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Гость TJ
Сергей Звезда
1446

Гость TJ: Цифровой антрополог Дарья Радченко Материал редакции

Зачем изучать лайки в соцсетях и как использовать большие данные для развития городов. Начало стрима — в 18:00 по Москве.

45 комментариев
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Фото из фейсбука Радченко 

Гостем TJ сегодня станет Дарья Радченко — заместитель главы Центра городской антропологии «КБ Стрелка», сотрудница РАНХиГС и автор свыше 50 научных работ в области цифровой антропологии и интернет-фольклора. Радченко регулярно выступает с лекциями, например, на TEDx она рассказывала, как фотографии из соцсетей помогают изменить жизнь города.

Что делает Дарья? Занимается исследованиями, чтобы понять, что нужно городам и горожанам, поскольку «люди сами не знают, чего они хотят». Материалы берутся как из физического, так и из цифрового измерения: специалист анализирует, как люди пользуются социальными медиа. «Мы должны очень чётко сформулировать, что конкретно хотим узнать о городе, где у него могут быть проблемы, в какой точке на какой улице стоит что-то изменить, что здесь может быть важно для городских жителей — и с этими гипотезами приехать в поле, чтобы их проверить, а иногда и опровергнуть», — объясняет она сама.

В самом общем виде цифровой антрополог изучает взаимодействие и взаимовлияние виртуальной и физической среды. Другими словами, он анализирует, что происходит с нами, когда мы включаем компьютер или берём в руки смартфон. Как люди пользуются социальными медиа? Например, что делают в Facebook турецкие женщины или китайские наёмные рабочие и как люди взаимодействуют, когда играют в компьютерные игры онлайн?

В КБ Стрелка мы развиваем ещё одно направление — изучение цифровых следов в городе. Тексты, фотографии, лайки, которые мы оставляем в соцсетях, отражают не только наши личные сиюминутные отношения с пространством, но и культурные установки, ценности, нормы, традиции широкого круга людей. На что мы обращаем внимание? Что нам кажется важным, интересным? Почему мы выкладываем фотографию этого здания в Инстаграме или «Вконтакте»?

Дарья Радченко — о своей профессии

Какие инструменты есть у КБ «Стрелка»? Разные. Антропологи изучают цифровые следы, используя большие данные и, к примеру, определяя востребованные места и «слепые пятна». Один из терминов — «ментальные карты», рисуемые человеком исходя из понимания места, где он живёт: с помощью этого можно понять, как житель относится к городу.

Наша гостья готова поговорить обо всём, что касается её профессии, использования социальных медиа, изучения городов и не только.

Трансляция начнётся в 18:00 по московскому времени. Ссылки появятся в материале ближе к началу. Оставляйте вопросы в комментариях.

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45 комментариев
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Сергей Звезда

Всем привет! У нас сегодня гость, который занимается изучением городов не в отрыве от людей, а именно с точки зрения их поведения в соцсетях и реальном мире. Если вы не понимаете, зачем это нужно и чем Дарья вообще занимается — это повод для того, чтобы спросить. Глупых вопросов не бывает. 

Напоминаю, что первыми гостья ответит на самые залайканные вопросы 

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Культурный бас

24

Добрый день, Дарья.
Я ничего не понял, чем вы занимаетесь, можете рассказать более понятно для гуманитария?
 что нужно городам и горожанам

То есть, вот Вы прилетаете в условную Читу, смотрите на окружение, чекаете фоточки, мониторите соц.сети, чтобы придти к выводу, что это днище? А потом с этим анализом к кому идёте? 

Спасибо за ответ.

Ответить

Степан Маслов

Культурный
8

Потом с этим анализом идут в кассу
проекты «Стрелки», которые должны были стать самой прогрессивной частью программы, реализованы меньше чем на 15%, хотя на эти и другие проекты за последние три года КБ получило около 4,6 млрд руб

Кто заработал на благоустройстве российских…
На программу за два года потрачено более 100 млрд рублей
www.vedomosti.ru
Ответить

Плохой меч

Степан
0

ахахахах

Ответить

Плохой меч

Культурный
1

Я ничего не понял, чем вы занимаетес

НЕ работает на заводе 

Ответить

Острый паук например

15

нихуя не понял, но будет походу интересно
На чём лучше вести цифровые раскопки на маке или на винде? и какими инструментами/программами в работе пользуетесь вообще?

Ответить

Коммунистический франт

9

Никто не может сформулировать о чем TJ и почему он до сих пор существует. Может быть, у вас получится?

Ответить

красивый комбинатор

Коммунистический
1
Ответить

Мясной диод

Коммунистический
0

Нихуя се, ты чё за хуй?

Ответить

Сергей Звезда

Коммунистический
0

какой вообще TJ в 2020 году, все уже давно сидят на DTF

Ответить

Правильный бинокль

Коммунистический
0

 и почему он до сих пор существует

Так срать куда-то надо.

Ответить

красивый комбинатор

8

Удобно ли работать с макбуком на камне посреди леса?

Ответить

Славянский браслет

красивый
4

Да

Ответить

Трезвый единорожек88

8

Первым человеком, опробовавшим второй стул на аве подсайта, станет Дарья!
Добро пожаловать! Присаживайтесь!

Ответить

Сергей Звезда

Трезвый
1

этой аватарке год!

Ответить

Классный жар

6

Как побороть зависимость от ТЖ?

Ответить

Рулон Обоев

Классный
4

заменить другой, очевидно же

Ответить

Острый паук например

6

Почему мы выкладываем фотографию этого здания в Instagram или «Вконтакте»?

Какой в москве топ 5-10 самых популярных мест для фото в итоге? Зимой и летом.

Ответить

hyposlasher

6

Привет, Дарья!

А есть какие-нибудь примеры успешно внедрённых решений на основе таких данных?

Ответить

Александр Сибирцев

6

Добрый вечер!
Занимается исследованиями, чтобы понять, что нужно городам и горожанам

Сколько нужно набрать лайков посту о плохом состоянии дороги в региональной группе соц сети, чтобы его проанализировали и решили, что горожане хотят хорошую дорогу?

В каких городах уже работают такие специалисты как вы?

Можете привести конкретный пример вашей работы и её итог? 

Ответить

Neketa Fo

4

Потерял всякий интерес выкладывать фоточки в Инстаграм, не знаю зачем пользоваться сторис, не пишу в вк, фб, и остальные Твитеры. Я даже в инсте отписался почти от всех друзей и оставил ленту только из тематических аккаунтов. И это не первый год уже, но становится все явнее. Раньше странички в соцсетях были как второй дом, но от этого не осталось и следа. Доктор, такое только со мной, я старею или может есть какой-то тренд? Никита, 32 годика

Ответить

Рулон Обоев

Neketa
1

Ничего особенного, у вас начался отрицательный рост.

Ответить

Neketa Fo

Рулон
1

Именно это было подписью на открытке к моему 30-летию 

Ответить

Сергей Звезда

4

Всем привет! У нас сегодня гость, который занимается изучением городов не в отрыве от людей, а именно с точки зрения их поведения в соцсетях и реальном мире. Если вы не понимаете, зачем это нужно и чем Дарья вообще занимается — это повод для того, чтобы спросить. Глупых вопросов не бывает. 

Напоминаю, что первыми гостья ответит на самые залайканные вопросы 

Ответить

Владимир Филатов

3

Как и где стоит искать информацию и почему так сложно найти качественную?

Ответить

Roman Golovin

3

Занимается исследованиями, чтобы понять, что нужно городам и горожанам, поскольку «люди сами не знают, чего они хотят».

Люди тысячи лет строили города, а теперь сами не знают, чего хотят?
Например, люди хотят, чтобы у них никто не отбирал частную собственность, но город приходит ночью и всё уничтожает.

Ответить

Рулон Обоев

Roman
0

ночью приходит город и все уничтожает

Ответить

Argumenta Ambigua

3

Чувствуете свою работу полезной и нужной? Или Вы просто занялись этим потому что ниша была не заполнена?

Ответить

Еврейский кот

2

Что важнее сейчас — полученные знания или умение быстро получать и усваивать новую информацию? (Например, через поиск гугла)

Ответить

Рулон Обоев

2

поскольку «люди сами не знают, чего они хотят».

Дарья, как узнать чего я хочу, и сколько это будет мне стоить? Спасибо.

Ответить

Андрей Журавль

2

Кто такой современный нормальный человек?

Что в последнее время исследуете?

Были какие-то результаты которые оказались очень неожиданными?

Как вам кажется что делают все люди вообще?

Каким вам представляется будущее?
Шо там точно должно появиться, чего ещё нет?

Ответить

Umberto Eco

2

Здравствуйте, Дарья, я тоже веду (периодически) исследования, основанные на поведении пользователей соцсетей. Кандидат культурологии, есть статьи и проч. С Мановичем переписываюсь даже)) Скажите, как с вами связаться?

Ответить

Михаил Чуриков

2

Как пересекается ваша работа с деятельностью антропологов в более привычном понимании слова? Что берёте от них, что они берут от вас?

Ответить

Mister Dundie

2

Как вы представляете будущее общество, в котором не осталось последнего человека, который бы застал время без глобальной сети? Насколько сильно и как, по-вашему, изменится поведение, мысли, менталитет таких людей, сравнительно с людьми доинформационной эры? 

Ответить

Джордж Харви

1

Вы анализировали лайки и комментарии на ТЖ? Если нет, то немедленно этим займитесь, вы узнаете много чего нового...

Ответить

Острый паук например

1

У вас есть вакансии открытые? Что надо уметь делать? Могу быть принесиподай, а могу и нет. Прибыльно ли работать у вас? Служебные квартиры/машины/маки выдают?

Ответить

Подходящий вентилятор

1

Привет! Вам не кажется, что 
 поскольку «люди сами не знают, чего они хотят»

- это несколько стереотипный маркетологический взгляд? Ведь основная задача - не навязать людям продукт (понимаем под продуктом ещё и контент), но ответить их запросам, а запросы есть всегда. 

А также почему ваша профессия называется именно "антрополог", если, насколько я поняла из текста, основные акценты делают на урбанистической тематике?

Ответить

Alexei Kuksin

1

Если верить интернету, то классическим антропологам в МГУ пристают преподаватели (интересующиеся гуглите  - Дмитрий Функ). Вопрос - пристают ли к цифровым антропологам?

Ответить

Степан Кучеренко

Alexei
0

ага, цифровые преподаватели. скидывают дик пики в директ

Ответить

Евгений Мартынов

1

То есть, я правильно понимаю, что суть работы − чекать социалочки, лаечки и репостики?

Ответить

Максим Шпилёв

1

У нас в Егорьевске на главной улице стояла скульптура корзины.
Вроде как-то экскурсовод ляпнул, что это "памятник корзине" и это разлетелось. Стали приезжать и фотографироваться.
Сейчас её зачем-то перенесли на задворки..

Вы к этому причастны?

Ответить

Сергей Васильев

0

Скажите, есть ли причина аномального сборища маргиналов именно на Китай-Городе? Это место как будто притягивает буквально спившуюся алкашню  ежедневно. Там до сих пор царит какой-то дух 90ых.

Ответить

Острый паук например

Сергей
0

Там же сквер прям под боком, не? На чистых прудах такая же история вроде была. На новокузнецкой минисквер-фантан прям около метро, тоже много было. На патриарших около пруда. Но я давно в этих местах не бывал. Или там прям совсем много?

Ответить

Внешний бокал

Острый
1

Берём вас в стрелку

Ответить

Острый паук например

Внешний
0

Это я еще докапываться не начал

Ответить

Сергей Васильев

Острый
0

Там прямо совсем много даже днём. Гораздо больше чем на чистых прудах. Конкретно на маросейке и окрестностях, прямо около магазинчиков.

Ответить

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