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Зачем изучать лайки в соцсетях и как использовать большие данные для развития городов. Начало стрима — в 18:00 по Москве.
Гостем TJ сегодня станет Дарья Радченко — заместитель главы Центра городской антропологии «КБ Стрелка», сотрудница РАНХиГС и автор свыше 50 научных работ в области цифровой антропологии и интернет-фольклора. Радченко регулярно выступает с лекциями, например, на TEDx она рассказывала, как фотографии из соцсетей помогают изменить жизнь города.
Что делает Дарья? Занимается исследованиями, чтобы понять, что нужно городам и горожанам, поскольку «люди сами не знают, чего они хотят». Материалы берутся как из физического, так и из цифрового измерения: специалист анализирует, как люди пользуются социальными медиа. «Мы должны очень чётко сформулировать, что конкретно хотим узнать о городе, где у него могут быть проблемы, в какой точке на какой улице стоит что-то изменить, что здесь может быть важно для городских жителей — и с этими гипотезами приехать в поле, чтобы их проверить, а иногда и опровергнуть», — объясняет она сама.
Какие инструменты есть у КБ «Стрелка»? Разные. Антропологи изучают цифровые следы, используя большие данные и, к примеру, определяя востребованные места и «слепые пятна». Один из терминов — «ментальные карты», рисуемые человеком исходя из понимания места, где он живёт: с помощью этого можно понять, как житель относится к городу.
Наша гостья готова поговорить обо всём, что касается её профессии, использования социальных медиа, изучения городов и не только.
Добрый день, Дарья.
Я ничего не понял, чем вы занимаетесь, можете рассказать более понятно для гуманитария?
что нужно городам и горожанам
То есть, вот Вы прилетаете в условную Читу, смотрите на окружение, чекаете фоточки, мониторите соц.сети, чтобы придти к выводу, что это днище? А потом с этим анализом к кому идёте?
Спасибо за ответ.
Потом с этим анализом идут в кассу
проекты «Стрелки», которые должны были стать самой прогрессивной частью программы, реализованы меньше чем на 15%, хотя на эти и другие проекты за последние три года КБ получило около 4,6 млрд руб
Правильный бинокль
и почему он до сих пор существует
Так срать куда-то надо.
Удобно ли работать с макбуком на камне посреди леса?
Привет, Дарья!
А есть какие-нибудь примеры успешно внедрённых решений на основе таких данных?
Добрый вечер!
Занимается исследованиями, чтобы понять, что нужно городам и горожанам
Сколько нужно набрать лайков посту о плохом состоянии дороги в региональной группе соц сети, чтобы его проанализировали и решили, что горожане хотят хорошую дорогу?
В каких городах уже работают такие специалисты как вы?
Можете привести конкретный пример вашей работы и её итог?
Потерял всякий интерес выкладывать фоточки в Инстаграм, не знаю зачем пользоваться сторис, не пишу в вк, фб, и остальные Твитеры. Я даже в инсте отписался почти от всех друзей и оставил ленту только из тематических аккаунтов. И это не первый год уже, но становится все явнее. Раньше странички в соцсетях были как второй дом, но от этого не осталось и следа. Доктор, такое только со мной, я старею или может есть какой-то тренд? Никита, 32 годика
Ничего особенного, у вас начался отрицательный рост.
Как и где стоит искать информацию и почему так сложно найти качественную?
Занимается исследованиями, чтобы понять, что нужно городам и горожанам, поскольку «люди сами не знают, чего они хотят».
Люди тысячи лет строили города, а теперь сами не знают, чего хотят?
Например, люди хотят, чтобы у них никто не отбирал частную собственность, но город приходит ночью и всё уничтожает.
Чувствуете свою работу полезной и нужной? Или Вы просто занялись этим потому что ниша была не заполнена?
поскольку «люди сами не знают, чего они хотят».
Дарья, как узнать чего я хочу, и сколько это будет мне стоить? Спасибо.
Кто такой современный нормальный человек?
Что в последнее время исследуете?
Были какие-то результаты которые оказались очень неожиданными?
Как вам кажется что делают все люди вообще?
Каким вам представляется будущее?
Шо там точно должно появиться, чего ещё нет?
Здравствуйте, Дарья, я тоже веду (периодически) исследования, основанные на поведении пользователей соцсетей. Кандидат культурологии, есть статьи и проч. С Мановичем переписываюсь даже)) Скажите, как с вами связаться?
Как пересекается ваша работа с деятельностью антропологов в более привычном понимании слова? Что берёте от них, что они берут от вас?
Как вы представляете будущее общество, в котором не осталось последнего человека, который бы застал время без глобальной сети? Насколько сильно и как, по-вашему, изменится поведение, мысли, менталитет таких людей, сравнительно с людьми доинформационной эры?
Вы анализировали лайки и комментарии на ТЖ? Если нет, то немедленно этим займитесь, вы узнаете много чего нового...
Привет! Вам не кажется, что
поскольку «люди сами не знают, чего они хотят»
- это несколько стереотипный маркетологический взгляд? Ведь основная задача - не навязать людям продукт (понимаем под продуктом ещё и контент), но ответить их запросам, а запросы есть всегда.
А также почему ваша профессия называется именно "антрополог", если, насколько я поняла из текста, основные акценты делают на урбанистической тематике?
Если верить интернету, то классическим антропологам в МГУ пристают преподаватели (интересующиеся гуглите - Дмитрий Функ). Вопрос - пристают ли к цифровым антропологам?
То есть, я правильно понимаю, что суть работы − чекать социалочки, лаечки и репостики?
У нас в Егорьевске на главной улице стояла скульптура корзины.
Вроде как-то экскурсовод ляпнул, что это "памятник корзине" и это разлетелось. Стали приезжать и фотографироваться.
Сейчас её зачем-то перенесли на задворки..
Вы к этому причастны?
Скажите, есть ли причина аномального сборища маргиналов именно на Китай-Городе? Это место как будто притягивает буквально спившуюся алкашню ежедневно. Там до сих пор царит какой-то дух 90ых.
Острый паук например
Там же сквер прям под боком, не? На чистых прудах такая же история вроде была. На новокузнецкой минисквер-фантан прям около метро, тоже много было. На патриарших около пруда. Но я давно в этих местах не бывал. Или там прям совсем много?
Внешний бокал
Берём вас в стрелку
Там прямо совсем много даже днём. Гораздо больше чем на чистых прудах. Конкретно на маросейке и окрестностях, прямо около магазинчиков.
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