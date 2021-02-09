Гость TJ
Сергей Звезда

Гости TJ: Актёры дубляжа Анастасия Филимонова и Юрий Романов Статьи редакции

Настоящие специалисты в озвучке фильмов ответят на ваши вопросы в 18:00 мск.

39 39 комментариев
624 просмотров
Фото из инстаграма @nastyfillimovna и твиттера @ScrapDnB 

В январе в соцсетях распространилось видео с пародистами в машине, которые общаются и ругаются с навигатором — из-за голосов и музыки на фоне это напоминало сцену из какого-нибудь фильма или сериала. Авторы никогда не называли себя актёрами дубляжа, но так изначально прозвали их многие медиа — от нас до «Вечернего Урганта». Позже лишь двое из четырёх участников видео рассказали, что занимаются озвучкой как работой.

В профессиональном сообществе возникло широкое обсуждение этой истории. Настоящие актёры дубляжа недовольны тем, что за них выдают неспециалистов, записывают большие видеообращения и призывают распространять видео с разъяснением ситуации.

На фоне этого конфликта мы позвали в гости настоящих актёров дубляжа — Анастасию Филимонову (её «Кинопоиск») и Юрия Романова (его «Кинопоиск»).

  • Анастасия окончила Высшее театральное училище имени Щепкина при Государственном академическом Малом театре. Она дублировала роли в фильмах «Хищные птицы», «Джокер», «Однажды в Голливуде», «Щегол» и «Доктор Сон».

  • Юрий поступил на актёрскую кафедру Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Он дублировал роли в мультфильмах «Клаус» и «Звёздные войны: Сопротивление», сериале «Игра престолов», а также фильме «Мулан» и игре Assassin’s Creed: Valhalla.

Эфир начнётся 9 февраля в 18:00. Ссылки на трансляцию появятся в этом посте, а расшифровка разговора — несколькими днями позже. Оставляйте свои вопросы в комментариях.

#кино

39 39 комментариев
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39 комментариев
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Сергей Звезда

Привет всем.

Напоминаю, что флудить и дискутировать лучше всего на вторых и далее уровнях веток, а первый лучше всего оставить для вопросов. Заранее спасибо всем за участие и интерес

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Классический велосипед

6

Озвучивание порно?
Грешница!
Покайся!

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Сергей Звезда

Классический
1

в чём вопрос?

Ответить

mono mono

Сергей
0

Занимаются ли озвучиванием порно

Ответить

Иван Барников

5

Откуда столько ненависти к этому случаю в профессиональном сообществе? Почему им просто не всё равно на какое-то видео из интернета? Это создаёт какой-то негативный прецедент, который повлияет на работу профессионалов? Если это из-за того что непрофессионалы выдают себя за профессионалов или их выставляют такими третьи лица, то почему нет такой же реакции на гнусавые голоса и ужасный звук озвучивающих аниме и сериалы? Причём любителями таких не назвать, ведь многие из них зарабатывают рекламой.

Ответить

Серый клуб

4
Ответить

Активный историк

Серый
0

Бурунов говорил что мало

Ответить

Колючий чайник

4

Привет! Банально, но интересно: как выглядит процесс озвучки со стороны её актёра? Что вы делаете для этого: сосредотачиваетесь на мимике и интонации персонажа (может, самого актёра?), добавляете к его характеру какие-то свои нотки? Можете ли решить "поправить" неудачные моменты героя и озвучить с большей или меньшей экспрессией?

Ответить

сироп от щекотки

4

Анастасия, ждать ли новых хитов от группы А студио?

Ответить

GoodSanta

3

Обращаются ли к вам с просьбой записать поздравление по типу того, как это предлагает сервис Cameo?

Ответить

GoodSanta

3

Как часто кассиры по одной фразе "нет, пакет не нужен" начинают щуриться и вспоминать, откуда они вас могут знать?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

3

Сколько попыток в среднем уходит на озвучку?

Ответить

Серьезный Абдужаббор

3

Во время озвучки вам всегда показывают видеоряд или бывает, что вы работает вслепую по указаниям звукорежиссёра?

Ответить

Грандиозный инструмент

2

Вы слушаете, что говорили и с каким выражением говорили оригинальные актёры, или определяете всё по видеоряду и содержимому текста?

Ответить

Серьезный Абдужаббор

2

Во время озвучки вы первыми узнаёте детали сюжета свежих фильмов, причём однобоко — за одного персонажа. Мешают ли вам такие спойлеры жить? Смотрите ли вообще фильмы, которые озвучивали?

Ответить

Конкретный глобус

2

Я слышал, что некоторые очень крупные прокатчики очень трепетно относятся к выбору актеров дубляжа и даже контролируют сам дубляж, направляя актеров озвучания. Так ли это? Раздражает ли это? Мешает ли это или помогает?

Ответить

Сергей Звезда

1

Привет всем.

Напоминаю, что флудить и дискутировать лучше всего на вторых и далее уровнях веток, а первый лучше всего оставить для вопросов. Заранее спасибо всем за участие и интерес

Правила общения на TJ
Правила общения на TJ
tjournal.ru
Ответить

GoodSanta

Сергей
1

флудить и дискутировать лучше

Принято, босс.

Ответить

Zero-one-one

–4

Когда Сергей Звезда позовёт нормальных гостей? Режимоборца Волкова, например 

Ответить

Сергей Звезда

Zero-one-one
3

у него постоянные стримы и эфиры на Навальный Live, какие ещё вопросы к нему?

Ответить

Zero-one-one

Сергей
0

Куда он вставит свечу 14 февраля? Вот такой вопрос

Ответить

Сергей Звезда

Zero-on…
0

Очень остроумно 

Ответить

Zero-one-one

Сергей
0

Как и гости TJ 

Ответить

Zero-one-one

Сергей
0

Порвался, жаль

Ответить

Alex Sallivan

Сергей
0

Сколько он зарабатывает. Это же очевидный вопрос.

Ответить

Серьезный Абдужаббор

1

Можете профессионально передать привет всему ТЖ?

Ответить

Вячеслав Копачев

1

Бурунов - красавчик?

Ответить

Артем Гарбарт

1

Можно ли стать актером озвучки не имея актерского образования? Например, я в школьные годы вёл очень много мероприятий, вроде как все хвалили мой голос, есть ли у меня шансы, если по профессии я программист? Если да, то какие?

Ответить

Mike Efremov

Артем
0

50/50
Не благодари

Ответить

FaroucheMn

1

Приглашают ли вас озвучивать компьютерные игры? Если да, , то в чем разница в процессе работы

Ответить

Alex Sallivan

FaroucheMn
0

Так же указано, что последнюю игру из серии Assassin's Creed озвучивал

Ответить

Активный историк

1

Зовут озвучивать пиратский контент?

Ответить

Andrey Okhlopkov

1

Привет всем)
Как мы знаем бывают пересъёмки голливудских фильмов, вплоть до того, что они могут произойти за месяц до премьеры, отсюда вопрос:
- за которое время до премьеры отправляют на звукозапись предстоящие блокбастеры?
- был ли такой фильм, из-за пересъемок которого, вас снова приглашали на «озвучку»?
Буду благодарен за ответы)
Дальнейших творческих успехов!

Ответить

Евгений Бурзилов

0

Приветствую, знакомы ли вы с озвучкой Варкрафта 3, и как к ней относитесь?

Ответить

Митя Мурасов

0

Филимонова- это случайно не дочь Дмитрия Филимонова , известного по фразе "Ммм, вкуснотища" из рекламы несквик и постоянных подколов на его тему в трудностях перевода Карамышева?

Ответить

Виктор Васильев

0

Готовитесь ли перед озвучиванием? Узнаете ли предысторию своего персонажа, его мотивацию, характер?

Ответить

Популярный ГОСТ

0

Дают ли перед озвучкой посмотреть сцены, которые необходимо озвучить и как вообще сообщают контекст происходящего, эмоции и все в таком духе?

Ответить

сироп от щекотки

–1

Скучаете ли вы по Гуфу?

Ответить

Сергей Звезда

сироп
0

что?

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сироп от щекотки

Сергей
0

В автозаке, видимо, как в фильме Интерстеллар. Один час за семь лет..

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