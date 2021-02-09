«Учёные работают не на режим, а на страну»: главное из общения учёного-химика Артёма Оганова с сообществом TJ Статьи редакции
О возвращении в Россию из США, отличиях российской науки от американской и вакцине от Covid-19.
1 февраля первым в этом году в гости к TJ пришёл Артём Оганов, известный химик, кристаллограф-теоретик и минералог, создатель ряда новых материалов и методов дизайна новых веществ.
Целый час Артём отвечал на вопросы сообщества TJ в видеотрансляции. Здесь вы найдёте самые любопытные ответы, а полную запись сможете посмотреть во «ВКонтакте» или на YouTube.
Почему вы вернулись в Россию?
В 2014 году я взял академический отпуск на год и переехал из США в Россию. Это большая перемена в жизни, когда добившись всего в Америке, ты переезжаешь в Россию, где даже не знаешь, понравится тебе или нет. Я не стал увольняться, а взял отпуск, но я поехал с билетом в один конец. И все вещи из дома я погрузил в контейнер и отвёз в Россию.
Когда я уезжал из России молодым человеком, едва окончившим МГУ, я отрясал прах этой страны со своих ног. Я считал, что эта страна не ценит науку, свободу и права людей. Она вообще ничего не ценит. Ноги моей здесь больше не будет. Примерно так я думал.
Переехав на Запад и прожив там больше 16 лет, я понял, что на самом деле люди везде более-менее одинаковые. Культура в чём-то отличается: в чём-то хуже, в чём-то лучше, что-то мне ближе в культуре других стран, что-то дальше. В целом все страны примерно одинаковые. Но из них только одна является моей родиной и моим домом.
Я действительно могу очень легко в любой момент получить условия не хуже, чем те условия, которые у меня есть в России. Кстати, условия работы очень хорошие: мои исследования прекрасно финансируются, у меня достойная зарплата, у моих учеников и сотрудников тоже. Если бы я захотел, я бы с лёгкостью переехал в любую страну по-своему выбору и получил бы там условия не хуже.
Работают учёные, это мне кажется стоит подчеркнуть, не на режим, а на страну, на людей, на то, чтобы у этой страны и у этих людей было будущее. Когда вы живёте в чужой стране, вы подобны человеку, который ухаживает за чужим домом. Штукатурит его, красит, убирает. Не обидно ли вам, что ваш собственный дом стоит неубранный, неухоженный. Вы то же самое можете сделать у себя дома. Если все люди будут думать так, отрясать прах своей страны со своих ног, то это страна превратится в самый неухоженный дом на Земле.
Мне кажется, что человек, который идёт на это, на самом деле не уважает себя. Если вы уважаете себя, то вы автоматически уважаете свой дом, народ, город и свою семью. Мне потребовалось очень много лет, чтобы научиться уважать себя и примириться с самим собой. Найти гармонию с собой, со своей историей, страной, культурой. Эта гармония в наибольшей степени реализуется, когда живёшь у себя дома.
Вы когда-нибудь смешивали «Ментос» с «Кока-Колой»? Какие ещё есть прикольные реакции из подручной химии?
Много лет назад, когда у меня была только одна дочка. У меня их уже четверо. Когда ей было годика три, я такой эксперимент с ней делал. Для того, чтобы получилось так красочно, как на YouTube, а на YouTube можно увидеть целые фонтаны, надо, конечно, тренироваться и обладать изрядной сноровкой.
В моём детстве был замечательный эксперимент по синтезу и взрыванию йодистого азота. Когда вы берёте аммиак и йод. Смешиваете раствор йода с раствором аммиака. Получается темно-коричневый осадок, профильтровываете. Этот осадок остается на фильтровальной бумаге. Когда бумага высушивается, достаточно малейшего прикосновения к ней, чтобы раздался мощный хлопок. Будет такой фиолетовый дым, кажется. Дым из йода.
Про поправки в закон «Об образовании» и петицию астрофизика Сергея Попова против них
Примечание: поправки в закон «Об образовании», в которых предлагается согласовывать просветительскую деятельность с государственными органами, внесены в Госдуму и приняты в первом чтении в конце 2020 года. Доктор физико-математических наук Сергей Попов запустил петицию против поправок. Петицию подписали несколько сотен тысяч человек.
Я не готов обсуждать закон, которого я не читал. То же самое советую всем нашим слушателям. Если всё то, что говорят правда, то жаль, что такой закон был принят.
Могу сказать по секрету, когда я читаю свои лекции, я ни у кого разрешения не спрашиваю. Плевать мне на все эти глупости. Я просто делаю своё дело. Моё дело — это просветительская работа и научные исследования. Я хорошо знаю Серёжу и склонен ему доверять. Думаю, что если Серёжа против, возмущается, значит, наверное, здравое ядро тут есть. Но сам я буду возмущаться только тогда, когда прочту эту петицию.
Бывали законы, против которых я возмущался. Например, совершенно идиотский закон про то, что иностранных учёных, когда те приезжают в Россию, должны сопровождать минимум двое россиян. Я против этого закона возмущался, выступал. Ходил в Министерство науки и высшего образования, чтобы сказать, что я против закона. Примерно через десять дней после моего визита закон отменили. Правда, это не из-за меня. Как мне рассказывали, об этом законе узнал Путин. Он просто сказал: «В помойку».
Про уровень владения английским языком российскими учёными
Я думаю, что читать умеет большинство. А вот писать или говорить уже гораздо сложнее. Достойно, понятно изъясняться на английском языке, особенно разговорном, умеют значительно меньше половины. Писать на «ржавом» английском тоже умеет более или менее большинство. Но часто эти статьи непонятны даже мне. Читаю статью и не понимаю, про что она. Это всё преодолимо.
В России я был отличником по английскому языку. Было такое дело, что меня отправили учить французский. Сказали, что «английский у тебя прекрасный — иди учи французский». После того, как я окончил МГУ, я приехал в Англию. Моего английского никто не понимал. И я не понимал, что они говорят, потому что с настоящим английским без русского акцента до этого не сталкивался. За месяц где-то смог говорить.
О доверии к вакцинам вообще и к «Спутнику V» в частности
Вакцинам я доверяю. Благодаря вакцинам были искоренены тяжелейшие заболевания. Например, полиомиелит, оспа и многие другие. Напомню, что одной из первых вакцину сделала себе Екатерина II. В те времена, когда только-только была разработана первая вакцина от оспы. Екатерина II была чуть ли не первой, кто из «свободных людей» рискнула испытать на себе прививку от оспы. После этого весь мир стал доверять вакцинам.
Да, конечно, доверяю [«Спутнику V»]. Во-первых, у человечества есть уже 200 с лишним лет опыта создания вакцин. В Советском Союзе была потрясающая школа иммунологов-вирусологов. Не доверять этой школе просто глупо. Возможно вы знаете, что вакцина от полиомиелита была создана в нашей стране. Эта вакцина обошла весь мир. Мир избавился от полиомиелита благодаря советской вакцине. Не уважать эту школу — не уважать себя и не уважать здравый смысл.
Её [вакцину «Спутник V»] создали подозрительно в короткие сроки. Буквально в считанные месяцы. Но понять это можно, потому что она была основана не на пустом месте, а на вакцине от похожего вируса MERS — ближневосточного респираторного синдрома. Когда в августе объявили о создании «Спутника V», я сразу поверил. Я понял, что прямо сейчас в августе вакцинироваться не нужно, потому что, даже имея хороший задел, за несколько месяцев вы вряд ли сможете создать идеальный продукт. Я сказал: «Через полгода я вакцинируюсь». Сейчас как раз записываюсь на прививку.
Потом всячески измазывали репутацию «Спутника V» в прессе, в особенности на Западе. Для меня было понятно, что это ни что иное, как тот самый знак качества. Когда вы хотите просто избавиться от конкурента. Вот, например, другая вакцина новосибирского [научного] центра «Вектор» не подвергалась такой сильной информационной атаке. Потому что конкурентом, скорее, является «Спутник V».
У нас это осложняется тем, что мы разучились уважать себя и уважать свою страну. Для нас всё, что произведено в России, является знаком не качества. Это неправильно. Люди, которые не умеют уважать свою страну, где-то в глубине души на самом деле не умеют уважать самих себя. Смотреть надо на объективные вещи. Я призываю людей не судить такими штампами, такими стереотипы, а постараться, спросить специалиста, разобраться в этом вопросе.
О современной системе публикаций и про научные журналы
Нужно иметь правильную систему приоритетов. Первичные вещи — это решать важные научные задачи. Открывать то, что позволит науке развиваться дальше, что отвечает на вопросы, которые раньше решить было нельзя. Где вы это публикуете — это уже вторично, но это тоже важно. Это второй уровень важности.
Научная работа значима только тогда, когда она опубликована. Наука является, вероятно, самой важной областью человеческой культуры. Культура работает как кирпичная кладка. Вы кладёте свой кирпич на ту кладку, которую до вас выложили другие люди. Потом кто-то будет класть следующие кирпичики знания на то, что сделали вы. Мы вместе работаем на знание для всего человечества. Поэтому важно, чтобы вы публиковали свои результаты. Если у вас есть очень красивый кирпич, но вы его держите в тёмной комнате, вы не участвуете.
Цитируемость — это мера того, насколько ваша работа востребована, сколько вас читают, как ваши результаты будут использоваться другими. Если вы действительно полезны для других людей, то цитируемость ваших работ будет большой. Ваши кирпичики будут теми опорными, несущими кирпичиками, на которых будут основываться многие другие.
Учёным нужно делать так, чтобы знание, которое они производят, было всеобщим достоянием, чтобы о нём узнали как минимум другие коллеги. Лучше публиковаться в хороших высокоимпактных [высокоцитируемых] журналах. И хорошо было бы, чтобы об этом узнали обычные люди, которые тянутся к научному знанию.
На это можно посмотреть с другой стороны. Учёные делают свою работу, свои исследования и публикации за государственные деньги. Как правило, это деньги налогоплательщиков. В результате публикация должна быть доступна всем налогоплательщикам.
Отличается ли научная работа в США от науки в России
Если у вас есть деньги в Америке, то у вас есть всё. Вам на всё нужны гранты. Гранты получить сложно. Это занимает огромное количество времени. Это была одна из причин, почему я понял, что лучше мне работать в России.
Я был очень успешен с привлечением грантов, но в какой-то момент понял, что пишу по 20 заявок в год. Это съедает неимоверное количество времени. Вы просто выбрасываете это время на бумажки, на оформление грантовых заявок. В какой-то момент я превратился в машину по написанию грантов. Это принесло мне большие успехи. Моя лаборатория имела многомиллионные гранты. Но я не из-за нулей в сумме стал учёным. Я не хочу ни с кем соревноваться в том, у кого длиннее цифра на бумаге. Я хочу заниматься наукой.
В России есть какое-то количество финансирования, материалов и оборудования, которое даётся самим институтом. Это немножко развязывает руки и позволяет больше заниматься наукой. Но есть всё равно какая-то чехарда, связанная с теми же грантами и с бумажной волокитой.
Про альтернативные пути развития аккумуляторов
Примечание: в современных литий-ионных аккумуляторах используются литий и кобальт. Из-за этого аккумуляторы имеют ряд недостатков. Например, они взрывоопасны, а со временем разряжаются.
Сейчас решается задача для замены лития на гораздо более распространённый натрий. Там ионом, который перемещается и переносит заряд, будет не литий, а натрий или калий. Люди экспериментируют с другими ионами. Например, с магнием. Магний переносит в два раза больший заряд. Есть даже идеи использовать алюминий. В этом случае заряд будет в три раза больше. Но не факт что это будет возможно.
Так что учёные не дремлют и разрабатывают новые типы аккумуляторов, которые обошлись бы без лития и кобальта.
Про Breaking Bad
Примечание: Breaking Bad — это американский сериал про школьного учителя, у которого нашли рак лёгких. Он пускается во все тяжкие: начинает производить и продавать наркотики.
Я не смотрю сериалы. Последний раз я смотрел сериал «Богатые тоже плачут» лет 20 назад. Даже посмотрел целиком. «Санта-Барбару» какие-то серии. Я не смотрю телевизор. Решение перестать смотреть телевизор пришло ко мне в Америке. У меня была подписка на американские, британские, европейские и российские каналы.
Я заметил странную тенденцию. Все эти каналы стали очень сильно выпирать «свою» пропаганду. Поначалу относился к этому с юмором, потом понял, что моего юмора уже не хватает. И перестал смотреть телевизор вообще. Это интересный опыт. У меня резко улучшилось настроение. По моему опыту, как только перестаёшь смотреть телевизор, то внезапно становишься более счастливым человеком, чем раньше.
Ну на свой вопрос я получил самый вероятный и ожидаемый ответ. Только вот врёт ваш учёный.
Дисклеймер: я родился и получил школьное образование в России. После 11го класса я учился как в России (Краснодаре), так и в Англии 2 года. С 22 лет до 28 лет я прожил в России, начиная как работник завода, продавец, системный администратор, заканчивая должностью генерального директора довольно крупной компании в сфере коммерческой недвижимости. Также параллельно у меня ещё был свой ресторан, который, конечно же, отжали власти. И вот с 28 лет и по сей день скоро будет уже как 4 года я живу в Риге, Латвия. Латвия - одна из самых бедных и неразвитых стран Европы, но при этом разница в быту между Москвой и Ригой ощутимая, а между Ригой и Краснодаром - это просто какая-то пропасть.
Так вот, я даже не буду говорить про экономические свободы, права и прочие вещи. У меня 4 года своя компания в Латвии, за это время у меня не было ни одной проверки, а все вопросы налоговая просто звонила и спрашивала. Я спокойно плачу налоги и меня никто не трогает, нет никаких пожарников в офисе с проверками огнетушителей, нет ментов, нет налоговиков или таможенников.
Я буду говорить только про бытовые вещи, которые ощутит каждый гражданин. У меня за 4 года отключали воду два или три раза, предупредив за 2 недели. Все эти отключения были ночью, как правило, с 2 ночи до 5 утра. Перебоев с интернетом или электричеством у меня никогда не было (зимой в Риге может доходить до -25, летом до +25, так что климат тут тоже не сахар). У меня нет проблем с парковкой у своей квартиры, у ресторана или торгового центра, нет проблем с пробками. Я ни разу не видел, чтобы перекрывали дороги для кого-либо, а за время моего пребывания к нам прилетал и Трамп, и Макрон, и Меркель. И всё это время я, живя в центре, знал об их приезде только читая новости.
Помимо прочего, я представить не могу, чтобы меня остановил полицейский просто так. За 4 года меня останавливали два раза - один раз я превысил скорость и мне выписали штраф, второй раз проверили резину зимой (“переобулся” ли я) и после проверки сразу отпустили. Как-то раз я приехал в Москву и мне надо было по городу помотаться по делам, так таксистов остановили за этот день трижды. За один день. Для проверки каких-то документов.
Даже если меня остановит полицейский, мне и в голову не придёт ему предложить взятку, потому что за это полагается уголовка. Полицейский тоже не вымогает взятку - за это уголовка. Если мне хоть кто-то скажет, что смог дать взятку полицейскому в Латвии или Британии (за другие страны не знаю, был как турист) - знайте, это враньё.
А ещё я могу заказать что-то себе из интернет-магазина Германии и посылка мне придёт в течение двух-трёх дней. Билеты до Нидерландов я покупал по 40 евро, а вот билеты в Москву стоят по 100 евро. А вся причина в том, что в эти 100 евро входят какие-то сборы аэропорта почти 30 евро (Шереметьево), которые обычно в Европе составляют от 3 до 5 евро. В пандемию правительство раздавало по 700 евро. Недолго правда, все возмущались, но три месяца пособие такое выплачивало. На секундочку, средняя зарплата у нас официально 1 000 евро. И да, на 700 евро можно снять квартиру в Риге, оплатить коммуналку и хватит на очень качественную и хорошую еду. То есть это пособие реально покроет ваши все базовые нужды и даже останется.
И вот этот человек будет мне рассказывать, что я везде могу быть свободным? Враньё! Я как-то поехал отдыхать из Краснодара в Сочи. Так я пристёгнутый и ни разу не превышающий скорость был остановлен летом раза три на трассе, потому что “проверка документов”. Когда я переехал в Латвию, я в шоке был от того, что оказывается воду из крана можно пить, в Краснодаре у меня жёлтая жижа текла, поэтому приходилось каждый год обновлять дорогущие фильтры, чтобы просто готовить! Про пить я и не говорю - только кулер или покупная вода в бутылках.
Как и ожидалось, работник науки может красиво пропеть, что свободным человеком можно быть везде, и все страны примерно одинаковые, а надо гармонию найти с собой. У нас при инфаркте помогут, а на западе нет, а я точно знаю, что это не так, потому что в Англии терял сознание на минуту - так меня отвезли в больницу и бесплатно осматривали полдня, кто положа на сердце руку скажет, что в России будет также? Продажная шкура просто увидела миллионные гранты и придумывает сказки про битые витрины Макдональдса в Швейцарии и как избивают полицейские в Цюрихе протестующих (пиздабол).
Хозяйственный американец
У нас при инфаркте помогут, а на западе нет,
у нас тут блять скорая не ездит в некоторых городах, потому что "скорая приезжает только на ковид"
Ну да, а этот дебил рассказывает, что вообще-то в Америке люди "брошены"... Всё, что надо знать о том, где наша наука
Хозяйственный
Зачем так грубо, просто это работа политтехнолога, а не "гость пришел в тж".
Всемирный Женя
Да вон у женщины, которой выкатили штраф в 250к, давление поднялось. Говорят, скорая её нахуй послала, потому что звоночек сверху поступил
Хозяйственный
я говорю только основываясь на личном опыте, бабка в обморок упала, стукнулась головой, скорая отказалась ехать
Когда я переехал в Латвию, я в шоке был от того, что оказывается воду из крана можно пить
Нигде нельзя, даже если она "выглядит" чистой.
Да что ты? ) В Британии отдельно в счёте даже по коммунальным прописывается - канализационная и питьевая вода )
Я без понятия как они это делают, но мой аргумент строится на том, что я жил и видел своими глазами, что они спокойно пьют воду из крана. В американских фильмах постоянно показывают, что воду вам бесплатно налить могут в ресторане из крана. Твой аргумент на чём строится? На том, что я не знаю как это сделать? Эту воду регулярно тестируют и проверяют, чтобы там всё было ок. Меняют ли они трубы, как-то обслуживают их, что они там делают - я не знаю. Я знаю, что в Латвии эту воду пить можно, об этом заявляют даже медики из частных клиник, я когда только переехал- то узнавал. Рекомендуют поставить всё равно фильтр какой-нибудь (и я ставил), но это не обязательно. Очевидно, что в России даже с тройной фильтрацией воду из крана пить нельзя, не существует таких фильтров, которые воду очистят эту.
Но даже если отбросить этот фактор, всё остальное в силе остаётся, приятно, что ты не споришь, что у нас любой мент может тебя отпустить в дюпель пьяного за взятку.
Таможенный
Тройные десятерые хуелирные фильтры не спасут от гниющей воды мордора!!!!!!!!!11111111
Что за хуету нееебическую ты тут втираешь? У нескольких друзей в квартире (Москва) стоят фильтры, все хорошо, вода питьевая, тесты делали.
Обязанный жар
Согласен со всем, но про свободу он прав. Свободу человеку не дарят извне.
Почитай стоиков или хотя бы речь Навального из тюрьмы, лол.
Ой, блять, даааа. Путин тоже ради себя ничего не делает, всё для людей, сутками на галерах сидит. А менты вообще людей спасают от провокаторов.
Бывал, общался с людьми из новосбирских институтов, знамо как там наука для людей работает, угу. Весь СО РАН только и думает как бы людям помочь, бгг. Про весь остальной его понос даже говорить нечего.
В Советском Союзе была потрясающая школа иммунологов-вирусологов. Не доверять этой школе просто глупо.
Ору бесконечно вот с такой хуйни. Что-то там когда-то, где-то было. НЕ ДОВЕРЯТЬ ТОМУ, ЧТО ЕСТЬ СЕЙЧАС, СМЫСЛА НЕ ВИЖУ, ТАК ТОЧНО, ТОВАРИЩ МАЙОР.
Бля, а ракеты, ракеты-то какие строили! До сих пор первые в космонавтике!
Свобода — это то, что вы имеете внутри себя. Или не имеете. Поэтому можно быть свободным человеком абсолютно везде. Везде вы можете иметь своё мнение.
Даже в СИЗО, главное ведь быть свободным внутри.
Не обидно ли вам, что ваш собственный дом стоит неубранный, неухоженный. Вы то же самое можете сделать у себя дома.
Где родился, там и пригодился, ага.
С приравнивания самоуважения к уважению города и страны вообще угорел - по такой логике и квартиру менять - себя не уважать, и из нищих посёлков в тундре переезжать не стоит.
Дом - это где живешь, а где не живешь - не дом © Волки
Есть и такая позиция, и как бы вы ни хотели, она действительно существует и популярна. Бывает интересно послушать её в лоб. Я не особо хотел с ним спорить, всё-таки это не стандартное интервью: я слишком бы много времени съел у ваших вопросов. Но я нормально отношусь к тому, что он думает по-иному, хотя в подавляющем большинстве случаев с ним не согласен.
Всемирный Женя
Серёг, а вот с кем ты спорил? Помню этот сумасшедший священник здесь был, нёс какую-то дичь, и ты примерно тоже самое говорил: это позиция, давайте послушаем. Меня бесит, что его позиция обтекаема, пока не выбрал, в какую сторону переобуваться - вот что я увидел в этом «интервью»
Столичный космос
Он главред, он не будет спорить, его работа - отыгрывать Человека-беспристрастность и давать обтекаемые травоядные комментарии про то что "нуууу он нуууу типа мнение там имеет, воооот"
Работают учёные, это мне кажется стоит подчеркнуть, не на режим, а на страну, на людей
Ну как бы... инженеры газовых камер, или разработчики зарина, наверное, так же говорили. Хотя, кончено, тут сильно зависит от того какими именно проектами занимается.
Потом всячески измазывали репутацию «Спутника V» в прессе, в особенности на Западе. Для меня было понятно, что это ни что иное, как тот самый знак качества.
Простите, а вы точно ученый? С такими-то "критериями" качества, лол.
об этом законе узнал Путин. Он просто сказал: «В помойку».
Спасибо доброму царю!
разработчики зарина
А они то тут при чем? Они пестицид разрабатывали. С такой аналитикой, вам надо на RT.
Некоторые работают на страну и людей, а некоторые на режим. Мне кажется, Оганов свой выбор сделал.
Я понял, что свободу у вас никто не может отнять и никто не может дать вам свободу.
Абсолютная глупость. За слова тебя тут могут выебать на уровне государства. Постоянный страх, что за тобой придут. Может оно и не так, но Пунит все сделал, чтоб этот страх у людей был, даже у 15-17 летних этот страх есть в голове.
Частая шутка в России сейчас, когда гадость какую то сказал про Россию по телефону, потом сразу извиняешься перед ФСБшниками, которые слушают звонок. Ну по крайне мере я не раз такую шутку слышал от окружения, что они извиняются перед ФСБ за слова)))
Я уж молчу про людей с бизнесом, очень тяжело говорить о политике, очень. Да что уж там о политике, о проблемах даже тяжеловато говорить.
За слова тебя тут могут выебать на уровне государства.
Справедливости ради, за слова тебя могут выебать в любой стране. Зависит от того, что является табу.
Здесь - за политические высказывания
В другой стране - за религиозные
В третьей - за критику гомосексуализма
и так далее.
Государство по своей природе создано для того, что бы ебать тех, кто говорит.
та мне похуй, если даже уволят с работы за слова. Это нормально. Я сам оцениваю риски, зная предпочтения своей компании или начальника. Я всегда смогу найти другую работу.
А вот сесть на бутылку за слова и преследование на уровне государства, ЭТО ДРУГОЕ
А вот сесть на бутылку за слова и преследование на уровне государства, ЭТО ДРУГОЕ
Наивность и невинность уровня бог.
В любом государстве вас могут набутылить за слова. Да, на уровне государства. Еще раз: все зависит от того, что в данным момент является табу. В РФ - политика и скрепы, где-нибудь в Европе толерантность и космополитизм.
Государство по своей природе создано для того, что бы ебать тех, кто говорит.
если мыслить по совковски)
если мыслить по совковски)
Если просто мыслить. Для аутистов государство - это клумбы с цветочками и единорожками, а не аппарат подавления и контроля.
В фейсбуке г-н Оганов репостит посты о "страшном майдане" и "вовлечении детей в митинги". Ожидаемо. Подозреваю, что пока в Сколково есть куча бабла, будет сидеть там и пилить, а потом при первой же возможности свалит.
По-моему он искренний долбоёб. Хороший специалист, которому "создали все условия". Которые порождают мощный пузырь вокруг пациента. И он начинает верить, что всё так и есть.
Ну великий ум не защищает от политической индоктринации.
Нобелевский лауреат Штарк, определенно великий ученый, известный каждому физику и химику по эффекту Штарка, состоял в нацистской партии, выступал за "арийскую науку" и против "еврейской науки", активно устраивал гонения на "белых евреев" в науке, то есть этнических немцев, которые нацисткую идеологию не поддерживали (например, Гейзенберга). Честно говоря, мне даже противно писать его фамилию в статьях, но приходится.
Совершенно необязательно с этим мнением унижать, бить других людей, прибегать к насилию. Но высказать своё мнение вы в той или иной степени можете везде.
в той или иной степени
Если на кухне и шепотом, то и в китае можно сказать "винни-пух", и может быть не уехать в трудовой лагерь на перевоспитание, да.
Если на кухне и шепотом, то и в китае можно сказать "винни-пух"
Чот сомневаюсь, тут ты перегнул. Вслух прямо на кухне.
Меня после этого интервью тянет блевать.
Это в каком вакууме надо жить?
Это в каком вакууме надо жить?
В довольно комфортном, который полагается хорошим, нужным учёным(химик, это вам не шутки, Великой России очень нужны хорошие химики). А то, что остальное население чуть ли не травой питается и валежник собирает, это издержки. На которые очень легко пойти ради будущего великой страны. Особенно, если нести их будешь не ты, а какие-то бузотёры с улицы.
Я думал наш дом это планета земля, а ученные вносят вклад в развитие науки человечества, а не местных царьков, эх(
Между режимом и страной знак равенства
Между режимом и страной знак равенства
Поздравляю, ты только что заявил, что поддерживаешь Путина.
Не хочу тратить время, спрошу - он за Путина или нет? Если да, то ок прочитаю
я, как человек имеющий достаточно лёгкий способ уехать из страны явно не отношусь к "у нас всё хуже, а вот там рай", но...
всерьёз воспринимать слова человека, который вернулся в россию в 2014ом?