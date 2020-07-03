Гость TJ: Илья Найшуллер

Комментарии
Говорим о кино и музыке после 20:00 по Москве.
Гостем TJ сегодня станет Илья Найшуллер — кинорежиссёр и фронтмен группы Biting Elbows. Среди известных работ Найшуллера фантастический боевик «Хардкор» и клипы на песни «Ленинграда» — от «Кольщика» и «Вояжа» до мультипликационного «Жу-Жу» с Глюк’oZой. Кроме того, он продюсировал российские комедии «Я худею» и «Марафон желаний».
Группа Biting Elbows, которую режиссёр основал с барабанщиком Ильёй Кондратьевым, выступала на московских концертах Placebo и Guns N’ Roses, а также принимала участие в фестивалях Park Live, Maxidrom, Quicksilver New Star и YouTube Music Awards. Создатели коллектива предпочитаются не ограничиваться конкретным жанром, а балансировать между пост-панком и инди.
В конце июня Biting Elbows представила второй полноформатный альбом “Shorten The Longing”. Работа над пластинкой продолжалась четыре года. Найшуллер называет эти тринадцать треков «альбомом-дневником».
Сергей Звезда
Привет всем.
Лайкайте, пожалуйста, понравившиеся вопросы — ответы на них появятся в первую очередь. Если не успеете на стрим, не переживайте, запись, разумеется, будет доступна сразу же.
Ну и да, вы знаете, флуд здесь не очень приветствуется. Мы тут всё-таки ради общения. Отдельный пост-обсуждалка появится ближе к началу
Первоначальный клуб
ОМГ гость необычный — вне повестки...
Вопрос: кто из американских звезд обращался к вам за клипом после the weeknd? Почему не сняли?
Слава Копысов
Будут ли в ближайшие 2-3 года фильмы или сериалы, на которых вы работаете режиссёром?
Регулярный Валера
Голосовал? Как голосовал?
Neketa Fo
Клип с продолжением бегуна с телепортом будет? Если ничего не путаю, то там вроде был открытый финал
ShkedNeketa
Из этого же в итоге Хардкор и получился, не?
Neketa FoShked
ну я подумал об этом, но все-таки не совсем то. Это другая история, другой формат. Разве что прием от первого лица был позаимствован. Я помню когда вышел первый клип, спустя годы уже круче и с большим бюджетом вышел второй. Было бы круто опять увидеть новый скачок спустя несколько лет
ShkedNeketa
Возможно. Тогда особо не обращал внимания, воспринималось все как что-то общее
Кеша Шушпанов
Привет! У тебя довольно интересные и необычные задумки в роликах и фильмах. Почему ничего подобного не делают в большом голливудском кино?
Dias001 Rrn
Илья, как относитесь к делу Серебренникова?
Ракетный крюк
Охуенная фамилия, без сарказма)
Brown ZweigРакетный
Охуенная фамилия, без сарказма)
Пылесос DYSON
Салют. Что за электронные сиги ты постоянно тянешь в сторис?
Влад Воробьев
Будешь ещё убивать Паля?)
Рудольф МелконянВлад
Отсылка к «Все и сразу»?
Влад ВоробьевРудольф
Ес
Рудольф МелконянВлад
Так он не убивал Паля
Влад ВоробьевРудольф
УБИВАЛ
Александр Жмака
Будет ли в этом году концерт в Украине?
Иркутский Филипп
Смотрел «Хардкор» ради Тима Рота. Почему его там так мало?
Абсолютный Артем
Как работалось с Козловским?
Кирилл Владимирович
Спустя столько лет не изменились планы на продолжение «Хардкор»?
Была ли идея снять спин-офф про Джимми? Если да, почему отказались?
Степан Кучеренко
Повлияла ли группа Alt-J с клипом Breezeblocks на клип Ленинграда "Кольщик"? Вдохновлялись ли им? или может намеренно взяли их идею?
Сергей Звезда
Привет всем.
Лайкайте, пожалуйста, понравившиеся вопросы — ответы на них появятся в первую очередь. Если не успеете на стрим, не переживайте, запись, разумеется, будет доступна сразу же.
Ну и да, вы знаете, флуд здесь не очень приветствуется. Мы тут всё-таки ради общения. Отдельный пост-обсуждалка появится ближе к началу
IO
Я ваш фанат, все ваши работы охуенны и я горжусь что вы наш соотечественник.
Lian Niko
Сперва у Дудя, теперь на Tj, как ты так пал?) Ну а серьёзно, как были заработаны первые деньги на творчестве?
Александр Кувайцев
Илья, все ещё ищешь крутые сценарии? Очень хочется нового кино от тебя, хоть сам садись пиши.
И про новый альбом. Как так вышло, что из былого разудалого панка вы, как коллектив, пришли к романтичным синтам? Чем вдохновлялись, оригинальным нью-вейвом 80-х и всякими OMD с Ultravox'ами или больше ностальгией, ривайвлом по всему этому, так популярным в 10-е?
Другой Ник
Согласен, что клип на песню Ленинград Цой не удался?