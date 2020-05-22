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Гость TJ
Nadya Tolokonnikova
3903

Гость TJ: участница Pussy Riot Надежда Толоконникова Материал редакции

Говорим об акциях, правозащите, музыке и любых других темах. Начало разговора в комментариях — 21:00 по Москве.

Фото из инстаграма Толоконниковой

От редакции:

Раз уж на минувшей неделе гостем TJ стал православный священник, то на этой — как минимум для баланса — уместно пригласить Pussy Riot. На вопросы наших пользователей сегодня ответит участница панк-группы Надежда Толоконникова.

Если серьёзно, то поводов пригласить Надежду у нас накопилось намного больше:

  • 13 мая Pussy Riot выпустила EP «Нож» и одноимённый клип, посвящённые «опыту насильственных отношений» и «патриархальной культуре, где насилие по отношению к женщине — это норма». По данным «Медиазоны», за последние три года 79% обвиняемых в убийстве женщин были жертвами домашнего насилия;
  • Pussy Riot остаются одними из самых заметных и актуальных акционистов в России даже спустя восемь лет после «панк-молебна» в храме Христа Спасителя. За ту акцию трёх участниц группы, включая Толоконникову, приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за хулиганство. После этого в России приняли закон об оскорблении чувств верующих, а количество уголовных дел и степень в них участия РПЦ ощутимо выросло;
  • Pussy Riot получили международное признание. К примеру, в марте журнал Time включил группу в список 100 «женщин года» за минувший век. Среди других влиятельных персон в этом списке — Фрида Кало, Маргарет Тэтчер и принцесса Диана. После «панк-молебна» внимание было особенно высоким: Pussy Riot снялись в «Карточном домике», тур россиянкам посвятила Мадонна. Группа регулярно устраивает международные гастроли, правда, последние пришлось отменить из-за пандемии;
  • Толоконникова и другая участница Pussy Riot Мария Алёхина основали издание «Медиазона» и правозащитный проект «Зона права», который занимается случаями пыток в полиции и тюрьме, неоказанием медицинской помощи в учреждениях Минздрава и ФСИН, а также суицидами в Вооружённых силах.

Надежда начнёт отвечать на вопросы в комментариях под этим постом в 21:00 по московскому времени. На всякий случай отмечаем — стрима не будет.

Nadya Tolokonnikova PLUS
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11
40
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125 комментариев
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Сергей Звезда

Всем привет! Сегодня у нас множество тем и поводов для вопросов, не забывайте лайкать самые понравившиеся — на них появятся ответы в первую очередь. Ну и да, как всегда предлагаю оставить спам и флуд для других подсайтов. 

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красивый комбинатор

78

Согласна ли ты, что Pussy Riot и твое творчество не имеет абсолютно никакого отношения к музыке, у участников группы отсутствует музыкальный талант и вкус, а песни и клипы могут рассматриваться исключительно как политические/социальные лозунги? Или вы всерьез считаете, что занимаетесь музыкой?

Ответить

Михаил Чуриков

красивый
8

Хороший вопрос на самом деле.

Ответить

Женечка

Михаил
7

Был бы хорошим, если бы не блевотный снобисткий тон

Ответить

Владимир Василенко

Женечка
3

Тебя ебет его тон?

Ответить

Умерший пёс_анон

красивый
4

абсолютно никакого отношения к музыке

Что есть музыка?

Ответить

Соответствующий франт

Умерший
12

Бах, Вивальди, Михайлов Стас

Ответить

Litnikov Danil

Соответствующий
4

Лепс еще

Ответить

qwerty

Умерший
1

уместный вопрос. и его было бы неплохо поставить себе каждому, кто любит музыку. ответ кстати несложно получить, идя от обратного, определив, что музыкой не является. например коммент выше: "<...>не имеет абсолютно никакого отношения к музыке" в действительности апеллирует к музыкальному материалу, т.е. совершенно иной сущности.

Ответить

Denis Kulikov

красивый
3
Ответить

Алексей Чалый

красивый
1

По-моему называть Pussy Riot музыкой это тоже "политический/социальный лозунг".
Если бы они себя группой не называли, никакие Мадонны, Элтоны и РХЧП о них бы не говорили. Круто же.
На активистов было бы плевать. А когда в храме ущемляют панков, то всё - клятi дiктатори!

Ответить

Носорог Бани

39

Когда ожидать флешмоб в мечети

Ответить

умный человек

Носорог
2

В Иране

Ответить

Здоровый микрофон

умный
11

сразу в Мекке. Там и сцена квадратная есть

Ответить

alexferman

Здоровый
2

Можно сплясать там и взорваться. Во у саудитов диссонанс будет.

Ответить

Заработный Артем

alexferman
2

бомбический танец

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Носорог
2

В мичети!

Ответить

Женечка

Ипполит
5

В МИЧЕТИ))))))))))))!!!!!!!!!!!!!

Ответить

Дыня

Женечка
0

сахарный деобед

Ответить

Serg Bootlegger

32

Вопрос из @Galyaska . Поделитесь любимым рецептом приготовления курицы? Спасибо 

Ответить

Заработный Артем

Serg
6

ох как я взорала

Ответить

Николай Чумаков

22

Надежда, не сочтите мой вопрос сексистским и заранее извините, если я грубо сформулирую, но согласны ли вы с мнением, что пристальное внимание к вам и вашей деятельности во многом обусловлено привлекательной внешностью? Вы умная и интересная личность, но чаще всего вижу обсуждение именно вашей красоты (даже Юра Дудь делал на этом акцент). Вас это не бесит? 

Ответить

Здоровый микрофон

Николай
5

Тоже заметил это. Мой первый коммент был «Вопросов нет. Ты секси», а потом я его стер не отправив. Потому что я феминист и уважаю женщин даже несмотря на то, что они секси.

Ответить

Иван Семёныч

Николай
1

Вы умная

а это из какого-то конкретного интервью понятно? я по-моему только одно смотрел и там ваще ниче не понятно было

Ответить

Умерший пёс_анон

Иван
0

Это его мнение, а не общепризнанный факт, нашел к чему доебаться 

Ответить

Иван Семёныч

Умерший
0

не нервничай, я ж вопрос задал. мне ответят, я пойду и посмотрю

Ответить

Комментарий удален

убер павукан

Николай
0

Просто напоминаю: этот человек неиронично диагностировал у себя порнозависимость

Ответить

Заработный Артем

21

Привет, в чём главная проблема феминизма третьей волны? Есть ли очевидные перегибы, абсурдные идеи и если да, то какие? Даже если предположить, что высказывание "мужики - мусор" - это ответка на "бей бабу по ебалу" и прочая, то чем движение феминизма лучше патриархата, если использует их же стилистику?

Ответить

Специальный щит

Заработный
7

второй заход после маршенкуловой пошел

Ответить

Кирилл Сосновский

Заработный
5

Хватит постоянно ставить знак равенства между локально поехавшими, сумашедшими фемками, типа Залины, и феминизмом в целом, как движением за права женщин, имеющим явно благие цели.
И да, рассуждать о патриархате и феминизме в контексте риторики в интернете, а не объективной реальности - это такое. Если Залина скажет что-то типа «мужики - мусор», ни один мужик от этого не пострадает, однако шовинизм, сексизм, токсичный маскулизм, домашнее насилие над женщинами, занижение зарплат и многое другое - это всё реальность. Но при этом первое даёт тебе повод сказать «феминизм третьей волны ни чем не лучше старого доброго патриархата».

Ответить

Заработный Артем

Кирилл
2

 между локально поехавшими, сумашедшими фемками, типа Залины, и феминизмом в целом

А чем отличается третья волна феминизма от всех вышеперечисленных? Возможно, я сталкивалась с какими-то исключительными случаями, однако все "рупоры" (сорри, рупорки) феминизма говорят примерно то же, что и Залина, просто в разной степени адекватности. Более того, любая попытка диалога заканчивается вот этим:
 шовинизм, сексизм, токсичный маскулизм, домашнее насилие над женщинами, занижение зарплат

, а именно разбрасыванием терминами вместо аргументации и дискуссии. 

Ответить

Madao

Заработный
0

И что же ТАКОГО УЖАСНОГО говорят феминистки, что заставило написать подобный пердакогорельный вопрос с очевидным осуждением феминизма? 

Ответить

Заработный Артем

Madao
3

 ТАКОГО УЖАСНОГО

 пердакогорельный

по-моему, ты нюхаешь немного не там. я старалась быть максимально лаконичной, а твоя реакция лишь доказывает, что большинство феминисток третьей волны везде ищут подвох и бомбят от любой попытки дискуссии.

феминистки очень часто говорят не ужасное, а сторонятся от диалога. я спросила у тебя, чем отличается третья волна от всех вышеперечисленных неадекваток, в ответ получила капс и "лол бомбануло". итак, чем же отличается третья волна от всех вышеперечисленных неадекваток?

Ответить

Madao

Заработ…
0

 твоя реакция лишь доказывает, что большинство феминисток третьей волны везде ищут подвох и бомбят от любой попытки дискуссии

Не говори только, пожалуйста, что комментариями выше ты не осуждала третью волну. Пердакогорельный — потому что в ответ на обычные термины ты обвинила собеседника в том, что он, видите ли, умничает ("разбрасывается терминами") и вообще в его сообщении отсутствует аргументация (что не так). 

 я спросила у тебя, чем отличается третья волна от всех вышеперечисленных неадекваток

Когда ты успела? Мы вроде только начали диалог. 

итак, чем же отличается третья волна от всех вышеперечисленных неадекваток?

От Залины? От кого ещё? 
Залина, если что, отыгрывает феминистку (зачем — хер знает), а не является ею (что, как минимум, доказывает случай с тем обвинением главреда — или кого там — пездузы, где она заняла его сторону и всячески оправдывала его; доказывает реклама про "присесть", блять, на лицо мужчины). 

Ответить

Заработный Артем

Madao
0

 Когда ты успела? Мы вроде только начали диалог.

Ровненько перед твоим сообщением о пердакогорелом комменте, глянь выше. 

 что он, видите ли, умничает ("разбрасывается терминами")

Нет, умничать и разбрасываться терминами - не одно и то же. Тем более эти термины не несут какой-то особой интеллектуальной нагрузки. 

что комментариями выше ты не осуждала третью волну. 

Перечитай ещё раз. Я пишу, что феминистки третьей волны очень часто делают X и делают Y. Это не обвинение движения в целом. 

 От Залины? От кого ещё?

А назови человек пять адекватных феминисток из своего топа, плиз. Потому что основные и самые популярные феминистки среди тех, кто не внутри темы (читай - это основные лица феминизма) сейчас - это Залина, Нихельпихель и Рапопорт. 

Ответить

Иван Семёныч

Кирилл
0

токсичный маскулизм

когда обчитался редитом и нюйорктаймс

Ответить

Заработный Артем

Иван
6

токсичный маскулизм

ветер северный

Ответить

Mykola Glushchenko

Заработный
0

то чем движение феминизма лучше патриархата

Разве оно должно быть лучше? Мы же за равенство, а не за превосходство

Ответить

Заработный Артем

Mykola
2

То есть вы за то, чтобы мужики хуесосили баб, а бабы мужиков?

Ответить

Сергей Васильев

Заработный
–1

А ты всерьёз борешься за мир где все друг друга уважают? Наивная девочка, дайте ей игрушку единорога и усыпляйте...

Ответить

Заработный Артем

Сергей
2

С чего ты взял, что я вообще за что-то борюсь? Ну разве что ввела бы ограничение на ношение усов

Ответить

Артур

Заработ…
0

Усики - это доступ в трусики.

Ответить

alexferman

18

Как вы считаете, Россия в ближайшие 15 лет станет свободнее или ещё более авторитарной и жёсткой?

Какое у вас мнение о молодёжи, новых поколениях россиян? Среди них, по-вашему, преобладает конформное отношение к несвободному режиму, или они наоборот хотят политических свобод?

Что, по-вашему, хорошо бы делать порядочному человеку в России, как себя вести по отношению к государству, силовым структурам, своим согражданам? Считаете ли вы, что поддерживающие несвободный режим недостойны гражданского сочувствия и помощи?

Как вы относитесь к криминальному миру? Субкультуре АУЕ? Считаете ли вы, что криминалитет составляет сильную "немую оппозицию" кремлёвскому режиму? Или криминал - псы в упряжке Кремля?

Спасибо за ответы.

Ответить

Stanley H. Tweedle

11

Скажу только спасибо за лучшее СМИ в стране.

Ответить

Силовой шмель

Stanley
7

Это не Лихачев, хотя похожи да

Ответить

Географический колос

Силовой
0

Кстати, когда Никетас будет Гостем TJ?

Ответить

Александр Ашкинадзе

Stanley
5

Не знал, что Толоконникова основательница akket.com

Ответить

Справедливый американец

12

Это что за херня?

Ответить

Здоровый микрофон

Справедливый
4

Астанавите узурпацию ежей

Ответить

Олег Ивахнов

12

 «патриархальной культуре, где насилие по отношению к женщине — это норма»

Считаю, что в этом плане в РФ абсолютное равноправие. Потому что насилие это норма по отношению ко всем. Согласны?

Ответить

убер павукан

Олег
2

Узнали?

Ответить

Олег Ивахнов

убер
–1

Не паясничай

Ответить

Географический колос

12

Энтео - красавчик?

Ответить

Виктор Ганелес

Географический
1

И что вы думаете о выборе марии?
Могли бы вы связать свою жизнь с радикальным православным экстремистом (или как вы называете этого э****нутого)

Ответить

умный человек

11

Оказавшись перед Навальным, что ему скажешь?

Ответить

Иван Семёныч

9

Скока зарабатывала до и после посадки

Ответить

rossoshmap

Иван
6

Картошки

Ответить

Силовой шмель

8

Залина – красавчик?

Ответить

Митя Простомолотов

6

Мама моей подруги работает экскурсоводом в храме Христа спасителя и с первых же дней говорила, что пройти туда с гитарами и вот так выступить без договорённостей просто невозможно. После вашей акции в ххс приняли закон об оскорблении верующих.
Вам дали 2 года за то, что увидели 10 человек, но при этом ваше выступление демонстрировали по всем каналам на весь мир, оскорбив тем самым миллионы человек. Скажите, есть какой-то факт или тезис, который мог бы раз и навсегда снять подозрения, в том,что это не был заказ властей Пете Верзилову, который вас подставил выдав это за перформанс?

Ответить

Отличный паркур

5

Составьте рейтинг топ-5 самых раздражающих вас политических деятелей России

Ответить

Sergey Volkov

4

Какое ваше любимое блюдо ?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Sergey
2

И почему курица

Ответить

умный человек

3

Путин - красавчик?

Ответить

Sergey Volkov

умный
0

читаю это голосом Дудя и ору

Ответить

Yarshd Dhsdfh

3

Надежда, как ты прокомментируете ваше высказывание относительно трека Масла Черного Тмина в свете вашей твёрдой позиции касательно пыток? Нет ли здесь противоречия? Или у людей левых взглядов внутренние противоречия это норма?

Ответить

Дыня

3

Что нужно говорить девушке, когда входишь в хату?

Ответить

Сергей Звезда

2

Для тех, кто занимается акционизмом и музыкой в России, Pussy Riot как-то прямо космически известны за рубежом — по крайней мере, мне так кажется ещё с 2012-2013 годов. Расскажи, пожалуйста, чем восприятие группы в России главным образом отличается от восприятия в других странах? 

Ответить

Непонятный инструмент

0

Подпишешься на мой профиль в ТэЖэ?

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Непонятный
4
Ответить

Очевидный колос

Непонятный
0

Он ньюфек какой-то, не слушайте его

Ответить

Непонятный инструмент

Очевидный
2

Сам ты ньюфек

Ответить

Sergey Volkov

Очевидный
0

лох*

Ответить

Непонятный инструмент

Непонятный
0

@Сергей Звезда Поясни за минус, э

Ответить

Борец с идеями

2

Курица была сильно холодной?

Ответить

убер павукан

2

Как я тебе?

Ответить

Fred Summer

2

Анал или классика?

Ответить

Сергей Звезда

0

Всем привет! Сегодня у нас множество тем и поводов для вопросов, не забывайте лайкать самые понравившиеся — на них появятся ответы в первую очередь. Ну и да, как всегда предлагаю оставить спам и флуд для других подсайтов. 

Ответить

Умерший пёс_анон

Сергей
0

Зачем ты удалил комментарий? Это было оскорбление или что?

Ответить

Комментарий удален

Владимир Василенко

b
1

Лучший вопрос

Ответить

Sergey Volkov

1

Хочется сказать спасибо за ваше творчество!

Ответить

Географический колос

1

Ела ли толоконную кашу?

Ответить

Неподвижный бинокль

1

Спросите кто-нибудь про Энтео. Не могу сформулировать толком вопрос

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Стабильный Мика

1

Кто вы такие и чем занимаетесь??

Ответить

Ежегодный холод

1

Здравствуйте. Что бы Вы могли сказать от том, что серия Симпсонов с пародией на Pussy Riot стала одной из самых худших в истории? 

В новой серии «Симпсонов» показали пародию на…
27 февраля 2015 Netflix выпустил первый эпизод третьего сезона сериала «Карточный домик», в…
tjournal.ru
Ответить

Посторонний меч

1

Не считаете ли Вы, что тюремный срок в целом оказал положительное воздействие на сам Pussy Riot? О вас говорят до сих пор и все также упоминают в клипах, фильмах и сериалах

Ответить

Renat Simakov

1

Как относитесь и что делать с тем, что для зумеров в 21 веке контркультурыми станут или уже стали right wing движения с радикально консервативными взглядами, в противовес либеральному мейнстриму

Ответить

Слава Копысов

1

Вопрос уроженке Норильска. Почему государству абсолютно безразлична экология в производственных городах? Причем как федеральному, так и областному управлению - для федералов это же лишние протестные настроения, а областники сами в этой грязи живут. Почему нельзя хоть как-то ограничить и регламентировать выбросы производства?

:/ Ну или хотя бы видимость деятельности изобразить?

Вопрос родом из Челябинска

Ответить

Егор Гаврилюк

1

Сложновато понять акционизм в некоторых аспектах.  Как это происходит, вы решаете совершить некое действие и ожидаете определенную реакцию, или же вы делаете что-то, но какая именно будет реакция и как это поймут не закладывается. И важно ли это, важно ли, что не поняли, или поняли не так? Насколько важен выхлоп? Что можно считать провалом и есть ли такое понятие?

Ответить

Сергей Васильев

–2

Каково это, продаться жиду Соросу и быть марионеткой на выборах президента США?

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
1

@Сергей Звезда обоснуй свой минус. У Пусси Райот выходили клипы, спонсированные организацией Сороса про то как Трамп повязан с Путиным:
https://www.youtube.com/watch?v=s-bKFo30o2o

Ответить

Упоротый Голубь

Сергей
1

Влепил тебе минус за пропуск в трусики 

Ответить

Непонятный инструмент

0

Зачем Гость TJ без стрима?

Ответить

Очевидный колос

Непонятный
2

Потому что в комментах отвечать будут. Пока тебя не было в уличных гонках, такое происходило

Ответить

Непонятный инструмент

Очевидный
0

Жесц

Ответить

Sergey Volkov

0

Оказавшись перед путиным, что ты ему скажешь ?

Ответить

Giorno Giovanna

–1

Я думаю феминизм - это дебилизм. Прав ли я, как думаете?

Ответить

Умерший пёс_анон

Giorno
0

Много думаешь

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Sergey Volkov

0

Блин гость на TJ без стрима и будет отвечать на наши вопросы прямо здесь это как то неловко :D

Ответить

убер павукан

Sergey
0

Сраный ньюфаг, жизни не видел

Ответить

Иван Иванов

0

смотришь аниме?

Ответить

Serg Bootlegger

0

Какое отношение ваше творчество имеет к панк-року?

Ответить

rossoshmap

0

Когда в музей?

Ответить

sub-zero

0

Где можно посмотреть полную видеозапись акции «Ебись за наследника Медвежонка»?

Ответить

Kostya Proshchalykin

0

Оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь?

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Озабоченный Данила

0

Когда уйдёшь в храм монахиней после всего, что сделала?

Ответить

Неверный колос

0

Помогла ли тюрьма поверить/утвердить веру в бога?

Ответить

sub-zero

0

Доминался ли тебя Кевин Спейси на съемках Карточного домика?

Ответить

Владимир Василенко

0

Ждать porno где нибудь ещё? В зоомузее тему не раскрыли, желательно быть беременной ещё раз

Ответить

theomism

0

привет! поделитесь вашим плейлистом или назовите наиболее интересные для вас музыкальные клипы) спасибо

Ответить

Давур Дорджиев

0

Надя, скажите, как вы воспринимаете концепт постсекулярности, где религия «возвращается» в те сферы жизни, откуда её изгнала эпоха Просвещения? Какое у вас философское отношение к этому процессу?

Ответить

Митя Простомолотов

0

Есть ли, на ваш взгляд шарлатаны в искусстве?(если есть то кто) Или любой творческий акт оправдан?

Ответить

Израильский Никита

0

Что принимаешь? У Дудя на интервью явно что-то дунула.

Ответить

Maksytoff

0

Когда ждать оргию в мечети или церкви?

Ответить

Roma Dmitriev

0

начитавшись умных книжек - деятельность вашей арт-группы направлена на то, чтобы в будущем оставить след в истории и остаться в учебниках, на создание пустого резонанса, а не на решение проблем. нравится насмехаться над реальностью, да?)

Ответить

Ivan

0

Зачем тату А.У.Е? Это какая-то постирония?

Ответить

Геологический Слава

0

Никаких вопросов, всё и так ясно.

Ответить

Alex Dark

0

Надежда, Вас как то приглашали сниматся в сериале "Карточный домик",это было на пике вашей популярности.Предлагали или предлагают Вам сейчас учавствовать в каких нибудь зарубежных проектах?

Ответить

Rear Rawr

0

Какие у вас сегодня отношения с бывшими участницами группы - Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич? Вы создали СМИ с Марией, а Екатерина совсем исчезла из поля зрения. Много ли общаетесь, рефлексируете прошлый опыт?

Ответить

Дыня

0

Шугаринг или бритье?

Ответить

Joni Keij

0

Какие моменты в жизни/профессии стали поворотными/определяющими? 

Ответить

Дыня

0

Сколько тратишь денег на себя в месяц на полноценное существование и какие это статьи расходов?

Ответить

Кисьпись

0

Ты TERF?

Ответить

Дыня

0

С пупырышками или без?

Ответить

Rear Rawr

0

Период до и после вашего резонансного дела характеризуется ощутимым изменением общей атмосферы в стране. Политические дела, интерес государства к цензуре в рунете, новые законы, you name it. Как вы оцениваете свою роль в этом процессе? Было ли неизбежно принятие закона о защите прав верующих, если бы не события в ХХС?

Ответить

Trip Junkie

0

Что связывает вас и DTH Studios?

Ответить

Сергей Звезда

–1

Какие бы проблемы вы не поднимали в своих перфомансах, кому бы не помогли в рамках правозащитных проектов, часть людей ещё долго будет воспринимать Pussy Riot исключительно через призму самых скандальных и спорных старых акций — и я говорю, конечно, даже не про панк-молебен. Что с этим делать и сильно ли это мешает? 

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