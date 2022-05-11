Хотя новый владелец сервиса против пожизненных банов, он всё же считает правильным иногда приостанавливать действие аккаунтов.

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Evan Vucci / AP

Илон Маск в интервью Financial Times поделился мнением насчёт блокировки Дональда Трампа в твиттере: бизнесмен считает это результатом левых предубеждений компании, которые усугубили политические разногласия в США. Пожизненный запрет бывшего президента, действующий с января 2021 года, бизнесмен назвал «аморальным» и «в высшей степени глупым».

Запрет Трампа в твиттере не лишил Трампа голоса, что усилило его [авторитет] среди правых.

Илон Маск

Маск отметил, что, хотя он выступает против пожизненного запрета, иногда всё же правильно приостанавливать действие учётных записей пользователей или делать некоторые из их твитов менее заметными для других.

Соучредитель и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси поддержал позицию Маска, заявив, что перманентные блокировки пользователей обычно «не работают».

jack⚡️ @jack Ответ на публикацию @jack @danprimack I do agree. There are exceptions (CSE, illegal behaviour, spam or network manipulation, etc), but generally permanent bans are a failure of ours and don't work, which I wrote about here after the event (and called for a resilient social media protocol): «Есть исключения (CSE, незаконное поведение, спам и т. д.), но, как правило, постоянные баны — это наша ошибка и они не работают»

Илон Маск также раскритиковал руководителей платформы, причастных к решениям компании по модерации. Это вызвало критику со стороны экспертов, которые заявили, что бизнесмен не понимает сложностей предотвращения распространения ненависти и дезинформации.

Аккаунт Трампа в твиттере заблокировали вскоре после речи на митинге в Вашингтоне 6 января, после которой его сторонники прорвались к Капитолию. У учётной записи Трампа было 88 миллионов подписчиков. Политика также банили в фейсбуке, инстаграме* и снэпчате. После этого бывший президент США Трамп запустил собственную соцсеть Truth Social.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск входил в состав совета Дональда Трампа по вопросам бизнеса с декабря 2016 года по июнь 2017. Бизнесмен покинул совет, объяснив решение выходом США из Парижского соглашения о климате.