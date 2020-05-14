Начало — в 17:00 во московскому времени.

На TJ регулярно появляются новости об РПЦ и православии в целом, поскольку церковь всё чаще соседствует со светской жизнью или же вмешивается в неё. Пора поговорить с кем-то об этом и далеко не только об этом — вопросы задавать вам.

Гостем TJ сегодня станет иеромонах Русской православной церкви Макарий Маркиш — один из самых открытых для медиа священников. Он отвечает на вопросы в социальной сети «Елицы», участвует в телешоу на «Союзе», публикуется в различных изданиях и пишет книги. Если что, иеромонах — это монах с саном священника, который стоит на второй степени священства: ниже епископов, но выше диаконов. Маркиш не отвечает за политику РПЦ.

Макарий родился в Москве и окончил Московский институт инженеров транспорта. В 1980-х годах он с семьёй эмигрировал в США. Там он стал работать программистом и окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в штате Нью-Йорк. В 2000 году Маркиш вернулся в Россию: сейчас он живёт в Иваново и преподаёт в Иваново-Вознесенской духовной семинарии.

Стрим начнётся в 17:00 по московскому времени. Задавайте свои вопросы в комментариях под этим постом. Ссылки на трансляции появятся здесь ближе к началу.