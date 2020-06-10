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Гость TJ
Сергей Звезда
978

Гость TJ: Максим Кац Материал редакции

Прямая трансляция — в 18:00 по мск.

52 комментария
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Фото из фейсбука Каца

Сегодня на вопросы пользователей TJ в прямом эфире ответит Максим Кац — политик и урбанист, директор фонда «Городские проекты», основанного с Ильёй Варламовым.

В последние три месяца Кац активно ведёт YouTube-канал, где практически ежедневно выкладывает аналитику на общественно-политические темы — от велодорожек и городского транспорта до выборов в России и разбора мифов про СССР. Один из его самых обсуждаемых роликов — призыв не бойкотировать голосование по поправкам в Конституцию, а проголосовать «против».

9 июня Кац вызвал Алексея Навального на дебаты о том, как правильно поступить в случае с поправками. Но тот не согласился, пояснив, что его позиция не признавать голосование включает не только бойкот, но и выбор варианта «против», если идти на участок «заставляют или очень хочется».

Максим участвовал во многих избирательных кампаниях:

  • В 2012 году избрался муниципальным депутатом от «Яблока» в московском районе Щукино (до 2016), работал членом первого координационного совета оппозиции (2012–2013) и замначальника штаба Алексея Навального на выборах мэра Москвы (2013);
  • баллотировался в Мосгордуму (2014), руководил штабами партии «Гражданская инициатива» (2015) и Дмитрия Гудкова (2016), а также кампанией по избранию муниципальных депутатов в Москве (2017);
  • консультировал штаб Григория Явлинского на президентских выборах (2018). В 2019 руководил штабом «Яблока» на муниципальных выборах в Петербурге и помогал независимому кандидату Дарье Бесединой избраться в Мосгордуму.

«Городские проекты» — это некоммерческая компания, которая «привлекает внимание к городским темам для формирования общественного запроса на удобные города и высокое качество жизни». К примеру, активисты издали книгу со «100 советами мэру», исследуют опасные улицы, а также создают проекты с преобразованием пространств.

Стрим стартует в 18:00 по московскому времени. Ссылки появятся ближе к началу. Ваши вопросы ждём в комментариях под этим постом.

Если вы хотите поучаствовать в «Госте TJ», то у вас, вероятно, есть такая возможность, подробности здесь.

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52 комментария
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Сергей Звезда

Всем привет. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки вопросам, которые вам нравятся. Начнём, как всегда, с самых популярных. 

Ну и да, флуд предлагаем оставить для вторых и последующих уровней в ветках и для других подсайтов. 

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Joni Keij

54

Привет! Про моушн дизайнеров признал что был неправ? 

Ответить

Сергей Звезда

26

У вас не получилось доработать в штабе Навального, с Гудковым вы поссорились, из «Яблока» в итоге вас исключили. Видите ли вы что-то общее в этих ситуациях или каждая из них — это набор исключительных обстоятельств?

Ответить

Илья Гераськин

Сергей
7

Когда в планах разосраться с Варламовым?

Ответить

rossoshmap

27

Максим, поддерживаете ли возмущение данного человека?

Ответить

Сергей Звезда

rossoshmap
1

вопрос для олдов, конечно!

Ответить

Stanley H. Tweedle

19

Я не пойму вашу логику хождения на выборы. Даже если на ближайшем т.н. "референдуме" победит вариант "нет", с чего вы взяли что в авторитарном государстве с полным контролем над СМИ это кого-то волнует?

Ответить

Stanley H. Tweedle

Stanley
2

И это не учитывая того, что поправочки уже приняли и сама Эллочка-людоедочка позиционирует данный плебисцит как волю барина.

Ответить

Freon

14

Надо ли приравнять сталинизм к нацизму и ввести уголовную ответственность за реабилитацию и оправдание сталинизма(коллективизации, террора)?

Ответить

Полный клуб

Freon
3

Скорей у нас в стране введут уголовку за такие вопросы.

Ответить

Freon

Freon
0

Сталинисты минусят вопросы

Ответить

Владимир Моденов

8

Максим, у вас очень крутые ролики, очень грамотная речь, вы про, порой, сложное рассказываете простым языком и это заходит публике. Но чтобы донести свои мысли до максимально большого количества людей, нужно делать видео короче (примерно раза в два). Когда я кидаю друзьям ваш сорокаминутный ролик о том, что голосовать непременно нужно, они откровенно ленятся смотреть его из-за хронометража. Что думаете по этом поводу?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Владимир
1

У Максима ведь большинство роликов по 20 минут, если не ошибаюсь

Ответить

Joni Keij

Владимир
0

Я не согласен

Ответить

Владимир Моденов

Joni
2

Спасибо, Максим :D

Ответить

Joni Keij

Владимир
1

да я не отвечаю не вопрос, просто держу в курсе, чтобы кац видел что есть люди которым норм хронометраж 

Ответить

Владимир Моденов

Joni
0

возможно я тоже не прав, это не ультиматум, поэтому я и спросил, что он думает по этому поводу. Я жду, что он накидает доводов за хронометраж и я начну ждать от него двухчасовых политических разборов

Ответить

Молочный кот

7

Правда ли у вас с конфликт с Волковым из за девушки и поэтому вы ставите им палки в колеса?
Вы помирились после этого?

Ответить

Обязанный месяц

6

Когда Варламов уже станет мэром Омска? 

Ответить

PK

5

Максим, у меня с первого июня в кране нет горячей воды. Я всё понимаю, но ведь ее нельзя пить! Доколе?

Ответить

Joni Keij

5

Говоря о голосовании против, ты привел в пример только выборы, на которых был шанс победить - выборы мэра и выборы в мосгордуму. Но ты не сказал что делать на выборах на которых очевидно что шансов нет. Например выборы 2018. путин собчак грудинин жирик - что надо было делать на тех выборах? Я так понимаю единственный и главный аргумент голосовать, это то что, несмотря на безысходность,  голосовать - наименьшее из зол.

Ответить

Joni Keij

3

Лично меня вымораживет когда видно что ведущий читает текст с суфлера. Ты не планируешь сделать так чтобы этого не было в твоих видео? 

Ответить

Alexander Kamashev

Joni
0

Вы готовы оплатить монтаж в таком случае, ибо "эканье", затупы ведущего усложняет жизнь монтажера? А специфика алгоритма Ютуба подразумвает ежедневный выпуск видосиков.

Ответить

Universaw

3

как так быстро вырос канал на ютубе, много денег в рекламу вкладывал?

Ответить

Crazy Diamond

2

Спасибо за канал, очень интересные видео. Снимаете наперёд или в тот же день, в какой они выходят? Сколько человек участвуют в создании?

Ответить

Daniil Minashkin

2

Максим (((Кац))), а почему вы сравнивали российскую пропаганду именно с израильской?  Ведь израиль совершил военных преступлений не меньше, да и россия не так любит деньги американских налогоплательщиков

Ответить

Целый танк88

2

Максим как на ваш взгляд, мэры будут пользоваться вашей книгой?

Ответить

Renat Simakov

Целый
–1

В чем логика давать советы власти, против которой выступаешь...

Ответить

alexferman

2

Считаете ли вы антисемитизм актуальной проблемой России? Сталкиваетесь ли вы с какими-то проявлениями антисемитизма, и если да, то насколько часто?

Ответить

Freon

alexferman
0

Продвигаем вопрос ребЯта

Ответить

Направленный рак

2

Почему вы настоите на том, чтобы идти на фиктивные выборы, когда эпидемиологическая ситуация не лучшая? Вы же понимаете, что этими призывами кто-то из-за вас может реально погибнуть? Не услышал этого в вашем обращении

Ответить

Сергей Звезда

1

Всем привет. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки вопросам, которые вам нравятся. Начнём, как всегда, с самых популярных. 

Ну и да, флуд предлагаем оставить для вторых и последующих уровней в ветках и для других подсайтов. 

Ответить

Freon

Сергей
0

Почему удалили МОЙ вопрос??

Ответить

Сергей Звезда

Freon
3

Потому что ответ на твой вопрос «Чем знаменит» содержится в посте

Ответить

Пушкинский завод

0

Как вы думаете, почему Навальный не реагирует на ваше видео, в котором вы описываете его ошибку? При этом он продолжает гнуть свою линию.

Ответить

Владимир Моденов

Пушкинский
1

потому что Навальный глубоко убеждён, что поступает правильно, такую ситуацию сломить сложно

Ответить

Зимний корабль

Владимир
6

Спасибо, Максим 

Ответить

Владимир Моденов

Зимний
2

я к тому, что ответ на этот вопрос очень очевидный. Конечно Максим ответит на него, но ответ будет примерно таким же

Ответить

Молочный кот

Владимир
0

Немного оффтопа, ты считаешь, что он не прав?

Ответить

Владимир Моденов

Молочный
0

В данном случае я с ним не согласен

Ответить

Renat Simakov

1

Ваши "Городские проекты" хоть чего-то добились в Спб? Просто кажется, что город вообще не заметил, что 90-е прошли. И что делать с огромным количеством проводов в центре Спб, абсолютно все красивые улицы засраны ими

Ответить

Комментарий удален

Полный клуб

0

Молодое поколение, которое должно было стать новой продвинутой властью, уже не молодое, а власть все та же. Что происходит?!

Ответить

Stanley H. Tweedle

Полный
0

На низах власть помолодела хахахх

Ответить

Renat Simakov

0

Вы же понимаете, что зовя на это "голосование" подставляете людей, которые буквально умрут заразившись на них?

Ответить

Комментарий удален

Пушкинский завод

0

Говорят, что вы креатура Володина. Есть ли у вас какие-то связи с ним?

Ответить

Комментарий удален

Freon

0

Почему современное русское общество до сих пор настолько шовинистическое и антисемитское?? 

Ответить

Степан Маслов

0

Вас когда-нибудь отказывались везти в такси?

Ответить

Полный Орзэмэс

0

Так когда велодорожки будет в городах?

Ответить

Кирилл Боронин

0

Кац всегда предлагал сдаться?

Ответить

Аркадий Иванов

0

Что там по покеру? Есть шанс постоянного заработка?

Ответить

BOT-MATVEY .

0

Как вы могли бы сейчас прокомментировать вашу недавнюю взбучку с дизайнерами ?

Ответить

hyposlasher

0

В одном из своих видео вы утверждали, что евгеника является лженаукой, но в конце этого же видео вы сами сказали, что ничего противоречащего науке и биологии в евгенике нет и претензии к евгенике состоят лишь в ее неэтичности. Зачем же тогда говорить, что евгеника это лженаука и противоречить самому себе?

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Ильдар Аллямов

0

Добрый день. Будет ли отдельное видео о созывах Государственной Думы РФ?

Ответить

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