Рубрике «Гость TJ» в новом виде…

Список всех гостей плюс, как нам кажется, любопытный анонс.

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За обложку спасибо Никите Фо

В конце мая 2019 года мы перезапустили нашу древнюю рубрику «Гость TJ», а на днях ей в новом виде исполнился год. Раз в неделю сообщество TJ задаёт вопросы тому или иному человеку, а тот пытается ответить в прямом эфире — через стрим или в комментариях. Спасибо всем, кто задаёт вопросы, и тем, кто соглашается на них отвечать.

Все Гости TJ за год с 30 мая 2019 года

«Открытый Гость TJ» и как в нём поучаствовать

Кто может стать Гостем TJ? Наш главный критерий всё тот же: главное, чтобы с человеком было о чём поговорить. Безусловно, мы обращаем внимание на то, актуален ли разговор с персоной в конкретный момент и близок ли герой нашей аудитории. Но степень известности человека, его популярность в том или ином понимании, никогда не были для нас первостепенны.

Почему же известные персоны приходят к нам чаще, чем малоизвестные представители любопытных профессий и образов жизни? Если не брать в расчёт очевидное вроде авторитета и высокой степени доверия, то останется ещё один момент. Пригласить таких людей намного проще. Во-первых, ты знаешь, где их искать. Во-вторых, зачастую они уже готовы ко вниманию медиа.

Иногда малоизвестные, но любопытные люди сами выходят c нами на связь: взять хотя бы водителя троллейбуса. Но это редкость, которую мы хотим исправить, поскольку интересных людей вокруг намного больше, чем тех, до кого мы дотягиваемся сами.

Поэтому мы объявляем о запуске подрубрики «Открытый Гость TJ». Да, это как «Открытый микрофон» в стендапе.

1. Если вы понимаете, что у вас есть чем поделиться с аудиторией TJ — у вас необычная профессия, занятие или образ жизни — расскажите нам.

2. Как это сделать, чтобы мы заметили: напишите на почту editors@tjournal.ru с темой «Открытый Гость TJ» и небольшим рассказом о том, почему именно вы должны стать следующим «Гостем TJ».

3. Когда это сделать: когда угодно, сроки не ограничены.

4. Если вы работаете в PR и, к примеру, хотите предложить представителя вашей компании, пожалуйста, ещё раз изучите список наших предыдущих гостей и подумайте, нужно ли это вам.

Ещё раз всем спасибо. Следующий Гость TJ будет уже на этой неделе. В комментариях можно, к примеру, предлагать кандидатуры, критиковать нас и задавать любые вопросы по рубрике.