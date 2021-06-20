Гость TJ
Roman Persianinov

Гости TJ: наши экс-редакторы возвращаются и отвечают на вопросы сообщества Статьи редакции

Никита, Вадим, Коля, Оля и Султан приходят в комментарии в честь десятилетия издания.

В честь юбилея TJ мы организуем особенного Гостя — на этот раз с пользователями общаются сразу пять человек. Те, кто давно читает TJ и знает внутреннюю кухню, точно их помнят. Для всех остальных краткий экскурс:

Вы можете задавать в комментариях вопросы про что угодно, но связанные с TJ темы приветствуются. Чтобы не запутаться, добавляйте к вопросу никнейм редактора, которому он адресован.

Каждый гость ответит в удобное ему время, но начнётся всё уже сегодня. Редакторы будут в комментариях ориентировочно до конца понедельника, 21 июня.

#гостьтж #tj10

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Редкий ящик

CiZerin

Вот они слева направо: @Никита Лихачёв   (Намджун) @Ольга Жигулина (Чонгук) @Султан Сулейманов  (Чингачгук) @Вадим Елистратов  (Гойко Митич), @Николай Чумаков (Юнги). Люблю их ❤️

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Лысина Арика

13

Вадим, как там чeмoдaны с дтф? Стали объёмнее?

Ответить

Редкий ящик

Лысина
1

@Вадим Елистратов уже давно нельзя узнать твою актуальную массу. Сообщи, сколько ты весишь, пожалуйста. Я волнуюсь.

Ответить

Лысина Арика

Редкий
0

100 кг дядя так-то/

Ответить

Редкий ящик

Лысина
0

Последние актуальные данные были в районе 94.

Ответить

Вадим Елистратов

Редкий
3

Не, на пандемии было до 102, сейчас похудел до 92.

Ответить

Лысина Арика

Вадим
0

Обновите пожалуйста данные/

Ответить

Лысина Арика

Лысина
0

А где?

Ответить

Лысина Арика

Лысина
0

Она только на дтф осталась?

Ответить

Хан Соло

Лысина
1

Секта свидетелей чемоданов на месте

Ответить

Лысина Арика

Хан
–1

Ага, вот они слева на право:

Ответить

CiZerin

1

никнейм редактора

Какие у редакторов погоняла? Вопрос ко всем, а то не зная их кличек нет возможности тегнуть.

Ответить

Редкий ящик

CiZerin
20

Вот они слева направо: @Никита Лихачёв   (Намджун) @Ольга Жигулина (Чонгук) @Султан Сулейманов  (Чингачгук) @Вадим Елистратов  (Гойко Митич), @Николай Чумаков (Юнги). Люблю их ❤️

Ответить

Каменный рак

6

Побибикаем?

Ответить

Bad Mother Fucker

5

Елистратов всё ещё весит центнер, или всё-таки похудел?

Ответить

Вадим Елистратов

Bad
3

В пятницу было так!

Ответить

Bad Mother Fucker

Вадим
0

тенденция обнадёживающая

Ответить

Vyacheslav Gorin

Вадим
0

Ктож млин в кроссовках взвешивается

Ответить

Резкий Илья

5

Почему люди, ушедшие из ТЖ практически перестают тут больше появляться. Я понимаю, что новая работа, жизнь, но даже изредка вас тут практически не встретить. Это очень грустно и складывается ощущение, что вы обижены то ли на пользователей, то ли на прошлого работодателя. В чем проблема?

Ответить

AttentiveMilk

Резкий
2

В колличестве времени

Ответить

AttentiveMilk

AttentiveMilk
1

Тж вообще дельце затратненькое

Ответить

Иван Касаткин

AttentiveMilk
0

Их чё, сажают куда-то?

Ответить

AttentiveMilk

Иван
0

На работу

Ответить

Ольга Жигулина

Резкий
2

Скажу за себя: дело только во времени! Никаких обид, я и сейчас новости читаю на TJ (и стараюсь не пропускать лонгриды). Но сидеть на сайте круглосуточно, как раньше, уже не выходит

Ответить

Резкий Илья

Ольга
1

Оля, привет! Очень тебя не хватает тут. Ты была такой тёплой и милой душой тж, королева милоты.

Расскажи, если не секрет, чем ты сейчас занимаешься, где-то работаешь?

Ответить

Вадим Елистратов

Резкий
1

Невозможно активно сидеть на два сообщества. 

Да и в комментариях на DTF-то я уже сижу не так много.

Время на жизнь тоже нужно!

Про работодателя странно: в TJ был Влад и в DTF Влад! :D

Ответить

Резкий Илья

Вадим
0

Вадим, привет.
Да, для тебя это вопрос малоактуален, ты, по сути, переехал в соседнюю комнату, но квартира осталась та же

Ответить

Каменный рак

Резкий
0

В чем проблема?

У них нет зависимости

Ответить

Финансовый чайник

4

Роман,

Ответить

Редкий ящик

3

Как дела, ребята? Довольны тем, как повернулась ваша карьера? Скучаете по работе в TJ?

Ответить

Николай Чумаков

Редкий
3

скучаю по TJ постоянно как по родному дому <3

Ответить

Вадим Елистратов

Редкий
1

Мне норм. Скучаю по людям, но не очень сильно скучаю по самой повестке сайта и ритму работы.

Не хотел бы снова вести онлайны про падающие самолёты и военные перевороты. На DTF в пятницу вечером можно спокойно лечь спать и ни о чём не волноваться. Это круто.

Ответить

БЕ3HOГNM

1

Где Фаст?

Ответить

Резкий Илья

БЕ3HOГNM
6

Он запросил слишком высокую сумму за интервью

Ответить

Каменный рак

Резкий
10

Фото с места событий

Ответить

Эдуардыч 2.0

3

Вопрос к Лихачеву. Как ЕГЭ сдал?

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

2

А был ещё такой хороший редактор, который в Buzzfeed ушел работать (забыл, как зовут, к сожалению), как он поживает, что делает?

Ответить

Сергей Звезда

Ilya.A—Petya.A's
3

Витя Степанов, он уже не в BuzzFeed и занимается своими проектами. Помним его, конечно!

Ответить

Илья П.

Сергей
1

Да и сам базфид уже закрылся, а паблик вк превратился в типичный паблик с трэш-новостями...

Ответить

Резкий Илья

Ilya.A—Petya.A's
1

Виктор Степанов. Я тоже его с большой теплотой вспоминаю

Ответить

Николай Чумаков

2

Здарова, бандиты

https://youtu.be/vJ4xOwod7nY

Ответить

Woody Johnson

1

@Никита Лихачёв почему дизайн абсолютно всех продуктов mail group максимально отвратителен? Дизайнеры не хотят там работать?

Ответить

Каменный рак

Woody
0

С дизайном у них лучше, чем в facebook/Instagram

Ответить

Woody Johnson

Каменный
10

любой дизайн лучше facebook

Ответить

Резкий Илья

1

Не жалеете ли об уходе?

Ответить

AttentiveMilk

Резкий
2

Да (пизда)

Ответить

Резкий Илья

1

Какие плюсы и какие минусы (если они были) сейчас по прошествии времени вы видите в тж? Чему научились? Какие уроки вынесли?

Ответить

Финансовый чайник

Резкий
1

Можно я отвечу?
Ну пжалуста

Ответить

БЕ3HOГNM

Финансовый
1

Да

Ответить

Каменный рак

Финансовый
1

Нет. Отвечай.

Ответить

Финансовый чайник

Резкий
0

Плюсы:
- они были (если они были)
Минусы:
- они были
Ничему не научились, ничего не вынесли

Ответить

Резкий Илья

Финансовый
1

что вынесли

Один макбук, пару наклеек и 4 шариковых ручки

Ответить

Финансовый чайник

Финансовый
0

Это официальный ответ

Ответить

Иван Касаткин

1

Общаетесь ли между собой? Будет ли чайная сходка хоть с несколькими из вас?

Ответить

Резкий Илья

Иван
0

Да, собираетесь ли вместе хоть иногда?

Ответить

Иван Касаткин

Резкий
1

Нам бы списаться хотя бы в чатике, а для встреч нужен повод, который уже хрен знает сколько никто найти не может.

Я только последнюю, минскую встречу 2019 года помню – с того момента разве что несколько человек собирались стихийно

Ответить

Резкий Илья

1

А вообще, у меня была почти такая же идея - к юбилею сделать пост-интервью с бывшими сотрудниками тж. К сожалению, не хватило времени. Спасибо за этот пост, буду компенсировать

Ответить

Страховой кран

1

Вопросов нет, всем спасибо за участие в жизни ТЖ.

Ответить

Саша Шадов

1

Никита, нашёл?

Ответить

Резкий Илья

Саша
0

Да, успешно закопали

Ответить

Молодежный единорожек88

0

Как вам идея Перпендикулярного ТЖ, нравится? 

Ответить

Bad Mother Fucker

Молодежный
0

никому не нравится идея перпендикулярного тж

Ответить

Молодежный единорожек88

Bad
0

А что за идея такая? Есть обоснованная критика?

Ответить

Bad Mother

Молодеж…
0

понятия не имею, просто звучит глупо

Ответить

Молодежный

Bad
0

Согласен

Ответить

Резкий Илья

0

Какая у вас первая ассоциация, когда вы думаете о тж? С чем он лично для вас тесно связан и чем запомнился?

Ответить

Резкий Илья

0

Общаетесь ли вы с бывшими коллегами? Как часто?

Ответить

Каменный рак

0

@Султан Сулейманов 

Как можно было променять ТЖ на Т—Ж? Они угрожали отключить тебя от Swift? 

(Тейлор)

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