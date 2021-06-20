Никита, Вадим, Коля, Оля и Султан приходят в комментарии в честь десятилетия издания.

В честь юбилея TJ мы организуем особенного Гостя — на этот раз с пользователями общаются сразу пять человек. Те, кто давно читает TJ и знает внутреннюю кухню, точно их помнят. Для всех остальных краткий экскурс:

Никита Лихачёв — отец, святой дух и первый главред TJ;

Вадим Елистратов — шеф-редактор TJ, возглавивший главное издание в галактике об играх и кино;



Ольга Жигулина — одна из первых редакторов TJ и самая добрая королева SMM;

Николай Чумаков — редактор TJ. Человек, лонгриды которого узнают по заголовкам.



Султан Сулейманов — первый шеф-редактор TJ, недавно устроившийся в Т-Ж;

Вы можете задавать в комментариях вопросы про что угодно, но связанные с TJ темы приветствуются. Чтобы не запутаться, добавляйте к вопросу никнейм редактора, которому он адресован .

Каждый гость ответит в удобное ему время, но начнётся всё уже сегодня. Редакторы будут в комментариях ориентировочно до конца понедельника, 21 июня.