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Гость TJ
Сергей Звезда
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Гость TJ: Григорий Свердлин — глава «Ночлежки», которая помогает бездомным Материал редакции

О том, как люди без места жительства справляются во время пандемии, и не только — в 18:00 по Москве.

31 комментарий
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Фото Дарьи Ивановой, «Петербургский дневник»

Один из самых уязвимых слоёв общества во время пандемии коронавируса Covid-19 – это те, у кого нет места, где её можно пересидеть. Мы уже публиковали материал на эту тему, но после предложения наших пользователей позвали того, кто может рассказать об этой проблеме, возможно, лучше всех.

Гостем TJ станет Григорий Свердлин, директор некоммерческой организации «Ночлежка», помогающей бездомным людям в Петербурге и Москве. Она основана в 1990 году, её декларируемая задача — «возвращать людей к обычной жизни». Организация регулярно публикует отчёты о пожертвованиях.

«Мы кормим, обогреваем, помогаем с документами, работой, оформлением инвалидностей, пособий, устройством в интернаты, в поиске родственников и отъезде домой, оспариваем незаконные сделки с недвижимостью и защищаем права людей без дома и регистрации», — говорится на сайте «Ночлежки».

Свердлин учился в СПБГУ на экономическом факультете. После выпуска он получил работу в банке и несколько лет совмещал её с волонтёрством в рамках «Ночного автобуса», который развозил бесплатную еду людям без крыши над головой. В какой-то момент он захотел создать свою благотворительную организацию, но в итоге устроился в «Ночлежку» координатором пункта обогрева. В 2011 году, когда Свердлину было 33, его выбрали новым директором «Ночлежки». Сейчас это одна из самых известных НКО в России.

Григорий готов рассказать о нынешней жизни бездомных и ответить на любые другие вопросы, связанные с этими людьми и работой «Ночлежки» в целом.

Задавайте свои вопросы в комментариях под постом. Гость ответит на них в стриме, который начнётся в 18:00 по московскому времени. Ссылки на трансляцию появятся здесь ближе к началу.

#ночлежка #бездомные

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31 комментарий
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Сергей Звезда

Привет. 

Про правила модерации все уже давно в курсе. Про то, что нужно не забывать лайкать понравившиеся вопросы — тоже. Про уважение друг к другу — я всем уже c этим надоел. Просто оставьте в треде к этому комменту пожелания, кому бы ещё вы хотели бы задать вопросы в этой рубрике особенно на фоне происходящего в мире (без Илона Маска и Билла Гейтса, пожалуйста). 

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alexferman

6

Насколько хорошо/плохо состояние здоровья, в среднем, у бездомных? Какова средняя продолжительность жизни у бездомных? Каков средний возраст? Многие ли систематически употребляют алкоголь? Каков процент тех, что следят за гигиеной и внешним видом в пределах своих возможностей?

Ответить

Израильский цветок

5

Что изменилось в жизни бездомных с начала пандемии? Кажется, что среди них легко может разноситься COVID-19. Проводятся ли у вас в приютах регулярные тесты? 

Ответить

Внезапный кот

4

Что делать, если сам окажешься на улице?

Ответить

Danil Sizov

Внезапный
0

Поскорей найти работу, не бухать, обратиться за помощью в ночлежку 🤔

Ответить

Татьяна Комарова

3

У благотворительных организаций во время пандемии в 2-3 раза сократилось финансирование. Некоторые осуществляют доставку еды, которые готовят подопечные, другие привлекают медийных личностей для сбора средств. Что делает для этого «Ночлежка»?

И ещё вопрос. Как организация помогает бездомным, которые заразились вирусом? Могут ли они без прописки и страховки получить медицинское обследование?

Спасибо!

Ответить

Kyler

2

У меня нет вопросов, просто хочу выразить респект таким людям.

Ответить

rossoshmap

Kyler
1

Кому бомжам?

Ответить

Kyler

rossoshmap
1

Ты тупой

Ответить

rossoshmap

Kyler
5
Ответить

Роман Трусов

1

Какой процент людей становятся бездомными из-за внешних обстоятельств, а не по своей глупости?

Ответить

alexferman

Роман
4

По-моему, это невозможно определить, потому что "по своей глупости" очень размытое понятие

Ответить

Роман Трусов

alexferman
0

Просто куча бомжей становятся ими потому, что пропили-проиграли-просрали своё жильё. И только некоторые потеряли жильё по независящим от них причинам. Например, мошенничество или кидок с долевым строительством.

Ответить

alexferman

Роман
3

Например, мошенничество или кидок с долевым строительством

При желании это тоже можно выдать за глупость пострадавшего.

Ответить

Сергей Васильев

2

Бывает ли чистая любовь у бездомных?

Ответить

Sergey Volkov

2

Увеличилось ли количество людей, которые стали к вам приходить в такое кризисное время ?

Ответить

Телефонный шар

2

Есть ли у вас люди, которые лишились дома с начала пандемии? Ну то есть, стали бездомными совсем недавно.

Ответить

Фейхтвангер

2

Здравствуйте.
Какой сейчас средний возраст человека, который рискует стать бездомным (чаще всего им становится)?

Ответить

Мрачный меч

1

Помогает ли "Ночлежке" футбольный клуб Зенит?

Ответить

rossoshmap

Мрачный
1

Часто мясо возит

Ответить

Сложный коктейль

1

Знаю, что не совсем в нынешнюю тему, но как вы информируете людей, что существует такая организация, где им могут помочь? 

Ответить

Сергей Морозов

1

Есть ли среди Ваших подопечных известные в прошлом личности?

Ответить

Прошедший теркин30см

1

Знаю, что вы помогаете людям вернуться к нормальной жизни, однако есть важное правило: никакого алкоголя.
Вопрос: много ли людей срываются и снова начинают употреблять?
Возвращались ли к вам за помощью те, кому вы уже помогли?

Ответить

Евгений Клочков

1

Часто ли те, кому вы помогли вернуться к нормальной жизни, потом сами становятся спонсорами и волонтерами "Ночлежки"? 

Ответить

Этнический танк88

1

Должно ли государство помогать бомжам, или пусть этим занимаются благотворительные фонды?

Ответить

Дмитрий Городских

0

Актуальненько

Ответить

alexferman

Дмитрий
0

Особенно на TJ

Ответить

Сергей Звезда

0

Привет. 

Про правила модерации все уже давно в курсе. Про то, что нужно не забывать лайкать понравившиеся вопросы — тоже. Про уважение друг к другу — я всем уже c этим надоел. Просто оставьте в треде к этому комменту пожелания, кому бы ещё вы хотели бы задать вопросы в этой рубрике особенно на фоне происходящего в мире (без Илона Маска и Билла Гейтса, пожалуйста). 

Ответить

rossoshmap

0

Много беременных к вам приходит?

Ответить

В Г

0

Спасибо вам, что меняете отношение к бездомным! Люблю "Ночлежку" и подписана на регулярные небольшие пожертвования.
Мой вопрос — как считаете, возможна ли ситуация, когда жители в Москве не будут выступать против проектов "Ночлежки"? Истории в Савеловском и Беговом стали довольно известными. Людей, которые говорили "помогайте бомжам у себя дома, а не у меня во дворе" было не много, но они были громкими и писали комментарии во всех социальных сетях. Можно ли их разубедить, стоит ли и если да, то как?

Ответить

Данила Поярков

0

Становится ли бездомных меньше благодаря благотворительным фондам? Зачем тратить силы на нерешаемую проблему?

Большинство людей оказываются на улице по объективным причинам. Это не какой-то злой рок, который оставляет их без жилья одним мигом. Они асоциальны, поэтому им не у кого временно пожить. У них нет работы и они не вызывают доверия, чтобы занять у кого-то денег и что-то снять. И, как правило, они полностью отдались своим зависимостям, иначе бы отчаянно сопротивлялись такому своему положению.

Думаете, они благодарны? Для таких людей привычно и обыденно, что им все вокруг что-то дают безвозмездно, а в их "спасибо" не больше благодарности, чем пожелания здоровья в слове "здравствуйте".

Мне когда-то тоже казалось, что это всё замечательно и правильно, пока однажды не встретил тех, кому когда-то помог, вечером в безлюдном пешеходном переходе. Они не запомнили меня. Они были грязные, пьяные, дышали в лицо перегаром, хватали за одежду и пытались меня ограбить. Да, им было весело.

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Татьяна Комарова

0

В России (я не знаю как в других странах) бездомные ассоциируются с попрошайками или людьми с алкоголизмом. И им не стремятся помогать. Как объяснить людям, что важно помогать бездомным? И что среди них есть люди, которые попали в критическую ситуацию.

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