В январе в соцсетях распространилось видео с пародистами в машине, которые общаются и ругаются с навигатором — из-за голосов и музыки на фоне это напоминало сцену из какого-нибудь фильма или сериала. Авторы никогда не называли себя актёрами дубляжа, но так изначально прозвали их многие медиа — от нас до «Вечернего Урганта». Позже лишь двое из четырёх участников видео рассказали, что занимаются озвучкой как работой.