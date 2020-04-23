Гость TJ: Анастасия Завозова…

Общаемся в комментариях в 16:00 по Москве.

В закладки

Привет, меня зовут Анастасия Завозова и я переводчик художественной литературы. Я окончила филологический факультет МГУ по специальности «Преподавание зарубежной литературы и датского языка», а кроме того, много лет училась художественному переводу у известных преподавателей Александры Борисенко и Виктора Сонькина.

Моим первым большим переводческим проектом была работа над антологией викторианского детективного рассказа «Не только Холмс», и во время работы над этим проектом я научилась не только собственно переводу, но и поняла, как устроен процесс создания, собственно, книги — от покупки прав до взаимодействия с редактором. Мои первым самостоятельным опубликованным переводом был мэш-ап «Гордость, предубеждение & зомби» Сета Грэма-Смита, и затем я перевела ещё восемь книг – не очень много, но я, как правило, подолгу работаю над каждой книгой, так что в каждом случае весь процесс перевода занимает плюс-минус год.

Сейчас появилось много шуток о том, что переводчики не заметили введения режима самоизоляции, потому что их жизнь в целом не изменилась, и, если честно, в этих шутках есть огромная доля правды. Наверное, самая известная книга из переведённых мной — это «Щегол» Донны Тартт, но вообще-то я с нежностью отношусь к каждой своей работе, потому что всякий раз очень тщательно выбираю книгу для перевода.

Кроме художественного перевода я интересуюсь книгами и всем, что с ними связано, часто пишу о литературе, вместе с известным литературным критиком Галиной Юзефович веду подкаст «Книжный базар» и ещё работаю главным редактором в книжном аудиосервисе Storytel. Буду очень рада ответить на ваши вопросы о книгах и переводе.

Общение с Анастасией под постом начнётся в 16:00 по московскому времени. Оставляйте вопросы в комментариях.