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Гость TJ
Сергей Звезда
785

Гость TJ: Саркис Дарбинян — юрист в сфере киберправа и сооснователь «Роскомсвободы» Материал редакции

Всё, что вы хотели спросить про свои права в интернете — в 17:00.

cryptum.tv

В России возбуждают всё больше дел из-за фейков про пандемию коронавируса, цифровые пропуска работают в Москве и вводятся во многих регионах, в стране вроде как действует закон об автономном рунете. Это только часть поводов, из-за которых мы сочли нужным поговорить с работающим в этой области юристом.

Мы пригласили в рубрику «Гость TJ» адвоката в сфере цифровых прав, сооснователя проекта «Роскомсвобода» и члена рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве РФ Саркиса Дарбиняна.

Саркис разбирается в том числе в блокировках сайтов, правовом регулировании копирайта, киберслежке и праве на забвение. Он также защищал многих россиян в связи с уголовным преследованием по статьям, связанным с интернетом. Дарбинян готов ответить на вопросы по всем этим и другим смежным темам.

Задавайте свои вопросы в комментариях. Трансляция начнётся в 17:00 по московскому времени. Ссылки на стрим появятся в этом материале ближе к началу.

Гость TJ
Известные персоны и специалисты своего дела отвечают на вопросы пользователей TJ.
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Сергей Звезда

Всем привет. 

Будьте клёвыми — голосуйте, пожалуйста, за те вопросы, которые считаете интересными: на них Саркис ответит в первую очередь. Будьте клёвыми — пожалуйста, уважайте гостя и друг друга. Будьте клёвыми — помните про плюшевую и милую модерацию, которая не любит спам и оскорбления. 

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Виктор Ганелес

6

Приведите, пожалуйста, несколько примеров положительных кейсов в вашей работе. А то почитаешь новости - такая тоска... хочется увидеть, что хоть иногда бывают победы над уродами

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Ваня Погост

Виктор
2

Кейсов, кек.

Ответить

Виктор Ганелес

Ваня
0

Сорри, часто использую это слово по работе, вот и лезет всюду

Ответить

Serg Bootlegger

5

Поддерживаете ли вы блокировку сайтов с детским порно?

Ответить

Илюша

Serg
0

И почему нет?

Ответить

Виктор Ганелес

3

Сейчас вводится закон, по которому сотовые операторы должны блокировать ворованные телефоны по IMEI
(Серые телефоны, как я понял, можно будет использовать)

Возможен ли на ваш взгляд хоть какой-то положительный эффект от проверки IMEI сотовыми операторами?

Ответить

Сергей Звезда

0

Всем привет. 

Будьте клёвыми — голосуйте, пожалуйста, за те вопросы, которые считаете интересными: на них Саркис ответит в первую очередь. Будьте клёвыми — пожалуйста, уважайте гостя и друг друга. Будьте клёвыми — помните про плюшевую и милую модерацию, которая не любит спам и оскорбления. 

Ответить

Своеобразный дым

Сергей
2

Будьте клёвыми — не забудьте настроить стрим и заранее всё проверить.

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Евгений Мартынов

Сергей
1

Будьте клёвыми — не заёбывайте своими беспонтовыми императивами "Будьте клёвыми". Спасибо-пожалуйста.

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Комментарий удален

Нормальный Абдужаббор

1

Какие права в интернете могут быть у бесправного общества в принципе? Не кажется ли это такой же фантомной вещью как Союз по Правам Человека (СПЧ). Но за вашу работу - лайк, кто-то же должен этим заниматься...

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Взрослый колос

0

Доброе утро. "Роскомсвобода", насколько я помню, работает с 2012 года. Мне 29 лет, я из Петербурга. Как именно ваша организация, по вашему мнению, повлияла на мою жизнь за 8 лет? 

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Виктор Ганелес

Взрослый
0

А смысл этого вопроса?
Если тут планируется интрига, типа «все думали, что повлияла ТАК а на самом деле ЭДАК - дай свой ответ после интервью

Ответить

Взрослый колос

Виктор
0

Да нет, мне интересно, как они видят свою работу и ее результаты со своей стороны.

Я просто вообще о них ничего не знаю, кроме изредка мелькающих "Роскомсвобода выступила против..." и "Юрист Роскомсвободы раскритиковал..."

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Виктор Ганелес

Взрослый
0

Ну, очевидно же, что их работа не должна была явно повлиять на всех людей.
Если у тебя не было переломов и травм - хирурги тоже никак не влияют на твою жизнь.

Ответить

Взрослый колос

Виктор
0

Ну значит пусть так и ответят. Надеюсь, упомянут, на чью все-таки повлияла.

Ответить

Виктор Ганелес

Взрослый
0

:)

Ответить

Взрослый колос

Виктор
0

Пойми правильно, вполне вероятно, что они там кучу полезной деятельности проворачивают и могут этим похвастаться, а я просто упустил. Я просто вижу только какие-то комментарии для СМИ и все

Ответить

Случайный теркин30см

0

Как вы думаете, товарищ майор читает комментарии на тж?

Ответить

Виктор Ганелес

Случайный
0

+1

Ответить

Предвыборный кубок

–2

Оказавшись перед Жаровым, что бы ему сказал?

Ответить

Влад Моляков

0

Киберправо? Очень странное название

Ответить

Mike Bike

0

Насколько усиленно, по вашему мнению, правительство РФ работает с IT корпорациями для обеспечения мониторинга и "поддержки порядка" среди населения? 

Насколько далеко или близко интернет-свобода в РФ находится от соседней КНР? Имеется в виду уровень цензуры, изоляция информации. 

Следует ли правительство РФ, по вашему мнению, стандартам GDPR? Если да, то какой пример четче всего показывает это стремление? Если нет, то почему, как вы считаете?

Что Роскомсвобода может предложить обчному гражданину РФ в вопросах защиты своих персональных данных, sensitive данных и т.д.? Предоставляет ли ваша организация юридическую помощь нуждающимся в ней гражданам? Следует ли ваша организация международным стандартам защиты персональных данных при оказании таковой помощи? 

Как-то так. 

Ответить

Корпоративный дебаркадер

0

Самое полезное и значимое что можно сделать со своей культурой пользования интернета прямо сейчас, чтобы хотя бы "приоткрыть" колпак? И что можно сделать для компьютерно-неграмотных родственников, в пару кликов для них, или вообще чтобы они даже не знали что что-то изменилось, чтобы если что, их данные с меньшей вероятностью были на тарелочке у следователя, за какой-то тупой пост на стене в ВК.

Ответить

Илюша

0

Во всех структурах, связанных с блокировками в России, сидят некомпетентные люди. Нас сейчас во многом спасает именно этот фактор. Как государство будет решать эту проблему, и почему она в принципе возникла? Это из-за попила бюджетов? Из-за того, что хорошие специалисты не хотят быть причастными к ломанию интернета? Ну и как нам реагировать на дальнейшее шаги государства?
Спасибо.

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Импортный украинец

–2

Тест на киберпанка:
Что будет в 2029 году?

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