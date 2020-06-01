Рубрике «Гость TJ» в новом виде…

Прямой эфир
Список всех гостей плюс, как нам кажется, любопытный анонс.
В конце мая 2019 года мы перезапустили нашу древнюю рубрику «Гость TJ», а на днях ей в новом виде исполнился год. Раз в неделю сообщество TJ задаёт вопросы тому или иному человеку, а тот пытается ответить в прямом эфире — через стрим или в комментариях. Спасибо всем, кто задаёт вопросы, и тем, кто соглашается на них отвечать.
Кто может стать Гостем TJ? Наш главный критерий всё тот же: главное, чтобы с человеком было о чём поговорить. Безусловно, мы обращаем внимание на то, актуален ли разговор с персоной в конкретный момент и близок ли герой нашей аудитории. Но степень известности человека, его популярность в том или ином понимании, никогда не были для нас первостепенны.
Почему же известные персоны приходят к нам чаще, чем малоизвестные представители любопытных профессий и образов жизни? Если не брать в расчёт очевидное вроде авторитета и высокой степени доверия, то останется ещё один момент. Пригласить таких людей намного проще. Во-первых, ты знаешь, где их искать. Во-вторых, зачастую они уже готовы ко вниманию медиа.
Иногда малоизвестные, но любопытные люди сами выходят c нами на связь: взять хотя бы водителя троллейбуса. Но это редкость, которую мы хотим исправить, поскольку интересных людей вокруг намного больше, чем тех, до кого мы дотягиваемся сами.
1. Если вы понимаете, что у вас есть чем поделиться с аудиторией TJ — у вас необычная профессия, занятие или образ жизни — расскажите нам.
2. Как это сделать, чтобы мы заметили: напишите на почту editors@tjournal.ru с темой «Открытый Гость TJ» и небольшим рассказом о том, почему именно вы должны стать следующим «Гостем TJ».
3. Когда это сделать: когда угодно, сроки не ограничены.
4. Если вы работаете в PR и, к примеру, хотите предложить представителя вашей компании, пожалуйста, ещё раз изучите список наших предыдущих гостей и подумайте, нужно ли это вам.
Ещё раз всем спасибо. Следующий Гость TJ будет уже на этой неделе. В комментариях можно, к примеру, предлагать кандидатуры, критиковать нас и задавать любые вопросы по рубрике.
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Ему визу в штаты не дали, какая Аляска
@Дыня и @Уютный Багажник – самые интересные гости TJ! Приглашайте!
Чеченский бинокль
И в один эфир пожалуйста!
кто нарисовал коту странную ногу?
позовите мэддисона епта
позовите его клона, который компы ремонтирует, никто не заметит подмены
Металлургический дебаркадер
вову виста чтоли?
Жириновский придет?
Глубокий череп
Вы сказали, что не интересно, или они сами решили не приходить?
почему?
ну и ладно. давайте тогда Путина!
Лучше бурятского шамана
Когда Гость Аляски пидр
Трудный космос
Видите, у нас с уважением относятся к высокопоставленным должностям. Вообще, мы довольно-таки дружный народец.
я отправил заявку если не примите я превращю звезду в звезду давида не баньте пожалуйста это шутка
А расшифровка со священником будет?
Текстовые выжимки/расшифровки неплохо бы как-то связывать с начальными постами в рубрике "Гость TJ", потому что я сейчас пооткрывал некоторые посты из списка выше, и не пойму как через них выйти на текстовые расшифровки. Открыл подсайт "Гость TJ" - их там тоже нет. Упущение с т.з. дизайна.
@Сергей Звезда а вы в курсе смысла пикчи?
Почему на соседнем стуле пики?
Мне приятно конечно)