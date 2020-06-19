Прямой эфир
Начало — в 19:00 по Москве.
Привет, TJ! Я модератор русскоязычного сегмента Фейсбука и Инстаграма.
Правда ли, что условия работы невыносимы и многие увольняются, не выдержав жестокого контента? Может ли модератор удалить неугодный лично ему контент? А, может, модераторов и вовсе не существует, и весь контент автоматически удаляется с платформы? В общем, задавайте свои вопросы, постараюсь ответить.
Сегодняшний герой попал в эту рубрику, написав нам после объявления про «Открытого Гостя TJ» — это практически как открытый микрофон в стендапе. Кто знает, может, эта возможность подойдёт и вам.
Сергей Звезда
Привет! Как и обычно, прошу лайкать понравившиеся вопросы и не флудить как минимум на первом уровне. Оскорбления и спам мы не жалуем, сами знаете. Ближе к началу мы запустим в подсайте пост-флудилку, где можно будет свободно обсуждать то, что происходит здесь (нас как раз просили, вот и попробуем).
Святой паук например
На комп себе сохраняешь всякое?
FOX
Из Украины? (сарказм)
Оборонный череп
Почему не найдешь нормальную работу?
Рачело, дающий в очелоОборонный
В комитете, например?
Оборонный череп
В комитет берут только с детскими травмами
Особенный утюг
Тогда странно, что ты не в комитете
Оборонный череп
Именно
Сергей Звезда
Привет! Как и обычно, прошу лайкать понравившиеся вопросы и не флудить как минимум на первом уровне. Оскорбления и спам мы не жалуем, сами знаете. Ближе к началу мы запустим в подсайте пост-флудилку, где можно будет свободно обсуждать то, что происходит здесь (нас как раз просили, вот и попробуем).
Vladimir Medvedev
Как вы находите нелегальный контент? Только по жалобам или есть автоматика, которая подкидывает спорные вещи? Или еще какие методы?
Решительный Валера
Как много из того, что удаляется, удаляется благодаря жалобам пользователей?
Universaw
Почему рвётесь от нормального русского слова хохол?
умный человек
Что там по баннерам с Дуровым? Хуль пропускаете такое безобразие?
FOX
Почему так много мусорной рекламы от Facebook?
Минеральный рак
Как часто приходится удалять жёсткий контент? Сильно влияет на психику?
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Дыня из багажника
Какая зарплата? Как вас контролируют? Какие KPI? Расскажи побольше самой интимной и интересной информации
Вчерашний космос
Позови модератора Тиндера. Буду с ним по понятиям разговаривать
Stanley H. Tweedle
Как стать модератором Фейсбука и почему нет?
Сергей Васильев
Почему не удаляете то, что я требую удалить?
Vladimir Medvedev
Какой график работы? Есть ли перерывы, не представляю, как можно 3-4 часа без перерыва смотреть трэш.
Бывает ли ситуация, когда нечем заняться на работе? Когда вообще заявок нет?
Если удалил что-то, что не надо было удалять, есть ли штрафы или какие то еще проблемы?
Оплата ежемесячная или за часы? Какая мотивация, кроме денег. Может быть карьерный рост?
Andrey Svetlov
Были коллы с цукербергом?
Vladimir Medvedev
Для вас существует разница – удалять пост ноунейма или известной личности с сотнями тысяч подписчиков?
Дыня из багажника
В каком возрасте потеряла девственность?
Дыня из багажника
Хочешь как в Америке?