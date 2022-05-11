Илон Маск пообещал разбанить Дональда Трампа в твиттере и связал его блокировку с «сильным левым уклоном» соцсети Статьи редакции
Хотя новый владелец сервиса против пожизненных банов, он всё же считает правильным иногда приостанавливать действие аккаунтов.
Илон Маск в интервью Financial Times поделился мнением насчёт блокировки Дональда Трампа в твиттере: бизнесмен считает это результатом левых предубеждений компании, которые усугубили политические разногласия в США. Пожизненный запрет бывшего президента, действующий с января 2021 года, бизнесмен назвал «аморальным» и «в высшей степени глупым».
Маск отметил, что, хотя он выступает против пожизненного запрета, иногда всё же правильно приостанавливать действие учётных записей пользователей или делать некоторые из их твитов менее заметными для других.
Соучредитель и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси поддержал позицию Маска, заявив, что перманентные блокировки пользователей обычно «не работают».
Илон Маск также раскритиковал руководителей платформы, причастных к решениям компании по модерации. Это вызвало критику со стороны экспертов, которые заявили, что бизнесмен не понимает сложностей предотвращения распространения ненависти и дезинформации.
Аккаунт Трампа в твиттере заблокировали вскоре после речи на митинге в Вашингтоне 6 января, после которой его сторонники прорвались к Капитолию. У учётной записи Трампа было 88 миллионов подписчиков. Политика также банили в фейсбуке, инстаграме* и снэпчате. После этого бывший президент США Трамп запустил собственную соцсеть Truth Social.
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск входил в состав совета Дональда Трампа по вопросам бизнеса с декабря 2016 года по июнь 2017. Бизнесмен покинул совет, объяснив решение выходом США из Парижского соглашения о климате.
*Meta признана в России экстремистской организацией, а инстаграм и фейсбук запрещены.
Ну по фактам. Только идиот может поверить, что "штурм" Капитолия это попытка свержения власти вопреки результатам голосования.
"Это вызвало критику со стороны экспертов, которые заявили, что бизнесмен не понимает сложностей предотвращения распространения ненависти и дезинформации."
Ахахаха, дипломированные специалисты по gender studies, а также профессионалы по предотвращению дискриминации на рабочих местах не являются экспертами
идиот-президент устроил идиотский бунт с идиотским штурмом
Так это что фестиваль казантип был в капитолии?
Нет, это было вооруженное нападение орд белых супримасистов с целью убийства Ненси Пелосси, как предателя белой расы.
уу леваки!!!
похуй на трампа, сбитый летчик
Когда путин придёт в интернет?
когда интернет придёт к путину. на ковёр. с докладом
Но в папке
После смерти.
да тут я
что такое пермаментно?
ПермаНентно, от английского permanently, то есть постоянно, навсегда
Берегите корни английского языка...
Подъёб засчитан, перфоРРРРРманс удался
#UnbanTrump
Маск пообещал разбанить Трампа в твиттере. Скажи мне кто такое двадцать лет назад и я бы счёл его сумасшедим. Сейчас звучит как сценарий для порнофильма
Это заговор миллиардеров!