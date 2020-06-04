В самом общем виде цифровой антрополог изучает взаимодействие и взаимовлияние виртуальной и физической среды. Другими словами, он анализирует, что происходит с нами, когда мы включаем компьютер или берём в руки смартфон. Как люди пользуются социальными медиа? Например, что делают в Facebook турецкие женщины или китайские наёмные рабочие и как люди взаимодействуют, когда играют в компьютерные игры онлайн?



В КБ Стрелка мы развиваем ещё одно направление — изучение цифровых следов в городе. Тексты, фотографии, лайки, которые мы оставляем в соцсетях, отражают не только наши личные сиюминутные отношения с пространством, но и культурные установки, ценности, нормы, традиции широкого круга людей. На что мы обращаем внимание? Что нам кажется важным, интересным? Почему мы выкладываем фотографию этого здания в Инстаграме или «Вконтакте»?