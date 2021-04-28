Гость TJ: Дмитрий Глуховский…

Всем привет! Меня зовут Дмитрий Глуховский. Я автор романов «Метро 2033», «Сумерки», «Будущее», «Текст» и сценария к сериалу «Топи». На сервисе аудиокниг Storytel появился мой аудиосериал «Пост. Спастись и сохранить». Я сам начитал текст сериала. Здесь я продолжаю сюжетную линию первого российского аудиосериала «Пост», который вышел на Storytel два года назад.