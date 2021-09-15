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Интернет
Артём Мазанов

TikTok при поиске «Номеров» ЛСП стал перенаправлять на телефон доверия после суицида в прямом эфире Статьи редакции

Саму песню заблокировали в 2018 году из-за описания способа самоубийства.

14 14 комментариев
451 просмотров

TikTok при запросе «лсп номера» стал перенаправлять на телефон психологической помощи и показывать ссылки на ресурсы поддержки, где в том числе рекомендуют обратиться к психотерапевту.

Редакция TJ убедилась, что смене слов местами («номера лсп») и других подобных запросах («lsp номера»), TikTok показывает ролики.

В Зеленограде 13 сентября 17-летняя девушка во время прямого эфира в инстаграме упала с крыши под песню группы ЛСП «Номера». Видео с этим распространилось в телеграм-каналах.

На это также обратили внимание в твиттере.

Эвклид @vurmel
У меня весь тик ток в песне ЛСП Номера

Что случилось? В вк её ещё два года назад заблокировали
Ее можно найти в интернете
Она есть в эйпл мьюзик, в спотифай

Или эти видео 2-3 года грузились?
trustmeineedu @udeeniemtsurt
хотел ретвинуть чью-то запись о роскомнадзоре девушки с балкона под трек лсп "номера", но не нашел ни одного твита без посыла "девка дура, бедный олежа"
мила и менты @ya0sno
эх, наблюдаю как в тиктоке ребята обсуждают и волнуются что теперь, после суiцида девочки под «лсп — номера» песню заблокируют и её нельзя будет послушать.

лсп номера уже заблокирована роскомнадзором несколько лет как.
феечка Винкс @kameliakims
Сегодня узнала, что одна девушка выбросилась из крыши в прямом эфире под песню ЛСП «Номера» на строчке «И камнем вниз с крыши дома» и моё сердце замерло…

Мне абсолютно не жалко эту дуру, но я даже не представляю, какого будет Олегу и его команде узнать об этом
🌸°\солnyaшко Рин/°🌸 @m0urene9
видели видео где девушка на трансляции спрыгнула вниз под музыку лсп - номера? у меня вопрос, ну зачем суи делать на показ всему миру? и второе, а песню после не запретят? а то ведь у нас могут

/не знаю, что произошло у неё, но жаль, что так сложилась судьба/

TJ обратился к TikTok за комментарием, но не получил ответа на момент выхода материала.

«Номера» белорусской группы ЛСП вышел в 2014 году, там рассказывается, как молодой человек прыгает с крыши дома. Роскомнадзор заблокировал песню во «ВКонтакте» в 2018 году из-за «описание способа совершения самоубийства». Но песню до сих пор можно найти на других платформах — например в «Яндекс.Музыке».

#новости #соцсети #происшествия #tiktok

14 14 комментариев
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14 комментариев
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k. wintermute

2

Сегодня узнала, что одна девушка выбросилась из крыши в прямом эфире под песню ЛСП «Номера» на строчке «И камнем вниз с крыши дома» и моё сердце замерло…

Мне абсолютно не жалко эту дуру, но я даже не представляю, какого будет Олегу и его команде узнать об этом
ред.

Ответить
k.

k. wintermute

4

«Бедный олежка, у меня абсолютно нет эмпатии к ребёнку, который самовыпилился, но так жалко богатого челика из телика, которому похуй на песню заблоченую 2 года назад»

Ответить
k.

Щячло Попячтса

0

Без этой песни не самоубилась бы?

Ответить

Федя Прозоров

2

Интересно, будь инстраграм в 1945 году, Гитлер бы покончил с собой в прямом эфире под песню "Это день победы"?

Ответить
Федя

Федя Прозоров

0

Я знаю, что нет, т.к. песни "Это день победы" тогда не написали

Ответить
Федя

Андрей

0

Такой ор нужно экранизировать)

Ответить

Великий цветок

0

Ня пока, зумер эдишен

Ответить

Sage Pointer

0

А Анну Каренину пока ещё не запретили? Там тоже есть описание метода (роскомнадзора)

Ответить

ouxen

0

каких еще нахуй «Номеров» ЛСП?!

Ответить
ouxen

Федя Прозоров

0

Я не дам тебе ссылки на трек, т.к. не хочу роскомнадзор в моём анусе

Ответить

Михаил Ромайкин

0

Король и шут - прыгну со скалы - заблочено?

Ответить
Михаил

Федя Прозоров

0

Это всё моё, родное

Ответить

Иван Дмитриев

0

А если я номера рсп ищу, что мне делать?

Ответить

Минимальный Паша

–1

здоровья умершей ред.

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