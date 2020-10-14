Специалист по лёгкой атлетике и бывший врач сборной России о лечении травм и правильной нагрузке на тренировках.

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Александр Колесов на лекции Adidas фото из его инстаграма

28 августа гостем TJ стал Александр Колесов — бывший врач сборной России по лёгкой атлетике и спортивный консультант бегового сообщества Adidas Runners. Александр работал с многими известными спортсменами, в том числе с олимпийскими чемпионами Еленой Исинбаевой, Юрием Борзаковским и первой в истории трёхкратной победительницей Чикагского марафона Лилией Шобуховой.

Интервью состоялось в рамках содружества с подсайтом «Здоровье». Некоторые ответы приведены в сокращении.

TJ выбрал самые интересные моменты из беседы.

Мельдоний действительно помогает?

Мельдоний — препарат, запрещённый Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Препарат используется как вспомогательное лекарство преимущественно в кардиологии и неврологии. С внесения мельдония в список ВАДА в январе 2016 года началась череда громких скандалов, связанных с лишением медалей и дисквалификацией российских спортсменов, в том числе теннисистки Марии Шараповой, а также баном сборной России на двух Олимпиадах и ЧМ-2022.

Если мы сейчас говорим не про спорт, то мельдоний достаточно широко используется в обычной медицине, и эффект есть, раз врачи его назначают, а люди принимают. Поэтому, если вы не спортсмен и у вас есть показания к его использованию, наверно, стоит правильно к этому относиться. Для спортсменов это запрещённый препарат — это допинг. Нет смысла обсуждать показания к использованию — это врачебная история. Вы должны прийти к врачу, и врач должен определиться, нужен ли вам этот препарат. Я не вижу смысла в его приёме до 35 лет.

Какой профессиональный путь привел вас в спортивную медицину?

Я в спортивную медицину пришёл случайно в 2003 году, ранее был оперирующим хирургом. В конце 2002 года времена были немножко нестабильные, и мои знакомые сказали: «Нужен доктор в сборную России по лёгкой атлетике, у тебя есть хирургические навыки, есть высшее образование, мы тебя берём». После был сразу направлен на обучение по спортивной медицине, и затем я оказался в сборной. Мне просто повезло: в сборной, помимо меня, работали несколько уже опытных специалистов, у которых я уже и учился.

Путь моего становления как спортивного врача был достаточно комфортным, потому что мне всегда было кому задать вопрос и получить квалифицированный ответ. Тут нужно понимать, чем ты хочешь заниматься. Мне было более интересно лечение травм. Учитывая, что травм в лёгкой атлетике много, мне было, чем себя занять.

Какие есть безопасные упражнения на развитие мышц ног при травме мениска обоих коленей? У пользователя была операция 2 года назад. Тренер в спортзале посоветовал только эллипс, велотренажёр, приседания и гребной тренажёр. И правда ли, что бег в его ситуации нежелателен из-за ударных нагрузок на колени?

Травма коленного сустава когда-нибудь проходит. Если мы берём элитных спортсменов, то (именитый футболист — прим. TJ) Златан Ибрагимович три раза оперировал переднюю крестообразную связку, три раза восстанавливался и три раза играл в серии А в Италии. Футбол очень похож на бег, и с адекватным восстановлением, при адекватных тренировках ничего страшного не происходит.

Златан Ибрагимович разорвал переднюю и заднюю крестообразные связки и повредил мениск в конце четвертьфинала Лиги Европы в 2017 году

Проблема в другом: когда вы начинаете бегать, вы не всегда готовы к бегу. Поэтому, особенно, если у вас есть травма, вы должны сначала с помощью специальных упражнений укрепить мышцы, которые стабилизируют коленный сустав. Это называется кросс-тренировки — когда вы бег заменяете какой-то похожей активностью, чтобы развивались другие мышцы, а потом уже постепенно продолжаете через тренажёр «эллипс». Одновременно тренируете кардиореспираторную систему — сердце и лёгкие. «Эллипс» в этом случае — норма, как самая близкая замена бега. Велотренажёр тоже широко используется.

Есть разные способы тренировки на велотренажёре: спортивный врач подбирает, обучает, составляет какую-то программу. Если вы доверяете своему фитнес-инструктору, то он тоже может составить программу. Также существуют изометрические упражнения — это упражнения, когда напрягаются мышцы, но не происходит движение. Самое простое — это «стульчик». Вы встаёте, прижимаете спину к стене и садитесь в полуприсядь. Мышцы напрягаются, но движения нет — для коленного сустава это упражнение безопасно, и вы получаете развитие мышц. Коленный сустав часто травмируется, но после адекватного восстановления можно бегать.

Специалисты говорят, что если хочешь быть спортивным и здоровым, то нужно полностью исключить из питания любую жирную, жареную, солёную, острую еду, фастфуд, пиццу, бургеры и так далее. Правда ли это?

Про пиццу — кто сказал, что это нездоровая еда? Вреден не бургер, а из чего его приготовили. Если использовались качественные продукты, то и будет качественная еда, а если использовались продукты сомнительного качества, то еда будет такая же. Поэтому здесь надо всё-таки отталкиваться не от названия блюда, а от того, какие продукты были использованы для его приготовления. Поэтому, наверно, простейший «Макдональдс» — не самый лучший вариант. Сейчас очень много других бургерных, которые используют продукты значительно выше качеством, и тут уже можно быть абсолютно спокойным.

Во время диеты на варёной грудке, гречке, цветной капусте и фруктах уже через 2-4 дня хочется скупить весь магазин. Что же с этим делать?

Если пользователь захочет глубоко погрузиться в этот вопрос, то рекомендую книгу «Соревновательный вес» Мэтта Фицжеральда. В ней очень подробно объясняется, какие продукты можно употреблять, а какие нет. Если мы касаемся жиров, то есть жиры растительные, есть жиры животные. Растительные жиры от животных жиров отличаются тем, что они лучше усваиваются.

У нас в организме очень много необходимых соединений содержат жиры, а если мы полностью их исключим, то мы не протянем долго. Самое первое — это жиры омега-3. Практически все, кто в теме спорта, пьют омегу, и я сам её принимаю. Жиры бывают разные, и очень многое зависит от их количества, но полностью исключать жиры из пищи — нецелесообразно.

Мэтт Фицжеральд (слева) — тренер по триатлону, нутрициолог, спортивный журналист и автор книг-бестселлеров о спорте и питании Фото Сары Коттон

Какой запас прочности у средних коленей? На сколько километров бега в среднем рассчитаны колени и после чего они приходят в непригодность?

У организма запас прочности, наверно, лет на 300, просто мы не всегда рационально его используем. Без учёта случаев травм от повреждений или переломов, если в процессе нашей жизнедеятельности начинают болеть колени, то часто связано с двумя моментами: или мы недостаточно их нагружаем, или мы избыточно даём нагрузку. Избыточная нагрузка — это в меньшей степени бег, не учитывая какие-то невероятные объёмы больше ста километров в неделю.

Хотя спортсмены это могут переносить, потому что у них хорошо развиты мышцы, которые стабилизируют коленные суставы. Плюс многое зависит от техники бега. Вторая проблема — слабые мышцы, которые удерживают коленные суставы, плюс у многих плоскостопие, плюс какие-то другие проблемы. Когда колено работает нефизиологично, коленный сустав изнашивается быстрее, появляются боли и прочие проблемы.

Правда ли, что все профессиональные спортсмены используют стероиды? Почему их редко обнаруживают?

Я думаю, что профессиональные спортсмены используют стероиды ровно на столько, насколько их обнаруживают. Поэтому сейчас достаточно развита система допинг-контроля, и в профессиональном спорте всё сложнее сжульничать. Поэтому, наверно, век стероидов если не закончился, то заканчивается.

Расскажите о самом тяжёлом случае или травме в вашей практике.

Если мы берём спортивные травмы, то они все по-своему сложны. Профессиональный спортсмен очень редко может позволить себе не тренироваться, только если у него не острая травма, и ему приходится на один-два месяца полностью исключать физическую нагрузку и проходить полный курс реабилитации.

Чаще мы сталкиваемся с вопросом травм хронического перенапряжения. Один из вариантов — это тендинит ахиллова сухожилия. Эту травму можно лечить годами: то становится лучше, то становится хуже. Процесс лечения длится достаточно долго и сложно определить, когда всё пройдёт, если полностью не исключить нагрузку и не пройти нормальные курсы реабилитации. Далеко не все профессиональные спортсмены могут себе это позволить.

С любителями проще: целей таких нет, жизнь, заработок и состояние семьи от этого не зависят, поэтому любую травму у обычного человека лечить значительно легче.

Как высчитать оптимальный пульс при нагрузке? Говорят, есть какая-то формула для расчёта, связанная с возрастом?

Я использую стандартную и самую известную формулу: берётся число 220, вычитается свой возраст и аэробная нагрузка находится в пределах 60-80% от этой цифры. Например, человеку 40 лет, 220 минус 40, это 180. И 180 мы делим на 10, получается 18, затем 18 умножаем на 6, выходит 108. Далее 18 умножаем на 8 — это 144. Соответственно, в 40 лет человеку надо бегать в границах 108-144 пульса, что бы это была аэробная тренировка.

Если вы будете бегать на пульсе 144, ваша нагрузка уже будет неаэробная. Аэробная нагрузка — это нагрузка, когда вам хватает кислорода для её выполнения и практически не накапливается лактат (соль молочной кислоты в мышцах — прим. TJ). Полезная она тем, что при этой нагрузке лучше развивается капиллярная сеть, в том числе в сердце и мышцах. Так организм лучше снабжается кровью, и вы можете более комфортно и быстро бегать.

Во времена вашей работы в сборной России, были ли вы свидетелем подозрительных инцидентов или процедур, указывающих на существования допинговой системы в российском спорте?

Когда я работал, немного другая система была — она была чуть проще. РУСАДА (Российского антидопингового агентства — прим. TJ) ещё не было даже. Я работал с 2003 по 2006 года, а если я не ошибаюсь, она появилась в 2009 году (в 2008 году — прим.TJ), затем приезжал международный контроль и периодически выявлял запрещённые препараты. Не участвовал в этом, не знаю, больше занимался лечением спортивных травм.

Биатлонист Евгений Устюгов, лишённый золотой медали за эстафету на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, после обнаружения положительных допинг-проб Фото Getty

Болят колени, больно приседать, и я часто катаюсь на велосипеде. Вес — 102 кг при росте 184 сантиметра. Что делать?

Сначала нужно понять, сколько мышечной массы в этих 102 килограммах, потому что важно не сколько человек весит, а соотношение жировой и мышечной ткани в организме. Если у него больше жира, чем мышц, то нужно менять состав тела, заниматься аэробными тренировками, увеличивать мышечную массу и делать упражнения на мышцы, которые стабилизируют коленные суставы. Если с мышечной массой проблемы нет, то здесь нужно просто подбирать те упражнения, которые нужны организму.

Велосипед, как я уже сказал, является нормальной нагрузкой для коленей, но её одной недостаточно. Поэтому тут важен специалист, который составит правильные упражнения, чтобы коленные суставы не болели. Возможно, нужна будет диагностика. Хотя обычно, если острых болей нет, то вся диагностика избыточна. Сейчас достаточно легко сделать МРТ обоих коленных суставов.

Но то, что там напишут (в заключении МРТ — прим.TJ), не вылечит колени, и здесь уже нужно только верно подобрать упражнения, чтобы сустав стал стабильнее, чтобы он не болтался во время тренировок. Допустим, когда человек приседает, нельзя колени заваливать вовнутрь. Если мы заваливаем колени вовнутрь, то идёт избыточное давление на наружный мениск. Получается предпосылка к травме коленного сустава. Это проверяется уже на осмотре.

У пользовательницы травмированы мениски обоих коленных суставов. Операцию не делали, сказали, что можно вылечить медикаментозно. Травма была около 5 лет назад, после этого через пару лет она начала бегать. Через три месяца на правом колене — блок сустава. Лечилась лекарствами, прогреваниями, уколами. После этого не было бега, прыжков и прочего. Возможно ли снова заниматься бегом?

Травма мениска бывает разная: там есть градация. Например, есть травма, которая требует операции, а вероятность, что эту травму вылечить консервативно, очень низка. Если человек категорически не хочет оперироваться, тогда ему говорят, что консервативное лечение будет не очень эффективным или потребуется более длительное время. Поэтому насколько серьёзная проблема у девушки — вопрос открытый. Какой совет ей можно дать: не начинайте с бега, вы должны сначала укрепить мышцы, которые стабилизируют сустав, потом научить их работать одновременно.

Стабильность коленного сустава — это когда при его движении он не болтается, а для этого все мышцы, которые крепятся и участвуют в движении коленного сустава, должны сокращаться одновременно. Тогда получается стабильность. Есть специальные упражнения с использованием нестабильной платформы. Самое элементарное: вы встаёте на одну ногу, немножко сгибаете её в колене и стоите 30 секунд, стараясь удержаться так, чтобы ваше колено не дрожало.

Если попробовать, у многих не получится простоять 30 секунд. Поэтому нужен не бег, а нужно использовать или велосипед, или эллиптоидный тренажёр, а когда ваши мышцы окрепнут, тогда можно попробовать бег.

Какие БАДы можете посоветовать людям, активно занимающимся спортом? Хондропротекторы — это пустышка?

БАД — биологически активная добавка, которая не является лекарством. К БАДам относятся витамины, минералы, спортивные добавки и другое. Роспотребнадзор отмечает высокое количество контрафакта на российском рынке БАДов. Некоторые добавки содержат незадекларированные и опасные для здоровья компоненты.

Хондропротекторы я не назначаю, но всегда есть исключения. Я знаю достаточное количество случаев, когда людям они реально помогают, поэтому иногда, если человек верит, если у человека позволяют финансовые возможности, то можно попробовать попить хондропротекторы. Я люблю хондропротекторы только продающиеся в аптеках. Хондропротекторы в виде БАДов я не использую и не считаю правильным покупать их на iHerb (популярный американский онлайн-магазин — прим.TJ) и в подобных магазинах.

По законам о БАДах, никто не отвечает за то количество активного вещества, которое в нём содержится. На упаковке может быть написано 1000 мг, а на самом деле там 300 мг, и никто за это не отвечает, но заявленное вещество там есть. В аптечных препаратах производители отвечают за то, что если там написано 1000 мг, то там они и должны быть. И опять же, хондропротекторы пьются долго, курс полгода минимум. Всё, что меньше — бессмысленно.

Даже если кто-то из любителей спорта обращается с просьбой подобрать БАД, я сначала назначаю обследования. Человек сдаёт биохимию и, отталкиваясь от результатов, я назначаю препараты. Самые широкие рекомендации, которые можно дать без особых обследований – это омега-3. Не надо принимать омега-6 и омега-9 — их достаточно в обычной пище.

Я считаю, что если вы активно занимаетесь спортом, вам не помешает протеин (протеиновая смесь — прим.TJ), просто как один из приёмов пищи. Предпочитаю, когда протеин делают на обезжиренном молоке, также молоко с жирностью 0,5% или 1,5% вполне подходит, чтобы развести одну порцию и ближе к вечеру принять один раз в день. Также я считаю, что поливитамины длительными курсами в осенне-весенний период пить можно и нужно.

Что делать или не делать, чтобы на следующий день после тренировки не чувствовать себя разбитым?

Не делать такие тренировки, к которым вы не готовы. Когда ты устаёшь после тренировки, значит, ты сделал больше, чем мог. Конечно, есть такое понятие, как развивающие тренировки, просто тут надо разграничить, кто ты: любитель или профессионал, и зачем ты тренируешься. Если ты тренируешься только для поддержания здоровья, хорошего самочувствия, контроля веса, то нет смысла делать такие тренировки, после которых просто разваливаешься.

У тебя могут болеть мышцы умеренно, потому что принцип тренировок всё-таки в увеличении физической нагрузки. Но если ты после тренировки совсем плохо себя чувствуешь себя, всё болит, то ты явно перестарался. Понятно, что у людей, которые хотят улучшить свои физические результаты, должны быть и развивающие тренировки, после которых возможна более сильная усталость, но их лучше делать под контролем тренера. Важно, чтобы интенсивные тренировки сочетались с восстановительными, тогда вы будете правильно развиваться, и ваши физические результаты будут расти, и не будет «синдрома перетренированности».

Опасен ли бег для здоровья коленей, поясницы и других частей тела? Как лучше укреплять и тренировать сердце?

У здорового человека с правильно поставленной техникой бега, с правильно подобранными физическими упражнениями, бег не опасен ни для коленей, ни для поясницы. Поэтому всё зависит от того, насколько вы серьёзно к этому относитесь. Лучший вариант укрепления сердца – это аэробные тренировки.

Самый простой вариант – это когда ты бежишь или едешь на велосипеде, или на велотренажёре, или идёшь на эллипсе, если ты начал задыхаться, то тебе нужно уменьшить нагрузку. Значит, ты уже зашёл в анаэробную зону, то есть в ту зону, где тебе для тренировки не хватает кислорода. Поэтому или пульс контролируйте, или контролируйте себя по одышке.

Контролировать по одышке, конечно, хуже, потому что вы всё-таки успеваете залезть в зону анаэроба. Про то, как посчитать пульс, мы уже говорили ранее. Считаете и идёте в этой зоне – 60%-80%.

Какая нужна программа реабилитации после тяжелых травм, ведь после таких происшествий вряд ли человек способен на тренировки или игру наравне с остальной командой?

В реабилитации есть несколько этапов. В случае реабилитации после, допустим, разрыва передней крестообразной связки и операции — полное восстановление происходит через полгода. Эти полгода делятся на этапы, когда человек начинает с специально подобранных очень лёгких упражнений, иногда для этого используется специальное оборудование и постепенно, увеличивая нагрузку, он может восстановиться. Ни о какой игре в команде сразу речи не идёт, поэтому сначала это индивидуальная реабилитация по существующим программам.

Но нужен специалист, реабилитолог или специалист МФК, который будет контролировать ваше состояние, периодически вас наблюдать, чтобы вовремя вам подсказать, что изменить в упражнениях. Поэтому реабилитация – серьёзный вопрос, и лучше это делать под контролем доктора.

Пользователь занимается спортивной борьбой, за последний год успел получить сильные растяжения связок голеностопа на обеих ногах, лечил по рекомендации врача, пользовался мазью и во время тренировок использовал бинт. Заживает, но если дать небольшую нагрузку под неправильным углом в процессе борьбы, появляется резкая боль и лечение опять начинается по кругу. Есть ли возможность это исправить?

По всей видимости, не удаётся развить стабильность в голеностопном суставе. Пользователь торопится начать тренировки, которые связаны с борьбой, не давая суставу полностью восстановиться, или у него не получается за счёт специальных упражнений развить стабильность в голеностопе. Теоретически, вопрос этот решаемый. Я бы не использовал бинт, когда есть кинезио тейп– это очень эффективное подспорье в лечении любых травм.

Олимпийский чемпион Энди Мюррей с кинезио тейпом на правом колене Фото Синтии Люм

После одной из тренировок у пользователя диагностировали разрыв передней крестообразной связки (ПКС) и заднего рога мениска, пользователь ходил к нескольким спортивным травматологам, все настаивали на операции. Один врач рекомендовал плазмолифтинг коленного сустава. Принял 8 сеансов, прошла блокировка и, спустя 2 месяца ЛФК, вернулся к активным занятиям. Болей в суставе нет уже 2 года. Каково ваше отношение к плазмолифтингу суставов?

Использование обогащённой тромбоцитами плазмы длится уже не одно десятилетие, поэтому методика абсолютно адекватная. Но нужно иметь правильные показания. Конкретно по разрыву ПКС: плазмолифтинг не восстанавливает переднюю крестообразную связку обратно. Можно закачать колено правильными упражнениями, и колено будет стабильное за счёт силы мышц. Но это сложно сделать, и далеко не у всех срабатывает. В его случае удалось, но важно поддерживать состояние мышц, чтобы стабильность в колене сохранялась, иначе отсутствие передней крестообразной связки ускоряет развитие артроза коленного сустава. И если он не будет поддерживать хорошее состояние мышц, то он столкнётся с этой проблемой в последующем.

Полная запись «Гостя TJ»