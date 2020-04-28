Гость TJ: Саркис Дарбинян…

Всё, что вы хотели спросить про свои права в интернете — в 17:00.

cryptum.tv

В России возбуждают всё больше дел из-за фейков про пандемию коронавируса, цифровые пропуска работают в Москве и вводятся во многих регионах, в стране вроде как действует закон об автономном рунете. Это только часть поводов, из-за которых мы сочли нужным поговорить с работающим в этой области юристом.

Мы пригласили в рубрику «Гость TJ» адвоката в сфере цифровых прав, сооснователя проекта «Роскомсвобода» и члена рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве РФ Саркиса Дарбиняна.

Саркис разбирается в том числе в блокировках сайтов, правовом регулировании копирайта, киберслежке и праве на забвение. Он также защищал многих россиян в связи с уголовным преследованием по статьям, связанным с интернетом. Дарбинян готов ответить на вопросы по всем этим и другим смежным темам.

Задавайте свои вопросы в комментариях. Трансляция начнётся в 17:00 по московскому времени. Ссылки на стрим появятся в этом материале ближе к началу.