Гость TJ: Брендан Айк — сооснователь Mozilla и создатель языка JavaScript Статьи редакции
Задавайте вопросы в комментариях: эфир пройдёт 14 апреля.
Следующим гостем TJ станет Брендан Айк — сооснователь и генеральный директор Brave Software и Basic Attention Token. Это наш первый англоязычный гость за время существования рубрики в её новом виде.
- Брендан — сооснователь проекта и фонда Mozilla. Он занимал должность технического директора Mozilla Corporation, а после — генерального директора компании. Под его руководством команда запустила браузер Firefox. Айк ушёл из компании в апреле 2014 года;
- Брендан — создатель JavaScript, который на протяжении последних 30 лет входит в число наиболее популярных и широко используемых языков программирования;
- Сейчас Брендан работает над браузером на базе криптовалюты Brave, которым уже пользуются более 25 миллионов человек в год. Brave запущен 4 года назад: его особенностью стал встроенный блокиратор рекламы и трекеров. Он ориентирован на конфиденциальность и безопасность пользователей;
- За просмотр рекламы и другие действия в браузере Brave пользователи получают вознаграждение в токенах Basic Attention Token (BAT). В ближайших планах компании запустить собственную поисковую систему в качестве конфиденциальной альтернативы Google.
Как вам анек?
в смысле?? Менеджмент Брендана Айка сам написал вам, чтобы дать интервью??
Но почему не VC или Habr? Или ты как волк отбил в комитете его для себя?
Тем не менее, я не видел ни одного его интервью, тем более в формате AMA где-то в русскоязычных изданиях. Может, вы и не единственные но кажется, первые.
1.
в прошлогодних вопросах-ответах на реддите вы говорили, что в крупных компаниях вроде мозиллы было сложно с чем-нибудь экспериментировать, вводить что-то новое
брейв собирается делать собственную поисковую систему, у него становится больше пользователей, и хотя бы только поэтому штат компании должен увеличиваться
не боитесь ли вы, что в результате тех же инноваций и расширения брейв как компания придёт к тому, за что сейчас критикуют мозиллу? собираетесь ли вы и дальше работать в большей мере за счёт пожертвований, какие цели вы ставите перед собой кроме заработка? возникает ли у вас вопрос "как мы делаем жизнь людей лучше" и ответ на него?
2.
вы говорили, что пользуетесь дакдакгоу и гуглом как поисковыми системами. что вас не устраивает в них, из-за чего вы собираетесь развивать свой поисковик? как вы собираетесь убедить пользователей, что ваш продукт будет лучше, чем более приватный дакдакгоу и очевидно лучший по результатам гугл? как вы смотрите на децентрализованные поисковые системы вроде сёркс (searx)?
3.
децентрализация, федерализация — есть ли у интернета будущее, связанное с этими понятиями, при текущей доступности мощных компьютеров, или это всё останется развлечением гиков? матрикс и пиртьюб — как вы к ним относитесь, пользуетесь ли?
4.
вы создаёте браузер, который уважает конфиденциальность пользователей. но что если вам выскажут стандартную фразу "мне нечего скрывать"? как именно вы ответите на неё?
5.
также присоединяюсь в вопросам касательно ричарда столлмана. какое ваше личное отношение к этой ситуации, на чьей вы стороне и как аргументируете свою собственную позицию?
извиняюсь, если вопросов слишком много или ответы на них уже были даны
Респект. Было бы очень интересно получить ответ на третий вопрос.
Поддерживаю 2 — тоже пользуюсь duckduckgo (для простых запросов или для перехода на другие сайты через bangs) и гуглом, когда не могу найти в утке.
попиздел бы с создателем ларавель?
Мокрый фитиль
Мне с ним не о чем говорить, я не прогромист
С учетом причины ухода Айка из Мозиллы (он был или есть противник гей-браков), хотелось бы узнать его мнение относительно демарша разных крупных софтварных компаний, в том числе Мозиллы, против Ричарда Столлмана во главе FSF из-за того что он реализовывал свою свободу слова не в ту сторону, в которую надо?
Я бы расширил вопрос: не считает ли он подобные демарши давлением на опенсорс со стороны big tech и прочих.
То есть вы хотите пацана второй раз на те же грабли поставить? Думаю, он уйдет от ответа, так как связан по рукам и ногам.
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Для чего нужно было делать сравнение с приведением типов (вроде 1 == '1') дефолтным, а затем костылить ===? Если б можно было все вернуть назад, то сделали бы нормально?
Джаваскрипт был сделан за пару дней штоб успеть к релизу нетскейпа. В эпоху браузерных войн. Отсюда и все костыли и баги. А typeof null == 'object' так вообще баг первого движка, переполнение вроде. А потом оставили чтоб совместимость не рушить.
Брендан, каким вы видите дальнейшее развитие интернета?
Какой вы хотели бы видеть глобальную сеть?
Hello, Brendan. It's a pleasure to have you as our guest here on TJ. I have two questions.
1. Currently, Chrome and the Blink engine seem to be approaching the same market dominance as IE6 once had. Many competitors (including Brave) are now based on the same Blink engine, which seems to be giving Google an edge, as they control the engine (even though it's not proprietary). What leverage do the competitors like Brave have to prevent Google from dictating web standards and eroding the open web in the future, while still relying on Blink? Or do you see the role of Brave in providing only the alternative user experience and features?
2. You've worked on such incredibly different languages as JavaScript and Rust. Increased safety (type, memory, exception, concurrency, etc) seems to be a major trend in programming in the last decade. Rust is designed with these ideas at its core, for JavaScript such alternatives as TypeScript are created, many modern C++ features and tools focus on providing more safety, etc. Do you see older comparatively unsafe languages (like C or JavaScript) becoming redundant for new projects with all the new tools available?
Отличные вопросы! Ко второму я бы ещё добавил:
Используете ли вы Rust при разработке Brave?
Safari for Windows rulit!
Если бы Мозилла была огромной рептилией, извергающей молнии, на какой город она бы напала?
Здравствуйте.
Станет ли движок Quantum на языке Rust серебряной пулей против хромиумного беспредела?
Ну и спасибо, что остаётесь островком действительно свободного ПО.
Да, лендинги ебошит на нём👍🏻 Я думаю он давно не пограмит, раз занимал высокие руководящие должности
Каким вы видите будущее для Mozilla или это для вас уже пройденный этап? Получится ли кому-то из игроков сломить монополию Гугла?
«президент грузии» еще известен как: «Вахтёр», «Дiня», «Захрюкал от волнения», «Дядюшка Дыня», «Господин Дыня», «Дыня», «Арнольд Герасимович Дыня», «Госпожа Дыня», «Новогодняя Дыня», «Дыня из багажника», «русская морская собака», «Ярик Видеорегистратор»
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Мокрый фитиль
Выйди и зашторь штору
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Хрю
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Если все перейдут на браузеры со встроенными блокировщиками рекламы, как будут выживать сайты вроде TJ?
Можете вкратце описать техническую часть офлайн-поиска Brave, как она будет работать и каким образом будет конкурировать с текущими монополистами? Каким образом будет произведена монетизация поиска?
Насколько долго продлится в Кремниевой долине (и не только в ней) ситуация, при которой любые нелиберальные взгляды подвергаются жёсткому остракизму? Почему возникли такие тенденции и что может их изменить?
TypeScript тоже далеко не идеален, я бы смотрел в сторону какого-нибудь Hegel.
What are thought on the whole concept of FLoC? Is there something inherently wrong with the idea, or could it be implemented in such a way as to keep users’ privacy intact?
Энергичный огонь
Это я видел, но, возможно, какая-нибудь альтернативная версия (designed by committee) всех бы устроила? По-моему, идея не так уж плоха, хотя я понимаю, что есть и поводы для беспокойства
Как вы относитесь к тому, что сейчас JS пихается везде и мощнейшие компьютеры виснут от простейших веб-страниц или приложений на электроне?
Мне кажется тут проблема не в языке, а в том, кто на нём пишет.
Ну я не буду рассказывать, как условный Atom или VSCode кряхтят при открытии больших файлов, когда Vim или Sublime справляются с ними без проблем. Всё-таки в языке тоже дело (когда его используешь не по назначению).
Редактор отличный, но вспоминается репутация его предка — Atom, который грел проц у ноута и высаживал батарейку моментально.
Сейчас заставили изучать flutter, и основным редактором является VSCode, в целом всё хорошо и лайтово работает.
На прошлой работе писал на плюсах в том же VSCode, всё круто)
Это данность, с этим я не спорю. Вопрос к Айку о том, доволен ли он таким положением дел.
Js вытесняет старые дектопные и даже серверные языки. Очевидно что это пиздато для языка. Показатель его крутости. И как бы ты не кряхтел, для этого есть веские причины, и плюсы такого перехода.
Ветка комментариев становится длиннее и мой неслабый ПК начинает ощутимо подлагивать. Вот не такого будущего я ждал.
Насчет вытеснения, ни один серьезный серверный язык он никогда не вытеснит по банальным причинам изначального дизайна.
Почему тогда никто практически не пользуется sublime и Vim по твоему мнению? Если они такие хорошие. Тут дело в том что разработка фич на javascript обходится гораздо дешевле, и проще. Короче говоря скорость это не главное, а лишь один из критериев хорошего редактора.
Насчет Atom ничего не знаю, но тот же VSCode я пытался заводить много раз и всегда он выбешивал меня своей скоростью работы по сравнению с продуктами тех же JetBrains.
Вопрос же мой был более широким, я просто привел пример - когда простейшая страничка в браузере начинает трещать под своим же весом из-за сраных скриптов, это уже ни в какие ворота не лезет.
Частый шар
Бгггг, а че, до жс не дошли что ли штуки типа DCE? (знаю что дошли, ну)
Я имел ввиду sublime, сорь. Не знаю, по моему опыту vscode куда шустрее чем idea. Дело субъективное скорее.
Не знаю, по моему проблема не в сайтах, и джавасксрипте, хотя говна тоже хватает, а в том что тебе надо интернет канал пошире. И проблема исчезнет. Если нет, опиши в чем конкретно у тебя возникают боли. Почему у меня всё норм работает, если смотреть в целом.
Не обосритесь в этот раз с трансляцией только (с любовью)
Как он относится к людям, которые пишут "Java script" и считают его скриптом Java?
Нефтяной ГОСТ
How much money do you make?
How long is your dick?
Я ждал этого. Почему JS настолько странный?
Сладкий спрей
прототипная модель ООП не обязательно странная, особенно на момент создания языка
1. Сейчас для этого есть Typescript
2. Потому что это не ООП язык. Отстаньте уже от JS со своим ООП. Зачем городить эти монструозные конструкции в "браузерном" языке, когда есть прототипирование?
3. Почти любой язык и технология окажется сложной, когда начнёшь использовать >10% их возможностей
То, что язык заменяют на другие, вроде TS, с привычной моделью ООП, как раз и говорит о том, что она странная
Остальной каякер
Компилируется? Шта?
Опять фронтендеры не шарят за теорию, лол. Это интерпретируемый язык. Что за стас ваще хз.
Какая разница, во что он внутри компилируется, суть в том, с чем работает разработчик. Компилируется он вообще в конечный автомат (в случае babel по крайней мере).
Но по твоей логике все языки вообще одинаковы, раз они все так или иначе преобразуются в машинные коды. Все высокоуровневые языки — синтаксический сахар.
Прототипы — это способ реализации ООП в языке.
Разобравшись с основами, сосредоточимся на объектно-ориентированном JavaScript (OOJS) — данная статья даёт базовое представление о теории объектно-ориентированного программирования (ООП), далее рассмотрено как JavaScript эмулирует классы объектов с помощью функции-конструктора и как создаются экземпляры объектов.
https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/JavaScript/Objects/Object-oriented_JS
Ну я так тоже могу:
Прототипное программирование — стиль объектно-ориентированного программирования, при котором отсутствует понятие класса, а наследование производится путём клонирования существующего экземпляра объекта — прототипа.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Hey! First of all, i want to express my kindly gratitude, that you give us such opportunity, to ask something about the true techologies in not so technically directed website.
I'm using Javascript in everyday development about several years. I very like the combination of Javascript and Typescript, so i can unite the powers of JS and typing. And i'm a bit dissapointed and confused, when i need to work with vanilla JS, i really miss this simple, but very handful type syntax. Do you ever thinked about including typing in vanilla JS, i mean - on syntax level? Like it is done in Typescript now. And if yes, why do you avoided it?
Если бы вы до сих пор активно участвовали в разработке языка и у вас появилась бы возможность сделать любое изменение, в том числе ломающее обратную совместимость, что бы вы исправили/добавили в JS?