Обсуждение Гостя TJ…

Комментарии
Место для свободной дискуссии в комментариях.
В 18:00 начнётся стрим c нашей сегодняшней гостьей — профессиональной доминатрикс Веей Веспер, которая живёт и работает в Нью-Йорке.
В основном посте для каждого выпуска мы просим ограничиться вопросами и не флудить хотя бы на первом уровне. По просьбе пользователей TJ мы впервые запускаем параллельный пост-флудилку для обсуждения стрима, ответов гостя и всего с этим связанного. Посмотрим, как пойдёт!
Внимание — мы не учитываем оставленные здесь вопросы при общении с гостьей.
Ах да, правила площадки никто не отменял.
Спаcибо
Спасибо
Молчаливый микрофон
Жaль
Плоский татарин
Вы разжигаете таким образом межнациональную рознь, между мной и @Serg Bootlegger что попадает под правило 1.3 @Вахтёр забань сам себя ты гнилой помидор с огорода моей бабушки
Молчаливый микрофон
Спасибо
Спасибо
Спасибо
Прикладной Мика
Жаль
Ну блин, спасибо большое!
Решительный шар
Спасибо
Спасибо
Спасибo
Незнакомый Данила
Пока ничего нового
Да
Решительный шар
Это провокация
Oсуждaю
Странно, что не набежала толпа феминисток, осуждающих подобную сексуальную эксплуатацию женщин
секс-позитивные феминистки не осуждают секс-работниц, а, наоборот, поддерживают
таких не бывает — ты, скорее всего, имеешь в виду радикальных феминисток, которые выступают против всякой объективизации и сексуализации. таким образом, они часто отбирают субъектность у женщин — то есть решают, что им можно делать, а что нельзя
У меня тут такой разговор был.
https://tjournal.ru/s/male/179211-privilegiya-chto-eto-takoe?comment=3629384
она права, индустрия ужасна, но всё же запретом порно не поможешь — надо улучшать, что есть
Сам факт того что люди трахаются на камеру и потом либо делятся, либо продают это, не плох же. Плохие вещи в другой плоскости лежат, но всё сжимается до "porn bad" и совсем не разобрать уже кто о чем и кто что имеет в виду.
да. я не говорю, что порно само по себе ужасно. порно — нормально. плоха индустрия, в которой страдают актрисы и актёры, плоха романтизация насилия, плохо всякое цп и снафф
А разве снафф существует? Мне всегда казалось, что это городские легенды.
есть люди, которым всегда нужно против чего-то бороться. даже против фантомных вещей.
это дает им мотивацию и стимул вставать с утра.
ну или возможность бабло попилить, если это какая-нибудь лига безопасного интернета.
Резиновый ГОСТ
Если все добровольно, то действует пункт «женщина имеет право делать со своим телом все, что хочет»
женщина имеет право делать со своим телом все, что хочет
О, пошли набросы каких-то рулонов
о, какой-то тазик пришел их ловить.
Один тазик воды и ты труп
Один тазик воды и рулон наклеен на стены))))
4 рулона и ты враг государства.
Но ты тут один.
Жаль.
Порвался
Протек
Дианон, баба, фото жопы
Травля, бан
Жаль
Порвался)
круг замкнулся.
У меня слишком много оценок! Не могу поставить лайк, извини
Прикладной Мика
Осуждаю
Принципиальный Филипп
Понимаю
Решительный шар
Осуждаю
Осуждаю
Осуждаю
Индивидуалки через подтверждение по паспорту и профилю в линкедине. Вот это что-то новенькое.
Она похожа на босса из игры на сеге. Ну знаете, Battletoads, Streets of Rage...
Комментарий удален
В Рашке свой доминатор есть. Доминирует уже лет 20 только дед, стоп слова уже не воспринимает.