Обычно мы заранее не рассказываем, кто у нас будет, но ничего не мешает нам пойти против этой традиции и посовещаться.

На днях к нам пришли из ЛДПР и предложили кандидатуру одного там известного всем человека. В редакции мнения разделились: с одной стороны, он не нуждается в дополнительных инфоповодах, а с другой — нам сложно спрогнозировать, есть ли у сообщества TJ вопросы к нему и получится ли такая беседа в целом конструктивной.

Владимир Жириновский как Гость TJ Приглашайте Не приглашайте Я Владимир Жириновский, и мне обиден сам факт такого опроса Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Кто знает, может, в некоторых случаях практика таких опросов будет использоваться чаще. Просто эффект неожиданности, как ни крути, тоже важен.

Давайте установим дедлайн: на результаты опроса мы посмотрим ровно через сутки — 28 мая в 15:00 по московскому времени.