Гость TJ: Дмитрий Глуховский – писатель, сценарист, автор «Метро 2033» и аудиосериала «Пост» Статьи редакции
Общаемся в комментариях 28 апреля с 16:30 до 18:30 по Москве.
Всем привет! Меня зовут Дмитрий Глуховский. Я автор романов «Метро 2033», «Сумерки», «Будущее», «Текст» и сценария к сериалу «Топи». На сервисе аудиокниг Storytel появился мой аудиосериал «Пост. Спастись и сохранить». Я сам начитал текст сериала. Здесь я продолжаю сюжетную линию первого российского аудиосериала «Пост», который вышел на Storytel два года назад.
В записи сериал приняли участие знаменитая оперная певица Аида Гарифуллина и замечательные музыканты из Omut Kvartet. Вторая часть «Поста», действие которого разворачивается в России будущего, посвящена темам исторической преемственности, ответственности детей за дела отцов и неистребимости зла.
Готов общаться и ответить на ваши вопросы.
Всем привет! Классическое напоминание: гостей принято принимать дружелюбно, так что уважайте друг друга и гостя, а также помните о модерации.
Очередной мангал
Кстати, мнения о сериале и его подтекстах сильно разделились. Есть теории о том, что герои попали в Чистилище, во временную петлю, и т. д.
Вряд ли вы расскажете всю задумку, но я хочу спросить буквально об одном моменте в самом конце. Электричка, которая ездит по кругу вокруг деревни — это прямолинейный «неожиданный твист» или визуальная метафора?
Добрый день! Как вам мой слог в личном блоге? Я мог бы написать книгу? И разбогатеть.
Вот пара примеров:
https://tjournal.ru/science/75148-dvernoy-proem-kak-katalizator-legkogo-provala-v-pamyati?ref=tjournal.ru
https://tjournal.ru/u/134782-mister-blondin/185364-test-drayv-sosisok-v-teste
https://tjournal.ru/science/76123-nauka-i-vedmy?ref=tjournal.ru
Очевидный Слава
ведьмы, сосиски, двери. В-С-Д. Ты болен
у меня много интересов просто
как у Чака Паланика
нет, у тебя проблемы с целеполаганием и ответственностью.
ЗЫ, в субботу снимаю потёртый постер со стенки своего профиля
да пишу я пишу!!!!!!!!!!!!!!!!
я как раз об этом !
Если бы вы мне донатили тысяч по 200 в месяц, то я бы столько материалов выпускал, что вы бы охуели. Штуки по 3 точно. А так мне приходится зарабатывать себе самому на вино и сыр.
ты про него говорил????
Часовой ящик
хотел побомбить с твоих текстов, зашел в комменты - а оказывается уже побомбил три года назад. збс
В Metro Exodus есть явные моменты проявления русофобии — начиная от НИИ "Х*Я" до достижения "Декоммунизация". Подскажите, если знаете — решение о введении таких своего рода "пасхалок" принималось именно разработчиками в процессе или продюсерами и вышестоящим начальством?
Политика 4AGames вполне понятна исходя из ее географической принадлежности, но это уже реально какой-то сюр.
Декоммунизация
проявления русофобии
Круто.
Чеченский магнит
В контексте комментария выглядит странно, надо в игру играть. Там и противники — явно российские военные-бандиты
Очевидный Слава
бывшие российские военные , обезумевшие от дефицита продовльствия и начавшие поедать людей
хуже вранья только недосказанность
Очевидный Слава
но это ж безобидный стёб и сатира на излишний российский диванный патриотизм типа "россия вперде"
Здравствуйте. Вопрос по видеоигре Metro 2033, образованный после просмотра ролика канала Stopgame "Трудности перевода Метро 2033". Карамышев утверждает, что смысловые нагрузки в английских и российской локализациях не то чтобы чуточку отличаются, там как бы абсолютно другие диалоги и культурные отсылки ( на мой взгляд это так и есть ). Наверняка вы участвовали в предрелизном просмотре игры и могли её корректировать. Скажите это было решение сценаристов 4A Games или это было ваше решение по "адаптации" для западного рынка?
Всем привет! Классическое напоминание: гостей принято принимать дружелюбно, так что уважайте друг друга и гостя, а также помните о модерации.
Здравствуйте. Каких общественных деятелей сегодняшней России вы можете выделить и почему?