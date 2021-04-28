Гость TJ
Дмитрий Глуховский

Гость TJ: Дмитрий Глуховский – писатель, сценарист, автор «Метро 2033» и аудиосериала «Пост» Статьи редакции

Общаемся в комментариях 28 апреля с 16:30 до 18:30 по Москве.

Фото из личного архива гостя

Всем привет! Меня зовут Дмитрий Глуховский. Я автор романов «Метро 2033», «Сумерки», «Будущее», «Текст» и сценария к сериалу «Топи». На сервисе аудиокниг Storytel появился мой аудиосериал «Пост. Спастись и сохранить». Я сам начитал текст сериала. Здесь я продолжаю сюжетную линию первого российского аудиосериала «Пост», который вышел на Storytel два года назад.

В записи сериал приняли участие знаменитая оперная певица Аида Гарифуллина и замечательные музыканты из Omut Kvartet. Вторая часть «Поста», действие которого разворачивается в России будущего, посвящена темам исторической преемственности, ответственности детей за дела отцов и неистребимости зла.

Готов общаться и ответить на ваши вопросы.

Общение с Дмитрием под постом начнётся в 16:30 по московскому времени. Оставляйте вопросы в комментариях.

228 просмотров
42 42 комментария
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42 комментария
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Roman Persianinov

Всем привет! Классическое напоминание: гостей принято принимать дружелюбно, так что уважайте друг друга и гостя, а также помните о модерации.

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Искусственный паук например

10

херасе вы гостями бомбите

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Очередной мангал

7

Здравствуйте, Дмитрий. Как вы относитесь к угрозам из-за одного персонажа сериала «Топи»? Предвидели ли вы такой поворот сюжета в своей жизни?

Ответить

Чеченский магнит

Очередной
4

Слыш, точь-в-точь не списывай

Ответить

Очередной мангал

Очередной
0

Кстати, мнения о сериале и его подтекстах сильно разделились. Есть теории о том, что герои попали в Чистилище, во временную петлю, и т. д. 

Вряд ли вы расскажете всю задумку, но я хочу спросить буквально об одном моменте в самом конце. Электричка, которая ездит по кругу вокруг деревни — это прямолинейный «неожиданный твист» или визуальная метафора?

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Мистер Блондин

7

Добрый день! Как вам мой слог в личном блоге? Я мог бы написать книгу? И разбогатеть. 
Вот пара примеров:
https://tjournal.ru/science/75148-dvernoy-proem-kak-katalizator-legkogo-provala-v-pamyati?ref=tjournal.ru

https://tjournal.ru/u/134782-mister-blondin/185364-test-drayv-sosisok-v-teste

https://tjournal.ru/science/76123-nauka-i-vedmy?ref=tjournal.ru

Ответить

Очевидный Слава

Мистер
1

ведьмы, сосиски, двери. В-С-Д. Ты болен

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Мистер Блондин

Очевидный
3

у меня много интересов просто
как у Чака Паланика 

Ответить

Нужный дым

Мистер
2

чак паланик намотал кишки на краник

Ответить

Коричневый Петя

Нужный
0

одно  из моих любимых произведений вообще

Ответить

Нужный дым

Коричне…
1

паланик - донцова для мужиков

Ответить

Коричневый Петя

Нужный
1

я именно про "кишки"

Ответить

Коричневый Петя

Мистер
1

нет, у тебя проблемы с целеполаганием и  ответственностью. 
ЗЫ, в субботу снимаю потёртый постер со стенки своего профиля

Ответить

Мистер Блондин

Коричневый
1

да пишу я пишу!!!!!!!!!!!!!!!!

Ответить

Коричневый Петя

Мистер
1

я как раз об этом !

Ответить

Мистер Блондин

Коричне…
2

Если бы вы мне донатили тысяч по 200 в месяц, то я бы столько материалов выпускал, что вы бы охуели. Штуки по 3 точно. А так мне приходится зарабатывать себе самому на вино и сыр. 

Ответить

Нужный дым

Мистер
1

ты про него говорил????

Ответить

Мистер Блондин

Нужный
1

да

Ответить

Часовой ящик

Мистер
1

хотел побомбить с твоих текстов, зашел в комменты - а оказывается уже побомбил три года назад. збс

Ответить

Лунный шмель

4

Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?

Ответить

Чеченский магнит

3

Много ли угроз прилетело за "Топи"? Как переживаете такие ситуации?

Ответить

Автоматический утюг

2

Ничего себе гости 

Ответить

Автоматический утюг

Автоматический
0

А можно сигну попросить? 

Ответить

Целевой браслет

2

Привет. Не кажется ли вам, что актеры второго плана в Топях выглядят куда мощнее, чем основная обойма? Как так вышло

Ответить

Яркий Кирилл

2

Почему в Топях так много голых сисек и задниц Янковского?

Ответить

Чеченский магнит

0

В Metro Exodus есть явные моменты проявления русофобии — начиная от НИИ "Х*Я" до достижения "Декоммунизация". Подскажите, если знаете — решение о введении таких своего рода "пасхалок" принималось именно разработчиками в процессе или продюсерами и вышестоящим начальством?
Политика 4AGames вполне понятна исходя из ее географической принадлежности, но это уже реально какой-то сюр.

Ответить

Жених приехал

Чеченский
3

 Декоммунизация

проявления русофобии

Круто.

Ответить

Чеченский магнит

Жених
0

В контексте комментария выглядит странно, надо в игру играть. Там и противники — явно российские военные-бандиты

Ответить

Жених приехал

Чеченск…
0

Я играл. Русофобии не видел.

Ответить

Очевидный Слава

Чеченск…
0

бывшие российские военные , обезумевшие от дефицита продовльствия и начавшие поедать людей
хуже вранья только недосказанность

Ответить

Очевидный Слава

Чеченский
1

но это ж безобидный стёб и сатира на излишний российский диванный патриотизм типа "россия вперде"

Ответить

Блестящий Филипп

Чеченский
0

ниихуя

русофобия

Если это тебя русофобит, мне жаль

Ответить

Очевидный Слава

1

Здравствуйте. Вопрос по видеоигре Metro 2033, образованный после просмотра ролика канала Stopgame "Трудности перевода Метро 2033". Карамышев утверждает, что смысловые нагрузки в английских и российской локализациях не то чтобы чуточку отличаются, там как бы абсолютно другие диалоги и культурные отсылки ( на мой взгляд это так и есть ). Наверняка вы участвовали в предрелизном просмотре игры и могли её корректировать. Скажите это было решение сценаристов 4A Games или это было ваше решение по "адаптации" для западного рынка?

Ответить

Roman Persianinov

1

Всем привет! Классическое напоминание: гостей принято принимать дружелюбно, так что уважайте друг друга и гостя, а также помните о модерации.

Ответить

Коричневый Петя

0

Хочу вам пожелать творческих успехов.
Слушал вас когда-то на Маяке. Метро не читал, но играл в PUBGМ-адаптацию. Собираюсь смотреть "Топи".

Ответить

Автоматический утюг

0

Я уже спрашивал, но повторюсь

Дмитрий, что-то поменялось за эти годы?

Ответить

Погибший торшер

0

Кого из современных русскоязычных писателей рекомендуете и почему (кроме пелевина)

Ответить

Потребительский супер_стар

0

Фига-се он постарел!!!

Ответить

Ударный фонарь

0

Когда конец серии книг «Вселенная Метро 2033». Не кажется ли вам, что она уже "выдохлась"?

Ответить

Ударный фонарь

0

Планируются какие-то сериалы или фильмы по «Вселенной Метро 2033»?

Ответить

Жених приехал

0

Здравствуйте. Каких общественных деятелей сегодняшней России вы можете выделить и почему?

Ответить

Сергей Зорин

0

По "Топям" есть вопросы. 
Чем все закончилось-то?

Ответить

Ударный фонарь

0

Почему Путин не уходит и когда уйдёт?

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