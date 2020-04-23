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Гость TJ
Anastasia Zavozova
573

Гость TJ: Анастасия Завозова — литературный переводчик и главный редактор сервиса аудиокниг Storytel Материал редакции

Общаемся в комментариях в 16:00 по Москве.

38 комментариев
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Привет, меня зовут Анастасия Завозова и я переводчик художественной литературы. Я окончила филологический факультет МГУ по специальности «Преподавание зарубежной литературы и датского языка», а кроме того, много лет училась художественному переводу у известных преподавателей Александры Борисенко и Виктора Сонькина.

Моим первым большим переводческим проектом была работа над антологией викторианского детективного рассказа «Не только Холмс», и во время работы над этим проектом я научилась не только собственно переводу, но и поняла, как устроен процесс создания, собственно, книги — от покупки прав до взаимодействия с редактором. Мои первым самостоятельным опубликованным переводом был мэш-ап «Гордость, предубеждение & зомби» Сета Грэма-Смита, и затем я перевела ещё восемь книг – не очень много, но я, как правило, подолгу работаю над каждой книгой, так что в каждом случае весь процесс перевода занимает плюс-минус год.

Сейчас появилось много шуток о том, что переводчики не заметили введения режима самоизоляции, потому что их жизнь в целом не изменилась, и, если честно, в этих шутках есть огромная доля правды. Наверное, самая известная книга из переведённых мной — это «Щегол» Донны Тартт, но вообще-то я с нежностью отношусь к каждой своей работе, потому что всякий раз очень тщательно выбираю книгу для перевода.

Кроме художественного перевода я интересуюсь книгами и всем, что с ними связано, часто пишу о литературе, вместе с известным литературным критиком Галиной Юзефович веду подкаст «Книжный базар» и ещё работаю главным редактором в книжном аудиосервисе Storytel. Буду очень рада ответить на ваши вопросы о книгах и переводе.

Общение с Анастасией под постом начнётся в 16:00 по московскому времени. Оставляйте вопросы в комментариях.

Гость TJ
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38 комментариев
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Roman Persianinov

Всем привет! Напоминаю, что гостей принято принимать дружелюбно, так что уважайте друг друга и гостя, а также помните о модерации.

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Скучный коктейль

6

Какая была самая сложная шутка на игре слов, которую Вам приходилось переводить?

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Излишний кубок

Скучный
4

И что вы делаете, если игру слов в переводе сохранить никак не получается? Можно пару примеров?

Ответить

Излишний кубок

5

Чей перевод Гарри Поттера лучше — Росмэн или Махаон?

Ответить

Скучный коктейль

Излишний
0

Махаон с переводом Марии Спивак - лучшие!
Думбльдор форевер.

Росмэн правда добавляет лишние детали...

Ответить

Скучный коктейль

Скучный
1

Люди, не бейте, тут ирония.
Но Росмэн все равно отсебятину писали.

Ответить

Умный глобус

Скучный
0

лишние детали

Например?

Ответить

Скучный коктейль

Умный
1

За ссылку на DTF извини 

«Текст прост и примитивен»: как «Росмэн…
Да и сделан он людьми, которые, в отличие от Спивак, плевать хотели на книги Джоан Роулинг. Первый…
dtf.ru
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Картошка Фри

3

Я книги не читаю, поэтому вопрос: почему датский и пригодился ли он в жизни?

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Комментарий удален

Roman Persianinov

2

Здравствуйте, Анастасия. Слушал вас в подкасте «Медузы», где вы говорили, что лишь недавно прочитали главный роман Хемингуэя — «По ком звонит колокол». Очень удивился, потому что полагал, что люди, профессионально работающие в области литературы, в том числе переводчики, давно изучили большую часть мировой классики и могут рассказать её наизусть, разбуди их в три часа ночи. Это мое наивное воображение?

И второй вопрос — есть ли среди сообщества литературных переводчиков негласный список книг, не прочитывание которых считается своего рода преступлением? Или это такое пушистое сообщество, где можно спокойно признаться в том, что не читали самых именитых классиков, при этом не опасаясь косых взглядов?

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Енот Волшебный

2

Чорт, я быдло. Даже спросить нечего 🥺

Ответить

Енот Волшебный

Енот
1

Ставь лайк/жми колокольчик, если тоже быдло и нечего спросить 👍

Ответить

Умный глобус

Енот
0

Спроси как дела, о погоде.

Ответить

Енот Волшебный

Умный
0

Хотел спросить о бумаге/цифре, но ответ и так знаю. Ну а т.к. речь о художке, то тут я пас.

Ответить

Умный глобус

Енот
0

А чего хотел спросить? Давай я за тебя спрошу.

Ответить

Енот Волшебный

Умный
0

Да смысл, если и так понятно, что бумага буть жить вечно и никаких предпосылок к её смерти нет 💁‍♂️

Ответить

Умный глобус

Енот
0

Какое вечно, её легко сжечь. Вечно будут жить пирамиды Гизы.

Ответить

Енот Волшебный

Умный
0

Пукан Соловьёва легко сжечь, а рукописи не горят ☝️

Ответить

Умный глобус

Енот
0

Не горят только визитки Яроша, как нам стало известно из новостей.

Ответить

Енот Волшебный

Умный
0

Это уже глубокий интернет, в такой мама не пускает.

Ответить

Умный глобус

Енот
0

Возьми пропуск.

Ответить

Умный глобус

2

Как написать книгу, которая изменит историю?
 
P. S.: Пожалуйста, не советуйте «Первую научную историю войны 1812 года». Спасибо.

Ответить

Паша Цветомузыка

2

Вечер в редакцию, перевод в радость!
Позвольте поинтересоваться, есть ли для вас разница между классической и аудиокнигой? Есть мнение, что аудиокнига имеет исключительно развлекательный характер, а ценность практически отсутствует.
Спасибо!

Ответить

Roman Persianinov

1

Всем привет! Напоминаю, что гостей принято принимать дружелюбно, так что уважайте друг друга и гостя, а также помните о модерации.

Ответить

Умный глобус

Roman
2

Гостя-то они будут уважать, а вот друг друга — вопрос.

Ответить

Nikolay T

Roman
0

Ты спрашиваешь гостя, но делаешь это без уважения!

Ответить

Управляющий велосипед

1

Ваш самый не любимый жанр для перевода? Или может не любимый автор?

Ответить

Умный глобус

Управляющий
–1

Дед Пихто.

Ответить

Принципиальный корабль

Умный
1

Вкусовщина. По мне это наш лучший фантаст

Ответить

Ольга Щербинина

1

Здравствуйте, Анастасия. После выхода ваших переводов «Изгоев» и «Маленькой жизни» на русском языке издали и другие романы Хинтон и Янагихары. Насколько знаю, вторую книгу Мадлен Миллер тоже планируют напечатать. Но переводами теперь занимались/занимаетесь не вы. Как так вышло? Вам неинтересно работать с текстами одних тех же авторов? Или эти книги уступают тем, которые вы переводили?

Ответить

Типичный кран

0

Скажите что-нибудь по-датски

Ответить

Умный глобус

Типичный
1

Шалом.

Ответить

Принципиальный корабль

Умный
1

О, а вы любите форшмак?

Ответить

Умный глобус

Принципиальный
0

Це нет, а вот хумус таки да. А зачем ви спrашиваете?

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Каменный клуб

0

Привет. Вы сами выбираете тексты, над которыми будете работать, или бывает такое, что перевести требуют "сверху"? Были ли такие переводы, которые вы по каким-то причинам скрывали? 

Ответить

Принципиальный корабль

0

Сами ли вы выбираете что переводить и потом ищете возможность публикации или есть какой-то заказ со стороны издателя?
Если заказ со стороны издателя, то как часто вы отказываетесь от перевода, когда произведение вам не интересно?

Ответить

ABS

0

Зачем читать книги?

Ответить

Аркадий Иванов

0

Анастасия, большее вам уважение. Регулярно слушаю "Книжный базар".

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Илюша

0

Есть список книг, которые на ваш взгляд переведены максимально близко к оригиналу, переводы которых переводчики берут за эталон?

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