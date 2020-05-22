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Раз уж на минувшей неделе гостем TJ стал православный священник, то на этой — как минимум для баланса — уместно пригласить Pussy Riot. На вопросы наших пользователей сегодня ответит участница панк-группы Надежда Толоконникова.