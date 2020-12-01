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Гость TJ
Сергей Звезда
87

Гость TJ: Алексей Поляринов — писатель, автор «Центра тяжести» и переводчик «Бесконечной шутки» Материал редакции

Задавайте в комментариях вопросы — он ответит в 18:00 по Москве.

13 комментариев
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«Эксмо»

Мы пригласили в гости Алексея Поляринова, написавшего один из самых известных российских романов последних лет — «Центр тяжести». Вместе мы хотим поговорить о литературе, книгах, искусстве и не только.

Алексей отучился на гидротехника и риэлтора, а также работал аквариумистом, но в итоге стал писателем и переводчиком (и это тоже потенциальная тема для ваших вопросов). Например, он с Сергеем Карповым выполнил первый русскоязычный перевод «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса. Ещё Поляринов — колумнист нескольких СМИ. Например, литературного издания «Горький» и «Афиши».

За «Центр тяжести» в 2020 году Поляринов получил приз зрительских симпатий премии «Новая словесность», учреждённой фондом Михаила Прохорова. В этом году он выпустил роман «Риф», действие которого происходит вокруг секты.

О чём именно пойдёт разговор, мы не знаем, поскольку главная ответственность лежит на вас: призываем оставлять в комментариях вопросы и голосовать за те, что вам нравятся. Мы по традиции начнём с самых популярных.

Прямая трансляция начнётся в 18:00 по московскому времени. Ссылки появятся ближе к началу.

#литература #прямаятрансляция #книги

Сергей Звезда PLUS
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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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13 комментариев
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Сергей Звезда

Ох, давно же нас не было в эфире! Пора исправляться. Напомню, что мы хотим дать каждому возможность задать вопрос и не хотим, чтобы он затерялся. Так что первый уровень комментов — для вопросов, а остальные уже можно использовать для флуда, дискуссий и так далее

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Лысина Арика

1

Насколько сложно повернуть жизнь на 180 градусов и полностью отойти от дела, которому посветил время на учебе?

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Лёша Любимцев

1

Спасибо за возвращение рубрики, гостя не знаю, поэтому тривиально спрошу:
Посоветуйте приятных книжечек, спасибо

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Сергей Звезда

Лёша
–1

Сформулируй жанр/пожелания/темы

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Комментарий удален

Лёша Любимцев

Сергей
0

Не имеет значения, готов читать хоть детективы хоть научпоп, главное что бы хорошее было

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Сергей Звезда

0

Ох, давно же нас не было в эфире! Пора исправляться. Напомню, что мы хотим дать каждому возможность задать вопрос и не хотим, чтобы он затерялся. Так что первый уровень комментов — для вопросов, а остальные уже можно использовать для флуда, дискуссий и так далее

Ответить

Ленинский браслет

0

А что так много профессий-то поменял?

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Комментарий удален

сироп от щекотки

0

А когда выйдет перевод Бесконечной шутки??

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сироп от щекотки

сироп
0

А.. Ой!

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Сергей Звезда

сироп
–1

он уже вышел

Ответить

сироп от щекотки

Сергей
0

Да господи боже...

Ответить

Сергей Звезда

сироп
–1

ничего страшного

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сироп от щекотки

Сергей
0

Сергей, мемы про псаки ты изучил. А вот про БШ, видимо, нет

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Сергей Звезда

сироп
0

Признаю, не изучил! Не читал ещё 

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