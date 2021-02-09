Гости TJ: Актёры дубляжа Анастасия Филимонова и Юрий Романов Статьи редакции
Настоящие специалисты в озвучке фильмов ответят на ваши вопросы в 18:00 мск.
В январе в соцсетях распространилось видео с пародистами в машине, которые общаются и ругаются с навигатором — из-за голосов и музыки на фоне это напоминало сцену из какого-нибудь фильма или сериала. Авторы никогда не называли себя актёрами дубляжа, но так изначально прозвали их многие медиа — от нас до «Вечернего Урганта». Позже лишь двое из четырёх участников видео рассказали, что занимаются озвучкой как работой.
В профессиональном сообществе возникло широкое обсуждение этой истории. Настоящие актёры дубляжа недовольны тем, что за них выдают неспециалистов, записывают большие видеообращения и призывают распространять видео с разъяснением ситуации.
На фоне этого конфликта мы позвали в гости настоящих актёров дубляжа — Анастасию Филимонову (её «Кинопоиск») и Юрия Романова (его «Кинопоиск»).
- Анастасия окончила Высшее театральное училище имени Щепкина при Государственном академическом Малом театре. Она дублировала роли в фильмах «Хищные птицы», «Джокер», «Однажды в Голливуде», «Щегол» и «Доктор Сон».
Юрий поступил на актёрскую кафедру Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Он дублировал роли в мультфильмах «Клаус» и «Звёздные войны: Сопротивление», сериале «Игра престолов», а также фильме «Мулан» и игре Assassin’s Creed: Valhalla.
Откуда столько ненависти к этому случаю в профессиональном сообществе? Почему им просто не всё равно на какое-то видео из интернета? Это создаёт какой-то негативный прецедент, который повлияет на работу профессионалов? Если это из-за того что непрофессионалы выдают себя за профессионалов или их выставляют такими третьи лица, то почему нет такой же реакции на гнусавые голоса и ужасный звук озвучивающих аниме и сериалы? Причём любителями таких не назвать, ведь многие из них зарабатывают рекламой.
Привет! Банально, но интересно: как выглядит процесс озвучки со стороны её актёра? Что вы делаете для этого: сосредотачиваетесь на мимике и интонации персонажа (может, самого актёра?), добавляете к его характеру какие-то свои нотки? Можете ли решить "поправить" неудачные моменты героя и озвучить с большей или меньшей экспрессией?
Обращаются ли к вам с просьбой записать поздравление по типу того, как это предлагает сервис Cameo?
Как часто кассиры по одной фразе "нет, пакет не нужен" начинают щуриться и вспоминать, откуда они вас могут знать?
Когда Сергей Звезда позовёт нормальных гостей? Режимоборца Волкова, например
Куда он вставит свечу 14 февраля? Вот такой вопрос
Можно ли стать актером озвучки не имея актерского образования? Например, я в школьные годы вёл очень много мероприятий, вроде как все хвалили мой голос, есть ли у меня шансы, если по профессии я программист? Если да, то какие?
Приглашают ли вас озвучивать компьютерные игры? Если да, , то в чем разница в процессе работы
Так же указано, что последнюю игру из серии Assassin's Creed озвучивал
Привет всем)
Как мы знаем бывают пересъёмки голливудских фильмов, вплоть до того, что они могут произойти за месяц до премьеры, отсюда вопрос:
- за которое время до премьеры отправляют на звукозапись предстоящие блокбастеры?
- был ли такой фильм, из-за пересъемок которого, вас снова приглашали на «озвучку»?
Буду благодарен за ответы)
Дальнейших творческих успехов!
Приветствую, знакомы ли вы с озвучкой Варкрафта 3, и как к ней относитесь?
Филимонова- это случайно не дочь Дмитрия Филимонова , известного по фразе "Ммм, вкуснотища" из рекламы несквик и постоянных подколов на его тему в трудностях перевода Карамышева?
Готовитесь ли перед озвучиванием? Узнаете ли предысторию своего персонажа, его мотивацию, характер?
Скучаете ли вы по Гуфу?
В автозаке, видимо, как в фильме Интерстеллар. Один час за семь лет..