Гость TJ
Roman Persianinov
837

Гость TJ: клинический психолог для взрослых и подростков Материал редакции

Обсуждаем, как в эпоху пандемии морально подготовиться к учёбе в школах и вузах, и другие насущные темы психологии. Стрим в 17:30 по Москве.

Начало нового учебного года в школах и университетах в эпоху пандемии Covid-19 вызывает много вопросов, в том числе о том, как морально подготовить себя или своих детей к новым реалиям. Чтобы ответить на эти вопросы, а также на множество других, связанных с психологией взрослых и подростков, мы пригласили психотерапевта Галину Лайшеву.

Здравствуйте, я кандидат психологических наук, клинический психолог и психотерапевт в «Ясно». Больше пяти лет работала во взрослой психиатрической больнице, сейчас работаю в детской — НПЦ имени Сухаревой. Почти 10 лет я занимаюсь диагностикой психических процессов у взрослых и подростков и применяю разные психотерапевтические методы для коррекции психических расстройств и помощи здоровым людям. Для меня важно делать знания о психическом здоровье доступными и развивать культуру обращения за помощью к психологам и психиатрам в России. С удовольствием отвечу на любые ваши вопросы.

Галина Лайшева

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Roman Persianinov

Всем привет. Напоминаем, что эта рубрика строго модерируется, так что давайте обойдемся без оскорблений и офтопа. Спасибо

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Обширный динозавр

16

Вы сможете дать бесплатную психологическую помощь топу комментаторов на нашем сайте? Они здесь проводят слишком много времени, а ведь у них семья, работа, обязанности...

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Желающий шмель

16

Как отличить хорошего психолога от шарлатана с корочкой?

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Зарубежный Орзэмэс

11

Как вы считаете, у Коленьки Лукашенко останется психологическая травма после такого лета? 
Спасибо.

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Я не обхожу блокировки

11

Почему взрослые по всему постсоветскому пространству снисходительно относятся к переживаниям и психологическим проблемам детей и подростков? Как изменить эту ситуацию в лучшую сторону?

Ответить

Конкретный дым

7

Почему "Ясно" называется именно так? Не отпугивает ли такое название клиента?

Ответить

Ваня Погост

Конкретный
1

Надо переименоваться в «Ясно-Понятно».

Ответить

Желающий шмель

7

Можно ли самому начать интересоваться/заниматься психологией и вылечить самого себя, чтобы не платить деньги специалистам?

Ответить

Хозяйственный микрофон

Желающий
0

Но ведь если ты будешь учиться и тратить много своего времени, это может быть дороже 😐

Ответить

Желающий шмель

Хозяйственный
1

Ну все равно со всеми бедами с башкой тебе нужно будет разбираться самому, психолог будет только направлять. Ты же не будешь каждый раз бегать к специалисту, когда тебе будет плохо? Вот поэтому может стоит стать самому себе психологом и решать свои проблемы. Прочитать нужный материал и тд. В этом скорее вопрос.

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Конкретный дым

7

Насколько востребована ваша профессия в современной России? Не приходится ли убеждать клиента в том, что обратиться к специалисту с ментальной проблемой - это нормально, а не постыдно?

Ответить

Желающий шмель

7

Были люди в вашей практике, которым вы не смогли помочь? Если да, расскажите о такой ситуации.

Ответить

Я не обхожу блокировки

6

Кто и как должен решать проблему травли слабых в школах? 

Ответить

Громадный Влад

4

Вам не кажется, что огромное разнообразие направлений в психологии/психотерапии сравнимо с количеством всяких псевдоучений ньюэйдж? И вся психология жиждется на отсутствии реальных доказательств её эффективности, а клиенты сами улучшают свою жизнь спустя время из-за внешних обстоятельств, а поход к психологу - это как отдушина и приём плацебо?

Ответить

Желающий шмель

3

Почему вы начали заниматься психологией? Из-за того, что у вас у самой были проблемы? Если да, то помогла ли вам психология их решить?

Ответить

Желающий шмель

3

У вас были любовные отношения с клиентами? Если да, расскажите как это произошло и почему?

Ответить

Комментарий удален

Желающий шмель

3

Что посоветуете пользователям данного ресурса, которые много времени проводят на сайте? Это нормально для обычных людей или все же является проблемой?

Ответить

Желающий шмель

2

Вы замужем? Если да, то помагаете мужу разобраться в собственных и общих проблемах, ввиду своего опыта?

Ответить

Желающий шмель

2

Упростило ли знание психологии вашу жизнь или наоборот усложнило её? Хотелось бы услышать развернутый ответ с ситуативными примерами.

Ответить

Громадный Влад

1

1. Почему у вас на сайте либо гештальтисты, либо психоаналитики? У вас вообще есть КПТшники? Я почти у вас зарегистрировался на сайте, но скудный выбор в направлениях терапии удручает. Мне нужен КПТ-специалист

2. Актуально ли обращаться к психологам по решению следующих вопросов:
Улучшить мою жизнь
Помочь найти мне друзей для общения в реале
Помочь найти мне тян, дать инструкцию и курировать в этом вопросе до тех пор, пока у меня не появится тян
Помочь с поиском работы до тех пор, пока не буду зарабатывать 70к в месяц минимум.

Ответить

Долгосрочный пистолет

Громадный
1

Помочь с поиском работы до тех пор, пока не буду зарабатывать 70к в месяц минимум.

э а причем тут психологи? 

Ответить

Max Payne

Громадный
0

КПТ термопаста что-ли?

Ответить

Громадный Влад

Max
0

Когнитивно-поведенческая терапия

Ответить

Пушкинский бас

Громадный
0

Улучшить мою жизнь

Помочь найти мне друзей для общения в реале
Помочь найти мне тян, дать инструкцию и курировать в этом вопросе до тех пор, пока у меня не появится тян
Помочь с поиском работы до тех пор, пока не буду зарабатывать 70к в месяц минимум.

По моему это к джину, а не к психологу.

Ответить

Испанский велосипед

1

Что скажете о психологах, которые на депрессию пациента (или всё же клиента?) предлагают не грустить? Надо ли таких гнать к чертям из профессии?

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Серьезный торшер

Испанский
0

Некоторые предлагают "не думать негативные мысли"

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Желающий шмель

1

Опишите ваш идеальный вариант человека-психолога, который может помагать людям разобраться с проблемами. Какими качествами он должен обладать?

Ответить

Litnikov Danil

1

Было ли увеличение числа обращений из-за пандемии и ограничений? Если больше то насколько?

Ответить

Студенческий мангал

1

При каких ситуациях нужно вести ребёнка к психологу и как все это правильно обставить/подготовить ребёнка? есть ли риск, что ребёнок может воспринять поход болезненно, посчитать себя неправильным/больным?

Ответить

55Leon77

1

Заметил что на сайте «Ясно» в профайлах многих психологов указано что они работают с депрессией. Может ли психолог без лекарств, вылечить депрессию, особенно интересует хроническая депрессия?

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Осенний диод

0

Шикарный гость!

Ответить

Серьезный торшер

0

Что думаете о современных ПНИ? Как относитесь к коллегам, которые ломают жизни людям, выписывая фейковые заключения?

Ответить

Серьезный торшер

Серьезный
1

Читали ли Вы последнюю историю с принудительной госпитализацией девочки за снятый против насилия ролик и обсуждение колумбайна? Действительно ли "склонность к философским рассуждениям" (из заключения) представляет опасность для общества?

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Roman Persianinov

0

Всем привет. Напоминаем, что эта рубрика строго модерируется, так что давайте обойдемся без оскорблений и офтопа. Спасибо

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красивый комбинатор

0

Часто к психологам идут с надуманными проблемами, психологи пользуются этим и разводят на сеансы. Какому проценту пациентов действительно требуется психологическая помощь вместо целебного подзатыльника?

Ответить

Евгений Кочин

0

Как заставить ребёнка удерживать внимание перед монитором во время урока? Учитывая, что абсолютно все преподаватели также не готовы к удаленному режиму работы и совершенно не имеют понятия как проводить удаленное занятие.

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Евгений Кочин

Евгений
0

Поправлюсь, не заставить, а помочь удерживать внимание.

Ответить

alexferman

Евгений
0

Эротические пикчи на рабочем столе

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Внезапный цвет

Евгений
0

очевидный аддерал лол

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Евгений Кочин

0

Как вы относитесь к семейному образованию? Плюсы и минусы.

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Сергей Замятин

0

Сколько должен зарабатывать психолог в России, чтобы его перестал мучть комплекс неполноценности?

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Внезапный цвет

0

Якова Кочеткова позовите

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Max Payne

0

ответы на все вопросы находятся у каждого в своей голове и мало кто может честно признаться себе в чем то или спросить. вопрос: как облегчить этот процесс, пока неразрешенная проблема внутри не привела к плохим последствиям (затем точке отчаяния и собственно принятию этого нежеланного ответа)?

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Пантелеймоналдо Лдо

0

Что кандидат психологических наук может рассказать о психическом процессе внутри группировки, олицетворяющей 20-летнюю несменяемость власти, исходя из внешневидимых результатов ее деятельности?

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Студенческий мангал

0

Расскажите про основные стратегии и подходы в лечении психосоматических болей, были ли в последнее время открыты новые методики/препараты?

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