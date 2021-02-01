Начало прямого эфира — в 19:00.

Первым гостем года в редакции TJ станет российский учёный Артём Оганов, известный химик, кристаллограф-теоретик и минералог, создатель ряда новых материалов и методов, которые позволяют их открывать. Оганов — автор более двух сотен научных работ, процитированных более десятки тысяч раз.

Профессор Российской академии наук и Сколковского института науки и технологий;

Член Европейской Академии, действительный член Королевского химического общества и Американского физического общества;

Решил задачу предсказания кристаллической структуры вещества на основе его химического состава — задача считалась нерешаемой;



Создал программу USPEX, способную предсказывать устойчивые химические соединения по набору исходных элементов. Сейчас алгоритмом по предсказанию кристаллических структур пользуются тысячи исследователей по всему миру;

Один из самых известных в мире учёных русского происхождения по версии Forbes в 2011 году.

Оганов родился в России, окончил МГУ (1997), защитил кандидатскую диссертацию в Великобритании (2002) и докторскую в Швейцарии (2007), после чего работал профессором и завлабораторией компьютерного дизайна материалов Университета Стоуни-Брук в США (2008-2014). Затем он получил грант от Министерства образования и науки, вернулся в Россию и возглавил лабораторию в МФТИ.

Эфир начнётся 1 февраля в 19:00 по московскому времени. Задавайте ваши вопросы в комментариях под постом.

Редакция благодарит за помощь в организации платформу для мастер-классов «звёзд своего дела» Mentors, где преподаёт Оганов.