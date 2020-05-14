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Гость TJ
Сергей Звезда
2421

Гость TJ: Православный священник — иеромонах Макарий Маркиш Материал редакции

Начало — в 17:00 во московскому времени.

Фото Радио «Вера»

На TJ регулярно появляются новости об РПЦ и православии в целом, поскольку церковь всё чаще соседствует со светской жизнью или же вмешивается в неё. Пора поговорить с кем-то об этом и далеко не только об этом — вопросы задавать вам.

Гостем TJ сегодня станет иеромонах Русской православной церкви Макарий Маркиш — один из самых открытых для медиа священников. Он отвечает на вопросы в социальной сети «Елицы», участвует в телешоу на «Союзе», публикуется в различных изданиях и пишет книги. Если что, иеромонах — это монах с саном священника, который стоит на второй степени священства: ниже епископов, но выше диаконов. Маркиш не отвечает за политику РПЦ.

Макарий родился в Москве и окончил Московский институт инженеров транспорта. В 1980-х годах он с семьёй эмигрировал в США. Там он стал работать программистом и окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в штате Нью-Йорк. В 2000 году Маркиш вернулся в Россию: сейчас он живёт в Иваново и преподаёт в Иваново-Вознесенской духовной семинарии.

Стрим начнётся в 17:00 по московскому времени. Задавайте свои вопросы в комментариях под этим постом. Ссылки на трансляции появятся здесь ближе к началу.

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256 комментариев
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Сергей Звезда

Привет. Давайте будем уважительно относиться к гостю, а также не забывать лайкать понравившиеся вопросы — мы начнём с самых популярных. Также в подсайте действует модерация, не особо приветствующая спам и оскорбления.

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Неопределенный диод

75

Вы считаете, что современная Россия нуждается в таком безумном количестве возводимых церквей и храмов?

Ответить

Мирный калькулятор

Неопределенный
3

Что будем делать, если он скажет да, нуждается?

Ответить

Сергей Звезда

Мирный
25

тогда я спрошу его, почему

Ответить

Константин Курасов

Неопределенный
1

Не нуждается. Зато РПЦ нуждается в получении халявной недвижимости, необлагаемой налогами.

Ответить

Sergey Sergeev

Константин
0

Больше прихожан, ещё больше прихожан...

Ответить

Ударный Абдужаббор

45

Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, почему православие в России превращается в антипод христианских догм, а православная церковь у обывателей стала ассоциироваться с приближенной к власти циничной структурой, которая устрашением, насилием и законами пытается подавить всех своих оппонентов? Ведь даже нейтрально относящийся к религии человек начинает приходить в ужас от того циничного двоемыслия, которое демонстрируют официальные лица и спикеры РПЦ, попирая обычные человеческие нормы, не говоря уже о христианских.
Чья это вина?
Спасибо.

Ответить

Дмитрий Городских

Ударный
1

У меня такое ощущение, что в Москве делают что-то не так, раз у некоторых людей складывается такое ощущение. Потому что у нас в небольшой городе всё вполне прилично.

Ответить

Noxalas

Дмитрий
0

Это вопрос скорее чисто о верхах и медийных личностях. С нижними санами конечно тоже случается (вроде пьяной езды), но там люди ±идейные и нет роскоши от которой у людей вопросы появляются

Ответить
1 комментарий

Женя Кузьмин

36

Здравствуйте! Очень интересен период жизни, где вы проработали больше 10 лет программистом в США (если правильно понял), а потом пошли в семинарию. Можете рассказать, что на это повлияло? Были ли какие-то примечательные моменты/факторы, повлиявшие на это? У меня, например, есть знакомый, который работал всю жизнь диспетчером, но ушёл в священники после автоаварии, из которой он вышел живым и без повреждений.

Не возникало мысли о том, что ушли из профессии на самом её взлёте? Возвращаетесь к программированию хотя бы в качестве хобби или оставили это полностью? Заранее простите, если где-то спрашиваю глупости, потому что не очень знаком с устройством духовной сферы.

Ответить

Дальнейший американец

32

Почему веру навязывают с детства через родителей и не считаете ли вы что это надо прекратить, что приход к вере должен быть взвешенным и осознанным? 

Ответить

Непрерывный Никита

Дальнейший
–2

Что мешает ребенку не верить? 

Ответить

Дальнейший американец

Непрерывный
6

Родители, которые водят в церковь?

Ответить
26 комментариев

Сергей Михельсон

Дальнейший
0

Если родители верят, то они так же верят, что бог ребенка защитит. Плюс появляются ништяки в вииде правосланых праздников, где ты учавствуешь в общей движухе, что способствует интеграции тебя в социум. В США тебе вообще путь закрыт в политоту, е ли ты протиа Иисуса что то имеешь.

Ответить

Дальнейший американец

Сергей
0

Вот это меня и возмущает. Веришь - верь, но не навязывай свою веру другим.

Ответить

Ударный ГОСТ

24

Что думаете о законе "об защите чувств верующих"?

Ответить

Ударный ГОСТ

Ударный
4

А именно как относятся к нему люди с церковным образованием. 
Скорее так, наверн 

Ответить

Сергей Звезда

Ударный
1

Предлагаю задать вопрос поконкретнее. Просто тебе нужно учитывать, что ты уже не поспоришь и не подискутируешь с гостем, получив ответ на вопрос с такой формулировкой

Ответить

Ударный ГОСТ

Сергей
1

Ну или не будет 

Ответить
1 комментарий

Ударный ГОСТ

Сергей
0

Ща все будет, милусик

Ответить

Мирный калькулятор

25

Здравствуйте. Как вы относитесь ко всяческим облётам/объездам территорий с иконами? Правильно ли предполагать, что это нечто вроде пиар-акций? Или, может, у подобных действ есть какие-то менее очевидные мотивы?

Ответить

Ударный ГОСТ

24

Что думаете о высказываниях священнослужителя Смирнова? (про гражданских жён, горстку крупы и т.д)

Ответить

Взрослый Филипп

24

Почему в православной греческой церкви свечи и молебен (за здравие и упокой) безвозмездный, а в наших православных церквях за денежное вознаграждение?

Ответить

Дмитрий Городских

Взрослый
0

А за счет чего живёт Православная греческая церковь? Может они за что-то другое берут деньги, что у нас делается бесплатно?

Ответить

Павел Мухунов

Дмитрий
0

ЕМНИП Греческая церковь владеет большими территориями земель и зарабатывает со сдачи в аренду.

Ответить

ExiLove

Взрослый
0

Так в Греции Православие - это государственная религия, а у нас, всё-таки, светское гос-во.

Ответить

Сергей Михельсон

Взрослый
0

Потому что в других странах у тебя из зп вычитают церковный налог.

Ответить

Стройный паук например

16

Как вы относитесь к призывам священников продолжать ходить в церкви и причащаться, в условиях пандемии?

Ответить

Сергей Михельсон

Стройный
–1

Ага, заодно надо спросить чей Крым.

Ответить

Стройный паук например

Сергей
1

А причем тут это?

Ответить

alexferman

16

Не считаете ли вы, что полностью децентрализованная церковь без вертикальной иерархии имела бы куда больше морального авторитета в глазах людей, чем текущая церковная система, которая, по сути, мало чем отличается от коммерческой компании?

Что привело вас к вере в бога? Считаете ли вы, что моральность возможна только в рамках религии (то есть, что атеист не может быть моральным человеком)?

Ответить

Sergey Sergeev

alexferman
0

Она бы не выжила, такая система. Все храмы строятся на государственные деньги, они не платят налоги и коммуналку сильно субсидируют. Это убыточный бизнес. Прихожан тоже расскажу как нагоняют. Показывают им всякое гавно по телеку и держат в полунищенском состоянии, такой человек, поняв что тут ловить нефиг, прет в храм, готовить почву для вечной жизни. Вера в которую, в современном мире, не иначе как мракобесие. А ещё недавно узнал, знаете почему Христиане на могилах кресты ставят? Чтобы во время судного дня, по ним поднялись все верующие и встали на сторону Христа, который второй раз должен явится. Ну, как говорится, удачи...

Ответить

Нефтяной Мика

14

где и когда Иисус сказал, что православный патриарх должен ходить в обшитых золотом одеждах и дурацкой шапке с крестиком наверху? а вокруг него свита всё в том же золоте, в мантиях, с кучей обрядов, которые не дай бог (кек) нарушишь. как и зачем всерьез воспринимать всю эту театральщину, если она максимально противоречит всему тому, что написано в библии? 

Ответить

Aleksandr Olegovich

Нефтяной
0

Иисус не был основоположником православия,если что)

Ответить

Нефтяной Мика

Aleksandr
4

ну проповедуют-то они христианство, иисуса, святой дух, троицу и всё вот это. так что нет противоречия в моем вопросе

Ответить
4 комментария

Yuri Miller

Нефтяной
1

Исуус вообще не был конфессиональным. Он даже не был Христианином. Он был просто Царь Иудейский.

Ответить

Yuri Miller

Нефтяной
0

Это всё греки придумали, в своём Константинополе. Попы быстро прохавали что на этом бабло можно рубить и власть получить. Начиная с Папы Римского.

Ответить

Годовой Слава

12

Как вы относитесь к теории Дарвина? А так же к квантовой и ядерной физике? Сколько лет по-вашему Земле? Как вы всё это сочетаете с верой?
Спасибо что пришли. Что бы прийти на TJ священнику, определенно нужна смелость.

Ответить

Сергей Михельсон

Годовой
–6

Смелость, чтобы не оглохнуть от кукареканья петушков?

Ответить

Роман Белоус

12

Здравствуйте.
Как относитесь к нашумевшей ситуации, произошедшей со сквером в Екатеринбурге? Следили ли вообще за событиями? Не считаете ли темпы строительства по три храма в сутки некоторым перебарщиванием, и зачем такое количество храмов нужно?

Ответить

Ударный ГОСТ

10

Как церковь должна взаимодействовать с государством и должна ли?

Ответить

Bulat Akhmetshin

10

Почему православные храмы такие консервативные в плане архитектуры? Католики и протестанты строят храмы в любых архитектурных стилях и порой вполне современных, даже у очень консервативных мусульман бывают эксперименты интересные, а в православии уже тысячу лет эти купола-луковки. Без них бог не услышит?

Ответить

ExiLove

Bulat
0

Посмотрите храмы 19 - начала 20 века, там консерватизма меньше. Это какая-то новая мода, если можно так выразиться.

Ответить

Bulat Akhmetshin

ExiLove
0

Я именно про современность. А так да, есть в Петербурге тот же Казанский собор и Исакий.

Ответить

Mmmax

9

1. Зачем современная церковь так вульгарно выглядит? К чему это все золото, цепи и роскошь?.

2.  В продолжение, когда церковь предложит свежую и актуальную парадигму людям с современным мышлением?

3. Как относитесь к агрессивному исламизму? Не стоит ли христианству вспомнить историю?

Ответить

Евгений Клочков

8

первый вопрос: правда ли то, что большой рост числа приходов и священников после 80-х негативно сказался на среднем уровне их знаний в богословии и привел к появлению в РПЦ людей с не самыми высокими моральными качествами? 

второй вопрос: не считаете ли вы, что текущей РПЦ нужно некое обновление взглядов, чтобы уменьшить число поводов для конфликта со светской частью общества? 

Ответить

Черепашка Ниндзя

8

БМВ или мерс?

Ответить

Женя Кузьмин

7

Можете подсказать три паблика/блога/сайта/тиктока, где нормально и современно рассказывают про православие? Со стороны кажется, что другие религии на почве интернета и соцсетей в этом преуспели лучше в виде контента, приведя его к нормам 2020 года. Про это есть, например, серия Би-би-си «Религия в цифровую эпоху» (bbc.co.uk/programmes/w27vq800).

Ну и классический для тж вопрос: с каких трех сайтов начинается ваш день?

Ответить

Непрерывный Никита

Женя
1

Царьград

Ответить

Женя Кузьмин

Непрерывный
1

изыйди!

Ответить
1 комментарий

Евгений Клочков

Женя
0

есть ютуб-канал "Батюшка ответит" 

Ответить

Виталий Лановой

7

Есть мнение, что вера в Бога делает людей лучше. Но есть множество примеров, когда глубоко верующие люди совершают ужасные с точки современной морали и законов вещи. Потом каются и совершают злодеяния снова. (Под глубоко верующими людьми я понимаю людей действительно уверенных в существовании Бога, молящихся и посещающих церкви. Например Иван Грозный, который людей на кол сажал, а потом поклоны бил.)

1. Получается, что вера ничего не решает и человек всегда найдёт оправдание своим действиям?

2. Как вы относитесь к таинству покаяния, как к инструменту исправления человека? Ведь настоящим покаянием может считаться только полный отказ от плохого и изменение личного отношения к греху. А прощение грехов каждую неделю даёт мнимую индульгенцию.

Ответить

Сергей Звезда

7

Привет. Давайте будем уважительно относиться к гостю, а также не забывать лайкать понравившиеся вопросы — мы начнём с самых популярных. Также в подсайте действует модерация, не особо приветствующая спам и оскорбления.

Ответить

Денис Лисовски

7

В последние годы начал обращать внимание на то, как изменились подходы и влияние церкви и её восприятие отдельными слоями населения за последние 10-15 лет.

Помнится, когда я был ещё совсем школяром, у руля РПЦ был Алексий II. В те времена, по личным воспоминаниям, церковь предпочитала лишний раз не отсвечивать, лишний раз не совала нос в общественно-политические дела, да и в принципе всё было довольно скромно. К ней не было никакого негатива, она существовала просто отдельно в своём вакууме, а максимум, что она имела в инфополе очень долгое время – это "Слово Пастыря".

Сейчас, спустя 11 лет после избрания главой Кирилла, политика РПЦ стала очень агрессивной – новых церквей наплодилось неистовое количество (зачастую там, где этого никто не просил, вспоминаем новости про полтора-два храма в день), РПЦ пытается вписать себя везде, где можно, от конституции и до попыток отжима культурно/социально значимых объектов вроде Иисакия или того екатеринбургского парка. Да и вообще крайне неуместно суетится в инфополе, создавая тонны негатива вокруг своего общего образа.

Так вот, собственно, вопрос: с позиции вас как священнослужителя – когда суммарно было лучше? Когда церковь занималась своими делами и не вписывалась лишний раз в общественно-политические уклады людей, или же сейчас, когда (к сожалению или к счастью) без неё это государство уже не представить?

Ответить

Черепашка Ниндзя

Денис
0

Угадай

Ответить

Книжный фонарь

6

Песня топ

Ответить

Alexei Kuksin

5

Как вам творчество группы "Батюшка"? И как вы считаете,  богохульство следует наказывать законом или "Бог поругаем не бывает"?

Ответить

Sergey Volkov

5

Спасибо, реально интересный гость!
Расскажите пожалуйста на каком языке программирования вы писали в то время когда работали программистом в США 

Ответить

Комментарий удален

Sergey Volkov

4

Правда ли что золотые купола помогают быть ближе к Богу ?

Ответить

Болезненный меч

4

Смотрели ли Вы сериал "Молодой Папа"?

Ответить

Непрерывный Никита

3

Надо ли признать все производные авторитарного социализма (большевизм, коммунизм, сталинизм, марксизм и т.д.) экстремистскими идеологиями и нужно ли их запретить в России? 

Ответить

Стройный паук например

Непрерывный
2

А причем тут религия?

Ответить

Непрерывный Никита

Стройный
5

Лайк ставь

Ответить
19 комментариев

Болезненный меч

2

Здравствуйте. Зачем верить в Бога? Если он существует, то какой ему толк в вере в него?

Ответить

Прикладной кубок

Болезненный
5

Глупый атеист, отвечаю на твой вопрос. Вера нужна не Богу, а человеку верующему и ищущему 

Ответить

Болезненный меч

Прикладной
0

Я не атеист, а агностик.

Ответить
9 комментариев

IO

Болезненный
1

Бог = совесть

Ответить

Болезненный меч

IO
1

Зачем Бог, когда есть совесть?

Ответить
6 комментариев

Стройный паук например

IO
0

И попытка осознать свой смысл жизни и откуда вообще все в мире произошло

Ответить

Stanley H. Tweedle

3

Как относитесь к тому, что РПЦ была и является филиалом гэбни?

Ответить

Артур Сакаев

Stanley
0

почему филиалом ?

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Артур
1

Отделом?

Ответить

Стройный паук например

3

Почему многие не хотят признавать каноничность УПЦ КП?

Ответить

Александр Антонов

Стройный
0

Ответ очевидный и понятный: Приходы(бабки)+влияние

Ответить

Александр Антонов

Стройный
0

И все это закрутилось-завертелось в спешке с политической подачи и ситуации в Украине(предстоящие выборы).

Ответить

Стройный паук например

Александр
0

Может ещё что-то кроме этого есть

Ответить

Aleksandr Olegovich

3

Два вопроса:
1. Как Вы смотрите на протестантизм и на его учения(не учитывая перегибы в харизматии),допустим, Баптизм, и тд.
Менее радикальные ветви протестантизма.
2. Влияет ли церковное духовенство на то,о чем Вы можете говорить или не можете?

Ответить

Программный вентилятор

3

Я слышал, что в церкви очень жёсткая иерархия, хуже чем в спецслужбах, и если не угодишь вышестоящему - то запретят служение, не дадут приход и просто окажешься на улице. Поэтому все священники молчат относительно любых проблем в церкви и неправильных поступков её руководства. Существуют ли официальные методы исправить это, например собраться множеству низовых священников и устроить патриарху "импичмент"? Или ситуация безнадёжна?

Ответить

Mmmax

3

О, ну еще интересно про целование мощей и рамки для хождения на коленях.
Это нормально вообще в 2020?
Как считаете, этично тоже самое предложить разрабам приложений перед установкой и производителям смартфонов перед покупкой?

***Наперед вам огромная благодарность за готовность принять на себя удар тоскичных мамкиных атеистов и нигилистов. Это реально достойно уважения. 

Ответить

Andrey Rzhevskiy

3

Если Бог един, почему столько конфессий?

Ответить

Cody Dismal

3

Возможна ли в будущем компьютеризация Церкви? Если нет, почему? Спасибо!

Ведь на первый взгляд абсурдная идея покаяния через интернет имеет смысл, если человек искреене сожалеет о содеянном но по каким-то причинам не может прийти в храм. 

Ответить

Болезненный меч

3

Считаете ли нормальным, что православные храмы не пускают со своими свечами, даже если они были обожжены в Храме Гроба Господня в Иерусалиме?

Ответить

Сергей Михельсон

Болезненный
0

Лол. И как это выглядит? Тебя на входе досматривают?

Ответить

Pavel Fedorov

2

Почему в России не поставят скамейки в церкви? 

Ответить

Дмитрий Городских

Pavel
0

Так просто влезает гораздо больше человек. Кроме этого, во время богослужений происходят действия, во время которых нужно свободное место. Для тех, кому сложно стоять, сейчас часто установлено некоторое количество скамеек. Хватает ли их на всех, вопрос другой. А если делать скамейки для всех и отдельное место для священнодействия, чтобы осталась такая же вместимость, то нужно либо делать храмы больше, либо больше храмов. А на это нужны дополнительные средства и площади, плюс не всем это нравится.

Ответить

Pavel Fedorov

Дмитрий
1

У нас ведь церквей больше сейчас чем где-либо, а верующих наоборот уменьшается (не знаю точно, но по окружению создается ощущение). Почему это нормально функционирует у католической церкви или, например, у православной Греции, где явно перевес, если и есть, то в обратную сторону? Я понимаю какие-то основные церкви, куда весь город периодически приходит, но на окраинах они же полупустые

Ответить
1 комментарий

Озабоченный Мика

2

Сколько он зарабатывает?

Ответить

Квадратный Филипп

2

Чем конкретно чревато для священнослужителя публичное высказывание, кардинально отличающееся от линии патриархата или открыто критикующее его? То самое отстранение от служения - в светских терминах это отстранение от должности без сохранения доходов или что-то иное?

Ответить

Неопределенный диод

1

Кто круче иеромонах или нейромонах?

Ответить

Mmmax

Неопределенный
0
Ответить

Артур Сакаев

0

Почему православие запрещает содомию ? Если это не признано ВОЗ зоболеванием и не является правонарушением УК РФ и КОАП РФ.
Почему лично Вы против (/за)?

Ответить

Стройный паук например

Артур
4

сОдомию. Или что-то против садов тоже есть?

Ответить

Артур Сакаев

Стройный
1

точно
просто возмущён людьми 
которые считают полировку преступлением и грехом
поэтому допустил ошибку  
на эмоциях 

Ответить
6 комментариев

Дмитрий Городских

Артур
1

В вашем вопросе содержится ответ: "Содомия" от названия библейского города Содом

Ответить

Артур Сакаев

Дмитрий
0

в смысле ? причём тут город 

Ответить
4 комментария

Эстетический Филипп

1

Рассматриваете ли вы вариант, что религия — это побочный результат развития высшей нервной деятельности у человека?

Ответить

Квадратный Филипп

Эстетический
1

Есть еще мнение, что это результат случайного приёма забродившего фруктового сока/интересных грибов/кактусов

Ответить

Эстетический Филипп

Квадратный
1

На ранних этапах рождения социума религия могла использоваться для сплочения различных групп людей в группы, как в стаи — чтобы выявлять чужаков. Ритуалы доказывали, что ты относишься к условным "своим"

Ответить
12 комментариев

Ипполит Воробьянинов

Эстетический
0

Вот ещё версия:

Религия могла появиться из-за особого вида…
Учёные из МГУ высказали гипотезу, что религии на планете могли появиться из-за особых бактерий…
scisne.net
Ответить

Эстетический Филипп

Ипполит
0

Да, читала эту статью. Но всё равно спасибо)

Ответить

Квадратный Филипп

1

Как храмовое зодчество из того, что слева, выродилось в то, что справа?

Ответить

Dennis Naidyuk

Квадратный
1

Через освобождение от налогов. 😁

Ответить

Неопределенный диод

Квадратный
0

Как храмовое зодчество из того, что слева, выродилось в то, что справа?

Ответить

Квадратный Филипп

Неопределенный
0

Варламов, иди к бесу

Ответить
5 комментариев

Dennis Naidyuk

1

Извините, но я сразу почему-то прочитал: "православный мошенник".
😬

Ответить

Эстетический Филипп

Dennis
1

Богоед

Ответить

Арут Саргсян

0

Может ли Бог создать камень, который не может поднять?

Ответить

Редкий коктейль

Арут
2

Да, в почке

Ответить

Dennis Naidyuk

Арут
0

Я думаю да, он ведь всесилен.
Но не сможет он его поднять до тех пор, пока не захочет сделать так, чтобы он смог его понять. А захочет - сделает и поднимет. Он ведь всесилен. 😊

Ответить

Slow Dimon

1

Наконец-то нормальные гости.

Ответить

Сергей Звезда

Slow
0

это пишут практически под каждым выпуском!

Ответить

Остальной чувак

Сергей
0

Ну вы молодцы, выходит 

Ответить

Алексъ Кауфманъ

1

Российская Федерация - светское государство?

Ответить

Артур Сакаев

1

лично Вы готовы выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента РФ законноизбранного гаранта конституции РФ ?

Ответить

Pahan41k

1

Пару лет назад снимал интервью с ним

Ответить

Filipp Shumakov

1

Зачем церковь в современном мире? Какой смысл в систематическом натягивании совы на глобус? 

Ответить

Dennis Naidyuk

Filipp
0

Пока есть спрос - будет и предложение.

Ответить

Имя Фамилия

1

Почему раньше бог занимался всякой мелочью типа "приказал топору всплыть", "сделал так, чтобы масло в кувшине не иссякало", а сейчас не делает ничего такого, и вообще, никакой помощи не видно? Он "устал нас любить" и поэтому наслал этот всемирный мор?

Ответить

Dennis Naidyuk

Имя
0

По вере твоей воздастся тебе!))

Ответить

Oleg Krasko

1

Расскажите, какие главные проблемы сегодня, по-вашему, у русской православной церкви?

Ответить

Алексей Любимцев

1

Вам не кажется, что РПЦ в настоящее время просто еще один механизм государства по воздействию на людей и пропаганды «нужной точки зрения». Государство поощряет и всячески форсирует распространение религии взамен церковь оправдывает анти человеческие законы правительства- официальная позиция церкви выступала за поднятие пенсионного возраста, изменение конституции, за аннексию Крыма, оправдывает войну в Сирии и на Донбасе(хотя последнее прямо противоречит ее же собственным догмам)

Ответить

Руслан Ефремов

1

По словам священников, даже чума отступала перед причастием. Коронавирусом уже болеет множество священников и монахов. Коронавирус страшнее чумы и сильнее причастия? Или же заразившиеся - грешники?

Ответить

Роберт Депримов

1

Как православная церковь относится ко времени иконоборчества в Византии?Есть ли сейчас слухи об этом давно угасшем движении в среди священнослужителей?

Ответить

Кирилл Боронин

1

Скажите, как можно считать любящим и добрым бога, который одобряет рабовладение (Исход 21), который в гневе убивает всё население планеты, за исключением горстки существ (миф о ноевом ковчеге), поручает своим последователям убить всё население и скот племени, которое те вроде как пощадили (Числа 31), который ревнив (Исход 34:14).

Так же, как можно считать такого бога всезнающим, если такой бог должен был знать всё наперёд, но время от времени раскаивается в своих же действиях (например, вторая книга Царств 24:16)?

И главный вопрос: как можно верить в вашего конкретного бога, когда хороших, качественных доказательств его существования ровно столько же, сколько доказательств существования любого другого, т.е. нисколько? А плохие и некачественные указывают не на вашего конкретного, а на любого и даже любых вообще.

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Ded Pihto

1

Дед Мороз существует?

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Ded Pihto

Ded
0

Земля плоская?

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Артур Мохов

1

2 вопроса:
1) Зачем вообще нужны храмы? Разве Бог не у каждого человека "внутри"? Можно же молиться "про себя", у себя дома. Зачем идти для это в храм, там связь что ли лучше ловит?
2) Убийство - один из смертных грехов. Но все мы видим периодически сюжеты, где батюшки освящают солдат, ходят с иконами перед ними, и даже в некоторых частях строят храмы. Как можно освящать людей на убийство других людей?

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Имя Фамилия

1

Почему верующие на протяжении всей истории человечества убивают, мучают и истязают других людей во имя своего Бога, учение которого это любовь, сострадание и помощь ближнему?

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Darya Timofeeva

1

Зачем школьников принудительно заставляют изучать религию?

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Bad Bear

–4

Докажи что бога не съел богоед

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Ипполит Воробьянинов

–6

Чей Крым?

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alexferman

0

Пажжите, а где интервью с предыдущим гостем, который от "Ночлежки"?

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Сергей Звезда

alexferman
1

будет

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Oleg Krasko

0

Как вы относитесь к тому, что за прошедшие полвека в качестве чуть ли не главной цели люди поставили себе обогащение? Деньги играют главную роль. Для очень многих людей, в том числе и молодых, основная жизненная задача – стать богатыми. Как церковь на это смотрит?

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Dennis Naidyuk

Oleg
1

Так было Всегда. Не просто со времён Христа, но со времён родо-племенных сообществ.
А о позиции православной религии на этот счёт написано в Библии.

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Oleg Krasko

Dennis
0

Было всегда да, но массово это стало только в эпоху промышленности.
Если речь об идолопоклонстве, то для меня это очень размыто, я не спрашивал позицию православной церкви, а конкретно гостя.

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1 комментарий

Посторонний

Oleg
0

  за прошедшие полвека

А раньше всем было яо на деньги? Откуда такие сведения?

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Oleg Krasko

Посторонний
–1

Всегда было. Но за последние полвека это стало слишком явным именно в России, благодаря глобализации и развитию капитализма. Появился культ потребления.

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3 комментария

Сергей Морозов

0

Бог смешал языки людям в Вавилоне, что бы они перестали понимать друг друга и не достроили башню. РПЦ говорит с Богом и людьми на языке который народ не понимает. Как считаете, когда мы перестанем строить нашу «башню» и начнём слышать друг друга?

Ответить

Максим Хрущаков

0

Знакомы ли вы с фильмом "Суд над Богом"? Как относитесь к прозвучавшим обвинениям? Бывают ли сомнения у вас? Как вы их преодолеваете?

Ответить

Квадратный Филипп

0

Как вы относитесь к публичной деятельности и высказываниям протодиакона Андрея Кураева?

Ответить

Арут Саргсян

0

Как интерпретируете Библию?
Насколько верите написанному?

Ответить

Егор Собин

0

Как относитесь к фильму «Последнее искушение Христа»?

Ответить

Посторонний

0
Ответить

Ярослав

0

Употребление табака, алкоголя, различных веществ, как-то осуждается церковью?

Ответить

Растительный Слава

0

Аборт — это убийство? Почему?

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Имя Фамилия

0

Почему церковь отвергает другие религии и учения? Например, учение Будды. Разве это по христиански?

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Посторонний

Имя
0

Что за глупый вопрос. А как должна религия относиться к другим религиям? Даже если есть 2 конфессии одной религии, и даже в них если набор догматов и практик идентичен - будет различие в акцентировании важности догматов и практик, иная их расстановка на лестнице Иакова. Иначе бы это была одна конфессия.
Тем более, другая религия - в которой summum bonum и путь к нему обрисован иной, противоречащий искомой религии. Например, в христианстве нужно жить ради попадания в рай и следовать христианским заповедям, заповеданным богом (прежде всего, вере в бога и потаканию ЧСВ оного), в буддизме - -//- ради обретения Нирваны (иначе не ад/чистилище, а очередное перерождение, не признаваемое христианством), и следовать пути очищения кармы, который никем не заповедана в своей сути (хотя может быть в общих чертах описан Буддами и прочими гуру).

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Имя Фамилия

0

Зачем молиться Богу?

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BOT-MATVEY .

0

1) какая зарплата у священника
2) есть ли у вас планы или что-то такое.

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Озабоченный Мика

0

Почему нельзя грешить? Ведь Иисус умер за наши грехи

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Жидкий микрофон

–1

Зачем вы конкурируете со мной?

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Озабоченный Мика

–1

Если бог есть, то зачем ему поклоняться? Ведь он очень жестокий и нелогичный.
Он заставляет крестить детей, иначе они как бы попадут в ад. Он позволяет хорошим людям и детям умирать в мучениях, допускает жестокие войны, позволяет править Путину, разрешает коррупцию в том числе в церкви, гомосексуализм с мальчиками у попов.
Ну что за бред, зачем поклоняться этому чудовищу? Ссаными тряпками его нужно выгонять из голов людей и начинать жить в добре и счастье, для этого не нужен идол.

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Стройный паук например

Озабоченный
0

У нас ещё прощающий. Посмотри на индуизм с их богиней Кали

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Озабоченный Мика

Стройный