Говорим об акциях, правозащите, музыке и любых других темах. Начало разговора в комментариях — 21:00 по Москве.
От редакции:
Раз уж на минувшей неделе гостем TJ стал православный священник, то на этой — как минимум для баланса — уместно пригласить Pussy Riot. На вопросы наших пользователей сегодня ответит участница панк-группы Надежда Толоконникова.
Если серьёзно, то поводов пригласить Надежду у нас накопилось намного больше:
13 мая Pussy Riot выпустила EP «Нож» и одноимённый клип, посвящённые «опыту насильственных отношений» и «патриархальной культуре, где насилие по отношению к женщине — это норма». По данным «Медиазоны», за последние три года 79% обвиняемых в убийстве женщин были жертвами домашнего насилия;
Pussy Riot остаются одними из самых заметных и актуальных акционистов в России даже спустя восемь лет после «панк-молебна» в храме Христа Спасителя. За ту акцию трёх участниц группы, включая Толоконникову, приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за хулиганство. После этого в России приняли закон об оскорблении чувств верующих, а количество уголовных дел и степень в них участия РПЦ ощутимо выросло;
Pussy Riot получили международное признание. К примеру, в марте журнал Time включил группу в список 100 «женщин года» за минувший век. Среди других влиятельных персон в этом списке — Фрида Кало, Маргарет Тэтчер и принцесса Диана. После «панк-молебна» внимание было особенно высоким: Pussy Riot снялись в «Карточном домике», тур россиянкам посвятила Мадонна. Группа регулярно устраивает международные гастроли, правда, последние пришлось отменить из-за пандемии;
Толоконникова и другая участница Pussy Riot Мария Алёхина основали издание «Медиазона» и правозащитный проект «Зона права», который занимается случаями пыток в полиции и тюрьме, неоказанием медицинской помощи в учреждениях Минздрава и ФСИН, а также суицидами в Вооружённых силах.
Сергей Звезда
Всем привет! Сегодня у нас множество тем и поводов для вопросов, не забывайте лайкать самые понравившиеся — на них появятся ответы в первую очередь. Ну и да, как всегда предлагаю оставить спам и флуд для других подсайтов.
красивый комбинатор
Согласна ли ты, что Pussy Riot и твое творчество не имеет абсолютно никакого отношения к музыке, у участников группы отсутствует музыкальный талант и вкус, а песни и клипы могут рассматриваться исключительно как политические/социальные лозунги? Или вы всерьез считаете, что занимаетесь музыкой?
Михаил Чуриковкрасивый
Хороший вопрос на самом деле.
ЖенечкаМихаил
Был бы хорошим, если бы не блевотный снобисткий тон
Владимир ВасиленкоЖенечка
Тебя ебет его тон?
Умерший пёс_анон
абсолютно никакого отношения к музыке
Что есть музыка?
Соответствующий франт
Бах, Вивальди, Михайлов Стас
Litnikov DanilСоответствующий
Лепс еще
qwertyУмерший
уместный вопрос. и его было бы неплохо поставить себе каждому, кто любит музыку. ответ кстати несложно получить, идя от обратного, определив, что музыкой не является. например коммент выше: "<...>не имеет абсолютно никакого отношения к музыке" в действительности апеллирует к музыкальному материалу, т.е. совершенно иной сущности.
Denis Kulikovкрасивый
Алексей Чалыйкрасивый
По-моему называть Pussy Riot музыкой это тоже "политический/социальный лозунг".
Если бы они себя группой не называли, никакие Мадонны, Элтоны и РХЧП о них бы не говорили. Круто же.
На активистов было бы плевать. А когда в храме ущемляют панков, то всё - клятi дiктатори!
Носорог Бани
Когда ожидать флешмоб в мечети
умный человекНосорог
В Иране
Здоровый микрофон
сразу в Мекке. Там и сцена квадратная есть
alexfermanЗдоровый
Можно сплясать там и взорваться. Во у саудитов диссонанс будет.
Заработный Артем
бомбический танец
Ипполит ВоробьяниновНосорог
В мичети!
ЖенечкаИпполит
В МИЧЕТИ))))))))))))!!!!!!!!!!!!!
ДыняЖенечка
сахарный деобед
Serg Bootlegger
Вопрос из @Galyaska . Поделитесь любимым рецептом приготовления курицы? Спасибо
Заработный Артем
ох как я взорала
Николай Чумаков
Надежда, не сочтите мой вопрос сексистским и заранее извините, если я грубо сформулирую, но согласны ли вы с мнением, что пристальное внимание к вам и вашей деятельности во многом обусловлено привлекательной внешностью? Вы умная и интересная личность, но чаще всего вижу обсуждение именно вашей красоты (даже Юра Дудь делал на этом акцент). Вас это не бесит?
Здоровый микрофон
Тоже заметил это. Мой первый коммент был «Вопросов нет. Ты секси», а потом я его стер не отправив. Потому что я феминист и уважаю женщин даже несмотря на то, что они секси.
Иван СемёнычНиколай
Вы умная
а это из какого-то конкретного интервью понятно? я по-моему только одно смотрел и там ваще ниче не понятно было
Умерший пёс_анон
Это его мнение, а не общепризнанный факт, нашел к чему доебаться
Иван СемёнычУмерший
не нервничай, я ж вопрос задал. мне ответят, я пойду и посмотрю
Комментарий удален
убер павуканНиколай
Просто напоминаю: этот человек неиронично диагностировал у себя порнозависимость
Заработный Артем
Привет, в чём главная проблема феминизма третьей волны? Есть ли очевидные перегибы, абсурдные идеи и если да, то какие? Даже если предположить, что высказывание "мужики - мусор" - это ответка на "бей бабу по ебалу" и прочая, то чем движение феминизма лучше патриархата, если использует их же стилистику?
Специальный щит
второй заход после маршенкуловой пошел
Кирилл СосновскийЗаработный
Хватит постоянно ставить знак равенства между локально поехавшими, сумашедшими фемками, типа Залины, и феминизмом в целом, как движением за права женщин, имеющим явно благие цели.
И да, рассуждать о патриархате и феминизме в контексте риторики в интернете, а не объективной реальности - это такое. Если Залина скажет что-то типа «мужики - мусор», ни один мужик от этого не пострадает, однако шовинизм, сексизм, токсичный маскулизм, домашнее насилие над женщинами, занижение зарплат и многое другое - это всё реальность. Но при этом первое даёт тебе повод сказать «феминизм третьей волны ни чем не лучше старого доброго патриархата».
Заработный Артем
между локально поехавшими, сумашедшими фемками, типа Залины, и феминизмом в целом
А чем отличается третья волна феминизма от всех вышеперечисленных? Возможно, я сталкивалась с какими-то исключительными случаями, однако все "рупоры" (сорри, рупорки) феминизма говорят примерно то же, что и Залина, просто в разной степени адекватности. Более того, любая попытка диалога заканчивается вот этим:
шовинизм, сексизм, токсичный маскулизм, домашнее насилие над женщинами, занижение зарплат
, а именно разбрасыванием терминами вместо аргументации и дискуссии.
MadaoЗаработный
И что же ТАКОГО УЖАСНОГО говорят феминистки, что заставило написать подобный пердакогорельный вопрос с очевидным осуждением феминизма?
Заработный Артем
ТАКОГО УЖАСНОГО
пердакогорельный
по-моему, ты нюхаешь немного не там. я старалась быть максимально лаконичной, а твоя реакция лишь доказывает, что большинство феминисток третьей волны везде ищут подвох и бомбят от любой попытки дискуссии.
феминистки очень часто говорят не ужасное, а сторонятся от диалога. я спросила у тебя, чем отличается третья волна от всех вышеперечисленных неадекваток, в ответ получила капс и "лол бомбануло". итак, чем же отличается третья волна от всех вышеперечисленных неадекваток?
MadaoЗаработ…
твоя реакция лишь доказывает, что большинство феминисток третьей волны везде ищут подвох и бомбят от любой попытки дискуссии
Не говори только, пожалуйста, что комментариями выше ты не осуждала третью волну. Пердакогорельный — потому что в ответ на обычные термины ты обвинила собеседника в том, что он, видите ли, умничает ("разбрасывается терминами") и вообще в его сообщении отсутствует аргументация (что не так).
я спросила у тебя, чем отличается третья волна от всех вышеперечисленных неадекваток
Когда ты успела? Мы вроде только начали диалог.
итак, чем же отличается третья волна от всех вышеперечисленных неадекваток?
От Залины? От кого ещё?
Залина, если что, отыгрывает феминистку (зачем — хер знает), а не является ею (что, как минимум, доказывает случай с тем обвинением главреда — или кого там — пездузы, где она заняла его сторону и всячески оправдывала его; доказывает реклама про "присесть", блять, на лицо мужчины).
Заработный Артем
Когда ты успела? Мы вроде только начали диалог.
Ровненько перед твоим сообщением о пердакогорелом комменте, глянь выше.
что он, видите ли, умничает ("разбрасывается терминами")
Нет, умничать и разбрасываться терминами - не одно и то же. Тем более эти термины не несут какой-то особой интеллектуальной нагрузки.
что комментариями выше ты не осуждала третью волну.
Перечитай ещё раз. Я пишу, что феминистки третьей волны очень часто делают X и делают Y. Это не обвинение движения в целом.
От Залины? От кого ещё?
А назови человек пять адекватных феминисток из своего топа, плиз. Потому что основные и самые популярные феминистки среди тех, кто не внутри темы (читай - это основные лица феминизма) сейчас - это Залина, Нихельпихель и Рапопорт.
Иван СемёнычКирилл
токсичный маскулизм
когда обчитался редитом и нюйорктаймс
Заработный Артем
токсичный маскулизм
ветер северный
Mykola GlushchenkoЗаработный
то чем движение феминизма лучше патриархата
Разве оно должно быть лучше? Мы же за равенство, а не за превосходство
Заработный Артем
То есть вы за то, чтобы мужики хуесосили баб, а бабы мужиков?
Сергей ВасильевЗаработный
А ты всерьёз борешься за мир где все друг друга уважают? Наивная девочка, дайте ей игрушку единорога и усыпляйте...
Заработный Артем
С чего ты взял, что я вообще за что-то борюсь? Ну разве что ввела бы ограничение на ношение усов
АртурЗаработ…
Усики - это доступ в трусики.
alexferman
Как вы считаете, Россия в ближайшие 15 лет станет свободнее или ещё более авторитарной и жёсткой?
Какое у вас мнение о молодёжи, новых поколениях россиян? Среди них, по-вашему, преобладает конформное отношение к несвободному режиму, или они наоборот хотят политических свобод?
Что, по-вашему, хорошо бы делать порядочному человеку в России, как себя вести по отношению к государству, силовым структурам, своим согражданам? Считаете ли вы, что поддерживающие несвободный режим недостойны гражданского сочувствия и помощи?
Как вы относитесь к криминальному миру? Субкультуре АУЕ? Считаете ли вы, что криминалитет составляет сильную "немую оппозицию" кремлёвскому режиму? Или криминал - псы в упряжке Кремля?
Спасибо за ответы.
Stanley H. Tweedle
Скажу только спасибо за лучшее СМИ в стране.
Силовой шмель
Это не Лихачев, хотя похожи да
Географический колос
Кстати, когда Никетас будет Гостем TJ?
Александр АшкинадзеStanley
Не знал, что Толоконникова основательница akket.com
Справедливый американец
Это что за херня?
Здоровый микрофон
Астанавите узурпацию ежей
Олег Ивахнов
«патриархальной культуре, где насилие по отношению к женщине — это норма»
Считаю, что в этом плане в РФ абсолютное равноправие. Потому что насилие это норма по отношению ко всем. Согласны?
убер павуканОлег
Узнали?
Олег Ивахновубер
Не паясничай
Географический колос
Энтео - красавчик?
Виктор ГанелесГеографический
И что вы думаете о выборе марии?
Могли бы вы связать свою жизнь с радикальным православным экстремистом (или как вы называете этого э****нутого)
умный человек
Оказавшись перед Навальным, что ему скажешь?
Иван Семёныч
Скока зарабатывала до и после посадки
rossoshmapИван
Картошки
Силовой шмель
Залина – красавчик?
Митя Простомолотов
Мама моей подруги работает экскурсоводом в храме Христа спасителя и с первых же дней говорила, что пройти туда с гитарами и вот так выступить без договорённостей просто невозможно. После вашей акции в ххс приняли закон об оскорблении верующих.
Вам дали 2 года за то, что увидели 10 человек, но при этом ваше выступление демонстрировали по всем каналам на весь мир, оскорбив тем самым миллионы человек. Скажите, есть какой-то факт или тезис, который мог бы раз и навсегда снять подозрения, в том,что это не был заказ властей Пете Верзилову, который вас подставил выдав это за перформанс?
Отличный паркур
Составьте рейтинг топ-5 самых раздражающих вас политических деятелей России
Sergey Volkov
Какое ваше любимое блюдо ?
Дмитрий АлексеевичSergey
И почему курица
умный человек
Путин - красавчик?
Sergey Volkovумный
читаю это голосом Дудя и ору
Yarshd Dhsdfh
Надежда, как ты прокомментируете ваше высказывание относительно трека Масла Черного Тмина в свете вашей твёрдой позиции касательно пыток? Нет ли здесь противоречия? Или у людей левых взглядов внутренние противоречия это норма?
Дыня
Что нужно говорить девушке, когда входишь в хату?
Сергей Звезда
Для тех, кто занимается акционизмом и музыкой в России, Pussy Riot как-то прямо космически известны за рубежом — по крайней мере, мне так кажется ещё с 2012-2013 годов. Расскажи, пожалуйста, чем восприятие группы в России главным образом отличается от восприятия в других странах?
Непонятный инструмент
Подпишешься на мой профиль в ТэЖэ?
Ипполит ВоробьяниновНепонятный
Очевидный колос
Он ньюфек какой-то, не слушайте его
Непонятный инструмент
Сам ты ньюфек
Sergey VolkovОчевидный
лох*
Непонятный инструмент
@Сергей Звезда Поясни за минус, э
Борец с идеями
Курица была сильно холодной?
убер павукан
Как я тебе?
Fred Summer
Анал или классика?
Сергей Звезда
Всем привет! Сегодня у нас множество тем и поводов для вопросов, не забывайте лайкать самые понравившиеся — на них появятся ответы в первую очередь. Ну и да, как всегда предлагаю оставить спам и флуд для других подсайтов.
Умерший пёс_анон
Зачем ты удалил комментарий? Это было оскорбление или что?
Комментарий удален
Владимир Василенкоb
Лучший вопрос
Sergey Volkov
Хочется сказать спасибо за ваше творчество!
Географический колос
Ела ли толоконную кашу?
Неподвижный бинокль
Спросите кто-нибудь про Энтео. Не могу сформулировать толком вопрос
Комментарий удален
Комментарий удален
Стабильный Мика
Кто вы такие и чем занимаетесь??
Ежегодный холод
Здравствуйте. Что бы Вы могли сказать от том, что серия Симпсонов с пародией на Pussy Riot стала одной из самых худших в истории?
Посторонний меч
Не считаете ли Вы, что тюремный срок в целом оказал положительное воздействие на сам Pussy Riot? О вас говорят до сих пор и все также упоминают в клипах, фильмах и сериалах
Renat Simakov
Как относитесь и что делать с тем, что для зумеров в 21 веке контркультурыми станут или уже стали right wing движения с радикально консервативными взглядами, в противовес либеральному мейнстриму
Слава Копысов
Вопрос уроженке Норильска. Почему государству абсолютно безразлична экология в производственных городах? Причем как федеральному, так и областному управлению - для федералов это же лишние протестные настроения, а областники сами в этой грязи живут. Почему нельзя хоть как-то ограничить и регламентировать выбросы производства?
:/ Ну или хотя бы видимость деятельности изобразить?
Вопрос родом из Челябинска
Егор Гаврилюк
Сложновато понять акционизм в некоторых аспектах. Как это происходит, вы решаете совершить некое действие и ожидаете определенную реакцию, или же вы делаете что-то, но какая именно будет реакция и как это поймут не закладывается. И важно ли это, важно ли, что не поняли, или поняли не так? Насколько важен выхлоп? Что можно считать провалом и есть ли такое понятие?
Сергей Васильев
Каково это, продаться жиду Соросу и быть марионеткой на выборах президента США?
Сергей ВасильевСергей
@Сергей Звезда обоснуй свой минус. У Пусси Райот выходили клипы, спонсированные организацией Сороса про то как Трамп повязан с Путиным:
https://www.youtube.com/watch?v=s-bKFo30o2o
Упоротый ГолубьСергей
Влепил тебе минус за пропуск в трусики
Непонятный инструмент
Зачем Гость TJ без стрима?
Очевидный колос
Потому что в комментах отвечать будут. Пока тебя не было в уличных гонках, такое происходило
Непонятный инструмент
Жесц
Sergey Volkov
Оказавшись перед путиным, что ты ему скажешь ?
Giorno Giovanna
Я думаю феминизм - это дебилизм. Прав ли я, как думаете?
Умерший пёс_анон
Много думаешь
Комментарий удален
Комментарий удален
Sergey Volkov
Блин гость на TJ без стрима и будет отвечать на наши вопросы прямо здесь это как то неловко :D
убер павуканSergey
Сраный ньюфаг, жизни не видел
Иван Иванов
смотришь аниме?
Serg Bootlegger
Какое отношение ваше творчество имеет к панк-року?
rossoshmap
Когда в музей?
sub-zero
Где можно посмотреть полную видеозапись акции «Ебись за наследника Медвежонка»?
Kostya Proshchalykin
Оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь?
Комментарий удален
Комментарий удален
Озабоченный Данила
Когда уйдёшь в храм монахиней после всего, что сделала?
Неверный колос
Помогла ли тюрьма поверить/утвердить веру в бога?
sub-zero
Доминался ли тебя Кевин Спейси на съемках Карточного домика?
Владимир Василенко
Ждать porno где нибудь ещё? В зоомузее тему не раскрыли, желательно быть беременной ещё раз
theomism
привет! поделитесь вашим плейлистом или назовите наиболее интересные для вас музыкальные клипы) спасибо
Давур Дорджиев
Надя, скажите, как вы воспринимаете концепт постсекулярности, где религия «возвращается» в те сферы жизни, откуда её изгнала эпоха Просвещения? Какое у вас философское отношение к этому процессу?
Митя Простомолотов
Есть ли, на ваш взгляд шарлатаны в искусстве?(если есть то кто) Или любой творческий акт оправдан?
Израильский Никита
Что принимаешь? У Дудя на интервью явно что-то дунула.
Maksytoff
Когда ждать оргию в мечети или церкви?
Roma Dmitriev
начитавшись умных книжек - деятельность вашей арт-группы направлена на то, чтобы в будущем оставить след в истории и остаться в учебниках, на создание пустого резонанса, а не на решение проблем. нравится насмехаться над реальностью, да?)
Ivan
Зачем тату А.У.Е? Это какая-то постирония?
Геологический Слава
Никаких вопросов, всё и так ясно.
Alex Dark
Надежда, Вас как то приглашали сниматся в сериале "Карточный домик",это было на пике вашей популярности.Предлагали или предлагают Вам сейчас учавствовать в каких нибудь зарубежных проектах?
Rear Rawr
Какие у вас сегодня отношения с бывшими участницами группы - Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич? Вы создали СМИ с Марией, а Екатерина совсем исчезла из поля зрения. Много ли общаетесь, рефлексируете прошлый опыт?
Дыня
Шугаринг или бритье?
Joni Keij
Какие моменты в жизни/профессии стали поворотными/определяющими?
Дыня
Сколько тратишь денег на себя в месяц на полноценное существование и какие это статьи расходов?
Кисьпись
Ты TERF?
Дыня
С пупырышками или без?
Rear Rawr
Период до и после вашего резонансного дела характеризуется ощутимым изменением общей атмосферы в стране. Политические дела, интерес государства к цензуре в рунете, новые законы, you name it. Как вы оцениваете свою роль в этом процессе? Было ли неизбежно принятие закона о защите прав верующих, если бы не события в ХХС?
Trip Junkie
Что связывает вас и DTH Studios?
Сергей Звезда
Какие бы проблемы вы не поднимали в своих перфомансах, кому бы не помогли в рамках правозащитных проектов, часть людей ещё долго будет воспринимать Pussy Riot исключительно через призму самых скандальных и спорных старых акций — и я говорю, конечно, даже не про панк-молебен. Что с этим делать и сильно ли это мешает?