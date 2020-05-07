Прямой эфир
О том, как люди без места жительства справляются во время пандемии, и не только — в 18:00 по Москве.
Один из самых уязвимых слоёв общества во время пандемии коронавируса Covid-19 – это те, у кого нет места, где её можно пересидеть. Мы уже публиковали материал на эту тему, но после предложения наших пользователей позвали того, кто может рассказать об этой проблеме, возможно, лучше всех.
Гостем TJ станет Григорий Свердлин, директор некоммерческой организации «Ночлежка», помогающей бездомным людям в Петербурге и Москве. Она основана в 1990 году, её декларируемая задача — «возвращать людей к обычной жизни». Организация регулярно публикует отчёты о пожертвованиях.
Свердлин учился в СПБГУ на экономическом факультете. После выпуска он получил работу в банке и несколько лет совмещал её с волонтёрством в рамках «Ночного автобуса», который развозил бесплатную еду людям без крыши над головой. В какой-то момент он захотел создать свою благотворительную организацию, но в итоге устроился в «Ночлежку» координатором пункта обогрева. В 2011 году, когда Свердлину было 33, его выбрали новым директором «Ночлежки». Сейчас это одна из самых известных НКО в России.
Григорий готов рассказать о нынешней жизни бездомных и ответить на любые другие вопросы, связанные с этими людьми и работой «Ночлежки» в целом.
Насколько хорошо/плохо состояние здоровья, в среднем, у бездомных? Какова средняя продолжительность жизни у бездомных? Каков средний возраст? Многие ли систематически употребляют алкоголь? Каков процент тех, что следят за гигиеной и внешним видом в пределах своих возможностей?
Поскорей найти работу, не бухать, обратиться за помощью в ночлежку 🤔
У благотворительных организаций во время пандемии в 2-3 раза сократилось финансирование. Некоторые осуществляют доставку еды, которые готовят подопечные, другие привлекают медийных личностей для сбора средств. Что делает для этого «Ночлежка»?
И ещё вопрос. Как организация помогает бездомным, которые заразились вирусом? Могут ли они без прописки и страховки получить медицинское обследование?
Спасибо!
У меня нет вопросов, просто хочу выразить респект таким людям.
Кому бомжам?
Какой процент людей становятся бездомными из-за внешних обстоятельств, а не по своей глупости?
По-моему, это невозможно определить, потому что "по своей глупости" очень размытое понятие
Просто куча бомжей становятся ими потому, что пропили-проиграли-просрали своё жильё. И только некоторые потеряли жильё по независящим от них причинам. Например, мошенничество или кидок с долевым строительством.
Например, мошенничество или кидок с долевым строительством
При желании это тоже можно выдать за глупость пострадавшего.
Увеличилось ли количество людей, которые стали к вам приходить в такое кризисное время ?
Здравствуйте.
Какой сейчас средний возраст человека, который рискует стать бездомным (чаще всего им становится)?
Часто ли те, кому вы помогли вернуться к нормальной жизни, потом сами становятся спонсорами и волонтерами "Ночлежки"?
Актуальненько
Спасибо вам, что меняете отношение к бездомным! Люблю "Ночлежку" и подписана на регулярные небольшие пожертвования.
Мой вопрос — как считаете, возможна ли ситуация, когда жители в Москве не будут выступать против проектов "Ночлежки"? Истории в Савеловском и Беговом стали довольно известными. Людей, которые говорили "помогайте бомжам у себя дома, а не у меня во дворе" было не много, но они были громкими и писали комментарии во всех социальных сетях. Можно ли их разубедить, стоит ли и если да, то как?
Становится ли бездомных меньше благодаря благотворительным фондам? Зачем тратить силы на нерешаемую проблему?
Большинство людей оказываются на улице по объективным причинам. Это не какой-то злой рок, который оставляет их без жилья одним мигом. Они асоциальны, поэтому им не у кого временно пожить. У них нет работы и они не вызывают доверия, чтобы занять у кого-то денег и что-то снять. И, как правило, они полностью отдались своим зависимостям, иначе бы отчаянно сопротивлялись такому своему положению.
Думаете, они благодарны? Для таких людей привычно и обыденно, что им все вокруг что-то дают безвозмездно, а в их "спасибо" не больше благодарности, чем пожелания здоровья в слове "здравствуйте".
Мне когда-то тоже казалось, что это всё замечательно и правильно, пока однажды не встретил тех, кому когда-то помог, вечером в безлюдном пешеходном переходе. Они не запомнили меня. Они были грязные, пьяные, дышали в лицо перегаром, хватали за одежду и пытались меня ограбить. Да, им было весело.
В России (я не знаю как в других странах) бездомные ассоциируются с попрошайками или людьми с алкоголизмом. И им не стремятся помогать. Как объяснить людям, что важно помогать бездомным? И что среди них есть люди, которые попали в критическую ситуацию.