О том, как люди без места жительства справляются во время пандемии, и не только — в 18:00 по Москве.

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Один из самых уязвимых слоёв общества во время пандемии коронавируса Covid-19 – это те, у кого нет места, где её можно пересидеть. Мы уже публиковали материал на эту тему, но после предложения наших пользователей позвали того, кто может рассказать об этой проблеме, возможно, лучше всех.

Гостем TJ станет Григорий Свердлин, директор некоммерческой организации «Ночлежка», помогающей бездомным людям в Петербурге и Москве. Она основана в 1990 году, её декларируемая задача — «возвращать людей к обычной жизни». Организация регулярно публикует отчёты о пожертвованиях.

«Мы кормим, обогреваем, помогаем с документами, работой, оформлением инвалидностей, пособий, устройством в интернаты, в поиске родственников и отъезде домой, оспариваем незаконные сделки с недвижимостью и защищаем права людей без дома и регистрации», — говорится на сайте «Ночлежки».

Свердлин учился в СПБГУ на экономическом факультете. После выпуска он получил работу в банке и несколько лет совмещал её с волонтёрством в рамках «Ночного автобуса», который развозил бесплатную еду людям без крыши над головой. В какой-то момент он захотел создать свою благотворительную организацию, но в итоге устроился в «Ночлежку» координатором пункта обогрева. В 2011 году, когда Свердлину было 33, его выбрали новым директором «Ночлежки». Сейчас это одна из самых известных НКО в России.

Григорий готов рассказать о нынешней жизни бездомных и ответить на любые другие вопросы, связанные с этими людьми и работой «Ночлежки» в целом.

Задавайте свои вопросы в комментариях под постом. Гость ответит на них в стриме, который начнётся в 18:00 по московскому времени. Ссылки на трансляцию появятся здесь ближе к началу.