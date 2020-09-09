Здравствуйте, я кандидат психологических наук, клинический психолог и психотерапевт в «Ясно». Больше пяти лет работала во взрослой психиатрической больнице, сейчас работаю в детской — НПЦ имени Сухаревой. Почти 10 лет я занимаюсь диагностикой психических процессов у взрослых и подростков и применяю разные психотерапевтические методы для коррекции психических расстройств и помощи здоровым людям. Для меня важно делать знания о психическом здоровье доступными и развивать культуру обращения за помощью к психологам и психиатрам в России. С удовольствием отвечу на любые ваши вопросы.