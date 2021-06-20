Гости TJ: наши экс-редакторы возвращаются и отвечают на вопросы сообщества Статьи редакции
Никита, Вадим, Коля, Оля и Султан приходят в комментарии в честь десятилетия издания.
В честь юбилея TJ мы организуем особенного Гостя — на этот раз с пользователями общаются сразу пять человек. Те, кто давно читает TJ и знает внутреннюю кухню, точно их помнят. Для всех остальных краткий экскурс:
- Никита Лихачёв — отец, святой дух и первый главред TJ;
- Вадим Елистратов — шеф-редактор TJ, возглавивший главное издание в галактике об играх и кино;
- Ольга Жигулина — одна из первых редакторов TJ и самая добрая королева SMM;
- Николай Чумаков — редактор TJ. Человек, лонгриды которого узнают по заголовкам.
- Султан Сулейманов — первый шеф-редактор TJ, недавно устроившийся в Т-Ж;
Вы можете задавать в комментариях вопросы про что угодно, но связанные с TJ темы приветствуются. Чтобы не запутаться, добавляйте к вопросу никнейм редактора, которому он адресован.
Каждый гость ответит в удобное ему время, но начнётся всё уже сегодня. Редакторы будут в комментариях ориентировочно до конца понедельника, 21 июня.
Вот они слева направо: @Никита Лихачёв (Намджун) @Ольга Жигулина (Чонгук) @Султан Сулейманов (Чингачгук) @Вадим Елистратов (Гойко Митич), @Николай Чумаков (Юнги). Люблю их ❤️
Вадим, как там чeмoдaны с дтф? Стали объёмнее?
@Вадим Елистратов уже давно нельзя узнать твою актуальную массу. Сообщи, сколько ты весишь, пожалуйста. Я волнуюсь.
100 кг дядя так-то/
Последние актуальные данные были в районе 94.
Не, на пандемии было до 102, сейчас похудел до 92.
А где?
никнейм редактора
Какие у редакторов погоняла? Вопрос ко всем, а то не зная их кличек нет возможности тегнуть.
Вот они слева направо: @Никита Лихачёв (Намджун) @Ольга Жигулина (Чонгук) @Султан Сулейманов (Чингачгук) @Вадим Елистратов (Гойко Митич), @Николай Чумаков (Юнги). Люблю их ❤️
Елистратов всё ещё весит центнер, или всё-таки похудел?
В пятницу было так!
Почему люди, ушедшие из ТЖ практически перестают тут больше появляться. Я понимаю, что новая работа, жизнь, но даже изредка вас тут практически не встретить. Это очень грустно и складывается ощущение, что вы обижены то ли на пользователей, то ли на прошлого работодателя. В чем проблема?
В колличестве времени
Их чё, сажают куда-то?
Скажу за себя: дело только во времени! Никаких обид, я и сейчас новости читаю на TJ (и стараюсь не пропускать лонгриды). Но сидеть на сайте круглосуточно, как раньше, уже не выходит
Резкий Илья
Оля, привет! Очень тебя не хватает тут. Ты была такой тёплой и милой душой тж, королева милоты.
Расскажи, если не секрет, чем ты сейчас занимаешься, где-то работаешь?
Невозможно активно сидеть на два сообщества.
Да и в комментариях на DTF-то я уже сижу не так много.
Время на жизнь тоже нужно!
Про работодателя странно: в TJ был Влад и в DTF Влад! :D
Резкий Илья
Вадим, привет.
Да, для тебя это вопрос малоактуален, ты, по сути, переехал в соседнюю комнату, но квартира осталась та же
Мне норм. Скучаю по людям, но не очень сильно скучаю по самой повестке сайта и ритму работы.
Не хотел бы снова вести онлайны про падающие самолёты и военные перевороты. На DTF в пятницу вечером можно спокойно лечь спать и ни о чём не волноваться. Это круто.
Где Фаст?
А был ещё такой хороший редактор, который в Buzzfeed ушел работать (забыл, как зовут, к сожалению), как он поживает, что делает?
Витя Степанов, он уже не в BuzzFeed и занимается своими проектами. Помним его, конечно!
@Никита Лихачёв почему дизайн абсолютно всех продуктов mail group максимально отвратителен? Дизайнеры не хотят там работать?
Каменный рак
С дизайном у них лучше, чем в facebook/Instagram
Можно я отвечу?
Ну пжалуста
Плюсы:
- они были (если они были)
Минусы:
- они были
Ничему не научились, ничего не вынесли
Общаетесь ли между собой? Будет ли чайная сходка хоть с несколькими из вас?
Резкий Илья
Да, собираетесь ли вместе хоть иногда?
Нам бы списаться хотя бы в чатике, а для встреч нужен повод, который уже хрен знает сколько никто найти не может.
Я только последнюю, минскую встречу 2019 года помню – с того момента разве что несколько человек собирались стихийно
Никита, нашёл?
никому не нравится идея перпендикулярного тж
Молодежный единорожек88
А что за идея такая? Есть обоснованная критика?
понятия не имею, просто звучит глупо
Как можно было променять ТЖ на Т—Ж? Они угрожали отключить тебя от Swift?
(Тейлор)