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Гость TJ
Аня Бегиашвили
746

Гость TJ: Илья Найшуллер Материал редакции

Говорим о кино и музыке после 20:00 по Москве.

Гостем TJ сегодня станет Илья Найшуллер — кинорежиссёр и фронтмен группы Biting Elbows. Среди известных работ Найшуллера фантастический боевик «Хардкор» и клипы на песни «Ленинграда» — от «Кольщика» и «Вояжа» до мультипликационного «Жу-Жу» с Глюк’oZой. Кроме того, он продюсировал российские комедии «Я худею» и «Марафон желаний».

Группа Biting Elbows, которую режиссёр основал с барабанщиком Ильёй Кондратьевым, выступала на московских концертах Placebo и Guns N’ Roses, а также принимала участие в фестивалях Park Live, Maxidrom, Quicksilver New Star и YouTube Music Awards. Создатели коллектива предпочитаются не ограничиваться конкретным жанром, а балансировать между пост-панком и инди.

В конце июня Biting Elbows представила второй полноформатный альбом “Shorten The Longing”. Работа над пластинкой продолжалась четыре года. Найшуллер называет эти тринадцать треков «альбомом-дневником».

Разговор о кино, музыке и многом другом начнётся в 20:10 в прямом эфире. Оставляйте вопросы к Илье Найшуллеру в комментариях. Ссылки на трансляции появятся ближе к началу.

Аня Бегиашвили PLUS
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27 комментариев
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Сергей Звезда

Привет всем.

Лайкайте, пожалуйста, понравившиеся вопросы — ответы на них появятся в первую очередь. Если не успеете на стрим, не переживайте, запись, разумеется, будет доступна сразу же.

Ну и да, вы знаете, флуд здесь не очень приветствуется. Мы тут всё-таки ради общения. Отдельный пост-обсуждалка появится ближе к началу

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Первоначальный клуб

11

ОМГ гость необычный — вне повестки...

Вопрос: кто из американских звезд обращался к вам за клипом после the weeknd? Почему не сняли?

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Слава Копысов

4

Будут ли в ближайшие 2-3 года фильмы или сериалы, на которых вы работаете режиссёром?

Ответить

Регулярный Валера

1

Голосовал? Как голосовал? 

Ответить

Neketa Fo

1

Клип с продолжением бегуна с телепортом будет? Если ничего не путаю, то там вроде был открытый финал

Ответить

Shked

Neketa
0

Из этого же в итоге Хардкор и получился, не?

Ответить

Neketa Fo

Shked
0

ну я подумал об этом, но все-таки не совсем то. Это другая история, другой формат. Разве что прием от первого лица был позаимствован. Я помню когда вышел первый клип, спустя годы уже круче и с большим бюджетом вышел второй.  Было бы круто опять увидеть новый скачок спустя несколько лет 

Ответить

Shked

Neketa
0

Возможно. Тогда особо не обращал внимания, воспринималось все как что-то общее

Ответить

Кеша Шушпанов

1

Привет! У тебя довольно интересные и необычные задумки в роликах и фильмах. Почему ничего подобного не делают в большом голливудском кино? 

Ответить

Dias001 Rrn

1

Илья, как относитесь к делу Серебренникова?

Ответить

Ракетный крюк

0

Охуенная фамилия, без сарказма)

Ответить

Brown Zweig

Ракетный
2

Охуенная фамилия, без сарказма)

Ответить

Пылесос DYSON

0

Салют. Что за электронные сиги ты постоянно тянешь в сторис? 

Ответить

Влад Воробьев

0

Будешь ещё убивать Паля?) 

Ответить

Рудольф Мелконян

Влад
0

Отсылка к «Все и сразу»?

Ответить

Влад Воробьев

Рудольф
0

Ес

Ответить

Рудольф Мелконян

Влад
0

Так он не убивал Паля

Ответить

Влад Воробьев

Рудольф
0

УБИВАЛ

Ответить

Александр Жмака

0

Будет ли в этом году концерт в Украине?

Ответить

Иркутский Филипп

0

Смотрел «Хардкор» ради Тима Рота. Почему его там так мало?

Ответить

Абсолютный Артем

0

Как работалось с Козловским?

Ответить

Кирилл Владимирович

0

Спустя столько лет не изменились планы на продолжение «Хардкор»?
Была ли идея снять спин-офф про Джимми? Если да, почему отказались?

Ответить

Степан Кучеренко

0

Повлияла ли группа Alt-J с клипом Breezeblocks на клип Ленинграда "Кольщик"? Вдохновлялись ли им? или может намеренно взяли их идею?

Ответить

Сергей Звезда

0

Привет всем.

Лайкайте, пожалуйста, понравившиеся вопросы — ответы на них появятся в первую очередь. Если не успеете на стрим, не переживайте, запись, разумеется, будет доступна сразу же.

Ну и да, вы знаете, флуд здесь не очень приветствуется. Мы тут всё-таки ради общения. Отдельный пост-обсуждалка появится ближе к началу

Ответить

IO

0

Я ваш фанат, все ваши работы охуенны и я горжусь что вы наш соотечественник.

Ответить

Lian Niko

0

Сперва у Дудя, теперь на Tj, как ты так пал?) Ну а серьёзно, как были заработаны первые деньги на творчестве? 

Ответить

Александр Кувайцев

0

Илья, все ещё ищешь крутые сценарии? Очень хочется нового кино от тебя, хоть сам садись пиши.

И про новый альбом. Как так вышло, что из былого разудалого панка вы, как коллектив, пришли к романтичным синтам? Чем вдохновлялись, оригинальным нью-вейвом 80-х и всякими OMD с Ultravox'ами или больше ностальгией, ривайвлом по всему этому, так популярным в 10-е?

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Другой Ник

0

Согласен, что клип на песню Ленинград Цой не удался?

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