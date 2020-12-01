Гость TJ: Алексей Поляринов — писатель, автор «Центра тяжести» и переводчик «Бесконечной шутки» Материал редакции
Задавайте в комментариях вопросы — он ответит в 18:00 по Москве.
Мы пригласили в гости Алексея Поляринова, написавшего один из самых известных российских романов последних лет — «Центр тяжести». Вместе мы хотим поговорить о литературе, книгах, искусстве и не только.
Алексей отучился на гидротехника и риэлтора, а также работал аквариумистом, но в итоге стал писателем и переводчиком (и это тоже потенциальная тема для ваших вопросов). Например, он с Сергеем Карповым выполнил первый русскоязычный перевод «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса. Ещё Поляринов — колумнист нескольких СМИ. Например, литературного издания «Горький» и «Афиши».
За «Центр тяжести» в 2020 году Поляринов получил приз зрительских симпатий премии «Новая словесность», учреждённой фондом Михаила Прохорова. В этом году он выпустил роман «Риф», действие которого происходит вокруг секты.
О чём именно пойдёт разговор, мы не знаем, поскольку главная ответственность лежит на вас: призываем оставлять в комментариях вопросы и голосовать за те, что вам нравятся. Мы по традиции начнём с самых популярных.
Насколько сложно повернуть жизнь на 180 градусов и полностью отойти от дела, которому посветил время на учебе?
Спасибо за возвращение рубрики, гостя не знаю, поэтому тривиально спрошу:
Посоветуйте приятных книжечек, спасибо
Комментарий удален
Не имеет значения, готов читать хоть детективы хоть научпоп, главное что бы хорошее было
Комментарий удален
А когда выйдет перевод Бесконечной шутки??
Да господи боже...
Комментарий удален