Прямой эфир
что происходит в интернете
Обычно мы заранее не рассказываем, кто у нас будет, но ничего не мешает нам пойти против этой традиции и посовещаться.
На днях к нам пришли из ЛДПР и предложили кандидатуру одного там известного всем человека. В редакции мнения разделились: с одной стороны, он не нуждается в дополнительных инфоповодах, а с другой — нам сложно спрогнозировать, есть ли у сообщества TJ вопросы к нему и получится ли такая беседа в целом конструктивной.
Кто знает, может, в некоторых случаях практика таких опросов будет использоваться чаще. Просто эффект неожиданности, как ни крути, тоже важен.
Давайте установим дедлайн: на результаты опроса мы посмотрим ровно через сутки — 28 мая в 15:00 по московскому времени.
Полноценный нос
Нахер он нужен?!
Говорящая кукла, которая ничего не скажет по делу. Хорошая тактика - игнорировать всех этих псевдополитиков. В данной ситуации от интервью на тж выиграют только они, так как даже черный пиар, для них пиар.
Левый Мика
Все равно интересно как будет изворачиваться
Полноценный нос
Нет, это неправильная тактика. Не нужно поддерживать общение с псевдополитиками. Пока о них пишут в сми, они будут получать деньги за участие в псевдовыборах. Наверно дела настолько плохи, что уже ищут пиара на тж/пикабу и т.д.
Левый Мика
Да брось, будет смешно же
Полноценный нос
Чтобы было смешно, нужно звать Викторию Боню или Тодоренко.
Звать жирика - значит поддерживать коррупцию и весь этот театр абсурда.
Полноценный нос
Просто откажите ему и позовите бомжа с улицы на интервью. Это будет сигнал, что тжшникам интереснее жизнь бомжа, чем продажной куклы.
Taktischer CorgiПолноценный
Не нужно поддерживать общение с псевдополитиками
Хе-хе, соболь же приглашали
Полноценный нос
В текущих обстоятельствах она политик.
Taktischer CorgiПолноце…
Нiт. И уж точно Жириновскому не ровня - ни по масштабу личности, ни по влиянию, ни по опыту.
Полноценный нос
Але, белорус успокойся, у тебя есть диктатор, разбирайся с ним.
Для меня человек, который обманывает обещаниями моих престарелых родителей, 20 лет просто присутствуя на политической сцене и нихера не сделавший - никакая не личность и не имеет на меня влияния. Опыт по получению государственных денег - сомнительный опыт.
Если он хочет умереть и чтобы его помнили как достойного человека, ему это не удалось. Я буду знать его как политического нуля.
Taktischer CorgiПолноце…
Если бы ты читал меня внимательнее, я писал, что в эти выборы буду голосовать как раз таки за этого "диктатора". Поэтому с ним разобрался.
Всё что ты написал - не отменяет факта, что жирик политик, и как минимум - нули десятки лет возле власти не крутятся.
Полноценный нос
Ясно, правильно делал, что не читал тебя, у нас разное мировоззрение.
Погибший мангал
Да как обычно, в стиле Жирика. Достаточно интервью у Дудя посмотреть
Pahan41k
будет своим
умный человекPahan41k
Это то, что ему пообещали?
Alex Maz
Не приглашайте, а то этот дебил поехавший будет думать что его мнение кого-то интересует, фу.
умный человекAlex
Приглашайте, затралим
Олег Ивахновумный
Жириновский сам кого хочешь затралит
Личной хот-дог
Прошло уже то время, 2020 на носу, он уже не такой прикольный
Олег ИвахновЛичной
ghjatccbjyfkbpv yt ghjgmtim
Личной хот-дог
Угадал по последним буквам. Соглашусь, но чуть чуть он мастерство таки проебал
Безопасный
xtuj ,kznm&
CoronadodenОлег
Есть день на подготовку, будем стараться
Alex Mazумный
В том то и дело, этот чёрт столько ваится в чинушьем котле, что нам его импосибл затралить, он отборная мразота, выведенная за десятки лет "службы"
умный человекAlex
Перевоспитаем
Alex Mazумный
не по зубам
alexfermanAlex
Хз, у меня есть парочка вопросов, которые его наверняка разозлят)
Погибший мангал
Скорее у общества еще два дня будут гореть пуканы
Дыня
Добавьте его на каляску
ДыняДыня
Ты с кем шутишь? Ты подумал?
Митя Простомолотов
все равно он всё напиздит. какой смысл?
Marat Khamadeev
Сам бы спросил у него, какие впечатления у него остались от встречи с @Zoibana, и зачем он научил его зиговать
Насущные ПроблемыMarat
Позовите лучше Зойбану.
Виновный корабль
Как сложилась его жизнь после завершения карьеры на ТЖ, почему он минусит почти все посты, почему больше почти не шутит и вообще не жабит.
Митя Простомолотов
будет убогий эфир вот увидите. генерировать ничего нового он явно не в состоянии, правду не ответит, структурно отвечать не станет,как маршинкулова по полчаса будет рассказывать всякую дичь не в тему, лишь бы точный ответ не давать.
Mykola GlushchenkoМитя
И в конце назовет Дитковского дрочером
Чехол от очковМитя
смущение и кринж на горизонте
Испанский Филипп
А как вышли на него интересно, через депутата Власова видимо.
Сергей ЗвездаИспанский
На днях к нам пришли из ЛДПР
Испанский Филипп
Я не читал, как обычно.
Vladimir Medvedev
Будущие гости ТЖ:
Жириновский,
Малышева,
Зюганов,
Миронов (СР),
Болгарка из справедливой россии (не помню фамилию),
Матвиенко,
Соловьев,
Канделаки.
Вы серьезно хотите дать слово этому сброду? Эти люди сто лет как ничего не решают, они созданы для того, чтобы быть клоунами. Чтобы затраллить жирика надо стать еще большим говном, чем он. Думаю, такое не под силу.
Сергей ЗвездаVladimir
Болгарка из справедливой россии (не помню фамилию),
Левичев.
Vladimir MedvedevСергей
Точно) ну вот оно надо? Явно ТЖ не ассоциируется с этими людьми, это прошлый век. А главное, что они постоянно врут и не отвечают за слова. Они сегодня одно скажут, завтра другое, что новое вы хотите услышать?
Если бы пришел кто то из АП, то да. Но они никогда не предложат. Миллиардеров было бы интересно позвать. Чувака, который Крокусом владеет, он недавно написал письмо Пархоменко, обидевшись на то, что его подрзревают в коррупции. Усманова *тьфунатебя*. Мамута. Пригожина "повара".
Ну то есть круто звать людей из власти, но не жирика. Он пешка и клоун. Его звать - позорить себя. Толку с него ноль. Понятно, что ему нужен движ перед выборами. Зачем это TJ?
Морской завод
Ну, тебе слово дают ¯\_(ツ)_/¯
Евгений Клочков
лучше б Власова пригласили, интересный чел
а Жирика чего приглашать, он уже у Дудя в свое время вскрылся - нормальных и интересов ответов на вопросы от него не ждать, будут сверхманевры
Сергей ЗвездаЕвгений
он уже у Дудя в свое время вскрылся
я, видимо, не досмотрел до этого момента, какой кошмар
ouxen
пригласите ручку
Личной хот-дог
Может быть охерительно забавно, я за.
Единственное, предрекаю тонну абсолютно нелепых ака "еба, я охуенно троллю" вопросов
Уголовный волк
Предложите ему сделать ремастеринг «не стоит шутить с войной». Хочется ремейк
Yuri Miller
пригласите деда, что мелочиться сразу
Поменял Никнейм
С точки зрения тж, Серёжа, мне кажется, звать надо точно. Только вопросы лучше на всякий случай придумайте свои. У Гепарда отличная идея поменьше спрашивать про политику. Спросите лучше как он на осле ездил для рекламы и чья была идея, ага.
Испанский Филипп
Надеюсь будет запись.
Испанский Филипп
Приглашайте несмотря на результат опроса.
Полноценный нос
Выкиньте велосипедиста с аляски.
Первоначальный Мурод
если придумать вопросы, не касающиеся политики, то может быть весело
Сергей ЗвездаПервоначальный
ну вот типа какие? и будет ли кто придумывать? редакторы участвуют по минимуму
Умерший диод
Можно про науку: "Почему российские учёные так и не изменили земную ось?"
Первоначальный Мурод
Хм, щас подумаю. Например, "Представьте, что вас похитили враждебные инопланетяне и сказали, что у вас есть ровно 5 слов, чтобы спасти планету, но слово ЛДПР запрещено. Чтобы вы им сказали?"
DyatlovСергей
"Зачем продавать Ленина?"
theomismПервоначальный
Разноцветный браслет
Еще раз спросить, откуда у него мазерати? Или про какую там тачку спрашивали
Первоначальный Мурод
Не, это тоже политика. Будет скучно ругаться и уворачиваться
Разноцветный браслет
Ну так тогда всё политика. Он же политик. Или спрашивать его, что он жрал на завтрак? Или вопрос про два стула?
Новенький цветок
Не будет. Он сам себе вопросы про политику напишет.
Никита Сопов
Мэддисон чтоль?
Уполномоченный торшер
Медовый консультировать будет, чтоб тот в мем культуре не обосрался.
Иван Иванов
позовите дудя
Выгодный космос
С Мэддисоном сделайте, он тоже оттуда
Алексей Любимцев
Мэддисона позовите
Депутат лдпр, стример, видеообзорщик, подвергался преследованию за оскорбления мусульман, король рутуба 2007
Marat Khamadeev
Правильно сделали, что спросили. Только на результат голосования не смотрите, ориентируйтесьь на тех, у кого есть к нему вопросы, вроде Саши Хотимченко. Потому что если вопросов не будет, это будет зря. Конечно, правы те, кто пишет, что это медийные очки данной персоне, сомневаюсь, однако, что это на что-то может повлиять. Подумайте от себя: что вы потеряете, если позовёте такого гостя?
Полноценный нос
Подумайте от себя: что вы потеряете,
Честь, репутацию.
Потом станут станут продажными сми, Цыплухин создаст свою партию, для иллюзии многопартийности.
Marat KhamadeevПолноценный
Об этом тоже стоит подумать
Отчаянный паук например
Честь, репутацию
Смеюсь
Насущные Проблемы
Не нужен. Клоунов здесь и так хватает.
Погибший мангал
Нет, не зовите. Ничего толкового не скажет, только будет извиваться как уж на сковородке. Да и весь троллинг сообщества сведется к смешнявкам насчет мальчиков. В итоге ни лулзов, ни диалога
Умерший диод
Просто Звезде лень делать расшифровку видео
Левый Мика
Если будет непосредственно он, то у меня есть парочка вопросов к народному депутату )
Сергей ЗвездаЛевый
так речь именно о нём, да
Taktischer Corgi
Сто́ит
Taktischer CorgiTaktischer
А вот опросы пожалуй такие устраивать не сто́ит. Решили редакцией - и вперёд.
Сергей Sergee
Апельсиновый сок ему не давайте, главное.
theomism
передайте ему, что все сон, ом
Новенький цветок
Как-то года 4 назад, на "Радио рекорд", была передача Крем и Хруст, эфир с Жириновским. Был отбор сотрудников радио, кому приходить на работу, кому нет. Жириновский вел себя спокойно. Но то что он несет, это бред сумасшедшего. Ничего полезного он тогда не расказал. Топит против Путина, и одновременно ему жепу лижет. Будет материться на зюганава. Не нужно эту жирную - - - - приглашать.
Coronadoden
Я бы с удовольствием еще раз кинул в него кожуру от банана
alexferman
А когда будет расшифровка интервью со священником?
Dmitry Soroka
Если не пригласить, то начнут верещать, что Соболь была, а их не пускают, цензура!!!
Испанский Филипп
Жаль, такой эфир сорвался, его в последнее время очень мало на ТВ. Смотрю как стендап выступление, было бы весело.
Marhal_New _Arleana
Звучит клево
Русский хичхакер
Ничего нового это еблан уже никому не скажет
Отчаянный паук например
Пригласите лучше Красовского, спросим у него, почему он превратился из гея в пидораса.
Danya Rubik
Захожу на тж исключительно подеградировать. Приглашайте, конечно!
Испанский Филипп
Нужно подготовить какие то интересные и актуальные вопросы.
1. Вы зажигали 31 год, что будет с партией после вашего ухода? Есть кандидаты?
2. Ленина захоронить у Кремлёвской стены, а в Мавзолее открыть музей?