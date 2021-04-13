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Гость TJ
Сергей Звезда

Гость TJ: Брендан Айк — сооснователь Mozilla и создатель языка JavaScript Статьи редакции

Задавайте вопросы в комментариях: эфир пройдёт 14 апреля.

Следующим гостем TJ станет Брендан Айк — сооснователь и генеральный директор Brave Software и Basic Attention Token. Это наш первый англоязычный гость за время существования рубрики в её новом виде.

  • Брендан — сооснователь проекта и фонда Mozilla. Он занимал должность технического директора Mozilla Corporation, а после — генерального директора компании. Под его руководством команда запустила браузер Firefox. Айк ушёл из компании в апреле 2014 года;
  • Брендан — создатель JavaScript, который на протяжении последних 30 лет входит в число наиболее популярных и широко используемых языков программирования;
  • Сейчас Брендан работает над браузером на базе криптовалюты Brave, которым уже пользуются более 25 миллионов человек в год. Brave запущен 4 года назад: его особенностью стал встроенный блокиратор рекламы и трекеров. Он ориентирован на конфиденциальность и безопасность пользователей;
  • За просмотр рекламы и другие действия в браузере Brave пользователи получают вознаграждение в токенах Basic Attention Token (BAT). В ближайших планах компании запустить собственную поисковую систему в качестве конфиденциальной альтернативы Google.

Оставляйте свои вопросы к Айку в комментариях под этим постом. Можно и на русском, и на английском.

Самые популярные вопросы мы зададим в эфире, который начнётся 14 апреля после 19:00. Ссылки на трансляцию появятся ближе к началу.

#mozilla #разработка

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119
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Сергей Звезда

Привет всем.

Флудить и дискутировать лучше всего на вторых и далее уровнях веток, а первый лучше всего оставить для вопросов. Заранее спасибо всем за участие и интерес. Мы очень волнуемся

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Сергей Звезда

Сергей

Не забывайте голосовать за понравившиеся вопросы. В этот раз это особенно важно, поскольку у нас ограниченное время

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Evgeny Volohin

72

Как вам анек?

Ответить

Павел Д.

Evgeny
16
Ответить

Физический динозавр

Evgeny
0

Ржомба

Ответить

Исторический нос

41

Охуеть

Ответить

Сергей Звезда

Исторический
27

Мы примерно так тоже и отреагировали. Есть вопросы мб?

Ответить

Максим Козаченко

Сергей
23

Респект таким тиджорналам

Ответить

Сергей Звезда

Максим
9
Ответить

Исторический нос

Сергей
10

Подожди, мне надо подумать. Пока я просто в восторге.

Ответить

God Damn

Сергей
2

Рандомно раскидывали приглашения и вам ответили?

Ответить

Сергей Звезда

God
8

Нет, это инициатива стороны Брендана

Ответить

Маринеску

Сергей
1

Левой или правой?

Ответить

Интеллигентный

Сергей
0

в смысле?? Менеджмент Брендана Айка сам написал вам, чтобы дать интервью??

Ответить

Сергей Звезда

Интелли…
0

Да

Ответить

Интеллигентный

Сергей
1

это точно не пранк?

Ответить

Сергей

Интелли…
1

Я надеюсь. Но пока не увижу, не поверю

Ответить

Приятный клуб

Сергей
0

Да тут и фейковые Ивахновы тоже пишут

Ответить

Иван Трофимов

Сергей
0

Но почему не VC или Habr? Или ты как волк отбил в комитете его для себя?

Ответить

Сергей Звезда

Иван
0

Я не знаю, обращался ли он в другие издания

Ответить

Иван Трофимов

Сергей
0

Тем не менее, я не видел ни одного его интервью, тем более в формате AMA где-то в русскоязычных изданиях. Может, вы и не единственные но кажется, первые.

Ответить

Исторический нос

Исторический
3

Извините

Ответить

Интеллигентный браслет

Исторический
0

раз в год и палка стреляет

Ответить

Справедливый чайник

49

1.
в прошлогодних вопросах-ответах на реддите вы говорили, что в крупных компаниях вроде мозиллы было сложно с чем-нибудь экспериментировать, вводить что-то новое

брейв собирается делать собственную поисковую систему, у него становится больше пользователей, и хотя бы только поэтому штат компании должен увеличиваться

не боитесь ли вы, что в результате тех же инноваций и расширения брейв как компания придёт к тому, за что сейчас критикуют мозиллу? собираетесь ли вы и дальше работать в большей мере за счёт пожертвований, какие цели вы ставите перед собой кроме заработка? возникает ли у вас вопрос "как мы делаем жизнь людей лучше" и ответ на него?

2.
вы говорили, что пользуетесь дакдакгоу и гуглом как поисковыми системами. что вас не устраивает в них, из-за чего вы собираетесь развивать свой поисковик? как вы собираетесь убедить пользователей, что ваш продукт будет лучше, чем более приватный дакдакгоу и очевидно лучший по результатам гугл? как вы смотрите на децентрализованные поисковые системы вроде сёркс (searx)?

3.
децентрализация, федерализация — есть ли у интернета будущее, связанное с этими понятиями, при текущей доступности мощных компьютеров, или это всё останется развлечением гиков? матрикс и пиртьюб — как вы к ним относитесь, пользуетесь ли?

4.
вы создаёте браузер, который уважает конфиденциальность пользователей. но что если вам выскажут стандартную фразу "мне нечего скрывать"? как именно вы ответите на неё?

5.
также присоединяюсь в вопросам касательно ричарда столлмана. какое ваше личное отношение к этой ситуации, на чьей вы стороне и как аргументируете свою собственную позицию?

извиняюсь, если вопросов слишком много или ответы на них уже были даны

Ответить

Алексей Харыбин

Справедливый
3

Респект. Было бы очень интересно получить ответ на третий вопрос.

Ответить

Sergey Michko

Справедливый
1

Поддерживаю 2 — тоже пользуюсь duckduckgo (для простых запросов или для перехода на другие сайты через bangs) и гуглом, когда не могу найти в утке.

Ответить

Трехтысячелетний пес

41

Вы сильно удивились когда на джаваскрипте начали работать сервера?

Ответить

Мокрый фитиль

24

How did these guys convince you come to TJ??? 

Ответить

Исключительный велосипед

Мокрый
25

самый умный шоле америкос

Ответить

Исключительный велосипед

Мокрый
0

попиздел бы с создателем ларавель?

Ответить

Мокрый фитиль

Исключительный
0

Мне с ним не о чем говорить, я не прогромист

Ответить

Исключительный

Мокрый
0

а на реакте чето компилишь 

Ответить

Мокрый фитиль

Исключи…
0

да

Ответить

Исключительный

Мокрый
1

я опять бота для телеги делаю, на пхп

Ответить

Al

Мокрый
0

лет ми спик фром май хард

Ответить

Denis Denis

27

С учетом причины ухода Айка из Мозиллы (он был или есть противник гей-браков), хотелось бы узнать его мнение относительно  демарша разных крупных софтварных компаний, в том числе Мозиллы, против Ричарда Столлмана во главе FSF из-за того что он реализовывал свою свободу слова не в ту сторону, в которую надо?

Ответить

Роман Андронов

Denis
7

Я бы расширил вопрос: не считает ли он подобные  демарши давлением на опенсорс со стороны big tech и прочих.

Ответить

Иван Трофимов

Роман
2

То есть вы хотите пацана второй раз на те же грабли поставить? Думаю, он уйдет от ответа, так как связан по рукам и ногам.

Ответить

К X

Denis
1

Противники гей браков заслуживают любого ненасильственного осуждения. Т к сами выступают за поражение в правах других людей

Ответить

🐙

Denis
0

Кстати, а что там с Робертом Мартином? Он же в Твиттере с квирами воюет.

Ответить

Иван Трофимов

Denis
0
Ответить

Комментарий удален

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Комментарий удален

Трехтысячелетний пес

17

Для чего нужно было делать сравнение с приведением типов (вроде 1 == '1') дефолтным, а затем костылить ===? Если б можно было все вернуть назад, то сделали бы нормально?

Ответить

Трехтысячелетний пес

Трехтысячелетний
31

Брэндон, у меня к вам столько вопросов

Ответить

🐙

Трехтысячелетний
7

Вопросов вообще много
Про js 1:23

Ответить

Роман Андронов

Трехтысячелетний
0

Джаваскрипт был сделан за пару дней штоб успеть к релизу нетскейпа. В эпоху браузерных войн. Отсюда и все костыли и баги. А typeof null == 'object' так вообще баг первого движка, переполнение вроде. А потом оставили чтоб совместимость не рушить. 

Ответить

Почетный крюк

17

Ой, это и правда Вы?

Ответить

Сергей Звезда

Почетный
14

DA

Ответить

Иплувен Максимал

Сергей
18

Раньше тоже были вы, да?

Ответить

Правительственный хичхакер

15

Добрый день, уважаемый Брендон.
У меня всего два вопроса.
Зачем и почему вы убили лису? 
Спасибо.

Ответить

Morgan

Правительственн…
7
Remain Calm: the fox is still in the Firefox logo
How memes and misinformation spread like wild fire(fox).
blog.mozilla.org
Ответить

Roman Golovin

Правительственн…
5

Это же фейк

Ответить

Воздушный кавалер

Правительственн…
2

Айк ушёл из компании в апреле 2014 года

Брух

Ответить

Никита Суетолог

Правительственн…
–1

Что бы нам не так просто жилось.

Ответить

Руслан Астратов

18

Брендан, каким вы видите дальнейшее развитие интернета?

Какой  вы  хотели бы видеть глобальную сеть?

Ответить

Anton Golovanov

13

Hello, Brendan. It's a pleasure to have you as our guest here on TJ. I have two questions.

1. Currently, Chrome and the Blink engine seem to be approaching the same market dominance as IE6 once had. Many competitors (including Brave) are now based on the same Blink engine, which seems to be giving Google an edge, as they control the engine (even though it's not proprietary). What leverage do the competitors like Brave have to prevent Google from dictating web standards and eroding the open web in the future, while still relying on Blink? Or do you see the role of Brave in providing only the alternative user experience and features?

2. You've worked on such incredibly different languages as JavaScript and Rust. Increased safety (type, memory, exception, concurrency, etc) seems to be a major trend in programming in the last decade. Rust is designed with these ideas at its core, for JavaScript such alternatives as TypeScript are created, many modern C++ features and tools focus on providing more safety, etc. Do you see older comparatively unsafe languages (like C or JavaScript) becoming redundant for new projects with all the new tools available?

Ответить

Ilya Tsarhart

Anton
0

Отличные вопросы! Ко второму я бы ещё добавил:
Используете ли вы Rust при разработке Brave?

Ответить

Мокрый фитиль

12

In front of you are two chairs, one with google chrome, the other with safari, which one will you sit on?

Ответить

🐙

Мокрый
0

DuckDuckGo

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Мокрый
0

Safari for Windows rulit!

Ответить

Воздушный кавалер

Ипполит
0

Be4Ha9I naM9ITb

Ответить

Andrey Svetlov

11

Если бы Мозилла была огромной рептилией, извергающей молнии, на какой город она бы напала?

Ответить

Сергей Звезда

Andrey
1

ору

Ответить

Sergey Michko

Сергей
1

эл

Ответить

Роман Трусов

10

Здравствуйте.
Станет ли движок Quantum на языке Rust серебряной пулей против хромиумного беспредела?
Ну и спасибо, что остаётесь островком действительно свободного ПО.

Ответить

Сладкий спрей

Роман
1

А там разве не поувольняли всех к хуям?

Ответить

Исключительный велосипед

9

Пользуетесь ли вы jquery?

Ответить

Alex Nevi

Исключительный
1

Да, лендинги ебошит на нём👍🏻 Я думаю он давно не пограмит, раз занимал высокие руководящие должности

Ответить

Иван Трофимов

8

Каким вы видите будущее для Mozilla или это для вас уже пройденный этап? Получится ли кому-то из игроков сломить монополию Гугла?

Ответить

Мокрый фитиль

7

Hello Eich, you are looking so good for 59. I am 60. My question: tell us something about your greatest fails in the life. Do you think JS is one of them or no? 

Ответить

Муниципальный космос

Мокрый
0

@Кто это 

Ответить

Кто это

Муниципальный
0

«президент грузии» еще известен как: «Вахтёр», «Дiня», «Захрюкал от волнения», «Дядюшка Дыня», «Господин Дыня», «Дыня», «Арнольд Герасимович Дыня», «Госпожа Дыня», «Новогодняя Дыня», «Дыня из багажника», «русская морская собака», «Ярик Видеорегистратор»

Ответить

Комментарий удален

Мокрый фитиль

Boyarishnik
0

Выйди и зашторь штору

Ответить

Комментарий удален

Мокрый фитиль

Boyaris…
1

Хрю

Ответить

Комментарий удален

Мокрый фитиль

Boyaris…
0

@Сергей Звезда @Вахтёр ваш пациент

Ответить

Комментарий удален

Roman Golovin

7

Если все перейдут на браузеры со встроенными блокировщиками рекламы, как будут выживать сайты вроде TJ?

Ответить

Sergey Michko

Roman
0

микроплатежи

Ответить

Иван Трофимов

7

Можете вкратце описать техническую часть офлайн-поиска Brave, как она будет работать и каким образом будет конкурировать с текущими монополистами? Каким образом будет произведена монетизация поиска?

Ответить

Исключительный велосипед

6

Ожидали ли вы в каком виде сейчас находится язык JS, с кучей библиотек и под разные нужды?

Ответить

dimrok

5

Насколько долго продлится в Кремниевой долине (и не только в ней) ситуация, при которой любые нелиберальные взгляды подвергаются жёсткому остракизму? Почему возникли такие тенденции и что может их изменить?

Ответить

Roman Golovin

dimrok
1

Kek

Ответить

Патриотический калькулятор

6

Ну че там с WebAssembly?
Когда JavaScript окончательно умрет в браузерах и вместо него появится что-то наподобие TypeScript?

Ответить

Пластиковое Окно

Патриотический
1

TypeScript тоже далеко не идеален, я бы смотрел в сторону какого-нибудь Hegel. 

Ответить

Частый шар

Патриотический
0

Нахер тайпскрипт для wasm. Есть юе котлин и раст.

Ответить

Bulky Blackcrappie

5

What are thought on the whole concept of FLoC? Is there something inherently wrong with the idea, or could it be implemented in such a way as to keep users’ privacy intact?

Ответить

Энергичный огонь

Bulky
2

https://brave.com/why-brave-disables-floc/

Ответить

Bulky Blackcrappie

Энергичный
0

Это я видел, но, возможно, какая-нибудь альтернативная версия (designed by committee) всех бы устроила? По-моему, идея не так уж плоха, хотя я понимаю, что есть и поводы для беспокойства

Ответить

Иван Трофимов

5

Как вы относитесь к тому, что сейчас JS пихается везде и мощнейшие компьютеры виснут от простейших веб-страниц или приложений на электроне?

Ответить

Роман Трусов

Иван
1

Мне кажется тут проблема не в языке, а в том, кто на нём пишет.

Ответить

Иван Трофимов

Роман
1

Ну я не буду рассказывать, как условный Atom или VSCode кряхтят при открытии больших файлов, когда Vim или Sublime справляются с ними без проблем. Всё-таки в языке тоже дело (когда его используешь не по назначению).

Ответить

Вареник с

Иван
4

VSCode - отличный редактор, даже не моем на самом быстром ПК, работает всё четко.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Вареник
0

Редактор отличный, но вспоминается репутация его предка — Atom, который грел проц у ноута и высаживал батарейку моментально.
Сейчас заставили изучать flutter, и основным редактором является VSCode, в целом всё хорошо и лайтово работает.
На прошлой работе писал на плюсах в том же VSCode, всё круто) 

Ответить

Вареник с

Dmitry
0

Atom как и Brackets - неудачные поделки.

Ответить

Кирилл

Иван
1

js знают всё, что расширяет коммьюнити вскода - больше неофициальных плагинов

Ответить

Иван Трофимов

Кирилл
0

Это данность,  с этим я не спорю. Вопрос к Айку о том, доволен ли он таким положением дел.

Ответить

Либиральный

Иван
0

Js вытесняет старые дектопные и даже серверные языки. Очевидно что это пиздато для языка. Показатель его крутости.  И как бы ты не кряхтел, для этого есть веские причины, и плюсы такого перехода.

Ответить

Иван Трофимов

Либирал…
3

Ветка комментариев становится длиннее и мой неслабый ПК начинает ощутимо подлагивать. Вот не такого будущего я ждал.

Насчет вытеснения, ни один серьезный серверный язык он никогда не вытеснит по банальным причинам изначального дизайна.

Ответить

Частый шар

Либирал…
1

Максимум, кого он там вытеснит это пыха, потому что шо то, шо это — языки не предназначенные для чего-то сложнее запроса в базенку и выплевывания результата.

Ответить

Вареник с

Частый
0

Ну так а ещё чего ожидать от веб-языков? 

Ответить

Либиральный

Иван
1

Почему тогда никто практически не пользуется sublime и Vim по твоему мнению? Если они такие хорошие. Тут дело в том что разработка фич на javascript обходится гораздо дешевле, и проще. Короче говоря скорость это не главное, а лишь один из критериев хорошего редактора.

Ответить

Иван Трофимов

Либирал…
0

Насчет Atom ничего не знаю, но тот же VSCode я пытался заводить много раз и всегда он выбешивал меня своей скоростью работы по сравнению с продуктами тех же JetBrains. 

Вопрос же мой был более широким, я просто привел пример - когда простейшая страничка в браузере начинает трещать под своим же весом из-за сраных скриптов, это уже ни в какие ворота не лезет.

Ответить

Вареник с

Иван
1

 од своим же весом из-за сраных скриптов

Так верно указали, проблема разработчиков, которые необдуманно используют тонны зависимостей, используя из них менее 10% функциональности, например тот же jQuery, чтобы просто манипулировать с DOM.

Ответить

Иван Трофимов

Вареник
0

Согласен. Но тащат они всё это не от хорошей жизни.

Ответить

Частый шар

Вареник
0

Бгггг, а че, до жс не дошли что ли штуки типа DCE? (знаю что дошли, ну)

Ответить

Либиральный

Иван
0

Я имел ввиду sublime, сорь. Не знаю, по моему опыту vscode куда шустрее чем idea. Дело субъективное скорее.

Не знаю, по моему проблема не в сайтах, и джавасксрипте, хотя говна тоже хватает, а в том что тебе надо интернет канал пошире. И проблема исчезнет. Если нет, опиши в чем конкретно у тебя возникают боли. Почему у меня всё норм работает, если смотреть в целом.

Ответить

Частый шар

Роман
0

Да всегда так говорят, но у жс утилизация камня объективно хуевая.

Ответить

Сергей Звезда

2

Привет всем.

Флудить и дискутировать лучше всего на вторых и далее уровнях веток, а первый лучше всего оставить для вопросов. Заранее спасибо всем за участие и интерес. Мы очень волнуемся

Ответить

Иван Трофимов

Сергей
5

Не обосритесь в этот раз с трансляцией только (с любовью)

Ответить

Сергей Звезда

Иван
3

До сих пор Гуриева нам (справедливо) припоминаешь? У меня уже другой ноутбук!

Ответить

Иван Трофимов

Сергей
3

M1, дай нам сил!

Ответить

Dmitry Teplyakov

Сергей
0

А что там с Гуриевым за история?

Ответить

Сергей Звезда

Dmitry
3

В тот раз трансляция организовывалась не из московской редакции, а из моего дома. Мой Macbook Pro 2017 не вывез, перегрелся и убил стрим. Но разговор в итоге записали, видео и расшифровка есть на сайте

Ответить

Умерший Данила

Иван
0

Как ты смотришь на то, что бы обосраться но с любовью 💕

Ответить

Сергей Звезда

Сергей
0

Не забывайте голосовать за понравившиеся вопросы. В этот раз это особенно важно, поскольку у нас ограниченное время

Ответить

🐙

3

Как он относится к людям, которые пишут "Java script" и считают его скриптом Java?

Ответить

🐙

🐙
2

@Тимур Петров Я это запомню

Ответить

Мокрый фитиль

4

What do you think about Mr. Putin? 

Ответить

Нефтяной ГОСТ

Мокрый
1

How much money do you make?
How long is your dick?

Ответить

Cерьёзный Валера

Нефтяной
1

28mb u know

Ответить

Вова А.

4
Ответить

Мразь

–6

Я ждал этого. Почему JS настолько странный?

Ответить

Сергей Звезда

Мразь
3

поясни, пожалуйста, претензии, потому что на такой вопрос, каким бы он ни был ёмким, ты не получишь внятный ответ

Ответить

Мразь

Сергей
3

Ну конкретно мои претензии:
1. Типизация
2. Модель ООП достаточно странная
3. Когда его изучаешь, голова просто взрывается

Ответить

Сладкий спрей

Мразь
6

прототипная модель ООП не обязательно странная, особенно на момент создания языка

Ответить

Vyacheslav Gorin

Мразь
4

1. Сейчас для этого есть Typescript
2. Потому что это не ООП язык. Отстаньте уже от JS со своим ООП. Зачем городить эти монструозные конструкции в "браузерном" языке, когда есть прототипирование?
3. Почти любой язык и технология окажется сложной, когда начнёшь использовать >10% их возможностей

Ответить

Вареник с

Мразь
2

Что-то маловато "претензий", сколько у тебя опыта написания на нём и есть ли вообще? Если хочется типизации есть TS, модель ООП не странная, просто нужно вникнуть, что она другая, не такая как в той же Java.

Ответить

Roman Golovin

Вареник
1

То, что язык заменяют на другие, вроде TS, с привычной моделью ООП, как раз и говорит о том, что она странная

Ответить

Вареник с

Roman
0

Разве в TS внутреннее по-другому реализована модель ООП, чем в JS? Он же ведь в JS компилируется, как бы то ни было, это чисто синтаксический сахар, так что они в этом плане одинаковые.

Ответить

Остальной каякер

Вареник
–2

Компилируется? Шта?

Ответить

Вареник с

Остальн…
2

Доёбка уровня стаса ай как просто, ок, транспилируется.

Ответить

Остальной

Вареник
–3

Опять фронтендеры не шарят за теорию, лол. Это интерпретируемый язык. Что за стас ваще хз.

Ответить

Вареник с

Остальн…
2

Под монитором уже слепнем? Речь была про то, что TS конвертируется в JS.

Ответить

Остальной

Вареник
3

Бле и вправду слепнем, зря быканул

Ответить

Roman

Остальн…
0

TS не интерпретируется

Ответить

Остальной

Roman
0

Ну TS транслируется в JS я так понимаю. Но уже понял что не по теме доебался.

Ответить

Roman Golovin

Вареник
0

Какая разница, во что он внутри компилируется, суть в том, с чем работает разработчик. Компилируется он вообще в конечный автомат (в случае babel по крайней мере).
Но по твоей логике все языки вообще одинаковы, раз они все так или иначе преобразуются в машинные коды. Все высокоуровневые языки — синтаксический сахар.

Ответить

Вареник с

Roman
0

Ещё раз, JS основывается на прототипах, если вы путаете его с ООП, и не можете понять, что это другое, хотя похоже внешне, то извините, это ваши проблемы. 

Ответить

Roman

Вареник
0

Прототипы — это способ реализации ООП в языке.
Разобравшись с основами, сосредоточимся на объектно-ориентированном JavaScript (OOJS) — данная статья даёт базовое представление о теории объектно-ориентированного программирования (ООП), далее рассмотрено как JavaScript эмулирует классы объектов с помощью функции-конструктора и как создаются экземпляры объектов.

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/JavaScript/Objects/Object-oriented_JS

Ответить

Вареник с

Roman
0

Ну я так тоже могу:

Прототипное программирование — стиль объектно-ориентированного программирования, при котором отсутствует понятие класса, а наследование производится путём клонирования существующего экземпляра объекта — прототипа.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Ответить

Nikolay

Вареник
1

Я смотрю про протоколы\интерфейсы вообще не слышали в мире жсеров

Ответить

Roman

Nikolay
0

В мире TS слышали

Ответить

Roman

Вареник
0

И что ты смог? Доказать, что прототипы — это про ООП, как я и говорил?

Ответить

Вареник с

Roman
0

Это уже детали, тонкости реализации, но если вы до сих пор ставите в вину, что JS странный потому, что в нём нет привычных вами ключевых слов, то это с вами что-то не так.

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Ипполит Воробьянинов

Сергей
3
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Мразь

Мразь
2

@Max ну куда же без тебя, мой любимый хейтер

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Vyacheslav Gorin

3

Hey! First of all, i want to express my kindly gratitude, that you give us such opportunity, to ask something about the true techologies in not so technically directed website.

I'm using Javascript in everyday development about several years. I very like the combination of Javascript and Typescript, so i can unite the powers of JS and typing. And i'm a bit dissapointed and confused, when i need to work with vanilla JS, i really miss this simple, but very handful type syntax. Do you ever thinked about including typing in vanilla JS, i mean - on syntax level? Like it is done in Typescript now. And if yes, why do you avoided it?

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Иван Трофимов

3

Если бы вы до сих пор активно участвовали в разработке языка и у вас появилась бы возможность сделать любое изменение, в том числе ломающее обратную совместимость, что бы вы исправили/добавили в JS?

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Eldar

3

Сколько идей вы украли у Яндекс браузера?

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Виктор Васильев

3

Как пропатчить KDE2 под FreeBSD?

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