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Гость TJ
Сергей Звезда
751

Рубрике «Гость TJ» в новом виде — год. Попасть в неё могут и те, кто не известен широкой аудитории Материал редакции

Список всех гостей плюс, как нам кажется, любопытный анонс.

49 комментариев
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За обложку спасибо Никите Фо

В конце мая 2019 года мы перезапустили нашу древнюю рубрику «Гость TJ», а на днях ей в новом виде исполнился год. Раз в неделю сообщество TJ задаёт вопросы тому или иному человеку, а тот пытается ответить в прямом эфире — через стрим или в комментариях. Спасибо всем, кто задаёт вопросы, и тем, кто соглашается на них отвечать.

Все Гости TJ за год с 30 мая 2019 года

«Открытый Гость TJ» и как в нём поучаствовать

Кто может стать Гостем TJ? Наш главный критерий всё тот же: главное, чтобы с человеком было о чём поговорить. Безусловно, мы обращаем внимание на то, актуален ли разговор с персоной в конкретный момент и близок ли герой нашей аудитории. Но степень известности человека, его популярность в том или ином понимании, никогда не были для нас первостепенны.

Почему же известные персоны приходят к нам чаще, чем малоизвестные представители любопытных профессий и образов жизни? Если не брать в расчёт очевидное вроде авторитета и высокой степени доверия, то останется ещё один момент. Пригласить таких людей намного проще. Во-первых, ты знаешь, где их искать. Во-вторых, зачастую они уже готовы ко вниманию медиа.

Иногда малоизвестные, но любопытные люди сами выходят c нами на связь: взять хотя бы водителя троллейбуса. Но это редкость, которую мы хотим исправить, поскольку интересных людей вокруг намного больше, чем тех, до кого мы дотягиваемся сами.

Поэтому мы объявляем о запуске подрубрики «Открытый Гость TJ». Да, это как «Открытый микрофон» в стендапе.

1. Если вы понимаете, что у вас есть чем поделиться с аудиторией TJ — у вас необычная профессия, занятие или образ жизни — расскажите нам.

2. Как это сделать, чтобы мы заметили: напишите на почту editors@tjournal.ru с темой «Открытый Гость TJ» и небольшим рассказом о том, почему именно вы должны стать следующим «Гостем TJ».

3. Когда это сделать: когда угодно, сроки не ограничены.

4. Если вы работаете в PR и, к примеру, хотите предложить представителя вашей компании, пожалуйста, ещё раз изучите список наших предыдущих гостей и подумайте, нужно ли это вам.

Ещё раз всем спасибо. Следующий Гость TJ будет уже на этой неделе. В комментариях можно, к примеру, предлагать кандидатуры, критиковать нас и задавать любые вопросы по рубрике.

Сергей Звезда PLUS
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49 комментариев
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Прошлый файл

15

Хочу интервью с Пихто в формате "Правил жизни" как в форбсе. Чтобы он по пунктам расписал как борется с рвачами и лихачами, какие призы в генетической рулетке выиграл и как завалить получение визы в штаты

Ответить

Сергей Звезда

Прошлый
2

@Авдеев Гость Аляски!

Ответить

Прошлый файл

Сергей
3

Ему визу в штаты не дали, какая Аляска

Ответить

Илья Гераськин

Прошлый
0

Исконно русская!

Ответить

Красивый корабль

0

@Дыня  и @Уютный Багажник  – самые интересные гости TJ! Приглашайте! 

Ответить

Чеченский бинокль

Красивый
10

И в один эфир пожалуйста!

Ответить

Spectr

Чеченский
0

Так это ж итак один человек

Ответить

Крутой блик

Spectr
1

Ну надо ж проверить)

Ответить

Чеченский бинокль

Крутой
1

Посмотреть, как он выкрутится :-]

Ответить

Внимательный

Чеченск…
0

гифокй

Ответить

Насущные Проблемы

Красивый
3

*самые интересные личность

Ответить

George Weiler

Красивый
0

Не выйдет

Ответить

Виктор Ганелес

Красивый
0

Положите одного в другого

Ответить

FOX

4

кто нарисовал коту странную ногу?

Ответить

Громкий якорь

FOX
1

Ты тоже увидел накренённый член, где нога кота - это яйца? :/

Ответить

FOX

Громкий
1

😳

Ответить

Алексей Любимцев

0

позовите мэддисона епта

Ответить

Сергей Звезда

Алексей
6

пробовали и пробуем

Ответить

Andre Macareno

Сергей
0

позовите его клона, который компы ремонтирует, никто не заметит подмены

Ответить

Металлургический дебаркадер

Andre
0

вову виста чтоли?

Ответить

Andre Macareno

Металлургический
0

нет, мурка

Ответить

Чеченский бинокль

–1

Сделайте рубрику "Щитпостер ТЖ" и приглашайте туда поговорить людей из топа. Митю Простомолотова было бы интересно послушать в эфире)

Ответить

Сергей Звезда

Чеченский
5

есть Гость Аляски!

Ответить

Стройный Даниль

Чеченский
0

Он уже говорил в подкасте вроде.

Ответить

Freon

1

Жириновский придет?

Ответить

Сергей Звезда

Freon
2

нет

Ответить

Глубокий череп

Сергей
0

Вы сказали, что не интересно, или они сами решили не приходить? 

Ответить

Сергей Звезда

Глубокий
8

Мы сами отказались

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
1

Зря

Ответить

Красивый корабль

Сергей
0

почему?

Ответить

Сергей Звезда

Красивый
1

Потому что опрос показал, что как минимум половина голосующих не одобряет этот выбор. В комментариях картина ещё яснее

Ответить

Красивый корабль

Сергей
0

ну и ладно. давайте тогда Путина! 

Ответить

alexferman

Красивый
1

Лучше бурятского шамана

Ответить

Красивый корабль

alexfer…
0

с напитком "аяваска"

Ответить

Трудный космос

1

Я губернатор виртуальной площадки, где люди 24/7 шлют друг друга нахер, а сейчас там выбирается лучшая жопа среди пользователей, это считается интересным занятием?

Ответить

Stanley H. Tweedle

Трудный
1

Когда Гость Аляски пидр

Ответить

Трудный космос

Stanley
2

Видите, у нас с уважением относятся к высокопоставленным должностям. Вообще, мы довольно-таки дружный народец.

Ответить

Сергей Звезда

Трудный
1

Ну ты просто губернатор, а мы толком не зовём чиновников

Ответить

патау додик

1

я отправил заявку если не примите я превращю звезду в звезду давида не баньте пожалуйста это шутка

Ответить

Учащийся самолет

1

Позовите Александра Залупина

Ответить

Mmmax

1

и подумайте, нужно ли это вам

Ответить

Артемий Исламов

1

Хм, т.е. котик сел на хуи дрочены?

Ответить

alexferman

0

А расшифровка со священником будет?

Ответить

Глубокий череп

alexferman
2

На все воля божья 

Ответить

Сергей Звезда

alexferman
0

Да

Ответить

alexferman

Сергей
2

Текстовые выжимки/расшифровки неплохо бы как-то связывать с начальными постами в рубрике "Гость TJ", потому что я сейчас пооткрывал некоторые посты из списка выше, и не пойму как через них выйти на текстовые расшифровки. Открыл подсайт "Гость TJ" - их там тоже нет. Упущение с т.з. дизайна.

Ответить

Сергей Звезда

alexferman
0

Сейчас они связаны подсайтом, но вообще норм мысль, будем ставить ссылки в постах

Ответить

Бешеный магнит

0

в комментариях можно предлагать кандидатуры
😏

Ответить

Отвратительный кавалер

0

@Сергей Звезда а вы в курсе смысла пикчи?
Почему на соседнем стуле пики?

Мне приятно конечно)

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