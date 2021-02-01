Гость TJ
Сергей Звезда

Гость TJ: химик Артём Оганов — спросите про российскую науку и не только Статьи редакции

Начало прямого эфира — в 19:00.

Первым гостем года в редакции TJ станет российский учёный Артём Оганов, известный химик, кристаллограф-теоретик и минералог, создатель ряда новых материалов и методов, которые позволяют их открывать. Оганов — автор более двух сотен научных работ, процитированных более десятки тысяч раз.

  • Профессор Российской академии наук и Сколковского института науки и технологий;
  • Член Европейской Академии, действительный член Королевского химического общества и Американского физического общества;
  • Решил задачу предсказания кристаллической структуры вещества на основе его химического состава — задача считалась нерешаемой;
  • Создал программу USPEX, способную предсказывать устойчивые химические соединения по набору исходных элементов. Сейчас алгоритмом по предсказанию кристаллических структур пользуются тысячи исследователей по всему миру;
  • Один из самых известных в мире учёных русского происхождения по версии Forbes в 2011 году.

Оганов родился в России, окончил МГУ (1997), защитил кандидатскую диссертацию в Великобритании (2002) и докторскую в Швейцарии (2007), после чего работал профессором и завлабораторией компьютерного дизайна материалов Университета Стоуни-Брук в США (2008-2014). Затем он получил грант от Министерства образования и науки, вернулся в Россию и возглавил лабораторию в МФТИ.

Эфир начнётся 1 февраля в 19:00 по московскому времени. Задавайте ваши вопросы в комментариях под постом.

Редакция благодарит за помощь в организации платформу для мастер-классов «звёзд своего дела» Mentors, где преподаёт Оганов.

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Сергей Звезда

Привет всем.

Напоминаю, что флудить и дискутировать лучше всего на вторых и далее уровнях веток, а первый лучше всего оставить для вопросов. Заранее спасибо всем за участие и интерес  

https://tjournal.ru/about/rules

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Алексей Логачев

4

Артём, вы учились на Западе и видели как живут свободные и обеспеченные люди, видели, что несмотря на множество проблем, базовые права и свободы людей соблюдаются, вопрос: почему вы продолжаете (как я понял с 2014 года) работать на режим, где ваш же народ угнетают и подавляют свободу слова? Как я понимаю с вашим послужным списком переехать и найти работу из принципа отказавшись работать в условиях, похожих на работу в нацисткой Германии, не составляет труда. Сколько стоит компромисс не замечать продолжающиеся ухудшающиеся политические и экономические реалии? 

Ответить

Благородный динозавр

4

Артём, добрый день.
Вы когда-нибудь смешивали ментос с колой? Какие ещё есть прикольные химические реакции из подручной химии?

Ответить

Anton

Благородный
1

Ментос с колой - это скорее физика, чем химия

Ответить

красивый комбинатор

4

По вашей оценке, какой процент исследователей в российских вузах владеет английским языком в достаточной степени, чтобы читать научные статьи с международных конференций и из англоязычных журналов?

Ответить

Возрастной волк

3

Не хотите уехать в США\Европу? Если нет, то почему? Какие преимущества работы именно в России?

Ответить

Сухой цвет

3

Сильно ли отличается научная работа в США и России в плане доступности материалов и ресурсов, поездок с исследовательскими целями и бюрократической волокиты?

Ответить

common sense

3

Артём, ваше мнение про принятые 21 января поправки к закону об образовании?
И поддерживаете ли петицию астрофизика Сергея Попова?

Собственно:
— https://meduza.io/news/2021/01/18/petitsiya-protiv-popravok-o-prosvetitelskoy-deyatelnosti-sobrala-100-tysyach-podpisey
— https://novayagazeta.ru/articles/2021/01/20/88786-teper-oni-prishli-za-uchenymi

Ответить

Лирический герой

1

Как сделать мет в домашних условиях?

Ответить

Пригарное покрытие

Лирический
1

Присоединяюсь.
Желательно из бензина, в крайнем случае из ацетона, подручными средствами без прекурсоров.

Ответить

Сухой цвет

Пригарное
0

Так ацетон - прекурсор

Ответить

Пригарное

Сухой
0

Та сейчас такой ацетон, что не ацетон вовсе

Ответить

Сухой цвет

Пригарн…
1

Посмотрел. От 60% концентрации считается прекурсором, так что да, в магазине такой не купишь

Ответить

Сухой цвет

Пригарн…
0

Сижу и пытаюсь связать твой профиль в Тиндере и вопрос про изготовление мета

Ответить

Пригарное

Сухой
0

Это стандартные вопросы для химиков. Первое что спрашивают когда узнают. Я просто подылгал. 
Потому как мет может слепить из говна и палок любой школьник.

Ответить

Сухой цвет

Пригарн…
0

Да, это такой вопрос, который вроде и шутка, но а вдруг подскажет...

Ответить

Пригарное

Сухой
0

А если подскажет, пойдешь варить?) дальше то что с ним делать?)

Ответить

Сухой цвет

Пригарн…
1

Подбрасывать журналистам

Ответить

Владимир Филатов

2

Легко ли получить гранты на исследования и можно ли вообще? 

Ответить

Алексей Логачев

2

Как учёный, доверяете ли вы вакцинам от COVID-19 в общем? И доверяете ли вы именно российской вакцине Спутник V в частности? 

Ответить

Евгений Кочин

2

Как много студентов вербуют ФСБшники во время обучения?

Ответить

Purr

2

Научный среда - международное явление, зачастую не ограниченное рамками конкретного государства/университета/лаборатории. Если не брать в расчёт патенты, индустриальные R&D и оборонку, почти все академические исследования так или иначе попадают в публичное поле посредством публикаций в peer reviewed журналах. В теории, в России, как и в остальном мире, практикуется использование центров общего пользования, где гипотетически каждый учёный может оставить заявку на использование того или много прибора для базовой характеризации своих систем. На практике же прибор зачастую прикреплён к одному человеку/группе, которые сами определяют кому и что они будут мерить, а общее количество даже самых базовых приборов (пример из вашей области: взять любой наипростейший дифрактометр типа Bruker D2/4 без 2D/GISAXS/XRR итд) крайне мало. Мне известны примеры, когда люди месяцами ждут рутинных измерений вроде порошковых паттернов примитивных кубических оксидов для того чтобы закрыть пробел в ESI статьи. Напротив, многие зарубежные группы имеют достаточную оснащенность, чтобы позволить себе иметь 3-4 дифрактометра на факультет и допускать к измерениям даже бакалавров.

В связи со всем вышеперечисленным, считаете ли вы, что заниматься наукой можно в любой стране? Считаете ли вы, что делать выбор в сторону группы с наилучшей оснащённостью и экспертизой в той или иной области не должно быть чем-то осудительным (а даже поощряться) в научной среде? Была ли возможность создания своей собственной группы решающей когда вы возвращались в Россию? Если бы у вас появилась возможность организовать свою личную группу в (любой) другой стране, какие бы факторы вы выделили бы в основные при принятии решения? И напоследок, на основе вашего личного опыта, поделитесь пожалуйста плюсами возвращения в науку в РФ.

Спасибо за участие и заранее спасибо за ваши ответы!

Ответить

aliftin

1

Артём, вам никогда не говорили что вы похожи на не выспавшегося зеленского?

Ответить

Purr

1

И более специфические научные (и менее резонансные) вопросы :)

- Что вы думаете о погоне за импактами в современной научной среде? Считаете ли вы, что современным ученым просто необходимо публиковаться в журналах с IF > 15 для того чтобы из считали значимыми?

- что вы думаете по поводу современной системы публикаций? Считаете ли вы что система платного доступа к статьям - это бич современной науки?

- как вы относитесь к тому, что многие статьи "выезжают" на красивых картинках и редких методах, когда зачастую преимущества данных методов не используются на полную? Например, супер-дорогие и крутые operando XRD исследования твёрдых растворов без малейшей попытки в Rietveld refinement.

- что является более важным в развитии кристаллографии (или аналитической науки в целом): теоретическое или экспериментальное направление?

Ответить

Peter Brand

0

Артём, ответь за науку!

Ответить

Естественный холод

0

Когда мы научимся создавать золото искусственно?

Ответить

Сергей Звезда

0

Привет всем.

Напоминаю, что флудить и дискутировать лучше всего на вторых и далее уровнях веток, а первый лучше всего оставить для вопросов. Заранее спасибо всем за участие и интерес  

https://tjournal.ru/about/rules

Ответить

Собственный будильник

0

Что там с наукой в России?

Ответить

Пригарное покрытие

0

Артем, почему почти все оборудование для хим промышленности и хим лабораторий мы закупаем в других странах? Даже банальные колбы или стаканы. Неужели так сложно поднять производство в рф? Вы думали на эту тему? Хотя бы банальное стекло производить?

Как вы относитесь к тому, сколько ежегодно закрывается химических лабораторий по всей стране? 

Ответить

Nik Raucher

0

Артем, Вы решили задачу предсказания кристаллической структуры вещества на основе его химического состава. У меня вопрос:
Вода, она и в Африке вода, конечно, но вот в менее теплых местах при одном и том же химическом составе одних только основных форм снежинок (кристаллов) насчитывается 40, как узнаю.
Так считается ли действительным предсказанием кристаллической структуры предложение сорока и более вариантов? или Вы с помощью вашего метода можете заранее предсказать, какой формы будет снежинка на базе конкретной капли воды?
Заранее извиняюсь, если вопрос наивный или некорректный.

Ответить

социальныирудимент

0

Вопрос про российскую науку: она существует? Мне кажется или во главе современной российской науки стоят люди типа В И Петрика, М В Алфимова (роснано), Тихонова (иннополис) и Колесникова (гомеопатия)?

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