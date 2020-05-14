Прямой эфир
что происходит в интернете
Начало — в 17:00 во московскому времени.
На TJ регулярно появляются новости об РПЦ и православии в целом, поскольку церковь всё чаще соседствует со светской жизнью или же вмешивается в неё. Пора поговорить с кем-то об этом и далеко не только об этом — вопросы задавать вам.
Гостем TJ сегодня станет иеромонах Русской православной церкви Макарий Маркиш — один из самых открытых для медиа священников. Он отвечает на вопросы в социальной сети «Елицы», участвует в телешоу на «Союзе», публикуется в различных изданиях и пишет книги. Если что, иеромонах — это монах с саном священника, который стоит на второй степени священства: ниже епископов, но выше диаконов. Маркиш не отвечает за политику РПЦ.
Макарий родился в Москве и окончил Московский институт инженеров транспорта. В 1980-х годах он с семьёй эмигрировал в США. Там он стал работать программистом и окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в штате Нью-Йорк. В 2000 году Маркиш вернулся в Россию: сейчас он живёт в Иваново и преподаёт в Иваново-Вознесенской духовной семинарии.
Сергей Звезда
Привет. Давайте будем уважительно относиться к гостю, а также не забывать лайкать понравившиеся вопросы — мы начнём с самых популярных. Также в подсайте действует модерация, не особо приветствующая спам и оскорбления.
Неопределенный диод
Вы считаете, что современная Россия нуждается в таком безумном количестве возводимых церквей и храмов?
Мирный калькулятор
Что будем делать, если он скажет да, нуждается?
Сергей ЗвездаМирный
тогда я спрошу его, почему
Константин КурасовНеопределенный
Не нуждается. Зато РПЦ нуждается в получении халявной недвижимости, необлагаемой налогами.
Sergey SergeevКонстантин
Больше прихожан, ещё больше прихожан...
Ударный Абдужаббор
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, почему православие в России превращается в антипод христианских догм, а православная церковь у обывателей стала ассоциироваться с приближенной к власти циничной структурой, которая устрашением, насилием и законами пытается подавить всех своих оппонентов? Ведь даже нейтрально относящийся к религии человек начинает приходить в ужас от того циничного двоемыслия, которое демонстрируют официальные лица и спикеры РПЦ, попирая обычные человеческие нормы, не говоря уже о христианских.
Чья это вина?
Спасибо.
Дмитрий ГородскихУдарный
У меня такое ощущение, что в Москве делают что-то не так, раз у некоторых людей складывается такое ощущение. Потому что у нас в небольшой городе всё вполне прилично.
NoxalasДмитрий
Это вопрос скорее чисто о верхах и медийных личностях. С нижними санами конечно тоже случается (вроде пьяной езды), но там люди ±идейные и нет роскоши от которой у людей вопросы появляются
Женя Кузьмин
Здравствуйте! Очень интересен период жизни, где вы проработали больше 10 лет программистом в США (если правильно понял), а потом пошли в семинарию. Можете рассказать, что на это повлияло? Были ли какие-то примечательные моменты/факторы, повлиявшие на это? У меня, например, есть знакомый, который работал всю жизнь диспетчером, но ушёл в священники после автоаварии, из которой он вышел живым и без повреждений.
Не возникало мысли о том, что ушли из профессии на самом её взлёте? Возвращаетесь к программированию хотя бы в качестве хобби или оставили это полностью? Заранее простите, если где-то спрашиваю глупости, потому что не очень знаком с устройством духовной сферы.
Дальнейший американец
Почему веру навязывают с детства через родителей и не считаете ли вы что это надо прекратить, что приход к вере должен быть взвешенным и осознанным?
Непрерывный Никита
Что мешает ребенку не верить?
Дальнейший американец
Родители, которые водят в церковь?
Сергей МихельсонДальнейший
Если родители верят, то они так же верят, что бог ребенка защитит. Плюс появляются ништяки в вииде правосланых праздников, где ты учавствуешь в общей движухе, что способствует интеграции тебя в социум. В США тебе вообще путь закрыт в политоту, е ли ты протиа Иисуса что то имеешь.
Дальнейший американец
Вот это меня и возмущает. Веришь - верь, но не навязывай свою веру другим.
Ударный ГОСТ
Что думаете о законе "об защите чувств верующих"?
Ударный ГОСТ
А именно как относятся к нему люди с церковным образованием.
Скорее так, наверн
Сергей ЗвездаУдарный
Предлагаю задать вопрос поконкретнее. Просто тебе нужно учитывать, что ты уже не поспоришь и не подискутируешь с гостем, получив ответ на вопрос с такой формулировкой
Ударный ГОСТ
Ну или не будет
Ударный ГОСТ
Ща все будет, милусик
Мирный калькулятор
Здравствуйте. Как вы относитесь ко всяческим облётам/объездам территорий с иконами? Правильно ли предполагать, что это нечто вроде пиар-акций? Или, может, у подобных действ есть какие-то менее очевидные мотивы?
Ударный ГОСТ
Что думаете о высказываниях священнослужителя Смирнова? (про гражданских жён, горстку крупы и т.д)
Взрослый Филипп
Почему в православной греческой церкви свечи и молебен (за здравие и упокой) безвозмездный, а в наших православных церквях за денежное вознаграждение?
Дмитрий ГородскихВзрослый
А за счет чего живёт Православная греческая церковь? Может они за что-то другое берут деньги, что у нас делается бесплатно?
Павел МухуновДмитрий
ЕМНИП Греческая церковь владеет большими территориями земель и зарабатывает со сдачи в аренду.
ExiLoveВзрослый
Так в Греции Православие - это государственная религия, а у нас, всё-таки, светское гос-во.
Сергей МихельсонВзрослый
Потому что в других странах у тебя из зп вычитают церковный налог.
Стройный паук например
Как вы относитесь к призывам священников продолжать ходить в церкви и причащаться, в условиях пандемии?
Сергей МихельсонСтройный
Ага, заодно надо спросить чей Крым.
Стройный паук например
А причем тут это?
alexferman
Не считаете ли вы, что полностью децентрализованная церковь без вертикальной иерархии имела бы куда больше морального авторитета в глазах людей, чем текущая церковная система, которая, по сути, мало чем отличается от коммерческой компании?
Что привело вас к вере в бога? Считаете ли вы, что моральность возможна только в рамках религии (то есть, что атеист не может быть моральным человеком)?
Sergey Sergeevalexferman
Она бы не выжила, такая система. Все храмы строятся на государственные деньги, они не платят налоги и коммуналку сильно субсидируют. Это убыточный бизнес. Прихожан тоже расскажу как нагоняют. Показывают им всякое гавно по телеку и держат в полунищенском состоянии, такой человек, поняв что тут ловить нефиг, прет в храм, готовить почву для вечной жизни. Вера в которую, в современном мире, не иначе как мракобесие. А ещё недавно узнал, знаете почему Христиане на могилах кресты ставят? Чтобы во время судного дня, по ним поднялись все верующие и встали на сторону Христа, который второй раз должен явится. Ну, как говорится, удачи...
Нефтяной Мика
где и когда Иисус сказал, что православный патриарх должен ходить в обшитых золотом одеждах и дурацкой шапке с крестиком наверху? а вокруг него свита всё в том же золоте, в мантиях, с кучей обрядов, которые не дай бог (кек) нарушишь. как и зачем всерьез воспринимать всю эту театральщину, если она максимально противоречит всему тому, что написано в библии?
Aleksandr OlegovichНефтяной
Иисус не был основоположником православия,если что)
Нефтяной Мика
ну проповедуют-то они христианство, иисуса, святой дух, троицу и всё вот это. так что нет противоречия в моем вопросе
Yuri MillerНефтяной
Исуус вообще не был конфессиональным. Он даже не был Христианином. Он был просто Царь Иудейский.
Yuri MillerНефтяной
Это всё греки придумали, в своём Константинополе. Попы быстро прохавали что на этом бабло можно рубить и власть получить. Начиная с Папы Римского.
Годовой Слава
Как вы относитесь к теории Дарвина? А так же к квантовой и ядерной физике? Сколько лет по-вашему Земле? Как вы всё это сочетаете с верой?
Спасибо что пришли. Что бы прийти на TJ священнику, определенно нужна смелость.
Сергей МихельсонГодовой
Смелость, чтобы не оглохнуть от кукареканья петушков?
Роман Белоус
Здравствуйте.
Как относитесь к нашумевшей ситуации, произошедшей со сквером в Екатеринбурге? Следили ли вообще за событиями? Не считаете ли темпы строительства по три храма в сутки некоторым перебарщиванием, и зачем такое количество храмов нужно?
Ударный ГОСТ
Как церковь должна взаимодействовать с государством и должна ли?
Bulat Akhmetshin
Почему православные храмы такие консервативные в плане архитектуры? Католики и протестанты строят храмы в любых архитектурных стилях и порой вполне современных, даже у очень консервативных мусульман бывают эксперименты интересные, а в православии уже тысячу лет эти купола-луковки. Без них бог не услышит?
ExiLoveBulat
Посмотрите храмы 19 - начала 20 века, там консерватизма меньше. Это какая-то новая мода, если можно так выразиться.
Bulat AkhmetshinExiLove
Я именно про современность. А так да, есть в Петербурге тот же Казанский собор и Исакий.
Mmmax
1. Зачем современная церковь так вульгарно выглядит? К чему это все золото, цепи и роскошь?.
2. В продолжение, когда церковь предложит свежую и актуальную парадигму людям с современным мышлением?
3. Как относитесь к агрессивному исламизму? Не стоит ли христианству вспомнить историю?
Евгений Клочков
первый вопрос: правда ли то, что большой рост числа приходов и священников после 80-х негативно сказался на среднем уровне их знаний в богословии и привел к появлению в РПЦ людей с не самыми высокими моральными качествами?
второй вопрос: не считаете ли вы, что текущей РПЦ нужно некое обновление взглядов, чтобы уменьшить число поводов для конфликта со светской частью общества?
Черепашка Ниндзя
БМВ или мерс?
Женя Кузьмин
Можете подсказать три паблика/блога/сайта/тиктока, где нормально и современно рассказывают про православие? Со стороны кажется, что другие религии на почве интернета и соцсетей в этом преуспели лучше в виде контента, приведя его к нормам 2020 года. Про это есть, например, серия Би-би-си «Религия в цифровую эпоху» (bbc.co.uk/programmes/w27vq800).
Ну и классический для тж вопрос: с каких трех сайтов начинается ваш день?
Непрерывный Никита
Царьград
Женя КузьминНепрерывный
изыйди!
Евгений КлочковЖеня
есть ютуб-канал "Батюшка ответит"
Виталий Лановой
Есть мнение, что вера в Бога делает людей лучше. Но есть множество примеров, когда глубоко верующие люди совершают ужасные с точки современной морали и законов вещи. Потом каются и совершают злодеяния снова. (Под глубоко верующими людьми я понимаю людей действительно уверенных в существовании Бога, молящихся и посещающих церкви. Например Иван Грозный, который людей на кол сажал, а потом поклоны бил.)
1. Получается, что вера ничего не решает и человек всегда найдёт оправдание своим действиям?
2. Как вы относитесь к таинству покаяния, как к инструменту исправления человека? Ведь настоящим покаянием может считаться только полный отказ от плохого и изменение личного отношения к греху. А прощение грехов каждую неделю даёт мнимую индульгенцию.
Сергей Звезда
Привет. Давайте будем уважительно относиться к гостю, а также не забывать лайкать понравившиеся вопросы — мы начнём с самых популярных. Также в подсайте действует модерация, не особо приветствующая спам и оскорбления.
Денис Лисовски
В последние годы начал обращать внимание на то, как изменились подходы и влияние церкви и её восприятие отдельными слоями населения за последние 10-15 лет.
Помнится, когда я был ещё совсем школяром, у руля РПЦ был Алексий II. В те времена, по личным воспоминаниям, церковь предпочитала лишний раз не отсвечивать, лишний раз не совала нос в общественно-политические дела, да и в принципе всё было довольно скромно. К ней не было никакого негатива, она существовала просто отдельно в своём вакууме, а максимум, что она имела в инфополе очень долгое время – это "Слово Пастыря".
Сейчас, спустя 11 лет после избрания главой Кирилла, политика РПЦ стала очень агрессивной – новых церквей наплодилось неистовое количество (зачастую там, где этого никто не просил, вспоминаем новости про полтора-два храма в день), РПЦ пытается вписать себя везде, где можно, от конституции и до попыток отжима культурно/социально значимых объектов вроде Иисакия или того екатеринбургского парка. Да и вообще крайне неуместно суетится в инфополе, создавая тонны негатива вокруг своего общего образа.
Так вот, собственно, вопрос: с позиции вас как священнослужителя – когда суммарно было лучше? Когда церковь занималась своими делами и не вписывалась лишний раз в общественно-политические уклады людей, или же сейчас, когда (к сожалению или к счастью) без неё это государство уже не представить?
Черепашка НиндзяДенис
Угадай
Книжный фонарь
Песня топ
Alexei Kuksin
Как вам творчество группы "Батюшка"? И как вы считаете, богохульство следует наказывать законом или "Бог поругаем не бывает"?
Sergey Volkov
Спасибо, реально интересный гость!
Расскажите пожалуйста на каком языке программирования вы писали в то время когда работали программистом в США
Комментарий удален
Sergey Volkov
Правда ли что золотые купола помогают быть ближе к Богу ?
Болезненный меч
Смотрели ли Вы сериал "Молодой Папа"?
Непрерывный Никита
Надо ли признать все производные авторитарного социализма (большевизм, коммунизм, сталинизм, марксизм и т.д.) экстремистскими идеологиями и нужно ли их запретить в России?
Стройный паук например
А причем тут религия?
Непрерывный Никита
Лайк ставь
Болезненный меч
Здравствуйте. Зачем верить в Бога? Если он существует, то какой ему толк в вере в него?
Прикладной кубок
Глупый атеист, отвечаю на твой вопрос. Вера нужна не Богу, а человеку верующему и ищущему
Болезненный меч
Я не атеист, а агностик.
IOБолезненный
Бог = совесть
Болезненный меч
Зачем Бог, когда есть совесть?
Стройный паук например
И попытка осознать свой смысл жизни и откуда вообще все в мире произошло
Stanley H. Tweedle
Как относитесь к тому, что РПЦ была и является филиалом гэбни?
Артур СакаевStanley
почему филиалом ?
Ипполит ВоробьяниновАртур
Отделом?
Стройный паук например
Почему многие не хотят признавать каноничность УПЦ КП?
Александр АнтоновСтройный
Ответ очевидный и понятный: Приходы(бабки)+влияние
Александр АнтоновСтройный
И все это закрутилось-завертелось в спешке с политической подачи и ситуации в Украине(предстоящие выборы).
Стройный паук например
Может ещё что-то кроме этого есть
Aleksandr Olegovich
Два вопроса:
1. Как Вы смотрите на протестантизм и на его учения(не учитывая перегибы в харизматии),допустим, Баптизм, и тд.
Менее радикальные ветви протестантизма.
2. Влияет ли церковное духовенство на то,о чем Вы можете говорить или не можете?
Программный вентилятор
Я слышал, что в церкви очень жёсткая иерархия, хуже чем в спецслужбах, и если не угодишь вышестоящему - то запретят служение, не дадут приход и просто окажешься на улице. Поэтому все священники молчат относительно любых проблем в церкви и неправильных поступков её руководства. Существуют ли официальные методы исправить это, например собраться множеству низовых священников и устроить патриарху "импичмент"? Или ситуация безнадёжна?
Mmmax
О, ну еще интересно про целование мощей и рамки для хождения на коленях.
Это нормально вообще в 2020?
Как считаете, этично тоже самое предложить разрабам приложений перед установкой и производителям смартфонов перед покупкой?
***Наперед вам огромная благодарность за готовность принять на себя удар тоскичных мамкиных атеистов и нигилистов. Это реально достойно уважения.
Andrey Rzhevskiy
Если Бог един, почему столько конфессий?
Cody Dismal
Возможна ли в будущем компьютеризация Церкви? Если нет, почему? Спасибо!
Ведь на первый взгляд абсурдная идея покаяния через интернет имеет смысл, если человек искреене сожалеет о содеянном но по каким-то причинам не может прийти в храм.
Болезненный меч
Считаете ли нормальным, что православные храмы не пускают со своими свечами, даже если они были обожжены в Храме Гроба Господня в Иерусалиме?
Сергей МихельсонБолезненный
Лол. И как это выглядит? Тебя на входе досматривают?
Pavel Fedorov
Почему в России не поставят скамейки в церкви?
Дмитрий ГородскихPavel
Так просто влезает гораздо больше человек. Кроме этого, во время богослужений происходят действия, во время которых нужно свободное место. Для тех, кому сложно стоять, сейчас часто установлено некоторое количество скамеек. Хватает ли их на всех, вопрос другой. А если делать скамейки для всех и отдельное место для священнодействия, чтобы осталась такая же вместимость, то нужно либо делать храмы больше, либо больше храмов. А на это нужны дополнительные средства и площади, плюс не всем это нравится.
Pavel FedorovДмитрий
У нас ведь церквей больше сейчас чем где-либо, а верующих наоборот уменьшается (не знаю точно, но по окружению создается ощущение). Почему это нормально функционирует у католической церкви или, например, у православной Греции, где явно перевес, если и есть, то в обратную сторону? Я понимаю какие-то основные церкви, куда весь город периодически приходит, но на окраинах они же полупустые
Озабоченный Мика
Сколько он зарабатывает?
Квадратный Филипп
Чем конкретно чревато для священнослужителя публичное высказывание, кардинально отличающееся от линии патриархата или открыто критикующее его? То самое отстранение от служения - в светских терминах это отстранение от должности без сохранения доходов или что-то иное?
Неопределенный диод
Кто круче иеромонах или нейромонах?
MmmaxНеопределенный
Артур Сакаев
Почему православие запрещает содомию ? Если это не признано ВОЗ зоболеванием и не является правонарушением УК РФ и КОАП РФ.
Почему лично Вы против (/за)?
Стройный паук например
сОдомию. Или что-то против садов тоже есть?
Артур СакаевСтройный
точно
просто возмущён людьми
которые считают полировку преступлением и грехом
поэтому допустил ошибку
на эмоциях
Дмитрий ГородскихАртур
В вашем вопросе содержится ответ: "Содомия" от названия библейского города Содом
Артур СакаевДмитрий
в смысле ? причём тут город
Эстетический Филипп
Рассматриваете ли вы вариант, что религия — это побочный результат развития высшей нервной деятельности у человека?
Квадратный Филипп
Есть еще мнение, что это результат случайного приёма забродившего фруктового сока/интересных грибов/кактусов
Эстетический Филипп
На ранних этапах рождения социума религия могла использоваться для сплочения различных групп людей в группы, как в стаи — чтобы выявлять чужаков. Ритуалы доказывали, что ты относишься к условным "своим"
Ипполит ВоробьяниновЭстетический
Вот ещё версия:
Эстетический Филипп
Да, читала эту статью. Но всё равно спасибо)
Квадратный Филипп
Как храмовое зодчество из того, что слева, выродилось в то, что справа?
Dennis NaidyukКвадратный
Через освобождение от налогов. 😁
Неопределенный диод
Как храмовое зодчество из того, что слева, выродилось в то, что справа?
Квадратный Филипп
Варламов, иди к бесу
Dennis Naidyuk
Извините, но я сразу почему-то прочитал: "православный мошенник".
😬
Эстетический Филипп
Богоед
Арут Саргсян
Может ли Бог создать камень, который не может поднять?
Редкий коктейль
Да, в почке
Dennis NaidyukАрут
Я думаю да, он ведь всесилен.
Но не сможет он его поднять до тех пор, пока не захочет сделать так, чтобы он смог его понять. А захочет - сделает и поднимет. Он ведь всесилен. 😊
Slow Dimon
Наконец-то нормальные гости.
Сергей ЗвездаSlow
это пишут практически под каждым выпуском!
Остальной чувак
Ну вы молодцы, выходит
Алексъ Кауфманъ
Российская Федерация - светское государство?
Артур Сакаев
лично Вы готовы выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента РФ законноизбранного гаранта конституции РФ ?
Pahan41k
Пару лет назад снимал интервью с ним
Filipp Shumakov
Зачем церковь в современном мире? Какой смысл в систематическом натягивании совы на глобус?
Dennis NaidyukFilipp
Пока есть спрос - будет и предложение.
Имя Фамилия
Почему раньше бог занимался всякой мелочью типа "приказал топору всплыть", "сделал так, чтобы масло в кувшине не иссякало", а сейчас не делает ничего такого, и вообще, никакой помощи не видно? Он "устал нас любить" и поэтому наслал этот всемирный мор?
Dennis NaidyukИмя
По вере твоей воздастся тебе!))
Oleg Krasko
Расскажите, какие главные проблемы сегодня, по-вашему, у русской православной церкви?
Алексей Любимцев
Вам не кажется, что РПЦ в настоящее время просто еще один механизм государства по воздействию на людей и пропаганды «нужной точки зрения». Государство поощряет и всячески форсирует распространение религии взамен церковь оправдывает анти человеческие законы правительства- официальная позиция церкви выступала за поднятие пенсионного возраста, изменение конституции, за аннексию Крыма, оправдывает войну в Сирии и на Донбасе(хотя последнее прямо противоречит ее же собственным догмам)
Руслан Ефремов
По словам священников, даже чума отступала перед причастием. Коронавирусом уже болеет множество священников и монахов. Коронавирус страшнее чумы и сильнее причастия? Или же заразившиеся - грешники?
Роберт Депримов
Как православная церковь относится ко времени иконоборчества в Византии?Есть ли сейчас слухи об этом давно угасшем движении в среди священнослужителей?
Кирилл Боронин
Скажите, как можно считать любящим и добрым бога, который одобряет рабовладение (Исход 21), который в гневе убивает всё население планеты, за исключением горстки существ (миф о ноевом ковчеге), поручает своим последователям убить всё население и скот племени, которое те вроде как пощадили (Числа 31), который ревнив (Исход 34:14).
Так же, как можно считать такого бога всезнающим, если такой бог должен был знать всё наперёд, но время от времени раскаивается в своих же действиях (например, вторая книга Царств 24:16)?
И главный вопрос: как можно верить в вашего конкретного бога, когда хороших, качественных доказательств его существования ровно столько же, сколько доказательств существования любого другого, т.е. нисколько? А плохие и некачественные указывают не на вашего конкретного, а на любого и даже любых вообще.
Ded Pihto
Дед Мороз существует?
Ded PihtoDed
Земля плоская?
Артур Мохов
2 вопроса:
1) Зачем вообще нужны храмы? Разве Бог не у каждого человека "внутри"? Можно же молиться "про себя", у себя дома. Зачем идти для это в храм, там связь что ли лучше ловит?
2) Убийство - один из смертных грехов. Но все мы видим периодически сюжеты, где батюшки освящают солдат, ходят с иконами перед ними, и даже в некоторых частях строят храмы. Как можно освящать людей на убийство других людей?
Имя Фамилия
Почему верующие на протяжении всей истории человечества убивают, мучают и истязают других людей во имя своего Бога, учение которого это любовь, сострадание и помощь ближнему?
Darya Timofeeva
Зачем школьников принудительно заставляют изучать религию?
Bad Bear
Докажи что бога не съел богоед
Ипполит Воробьянинов
Чей Крым?
alexferman
Пажжите, а где интервью с предыдущим гостем, который от "Ночлежки"?
Сергей Звездаalexferman
будет
Oleg Krasko
Как вы относитесь к тому, что за прошедшие полвека в качестве чуть ли не главной цели люди поставили себе обогащение? Деньги играют главную роль. Для очень многих людей, в том числе и молодых, основная жизненная задача – стать богатыми. Как церковь на это смотрит?
Dennis NaidyukOleg
Так было Всегда. Не просто со времён Христа, но со времён родо-племенных сообществ.
А о позиции православной религии на этот счёт написано в Библии.
Oleg KraskoDennis
Было всегда да, но массово это стало только в эпоху промышленности.
Если речь об идолопоклонстве, то для меня это очень размыто, я не спрашивал позицию православной церкви, а конкретно гостя.
ПостороннийOleg
за прошедшие полвека
А раньше всем было яо на деньги? Откуда такие сведения?
Oleg KraskoПосторонний
Всегда было. Но за последние полвека это стало слишком явным именно в России, благодаря глобализации и развитию капитализма. Появился культ потребления.
Сергей Морозов
Бог смешал языки людям в Вавилоне, что бы они перестали понимать друг друга и не достроили башню. РПЦ говорит с Богом и людьми на языке который народ не понимает. Как считаете, когда мы перестанем строить нашу «башню» и начнём слышать друг друга?
Максим Хрущаков
Знакомы ли вы с фильмом "Суд над Богом"? Как относитесь к прозвучавшим обвинениям? Бывают ли сомнения у вас? Как вы их преодолеваете?
Квадратный Филипп
Как вы относитесь к публичной деятельности и высказываниям протодиакона Андрея Кураева?
Арут Саргсян
Как интерпретируете Библию?
Насколько верите написанному?
Егор Собин
Как относитесь к фильму «Последнее искушение Христа»?
Посторонний
Ярослав
Употребление табака, алкоголя, различных веществ, как-то осуждается церковью?
Растительный Слава
Аборт — это убийство? Почему?
Имя Фамилия
Почему церковь отвергает другие религии и учения? Например, учение Будды. Разве это по христиански?
ПостороннийИмя
Что за глупый вопрос. А как должна религия относиться к другим религиям? Даже если есть 2 конфессии одной религии, и даже в них если набор догматов и практик идентичен - будет различие в акцентировании важности догматов и практик, иная их расстановка на лестнице Иакова. Иначе бы это была одна конфессия.
Тем более, другая религия - в которой summum bonum и путь к нему обрисован иной, противоречащий искомой религии. Например, в христианстве нужно жить ради попадания в рай и следовать христианским заповедям, заповеданным богом (прежде всего, вере в бога и потаканию ЧСВ оного), в буддизме - -//- ради обретения Нирваны (иначе не ад/чистилище, а очередное перерождение, не признаваемое христианством), и следовать пути очищения кармы, который никем не заповедана в своей сути (хотя может быть в общих чертах описан Буддами и прочими гуру).
Имя Фамилия
Зачем молиться Богу?
BOT-MATVEY .
1) какая зарплата у священника
2) есть ли у вас планы или что-то такое.
Озабоченный Мика
Почему нельзя грешить? Ведь Иисус умер за наши грехи
Жидкий микрофон
Зачем вы конкурируете со мной?
Озабоченный Мика
Если бог есть, то зачем ему поклоняться? Ведь он очень жестокий и нелогичный.
Он заставляет крестить детей, иначе они как бы попадут в ад. Он позволяет хорошим людям и детям умирать в мучениях, допускает жестокие войны, позволяет править Путину, разрешает коррупцию в том числе в церкви, гомосексуализм с мальчиками у попов.
Ну что за бред, зачем поклоняться этому чудовищу? Ссаными тряпками его нужно выгонять из голов людей и начинать жить в добре и счастье, для этого не нужен идол.
Стройный паук например
У нас ещё прощающий. Посмотри на индуизм с их богиней Кали
Озабоченный Мика