Гость TJ: клинический психолог для взрослых и подростков Материал редакции
Обсуждаем, как в эпоху пандемии морально подготовиться к учёбе в школах и вузах, и другие насущные темы психологии. Стрим в 17:30 по Москве.
Начало нового учебного года в школах и университетах в эпоху пандемии Covid-19 вызывает много вопросов, в том числе о том, как морально подготовить себя или своих детей к новым реалиям. Чтобы ответить на эти вопросы, а также на множество других, связанных с психологией взрослых и подростков, мы пригласили психотерапевта Галину Лайшеву.
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Roman Persianinov
Всем привет. Напоминаем, что эта рубрика строго модерируется, так что давайте обойдемся без оскорблений и офтопа. Спасибо
Обширный динозавр
Вы сможете дать бесплатную психологическую помощь топу комментаторов на нашем сайте? Они здесь проводят слишком много времени, а ведь у них семья, работа, обязанности...
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Желающий шмель
Как отличить хорошего психолога от шарлатана с корочкой?
Зарубежный Орзэмэс
Как вы считаете, у Коленьки Лукашенко останется психологическая травма после такого лета?
Спасибо.
Я не обхожу блокировки
Почему взрослые по всему постсоветскому пространству снисходительно относятся к переживаниям и психологическим проблемам детей и подростков? Как изменить эту ситуацию в лучшую сторону?
Конкретный дым
Почему "Ясно" называется именно так? Не отпугивает ли такое название клиента?
Ваня ПогостКонкретный
Надо переименоваться в «Ясно-Понятно».
Желающий шмель
Можно ли самому начать интересоваться/заниматься психологией и вылечить самого себя, чтобы не платить деньги специалистам?
Хозяйственный микрофон
Но ведь если ты будешь учиться и тратить много своего времени, это может быть дороже 😐
Желающий шмель
Ну все равно со всеми бедами с башкой тебе нужно будет разбираться самому, психолог будет только направлять. Ты же не будешь каждый раз бегать к специалисту, когда тебе будет плохо? Вот поэтому может стоит стать самому себе психологом и решать свои проблемы. Прочитать нужный материал и тд. В этом скорее вопрос.
Конкретный дым
Насколько востребована ваша профессия в современной России? Не приходится ли убеждать клиента в том, что обратиться к специалисту с ментальной проблемой - это нормально, а не постыдно?
Желающий шмель
Были люди в вашей практике, которым вы не смогли помочь? Если да, расскажите о такой ситуации.
Я не обхожу блокировки
Кто и как должен решать проблему травли слабых в школах?
Громадный Влад
Вам не кажется, что огромное разнообразие направлений в психологии/психотерапии сравнимо с количеством всяких псевдоучений ньюэйдж? И вся психология жиждется на отсутствии реальных доказательств её эффективности, а клиенты сами улучшают свою жизнь спустя время из-за внешних обстоятельств, а поход к психологу - это как отдушина и приём плацебо?
Желающий шмель
Почему вы начали заниматься психологией? Из-за того, что у вас у самой были проблемы? Если да, то помогла ли вам психология их решить?
Желающий шмель
У вас были любовные отношения с клиентами? Если да, расскажите как это произошло и почему?
Комментарий удален
Желающий шмель
Что посоветуете пользователям данного ресурса, которые много времени проводят на сайте? Это нормально для обычных людей или все же является проблемой?
Желающий шмель
Вы замужем? Если да, то помагаете мужу разобраться в собственных и общих проблемах, ввиду своего опыта?
Желающий шмель
Упростило ли знание психологии вашу жизнь или наоборот усложнило её? Хотелось бы услышать развернутый ответ с ситуативными примерами.
Громадный Влад
1. Почему у вас на сайте либо гештальтисты, либо психоаналитики? У вас вообще есть КПТшники? Я почти у вас зарегистрировался на сайте, но скудный выбор в направлениях терапии удручает. Мне нужен КПТ-специалист
2. Актуально ли обращаться к психологам по решению следующих вопросов:
Улучшить мою жизнь
Помочь найти мне друзей для общения в реале
Помочь найти мне тян, дать инструкцию и курировать в этом вопросе до тех пор, пока у меня не появится тян
Помочь с поиском работы до тех пор, пока не буду зарабатывать 70к в месяц минимум.
Долгосрочный пистолет
Помочь с поиском работы до тех пор, пока не буду зарабатывать 70к в месяц минимум.
э а причем тут психологи?
Max PayneГромадный
КПТ термопаста что-ли?
Громадный Влад
Когнитивно-поведенческая терапия
Пушкинский бас
Улучшить мою жизнь
Помочь найти мне друзей для общения в реале
Помочь найти мне тян, дать инструкцию и курировать в этом вопросе до тех пор, пока у меня не появится тян
Помочь с поиском работы до тех пор, пока не буду зарабатывать 70к в месяц минимум.
По моему это к джину, а не к психологу.
Испанский велосипед
Что скажете о психологах, которые на депрессию пациента (или всё же клиента?) предлагают не грустить? Надо ли таких гнать к чертям из профессии?
Серьезный торшер
Некоторые предлагают "не думать негативные мысли"
Желающий шмель
Опишите ваш идеальный вариант человека-психолога, который может помагать людям разобраться с проблемами. Какими качествами он должен обладать?
Litnikov Danil
Было ли увеличение числа обращений из-за пандемии и ограничений? Если больше то насколько?
Студенческий мангал
При каких ситуациях нужно вести ребёнка к психологу и как все это правильно обставить/подготовить ребёнка? есть ли риск, что ребёнок может воспринять поход болезненно, посчитать себя неправильным/больным?
55Leon77
Заметил что на сайте «Ясно» в профайлах многих психологов указано что они работают с депрессией. Может ли психолог без лекарств, вылечить депрессию, особенно интересует хроническая депрессия?
Осенний диод
Шикарный гость!
Серьезный торшер
Что думаете о современных ПНИ? Как относитесь к коллегам, которые ломают жизни людям, выписывая фейковые заключения?
Серьезный торшер
Читали ли Вы последнюю историю с принудительной госпитализацией девочки за снятый против насилия ролик и обсуждение колумбайна? Действительно ли "склонность к философским рассуждениям" (из заключения) представляет опасность для общества?
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Roman Persianinov
Всем привет. Напоминаем, что эта рубрика строго модерируется, так что давайте обойдемся без оскорблений и офтопа. Спасибо
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красивый комбинатор
Часто к психологам идут с надуманными проблемами, психологи пользуются этим и разводят на сеансы. Какому проценту пациентов действительно требуется психологическая помощь вместо целебного подзатыльника?
Евгений Кочин
Как заставить ребёнка удерживать внимание перед монитором во время урока? Учитывая, что абсолютно все преподаватели также не готовы к удаленному режиму работы и совершенно не имеют понятия как проводить удаленное занятие.
Евгений КочинЕвгений
Поправлюсь, не заставить, а помочь удерживать внимание.
alexfermanЕвгений
Эротические пикчи на рабочем столе
Внезапный цвет
очевидный аддерал лол
Евгений Кочин
Как вы относитесь к семейному образованию? Плюсы и минусы.
Сергей Замятин
Сколько должен зарабатывать психолог в России, чтобы его перестал мучть комплекс неполноценности?
Внезапный цвет
Якова Кочеткова позовите
Max Payne
ответы на все вопросы находятся у каждого в своей голове и мало кто может честно признаться себе в чем то или спросить. вопрос: как облегчить этот процесс, пока неразрешенная проблема внутри не привела к плохим последствиям (затем точке отчаяния и собственно принятию этого нежеланного ответа)?
Пантелеймоналдо Лдо
Что кандидат психологических наук может рассказать о психическом процессе внутри группировки, олицетворяющей 20-летнюю несменяемость власти, исходя из внешневидимых результатов ее деятельности?
Студенческий мангал
Расскажите про основные стратегии и подходы в лечении психосоматических болей, были ли в последнее время открыты новые методики/препараты?
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