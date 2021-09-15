видели видео где девушка на трансляции спрыгнула вниз под музыку лсп - номера? у меня вопрос, ну зачем суи делать на показ всему миру? и второе, а песню после не запретят? а то ведь у нас могут



/не знаю, что произошло у неё, но жаль, что так сложилась судьба/