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Гость TJ
Сергей Звезда
982

Первый опрос по поводу одного из следующих «Гостей TJ» Материал редакции

Обычно мы заранее не рассказываем, кто у нас будет, но ничего не мешает нам пойти против этой традиции и посовещаться.

На днях к нам пришли из ЛДПР и предложили кандидатуру одного там известного всем человека. В редакции мнения разделились: с одной стороны, он не нуждается в дополнительных инфоповодах, а с другой — нам сложно спрогнозировать, есть ли у сообщества TJ вопросы к нему и получится ли такая беседа в целом конструктивной.

Владимир Жириновский как Гость TJ
Приглашайте
Не приглашайте
Я Владимир Жириновский, и мне обиден сам факт такого опроса
Показать результаты
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Кто знает, может, в некоторых случаях практика таких опросов будет использоваться чаще. Просто эффект неожиданности, как ни крути, тоже важен.

Давайте установим дедлайн: на результаты опроса мы посмотрим ровно через сутки — 28 мая в 15:00 по московскому времени.

Сергей Звезда PLUS
+198 071
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92 комментария
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Полноценный нос

20

Нахер он нужен?!
Говорящая кукла, которая ничего не скажет по делу. Хорошая тактика - игнорировать всех этих псевдополитиков. В данной ситуации от интервью на тж выиграют только они, так как даже черный пиар, для них пиар.

Ответить

Левый Мика

Полноценный
0

Все равно интересно как будет изворачиваться 

Ответить

Полноценный нос

Левый
5

Нет, это неправильная тактика. Не нужно поддерживать общение с псевдополитиками. Пока о них пишут в сми, они будут получать деньги за участие в псевдовыборах. Наверно дела настолько плохи, что уже ищут пиара на тж/пикабу и т.д.

Ответить

Левый Мика

Полноценный
–3

Да брось, будет смешно же

Ответить

Полноценный нос

Левый
2

Чтобы было смешно, нужно звать Викторию Боню или Тодоренко. 

Звать жирика - значит поддерживать коррупцию и весь этот театр абсурда.

Ответить

Полноценный нос

Полноце…
3

Просто откажите ему и позовите бомжа с улицы на интервью. Это будет сигнал, что тжшникам интереснее жизнь бомжа, чем продажной куклы.

Ответить

Taktischer Corgi

Полноценный
–2

 Не нужно поддерживать общение с псевдополитиками

Хе-хе, соболь же приглашали

Ответить

Полноценный нос

Taktischer
1

В текущих обстоятельствах она политик.

Ответить

Taktischer Corgi

Полноце…
–1

Нiт. И уж точно  Жириновскому не ровня - ни по масштабу личности, ни по влиянию, ни по опыту.

Ответить

Полноценный нос

Taktisc…
0

Але, белорус успокойся, у тебя есть диктатор, разбирайся с ним.

Для меня человек, который обманывает обещаниями моих престарелых родителей, 20 лет просто присутствуя на политической сцене и нихера не сделавший -  никакая не личность и не имеет на меня влияния. Опыт по получению государственных денег - сомнительный опыт.

Если он хочет умереть и чтобы его помнили как достойного человека, ему это не удалось. Я буду знать его как политического нуля.

Ответить

Taktischer Corgi

Полноце…
0

Если бы ты читал меня внимательнее, я писал, что в эти выборы буду голосовать как раз таки за этого "диктатора". Поэтому с ним разобрался.
Всё что ты написал - не отменяет факта, что жирик политик, и как минимум - нули десятки лет возле власти не крутятся.

Ответить

Полноценный нос

Taktisc…
0

Ясно, правильно делал, что не читал тебя, у нас разное  мировоззрение. 

Ответить

Погибший мангал

Левый
1

Да как обычно, в стиле Жирика. Достаточно интервью у Дудя посмотреть

Ответить

Pahan41k

15

будет своим

Ответить

умный человек

Pahan41k
0

Это то, что ему пообещали?

Ответить

Alex Maz

11

Не приглашайте, а то этот дебил поехавший будет думать что его мнение кого-то интересует, фу.

Ответить

умный человек

Alex
2

Приглашайте, затралим

Ответить

Олег Ивахнов

умный
6

Жириновский сам кого хочешь затралит

Ответить

Личной хот-дог

Олег
1

Прошло уже то время, 2020 на носу, он уже не такой прикольный

Ответить

Олег Ивахнов

Личной
0

ghjatccbjyfkbpv yt ghjgmtim

Ответить

Личной хот-дог

Олег
0

Угадал по последним буквам. Соглашусь, но чуть чуть он мастерство таки проебал

Ответить

Безопасный

Олег
0

xtuj ,kznm&

Ответить

Coronadoden

Олег
0

Есть день на подготовку, будем стараться

Ответить

Alex Maz

умный
1

В том то и дело, этот чёрт столько ваится в чинушьем котле, что нам его импосибл затралить, он отборная мразота, выведенная за десятки лет "службы"

Ответить

умный человек

Alex
0

Перевоспитаем

Ответить

Alex Maz

умный
0

не по зубам

Ответить

alexferman

Alex
0

Хз, у меня есть парочка вопросов, которые его наверняка разозлят)

Ответить

Погибший мангал

умный
0

Скорее у общества еще два дня будут гореть пуканы

Ответить

Дыня

7

Добавьте его на каляску

Ответить

Дыня

Дыня
8

Ты с кем шутишь? Ты подумал?

Ответить

Митя Простомолотов

6

все равно он всё напиздит. какой смысл? 

Ответить

Marat Khamadeev

5

Сам бы спросил у него, какие впечатления у него остались от встречи с @Zoibana, и зачем он научил его зиговать

Ответить

Насущные Проблемы

Marat
0

Позовите лучше Зойбану.

Ответить

Виновный корабль

Насущные
0

Как сложилась его жизнь после завершения карьеры на ТЖ, почему он минусит почти все посты, почему больше почти не шутит и вообще не жабит.

Ответить

Митя Простомолотов

3

будет убогий эфир вот увидите. генерировать ничего нового он явно не в состоянии, правду не ответит, структурно отвечать не станет,как маршинкулова по полчаса будет рассказывать всякую дичь не в тему, лишь бы точный ответ не давать. 

Ответить

Mykola Glushchenko

Митя
2

И в конце назовет Дитковского дрочером

Ответить

Чехол от очков

Митя
0

смущение и кринж на горизонте

Ответить

Испанский Филипп

0

А как вышли на него интересно, через депутата Власова видимо.

Ответить

Сергей Звезда

Испанский
8

 На днях к нам пришли из ЛДПР

Ответить

Испанский Филипп

Сергей
0

Я не читал, как обычно.

Ответить

Vladimir Medvedev

2

Будущие гости ТЖ:

Жириновский,
Малышева,
Зюганов,
Миронов (СР),
Болгарка из справедливой россии (не помню фамилию),
Матвиенко,
Соловьев,
Канделаки.

Вы серьезно хотите дать слово этому сброду? Эти люди сто лет как ничего не решают, они созданы для того, чтобы быть клоунами. Чтобы затраллить жирика надо стать еще большим говном, чем он. Думаю, такое не под силу.

Ответить

Сергей Звезда

Vladimir
0

 Болгарка из справедливой россии (не помню фамилию),

Левичев. 

Ответить

Vladimir Medvedev

Сергей
2

Точно) ну вот оно надо? Явно ТЖ не ассоциируется с этими людьми, это прошлый век. А главное, что они постоянно врут и не отвечают за слова. Они сегодня одно скажут, завтра другое, что новое вы хотите услышать?

Если бы пришел кто то из АП, то да. Но они никогда не предложат. Миллиардеров было бы интересно позвать. Чувака, который Крокусом владеет, он недавно написал письмо Пархоменко, обидевшись на то, что его подрзревают в коррупции. Усманова *тьфунатебя*. Мамута. Пригожина "повара".

Ну то есть круто звать людей из власти, но не жирика. Он пешка и клоун. Его звать - позорить себя. Толку с него ноль. Понятно, что ему нужен движ перед выборами. Зачем это TJ?

Ответить

Морской завод

Vladimir
–2

Ну, тебе слово дают ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Евгений Клочков

1

лучше б Власова пригласили, интересный чел

а Жирика чего приглашать, он уже у Дудя в свое время вскрылся - нормальных и интересов ответов на вопросы от него не ждать, будут сверхманевры

Ответить

Сергей Звезда

Евгений
4

 он уже у Дудя в свое время вскрылся

я, видимо, не досмотрел до этого момента, какой кошмар

Ответить

ouxen

2

пригласите ручку

Ответить

Личной хот-дог

2

Может быть охерительно забавно, я за. 
Единственное, предрекаю тонну абсолютно нелепых ака "еба, я охуенно троллю" вопросов 

Ответить

Уголовный волк

2

Предложите ему сделать ремастеринг «не стоит шутить с войной». Хочется ремейк

Ответить

Yuri Miller

2

пригласите деда, что мелочиться сразу

Ответить

Поменял Никнейм

2

С точки зрения тж, Серёжа, мне кажется,  звать надо точно. Только вопросы лучше на всякий случай придумайте свои. У Гепарда отличная идея поменьше спрашивать про политику. Спросите лучше как он на осле ездил для рекламы и чья была идея, ага.

Ответить

Испанский Филипп

1

Надеюсь будет запись.

Ответить

Испанский Филипп

Испанский
1

Приглашайте несмотря на результат опроса.

Ответить

Полноценный нос

Испанский
–2

Выкиньте велосипедиста с аляски.

Ответить

Первоначальный Мурод

1

если придумать вопросы, не касающиеся политики, то может быть весело

Ответить

Сергей Звезда

Первоначальный
0

ну вот типа какие? и будет ли кто придумывать? редакторы участвуют по минимуму 

Ответить

Умерший диод

Сергей
3

Можно про науку: "Почему российские учёные так и не изменили земную ось?"

Ответить

Первоначальный Мурод

Сергей
1

Хм, щас подумаю. Например, "Представьте, что вас похитили враждебные инопланетяне и сказали, что у вас есть ровно 5 слов, чтобы спасти планету, но слово ЛДПР запрещено. Чтобы вы им сказали?"

Ответить

Dyatlov

Сергей
0

"Зачем продавать Ленина?"

Ответить

theomism

Первоначальный
1
Ответить

Разноцветный браслет

Первоначальный
0

Еще раз спросить, откуда у него мазерати? Или про какую там тачку спрашивали

Ответить

Первоначальный Мурод

Разноцветный
0

Не, это тоже политика. Будет скучно ругаться и уворачиваться

Ответить

Разноцветный браслет

Первоначальный
1

Ну так тогда всё политика. Он же политик. Или спрашивать его, что он жрал на завтрак? Или вопрос про два стула?

Ответить

Новенький цветок

Первоначальный
0

Не будет. Он сам себе вопросы про политику напишет. 

Ответить

Никита Сопов

1

Мэддисон чтоль? 

Ответить

Уполномоченный торшер

Никита
1

Медовый консультировать будет, чтоб тот в мем культуре не обосрался.

Ответить

Иван Иванов

1

позовите дудя

Ответить

Выгодный космос

1

С Мэддисоном сделайте, он тоже оттуда

Ответить

Алексей Любимцев

1

Мэддисона позовите
Депутат лдпр, стример, видеообзорщик, подвергался преследованию за оскорбления мусульман, король рутуба 2007

Ответить

Marat Khamadeev

1

Правильно сделали, что спросили. Только на результат голосования не смотрите, ориентируйтесьь на тех, у кого есть к нему вопросы, вроде Саши Хотимченко. Потому что если вопросов не будет, это будет зря. Конечно, правы те, кто пишет, что это медийные очки данной персоне, сомневаюсь, однако, что это на что-то может повлиять. Подумайте от себя: что вы потеряете, если позовёте такого гостя?

Ответить

Полноценный нос

Marat
0

 Подумайте от себя: что вы потеряете,

Честь, репутацию.

Потом станут станут продажными сми, Цыплухин создаст свою партию, для иллюзии многопартийности. 

Ответить

Marat Khamadeev

Полноценный
0

Об этом тоже стоит подумать

Ответить

Отчаянный паук например

Полноценный
0

 Честь, репутацию

Смеюсь

Ответить

Насущные Проблемы

1

Не нужен. Клоунов здесь и так хватает.

Ответить

Погибший мангал

0

Нет, не зовите. Ничего толкового не скажет, только будет извиваться как уж на сковородке. Да и весь троллинг сообщества сведется к смешнявкам насчет мальчиков. В итоге ни лулзов, ни диалога

Ответить

Умерший диод

Погибший
0

Просто Звезде лень делать расшифровку видео

Ответить

Левый Мика

0

Если будет непосредственно он, то у меня есть парочка вопросов к народному депутату )

Ответить

Сергей Звезда

Левый
1

так речь именно о нём, да

Ответить

Taktischer Corgi

0

Сто́ит

Ответить

Taktischer Corgi

Taktischer
1

А вот опросы пожалуй такие устраивать не сто́ит. Решили редакцией - и вперёд.

Ответить

Сергей Sergee

0

Апельсиновый сок ему не давайте, главное.

Ответить

theomism

0

передайте ему, что все сон, ом

Ответить

Новенький цветок

0

Как-то года 4 назад, на "Радио рекорд", была передача Крем и Хруст, эфир с Жириновским. Был отбор сотрудников радио, кому приходить на работу, кому нет. Жириновский вел себя спокойно. Но то что он несет, это бред сумасшедшего. Ничего полезного он тогда не расказал. Топит против Путина, и одновременно ему жепу лижет. Будет материться на зюганава. Не нужно эту жирную - - - - приглашать. 

Ответить

Coronadoden

0

Я бы с удовольствием еще раз кинул в него кожуру от банана

Ответить

alexferman

0

А когда будет расшифровка интервью со священником?

Ответить

Dmitry Soroka

0

Если не пригласить, то начнут верещать, что Соболь была, а их не пускают, цензура!!!

Ответить

Испанский Филипп

0

Жаль, такой эфир сорвался, его в последнее время очень мало на ТВ. Смотрю как стендап выступление, было бы весело.

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Звучит клево

Ответить

Русский хичхакер

0

Ничего нового это еблан уже никому не скажет

Ответить

Отчаянный паук например

0

Пригласите лучше Красовского, спросим у него, почему он превратился из гея в пидораса.

Ответить

Danya Rubik

0

Захожу на тж исключительно подеградировать. Приглашайте, конечно!

Ответить

Испанский Филипп

0

Нужно подготовить какие то интересные и актуальные вопросы.

1. Вы зажигали 31 год, что будет с партией после вашего ухода? Есть кандидаты?
2. Ленина захоронить у Кремлёвской стены, а в Мавзолее открыть музей?

Ответить
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