Гость TJ: Максим Кац

Прямой эфир
Прямая трансляция — в 18:00 по мск.
Сегодня на вопросы пользователей TJ в прямом эфире ответит Максим Кац — политик и урбанист, директор фонда «Городские проекты», основанного с Ильёй Варламовым.
В последние три месяца Кац активно ведёт YouTube-канал, где практически ежедневно выкладывает аналитику на общественно-политические темы — от велодорожек и городского транспорта до выборов в России и разбора мифов про СССР. Один из его самых обсуждаемых роликов — призыв не бойкотировать голосование по поправкам в Конституцию, а проголосовать «против».
9 июня Кац вызвал Алексея Навального на дебаты о том, как правильно поступить в случае с поправками. Но тот не согласился, пояснив, что его позиция не признавать голосование включает не только бойкот, но и выбор варианта «против», если идти на участок «заставляют или очень хочется».
Максим участвовал во многих избирательных кампаниях:
«Городские проекты» — это некоммерческая компания, которая «привлекает внимание к городским темам для формирования общественного запроса на удобные города и высокое качество жизни». К примеру, активисты издали книгу со «100 советами мэру», исследуют опасные улицы, а также создают проекты с преобразованием пространств.
Если вы хотите поучаствовать в «Госте TJ», то у вас, вероятно, есть такая возможность, подробности здесь.
Я не пойму вашу логику хождения на выборы. Даже если на ближайшем т.н. "референдуме" победит вариант "нет", с чего вы взяли что в авторитарном государстве с полным контролем над СМИ это кого-то волнует?
И это не учитывая того, что поправочки уже приняли и сама Эллочка-людоедочка позиционирует данный плебисцит как волю барина.
Надо ли приравнять сталинизм к нацизму и ввести уголовную ответственность за реабилитацию и оправдание сталинизма(коллективизации, террора)?
Максим, у вас очень крутые ролики, очень грамотная речь, вы про, порой, сложное рассказываете простым языком и это заходит публике. Но чтобы донести свои мысли до максимально большого количества людей, нужно делать видео короче (примерно раза в два). Когда я кидаю друзьям ваш сорокаминутный ролик о том, что голосовать непременно нужно, они откровенно ленятся смотреть его из-за хронометража. Что думаете по этом поводу?
У Максима ведь большинство роликов по 20 минут, если не ошибаюсь
Спасибо, Максим :D
возможно я тоже не прав, это не ультиматум, поэтому я и спросил, что он думает по этому поводу. Я жду, что он накидает доводов за хронометраж и я начну ждать от него двухчасовых политических разборов
Максим, у меня с первого июня в кране нет горячей воды. Я всё понимаю, но ведь ее нельзя пить! Доколе?
Говоря о голосовании против, ты привел в пример только выборы, на которых был шанс победить - выборы мэра и выборы в мосгордуму. Но ты не сказал что делать на выборах на которых очевидно что шансов нет. Например выборы 2018. путин собчак грудинин жирик - что надо было делать на тех выборах? Я так понимаю единственный и главный аргумент голосовать, это то что, несмотря на безысходность, голосовать - наименьшее из зол.
Лично меня вымораживет когда видно что ведущий читает текст с суфлера. Ты не планируешь сделать так чтобы этого не было в твоих видео?
Вы готовы оплатить монтаж в таком случае, ибо "эканье", затупы ведущего усложняет жизнь монтажера? А специфика алгоритма Ютуба подразумвает ежедневный выпуск видосиков.
Спасибо за канал, очень интересные видео. Снимаете наперёд или в тот же день, в какой они выходят? Сколько человек участвуют в создании?
Максим (((Кац))), а почему вы сравнивали российскую пропаганду именно с израильской? Ведь израиль совершил военных преступлений не меньше, да и россия не так любит деньги американских налогоплательщиков
Считаете ли вы антисемитизм актуальной проблемой России? Сталкиваетесь ли вы с какими-то проявлениями антисемитизма, и если да, то насколько часто?
потому что Навальный глубоко убеждён, что поступает правильно, такую ситуацию сломить сложно
Зимний корабль
Спасибо, Максим
я к тому, что ответ на этот вопрос очень очевидный. Конечно Максим ответит на него, но ответ будет примерно таким же
Молочный кот
Немного оффтопа, ты считаешь, что он не прав?
Ваши "Городские проекты" хоть чего-то добились в Спб? Просто кажется, что город вообще не заметил, что 90-е прошли. И что делать с огромным количеством проводов в центре Спб, абсолютно все красивые улицы засраны ими
Комментарий удален
Вы же понимаете, что зовя на это "голосование" подставляете людей, которые буквально умрут заразившись на них?
Комментарий удален
Комментарий удален
Почему современное русское общество до сих пор настолько шовинистическое и антисемитское??
Как вы могли бы сейчас прокомментировать вашу недавнюю взбучку с дизайнерами ?
В одном из своих видео вы утверждали, что евгеника является лженаукой, но в конце этого же видео вы сами сказали, что ничего противоречащего науке и биологии в евгенике нет и претензии к евгенике состоят лишь в ее неэтичности. Зачем же тогда говорить, что евгеника это лженаука и противоречить самому себе?
Комментарий удален