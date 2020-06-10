Гость TJ: Максим Кац

Прямая трансляция — в 18:00 по мск.

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Фото из фейсбука Каца

Сегодня на вопросы пользователей TJ в прямом эфире ответит Максим Кац — политик и урбанист, директор фонда «Городские проекты», основанного с Ильёй Варламовым.

В последние три месяца Кац активно ведёт YouTube-канал, где практически ежедневно выкладывает аналитику на общественно-политические темы — от велодорожек и городского транспорта до выборов в России и разбора мифов про СССР. Один из его самых обсуждаемых роликов — призыв не бойкотировать голосование по поправкам в Конституцию, а проголосовать «против».

9 июня Кац вызвал Алексея Навального на дебаты о том, как правильно поступить в случае с поправками. Но тот не согласился, пояснив, что его позиция не признавать голосование включает не только бойкот, но и выбор варианта «против», если идти на участок «заставляют или очень хочется».

Максим участвовал во многих избирательных кампаниях:

В 2012 году избрался муниципальным депутатом от «Яблока» в московском районе Щукино (до 2016), работал членом первого координационного совета оппозиции (2012–2013) и замначальника штаба Алексея Навального на выборах мэра Москвы (2013);

баллотировался в Мосгордуму (2014), руководил штабами партии «Гражданская инициатива» (2015) и Дмитрия Гудкова (2016), а также кампанией по избранию муниципальных депутатов в Москве (2017);

консультировал штаб Григория Явлинского на президентских выборах (2018). В 2019 руководил штабом «Яблока» на муниципальных выборах в Петербурге и помогал независимому кандидату Дарье Бесединой избраться в Мосгордуму.

«Городские проекты» — это некоммерческая компания, которая «привлекает внимание к городским темам для формирования общественного запроса на удобные города и высокое качество жизни». К примеру, активисты издали книгу со «100 советами мэру», исследуют опасные улицы, а также создают проекты с преобразованием пространств.

Стрим стартует в 18:00 по московскому времени. Ссылки появятся ближе к началу. Ваши вопросы ждём в комментариях под этим постом.

Если вы хотите поучаствовать в «Госте TJ», то у вас, вероятно, есть такая возможность, подробности здесь.