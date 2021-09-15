TikTok при поиске «Номеров» ЛСП стал перенаправлять на телефон доверия после суицида в прямом эфире Статьи редакции
Саму песню заблокировали в 2018 году из-за описания способа самоубийства.
TikTok при запросе «лсп номера» стал перенаправлять на телефон психологической помощи и показывать ссылки на ресурсы поддержки, где в том числе рекомендуют обратиться к психотерапевту.
Редакция TJ убедилась, что смене слов местами («номера лсп») и других подобных запросах («lsp номера»), TikTok показывает ролики.
В Зеленограде 13 сентября 17-летняя девушка во время прямого эфира в инстаграме упала с крыши под песню группы ЛСП «Номера». Видео с этим распространилось в телеграм-каналах.
На это также обратили внимание в твиттере.
TJ обратился к TikTok за комментарием, но не получил ответа на момент выхода материала.
«Номера» белорусской группы ЛСП вышел в 2014 году, там рассказывается, как молодой человек прыгает с крыши дома. Роскомнадзор заблокировал песню во «ВКонтакте» в 2018 году из-за «описание способа совершения самоубийства». Но песню до сих пор можно найти на других платформах — например в «Яндекс.Музыке».
Сегодня узнала, что одна девушка выбросилась из крыши в прямом эфире под песню ЛСП «Номера» на строчке «И камнем вниз с крыши дома» и моё сердце замерло…
Мне абсолютно не жалко эту дуру, но я даже не представляю, какого будет Олегу и его команде узнать об этом
ред.
«Бедный олежка, у меня абсолютно нет эмпатии к ребёнку, который самовыпилился, но так жалко богатого челика из телика, которому похуй на песню заблоченую 2 года назад»
Интересно, будь инстраграм в 1945 году, Гитлер бы покончил с собой в прямом эфире под песню "Это день победы"?
каких еще нахуй «Номеров» ЛСП?!
Король и шут - прыгну со скалы - заблочено?