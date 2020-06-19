От редакции: Гость попросил нас сохранить свою анонимность и зарегистрировался под псевдонимом. Если что, мы проверили и подтвердили, что гость действительно работает модератором. Оставляйте вопросы в комментариях, общение пройдёт там же. Начало — в 19:00 по московскому времени.