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Гость TJ
Сергей Звезда
835

Обсуждение Гостя TJ — профессиональной доминатрикс Веи Веспер

Место для свободной дискуссии в комментариях.

100 комментариев
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В 18:00 начнётся стрим c нашей сегодняшней гостьей — профессиональной доминатрикс Веей Веспер, которая живёт и работает в Нью-Йорке.

Гость TJ: Профессиональная доминатрикс Вея…
Стрим — в 18:00 по Москве.
tjournal.ru

В основном посте для каждого выпуска мы просим ограничиться вопросами и не флудить хотя бы на первом уровне. По просьбе пользователей TJ мы впервые запускаем параллельный пост-флудилку для обсуждения стрима, ответов гостя и всего с этим связанного. Посмотрим, как пойдёт!

Внимание — мы не учитываем оставленные здесь вопросы при общении с гостьей.

Ах да, правила площадки никто не отменял.

Сергей Звезда PLUS
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100 комментариев
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Плоский татарин

11

Нахуя Вы удаляете комментарии обо мне, если вас об этом никакой хуй не просил?

Ответить

Прикладной Мика

Плоский
10

Дрочира никто не спрашивает 

Ответить

Master Oogway

Плоский
4

Спаcибо

Ответить

Принципиальный Филипп

Master
3

Спасибо

Ответить

Молчаливый микрофон

Принципиальный
2

Жaль

Ответить

Принципиальный Филипп

Молчаливый
3

Понимaю

Ответить

Дыня из багажника

Молчаливый
1

ПРИВЕТ

Ответить

Молчаливый микрофон

Master
2

Осуждaю

Ответить

Принципиальный Филипп

Плоский
4

Потому что не по теме

Ответить

Плоский татарин

Плоский
3

Вы разжигаете таким образом межнациональную рознь, между мной и @Serg Bootlegger что попадает под правило 1.3 @Вахтёр забань сам себя ты гнилой помидор с огорода моей бабушки

Ответить

Решительный шар

Плоский
1

Почему твоя бабушка не следит за помидорами?

Ответить

Прикладной Мика

6

Спасибо 

Ответить

Молчаливый микрофон

Прикладной
6

Спасибо

Ответить

Партийный томагавк_два

Молчаливый
6

Спасибо

Ответить

Master Oogway

Партийный
6

Спасибо

Ответить

Сергей Звезда

Master
11

понял, закрываем формат

Ответить

Солдатский блик

Сергей
7

Спасибо

Ответить

Прикладной Мика

Сергей
5

Жаль

Ответить

Решительный шар

Приклад…
5

Жаль

Ответить

Партийный

Решител…
5

Жаль

Ответить

Алексей Акулов

Сергей
5

жаль

Ответить

Молчаливый

Сергей
5

Жаль

Ответить

Master Oogway

Сергей
3

Ну блин, спасибо большое!

Ответить

красивый

Master
1

Спасибо

Ответить

Акционерный

Сергей
0

Спасибо

Ответить

Дыня из

Сергей
0

Спасибо

Ответить

Эмиль Рубанов

Дыня
0

ПРИВЕТ!

Ответить

Решительный шар

Партийный
5

Спасибо

Ответить

Dra

Решительный
6

Спасибо

Ответить

Master Oogway

Dra
4

Спaсибo

Ответить

Константин Г.

Master
0

Спасибо

Ответить

Master Oogway

Решительный
5

Спасибo

Ответить

Valeriy Avdeyev

Master
1

Жаль. 

Ответить

Эмиль Рубанов

Решительный
5

Спасибо

Ответить

Незнакомый Данила

6

Мониторю паблик мужского движения в ожидании, когда они выложат у себя скриншоты, и там польются комменты, мол, баборабы с тж дали слово падшей бабе

Ответить

Незнакомый Данила

Незнакомый
3

Пока ничего нового

Ответить

Прикладной Мика

Незнакомый
3

Спасибо, солдат. Продолжайте наблюдение.

Ответить

Рулон Обоев

Незнакомый
1

какие-то прописные истины, зачем лишний раз клавиши мучить.

Ответить

Master Oogway

4

Да

Ответить

Принципиальный Филипп

Master
5

Звезда

Ответить

Решительный шар

Master
4

Это провокация 

Ответить

Молчаливый микрофон

Решительный
2

Oсуждaю

Ответить

Решительный шар

Молчаливый
2

Спасибо

Ответить

Принципиальный Филипп

Решительный
2

Да

Ответить

Молчаливый микрофон

Master
2

Да

Ответить

Краткий кубок

5

"Доминатрикс" такое название идиотское.
Ну правда, как Астерикс и Обеликс и Доминатрикс.

Ответить

NightmareZ

Краткий
0

Тебе шашечки или ехать?

Ответить

Звездный американец

4

Говно какое-то для гетеросечных дрочеров.

Ответить

N/a

1

Странно, что не набежала толпа феминисток, осуждающих подобную сексуальную эксплуатацию женщин

Ответить

Даша Лейзаренко

N/a
7

секс-позитивные феминистки не осуждают секс-работниц, а, наоборот, поддерживают

Ответить

N/a

Даша
8

а секс-негативные?

Ответить

Даша Лейзаренко

N/a
4

таких не бывает — ты, скорее всего, имеешь в виду радикальных феминисток, которые выступают против всякой объективизации и сексуализации. таким образом, они часто отбирают субъектность у женщин — то есть решают, что им можно делать, а что нельзя

Ответить

NightmareZ

Даша
3

а вич-позитивные?

Ответить

Кошелёк Montblanc.

Даша
1

У меня тут такой разговор был.
https://tjournal.ru/s/male/179211-privilegiya-chto-eto-takoe?comment=3629384

Ответить

Даша Лейзаренко

Кошелёк
–1

она права, индустрия ужасна, но всё же запретом порно не поможешь — надо улучшать, что есть 

Ответить

Кошелёк Montblanc.

Даша
1

Сам факт того что люди трахаются на камеру и потом либо делятся, либо продают это, не плох же. Плохие вещи в другой плоскости лежат, но всё сжимается до "porn bad" и совсем не разобрать уже кто о чем и кто что имеет в виду.

Ответить

Даша Лейзаренко

Кошелёк
1

да. я не говорю, что порно само по себе ужасно. порно — нормально. плоха индустрия, в которой страдают актрисы и актёры, плоха романтизация насилия, плохо всякое цп и снафф

Ответить

Алексей Акулов

Даша
0

А разве снафф существует? Мне всегда казалось, что это городские легенды.

Ответить

Рулон Обоев

Алексей
1

есть люди, которым всегда нужно против чего-то бороться. даже против фантомных вещей.
это дает им мотивацию и стимул вставать с утра.

ну или возможность бабло попилить, если это какая-нибудь лига безопасного интернета.

Ответить

Amir Name

Алексей
1

Конечно существует снафф

Ответить

CommentBot

Кошелёк
0
Ответить

Резиновый ГОСТ

N/a
4

Если все добровольно, то действует пункт «женщина имеет право делать со своим телом все, что хочет»

Ответить

Рулон Обоев

Резиновый
3

женщина имеет право делать со своим телом все, что хочет

Ответить

Прикладной Мика

Рулон
6

О, пошли набросы каких-то рулонов 

Ответить

Рулон Обоев

Прикладной
1

о, какой-то тазик пришел их ловить.

Ответить

Прикладной Мика

Рулон
4

Один тазик воды и ты труп

Ответить

Принципиальный

Приклад…
2

Один тазик воды и рулон наклеен на стены))))

Ответить

Прикладной Мика

Принцип…
3

Для этого нужен клей! 

Ответить

Принципиальный

Приклад…
1

Этот достаточно жирный, с него и так стекает

Ответить

Рулон Обоев

Приклад…
1

4 рулона и ты враг государства.

Ответить

Прикладной Мика

Рулон
3

Но ты тут один. 

Ответить

Рулон Обоев

Приклад…
1

Жаль.

Ответить

Прикладной Мика

Рулон
3

Порвался

Ответить

Рулон Обоев

Приклад…
1

Протек

Ответить

Прикладной Мика

Рулон
3

Дианон, баба, фото жопы 

Ответить

Рулон Обоев

Приклад…
1

Травля, бан

Ответить

Прикладной Мика

Рулон
3

Жаль

Ответить

Рулон Обоев

Приклад…
2

Порвался)
круг замкнулся.

Ответить

Прикладной Мика

Рулон
2

У меня слишком много оценок! Не могу поставить лайк, извини

Ответить

Рулон Обоев

Приклад…
1

Жаль 

Ответить

Даша Лейзаренко

Рулон
0

порвался) 

Ответить

Прикладной Мика

N/a
4

Осуждаю

Ответить

Принципиальный Филипп

Прикладной
3

Понимаю

Ответить

Прикладной Мика

Принципиальный
5

Слишком много оценок, поэтому ДА ЖАЛь ОСУЖДАЮ

Ответить

Решительный шар

Прикладной
3

Осуждаю

Ответить

Молчаливый микрофон

Решительный
3

Осуждаю

Ответить

Партийный томагавк_два

Молчаливый
3

Осуждаю 

Ответить

Dra

Партийн…
4

Осуждаю

Ответить

Master Oogway

Молчаливый
3

Остужаю

Ответить

Алексей Акулов

3

да

Ответить

Master Oogway

3

Дa

Ответить

Dra

3

Да

Ответить

Рулон Обоев

2

Хороший был стрим, спасибо, мне понравился!

Ответить

Молчаливый микрофон

1

Началось?
У меня чёт не показывает

Ответить

Рулон Обоев

Молчаливый
0

нихуя

Ответить

красивый комбинатор

1

Индивидуалки через подтверждение по паспорту и профилю в линкедине. Вот это что-то новенькое.

Ответить

Андрей Капралов

1

Что такое референсы в контексте? Я только референсы на ЖоЖо знаю

Ответить

Андрей Капралов

1

Я сейчас усну

Ответить

Нуоа Лвлсо

1

Она похожа на босса из игры на сеге. Ну знаете, Battletoads, Streets of Rage...

Ответить

Комментарий удален

Max Belkov

0

В Рашке свой доминатор есть. Доминирует уже лет 20 только дед, стоп слова уже не воспринимает. 

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