Гость TJ: химик Артём Оганов — спросите про российскую науку и не только Статьи редакции
Начало прямого эфира — в 19:00.
Первым гостем года в редакции TJ станет российский учёный Артём Оганов, известный химик, кристаллограф-теоретик и минералог, создатель ряда новых материалов и методов, которые позволяют их открывать. Оганов — автор более двух сотен научных работ, процитированных более десятки тысяч раз.
- Профессор Российской академии наук и Сколковского института науки и технологий;
- Член Европейской Академии, действительный член Королевского химического общества и Американского физического общества;
- Решил задачу предсказания кристаллической структуры вещества на основе его химического состава — задача считалась нерешаемой;
- Создал программу USPEX, способную предсказывать устойчивые химические соединения по набору исходных элементов. Сейчас алгоритмом по предсказанию кристаллических структур пользуются тысячи исследователей по всему миру;
- Один из самых известных в мире учёных русского происхождения по версии Forbes в 2011 году.
Оганов родился в России, окончил МГУ (1997), защитил кандидатскую диссертацию в Великобритании (2002) и докторскую в Швейцарии (2007), после чего работал профессором и завлабораторией компьютерного дизайна материалов Университета Стоуни-Брук в США (2008-2014). Затем он получил грант от Министерства образования и науки, вернулся в Россию и возглавил лабораторию в МФТИ.
Редакция благодарит за помощь в организации платформу для мастер-классов «звёзд своего дела» Mentors, где преподаёт Оганов.
Артём, вы учились на Западе и видели как живут свободные и обеспеченные люди, видели, что несмотря на множество проблем, базовые права и свободы людей соблюдаются, вопрос: почему вы продолжаете (как я понял с 2014 года) работать на режим, где ваш же народ угнетают и подавляют свободу слова? Как я понимаю с вашим послужным списком переехать и найти работу из принципа отказавшись работать в условиях, похожих на работу в нацисткой Германии, не составляет труда. Сколько стоит компромисс не замечать продолжающиеся ухудшающиеся политические и экономические реалии?
По вашей оценке, какой процент исследователей в российских вузах владеет английским языком в достаточной степени, чтобы читать научные статьи с международных конференций и из англоязычных журналов?
Артём, ваше мнение про принятые 21 января поправки к закону об образовании?
И поддерживаете ли петицию астрофизика Сергея Попова?
Собственно:
— https://meduza.io/news/2021/01/18/petitsiya-protiv-popravok-o-prosvetitelskoy-deyatelnosti-sobrala-100-tysyach-podpisey
— https://novayagazeta.ru/articles/2021/01/20/88786-teper-oni-prishli-za-uchenymi
Как сделать мет в домашних условиях?
Присоединяюсь.
Желательно из бензина, в крайнем случае из ацетона, подручными средствами без прекурсоров.
Сухой цвет
Так ацетон - прекурсор
Посмотрел. От 60% концентрации считается прекурсором, так что да, в магазине такой не купишь
Сижу и пытаюсь связать твой профиль в Тиндере и вопрос про изготовление мета
Как учёный, доверяете ли вы вакцинам от COVID-19 в общем? И доверяете ли вы именно российской вакцине Спутник V в частности?
Научный среда - международное явление, зачастую не ограниченное рамками конкретного государства/университета/лаборатории. Если не брать в расчёт патенты, индустриальные R&D и оборонку, почти все академические исследования так или иначе попадают в публичное поле посредством публикаций в peer reviewed журналах. В теории, в России, как и в остальном мире, практикуется использование центров общего пользования, где гипотетически каждый учёный может оставить заявку на использование того или много прибора для базовой характеризации своих систем. На практике же прибор зачастую прикреплён к одному человеку/группе, которые сами определяют кому и что они будут мерить, а общее количество даже самых базовых приборов (пример из вашей области: взять любой наипростейший дифрактометр типа Bruker D2/4 без 2D/GISAXS/XRR итд) крайне мало. Мне известны примеры, когда люди месяцами ждут рутинных измерений вроде порошковых паттернов примитивных кубических оксидов для того чтобы закрыть пробел в ESI статьи. Напротив, многие зарубежные группы имеют достаточную оснащенность, чтобы позволить себе иметь 3-4 дифрактометра на факультет и допускать к измерениям даже бакалавров.
В связи со всем вышеперечисленным, считаете ли вы, что заниматься наукой можно в любой стране? Считаете ли вы, что делать выбор в сторону группы с наилучшей оснащённостью и экспертизой в той или иной области не должно быть чем-то осудительным (а даже поощряться) в научной среде? Была ли возможность создания своей собственной группы решающей когда вы возвращались в Россию? Если бы у вас появилась возможность организовать свою личную группу в (любой) другой стране, какие бы факторы вы выделили бы в основные при принятии решения? И напоследок, на основе вашего личного опыта, поделитесь пожалуйста плюсами возвращения в науку в РФ.
Спасибо за участие и заранее спасибо за ваши ответы!
И более специфические научные (и менее резонансные) вопросы :)
- Что вы думаете о погоне за импактами в современной научной среде? Считаете ли вы, что современным ученым просто необходимо публиковаться в журналах с IF > 15 для того чтобы из считали значимыми?
- что вы думаете по поводу современной системы публикаций? Считаете ли вы что система платного доступа к статьям - это бич современной науки?
- как вы относитесь к тому, что многие статьи "выезжают" на красивых картинках и редких методах, когда зачастую преимущества данных методов не используются на полную? Например, супер-дорогие и крутые operando XRD исследования твёрдых растворов без малейшей попытки в Rietveld refinement.
- что является более важным в развитии кристаллографии (или аналитической науки в целом): теоретическое или экспериментальное направление?
Артем, почему почти все оборудование для хим промышленности и хим лабораторий мы закупаем в других странах? Даже банальные колбы или стаканы. Неужели так сложно поднять производство в рф? Вы думали на эту тему? Хотя бы банальное стекло производить?
Как вы относитесь к тому, сколько ежегодно закрывается химических лабораторий по всей стране?
Артем, Вы решили задачу предсказания кристаллической структуры вещества на основе его химического состава. У меня вопрос:
Вода, она и в Африке вода, конечно, но вот в менее теплых местах при одном и том же химическом составе одних только основных форм снежинок (кристаллов) насчитывается 40, как узнаю.
Так считается ли действительным предсказанием кристаллической структуры предложение сорока и более вариантов? или Вы с помощью вашего метода можете заранее предсказать, какой формы будет снежинка на базе конкретной капли воды?
Заранее извиняюсь, если вопрос наивный или некорректный.
Вопрос про российскую науку: она существует? Мне кажется или во главе современной российской науки стоят люди типа В И Петрика, М В Алфимова (роснано), Тихонова (иннополис) и Колесникова (гомеопатия)?