкомате работаешь, как Минеев? 

Vocaroo | Online voice recorder
Vocaroo is a quick and easy way to share voice messages over the interwebs.
vocaroo.com
Ответить

Медный космос

3

Наступали ли моменты, когда игра не вызывала никакого удовольствия, хотелось все бросить, но вы через силу продолжали играть, т.к. это ваш основной способ заработка?
Если бы завтра навсегда отключили сервера Фортнайта, чем бы вы занялись?

Ответить

Авторский бас

Медный
0

Скорее коронавирус убьёт всех убьёт, нежели отключат сервера форточки

Ответить

sdavaisya

2

Какой самый худший батлпас (сезон) был за все время? Что скажешь про «Валорант», играл? Переходят ли туда уже люди из про сцены других игр? Почему мы на ТЖ, а не на ДТФ?

Ответить

Sergey Volkov

sdavaisya
0

ля, украл мой вопрос

Ответить

sdavaisya

Sergey
1

Про дтф? :-)

Ответить

Sergey Volkov

sdavaisya
1

про Валорант) недавно на дтф стримыч глядел по этой игре, понравилась)

Ответить

Предельный американец

Sergey
0

Да этот Валорант жестко форсят, как халява кончится, так никому он нахер не нужон будет

Ответить

Sergey Volkov

Предель…
0

он сейчас збт, даже не поиграть :(

Ответить

Предельный

Sergey
0

Будет тож самое что с Тарковым, когда там наплыв был при виде халявы, тоже самое, что с Варзоной, когда все ждали убийцу пубг, но в итоге месяц прошел и Варзона збала всех, а пубг как умирает после выхода, так и умирает дальше, медленно и томительно

Ответить

Начальный Абдужаббор

1

Может с этим лучше на D*F?

Ответить

Дмитрий Димчанский

Начальный
2

влупил минус, нечего тут такое разводить

Ответить

Регулярный рубин

2

Считаете ли вы себя задротами? А окружающие?

Ответить

eden lane

2

Как возраст влияет на способности к киберспорту?  У стариков нет шансов против молодых?

Ответить

Покемон ВьетКафе

2

В какие игры рекомендуете играть в самоизоляции?

Ответить

Криминальный кавалер

Покемон
0

Нашел у кого спросить 

Ответить

Очевидный холод

1

Чтобы вы посоветовали начинающему киберспортсмену?

Ответить

Дмитрий Димчанский

Очевидный
3

съехать от родителей

Ответить

Давний волк

1

Слышал, что вы побеждаете только благодаря члениксу, правда ли это?

Ответить

Kuze Takeshi

1

Могли бы и Алексея Solo позвать, а не фортнайтера

Ответить

Авторский бас

1

Почему консольный киберспорт не такой же популярный как и на Пк?

Ответить

Иван Иванов

1

Можно ли стать киберкотлетой за год?

Ответить

Антон Чепур

0

Часто приходят уведомления от TJ в духе “Сегодня гость TJ, задавайте вопросы...”, а где (в каких материалах) смотреть ответы? И можно ли узнавать выбрали твой вопрос или нет?

Ответить

Сергей Звезда

Антон
2

Записи трансляций появляются в тех же постах, под которыми собирались вопросы. Часто мы делаем расшифровки особенно любопытных ответов. Советую подписаться на подсайт, всё всегда есть здесь. 

Ответить

Интенсивный ГОСТ

0

Лучше бы из состава по доте позвали, как раз в разгар турнира, переведённого в онлайн, было бы много вопросов актуальных)

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Предельный американец

0

Часто ли слышишь шутки про Сквидварда?

Ответить

Sergey Volkov

0

Как вы относитесь к кибер современному социальному ресурсу TJournal? Сидите здесь ? :)

Ответить

Комментарий удален

Авторский бас

0

Как относишься к новому релизу от Riot Games, Valorant?
Многие про игроки из Overwatch уже заявили о переходе в Valorant.
Как обстоят дела в Fortnite?

Ответить

Sergey Volkov

0

Играете ли вы в такие игры как WoW? Как вы вообще относитесь к MMORPG жанру?

Ответить

Сергей Колегов

0

В культурно-историческом плане, что больше: Fortnite или Minecraft?

Ответить

Марк Ганич

Сергей
0

😑

Ответить

Егор Рудков

0

Теряется ли вкус к играм в целом при киберспорте? Новая мультиплеерная игра - это в первую очередь потенциальный фан или киберспортивная дисциплина?

Ответить

Aleksandr Olegovich

0

Сколько времени в день занимает тренировка и можно ли киберспортивную карьеру(успешную) совместить с личной жизнью?

Ответить

Регулярный рубин

0

>За двухгодичную карьеру профессионального игрока он заработал более 140 тысяч долларов призовых;

Закинь на карту, есть реально нечего, падаю уже в голодные обмороки.

Ответить

Предельный американец

–1

В чем видишь успех Фортнайта как игры?

Ответить

Предельный американец

Предельный
0

Ну и соответственно, когда умрет Фортайнт?
К тому же сейчас уже популярные стримеры пишут записи с хештегом RipFortnite
после обновы

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