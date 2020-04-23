Гость TJ: Анастасия Завозова…

Прямой эфир
Общаемся в комментариях в 16:00 по Москве.
Привет, меня зовут Анастасия Завозова и я переводчик художественной литературы. Я окончила филологический факультет МГУ по специальности «Преподавание зарубежной литературы и датского языка», а кроме того, много лет училась художественному переводу у известных преподавателей Александры Борисенко и Виктора Сонькина.
Моим первым большим переводческим проектом была работа над антологией викторианского детективного рассказа «Не только Холмс», и во время работы над этим проектом я научилась не только собственно переводу, но и поняла, как устроен процесс создания, собственно, книги — от покупки прав до взаимодействия с редактором. Мои первым самостоятельным опубликованным переводом был мэш-ап «Гордость, предубеждение & зомби» Сета Грэма-Смита, и затем я перевела ещё восемь книг – не очень много, но я, как правило, подолгу работаю над каждой книгой, так что в каждом случае весь процесс перевода занимает плюс-минус год.
Сейчас появилось много шуток о том, что переводчики не заметили введения режима самоизоляции, потому что их жизнь в целом не изменилась, и, если честно, в этих шутках есть огромная доля правды. Наверное, самая известная книга из переведённых мной — это «Щегол» Донны Тартт, но вообще-то я с нежностью отношусь к каждой своей работе, потому что всякий раз очень тщательно выбираю книгу для перевода.
Кроме художественного перевода я интересуюсь книгами и всем, что с ними связано, часто пишу о литературе, вместе с известным литературным критиком Галиной Юзефович веду подкаст «Книжный базар» и ещё работаю главным редактором в книжном аудиосервисе Storytel. Буду очень рада ответить на ваши вопросы о книгах и переводе.
Всем привет! Напоминаю, что гостей принято принимать дружелюбно, так что уважайте друг друга и гостя, а также помните о модерации.
Излишний кубок
И что вы делаете, если игру слов в переводе сохранить никак не получается? Можно пару примеров?
Скучный коктейль
Махаон с переводом Марии Спивак - лучшие!
Думбльдор форевер.
Росмэн правда добавляет лишние детали...
Скучный коктейль
Люди, не бейте, тут ирония.
Но Росмэн все равно отсебятину писали.
Умный глобус
лишние детали
Например?
Скучный коктейль
За ссылку на DTF извини
Я книги не читаю, поэтому вопрос: почему датский и пригодился ли он в жизни?
Комментарий удален
Здравствуйте, Анастасия. Слушал вас в подкасте «Медузы», где вы говорили, что лишь недавно прочитали главный роман Хемингуэя — «По ком звонит колокол». Очень удивился, потому что полагал, что люди, профессионально работающие в области литературы, в том числе переводчики, давно изучили большую часть мировой классики и могут рассказать её наизусть, разбуди их в три часа ночи. Это мое наивное воображение?
И второй вопрос — есть ли среди сообщества литературных переводчиков негласный список книг, не прочитывание которых считается своего рода преступлением? Или это такое пушистое сообщество, где можно спокойно признаться в том, что не читали самых именитых классиков, при этом не опасаясь косых взглядов?
Чорт, я быдло. Даже спросить нечего 🥺
Спроси как дела, о погоде.
Хотел спросить о бумаге/цифре, но ответ и так знаю. Ну а т.к. речь о художке, то тут я пас.
А чего хотел спросить? Давай я за тебя спрошу.
Да смысл, если и так понятно, что бумага буть жить вечно и никаких предпосылок к её смерти нет 💁♂️
Какое вечно, её легко сжечь. Вечно будут жить пирамиды Гизы.
Пукан Соловьёва легко сжечь, а рукописи не горят ☝️
Не горят только визитки Яроша, как нам стало известно из новостей.
Это уже глубокий интернет, в такой мама не пускает.
Вечер в редакцию, перевод в радость!
Позвольте поинтересоваться, есть ли для вас разница между классической и аудиокнигой? Есть мнение, что аудиокнига имеет исключительно развлекательный характер, а ценность практически отсутствует.
Спасибо!
Всем привет! Напоминаю, что гостей принято принимать дружелюбно, так что уважайте друг друга и гостя, а также помните о модерации.
Умный глобус
Дед Пихто.
Здравствуйте, Анастасия. После выхода ваших переводов «Изгоев» и «Маленькой жизни» на русском языке издали и другие романы Хинтон и Янагихары. Насколько знаю, вторую книгу Мадлен Миллер тоже планируют напечатать. Но переводами теперь занимались/занимаетесь не вы. Как так вышло? Вам неинтересно работать с текстами одних тех же авторов? Или эти книги уступают тем, которые вы переводили?
Умный глобус
Шалом.
О, а вы любите форшмак?
Комментарий удален
Комментарий удален
Есть список книг, которые на ваш взгляд переведены максимально близко к оригиналу, переводы которых переводчики берут за эталон?