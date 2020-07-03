Гость TJ: Илья Найшуллер

Говорим о кино и музыке после 20:00 по Москве.

Гостем TJ сегодня станет Илья Найшуллер — кинорежиссёр и фронтмен группы Biting Elbows. Среди известных работ Найшуллера фантастический боевик «Хардкор» и клипы на песни «Ленинграда» — от «Кольщика» и «Вояжа» до мультипликационного «Жу-Жу» с Глюк’oZой. Кроме того, он продюсировал российские комедии «Я худею» и «Марафон желаний».

Группа Biting Elbows, которую режиссёр основал с барабанщиком Ильёй Кондратьевым, выступала на московских концертах Placebo и Guns N’ Roses, а также принимала участие в фестивалях Park Live, Maxidrom, Quicksilver New Star и YouTube Music Awards. Создатели коллектива предпочитаются не ограничиваться конкретным жанром, а балансировать между пост-панком и инди.

В конце июня Biting Elbows представила второй полноформатный альбом “Shorten The Longing”. Работа над пластинкой продолжалась четыре года. Найшуллер называет эти тринадцать треков «альбомом-дневником».

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