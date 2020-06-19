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Гость TJ
Антон Белградов
133

Гость TJ: Модератор Фейсбука и Инстаграма Материал редакции

Начало — в 19:00 по Москве.

Иллюстрация Романа Титова для TJ

Привет, TJ! Я модератор русскоязычного сегмента Фейсбука и Инстаграма.

Правда ли, что условия работы невыносимы и многие увольняются, не выдержав жестокого контента? Может ли модератор удалить неугодный лично ему контент? А, может, модераторов и вовсе не существует, и весь контент автоматически удаляется с платформы? В общем, задавайте свои вопросы, постараюсь ответить.

От редакции: Гость попросил нас сохранить свою анонимность и зарегистрировался под псевдонимом. Если что, мы проверили и подтвердили, что гость действительно работает модератором. Оставляйте вопросы в комментариях, общение пройдёт там же. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Сегодняшний герой попал в эту рубрику, написав нам после объявления про «Открытого Гостя TJ» — это практически как открытый микрофон в стендапе. Кто знает, может, эта возможность подойдёт и вам.

Антон Белградов PLUS
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0
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23 комментария
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Сергей Звезда

Привет! Как и обычно, прошу лайкать понравившиеся вопросы и не флудить как минимум на первом уровне. Оскорбления и спам мы не жалуем, сами знаете. Ближе к началу мы запустим в подсайте пост-флудилку, где можно будет свободно обсуждать то, что происходит здесь (нас как раз просили, вот и попробуем).  

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Святой паук например

6

На комп себе сохраняешь всякое?

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FOX

2

Из Украины? (сарказм)

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Оборонный череп

1

Почему не найдешь нормальную работу?

Ответить

Рачело, дающий в очело

Оборонный
0

В комитете, например?

Ответить

Оборонный череп

Рачело,
0

В комитет берут только с детскими травмами

Ответить

Особенный утюг

Оборонный
0

Тогда странно, что ты не в комитете

Ответить

Оборонный череп

Особенный
0

Именно

Ответить

Сергей Звезда

1

Привет! Как и обычно, прошу лайкать понравившиеся вопросы и не флудить как минимум на первом уровне. Оскорбления и спам мы не жалуем, сами знаете. Ближе к началу мы запустим в подсайте пост-флудилку, где можно будет свободно обсуждать то, что происходит здесь (нас как раз просили, вот и попробуем).  

Ответить

Vladimir Medvedev

1

Как вы находите нелегальный контент? Только по жалобам или есть автоматика, которая подкидывает спорные вещи? Или еще какие методы?

Ответить

Решительный Валера

1

Как много из того, что удаляется, удаляется благодаря жалобам пользователей?

Ответить

Universaw

1

Почему рвётесь от нормального русского слова хохол?

Ответить

умный человек

1

Что там по баннерам с Дуровым? Хуль пропускаете такое безобразие?

Ответить

FOX

1

Почему так много мусорной рекламы от Facebook?

Ответить

Минеральный рак

0

Как часто приходится удалять жёсткий контент? Сильно влияет на психику?

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Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Дыня из багажника

0

Какая зарплата? Как вас контролируют? Какие KPI? Расскажи побольше самой интимной и интересной информации

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Вчерашний космос

0

Позови модератора Тиндера. Буду с ним по понятиям разговаривать

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Stanley H. Tweedle

0

Как стать модератором Фейсбука и почему нет?

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Сергей Васильев

0

Почему не удаляете то, что я требую удалить?

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Vladimir Medvedev

0

Какой график работы? Есть ли перерывы, не представляю, как можно 3-4 часа без перерыва смотреть трэш.

Бывает ли ситуация, когда нечем заняться на работе? Когда вообще заявок нет?

Если удалил что-то, что не надо было удалять, есть ли штрафы или какие то еще проблемы?

Оплата ежемесячная или за часы? Какая мотивация, кроме денег. Может быть карьерный рост?

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Andrey Svetlov

0

Были коллы с цукербергом?

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Vladimir Medvedev

0

Для вас существует разница – удалять пост ноунейма или известной личности с сотнями тысяч подписчиков?

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Дыня из багажника

–1

В каком возрасте потеряла девственность? 

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Дыня из багажника

–1

Хочешь как в Америке?

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