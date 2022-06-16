Twitter заблокировал аккаунт Дмитрия Рогозина за твит об Украине как «экзистенциальной угрозе всему русскому» Статьи редакции
Глава Роскосмоса отказался удалять сообщения, назвав соцсеть «помойкой».
Утром 16 июня глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в телеграме, что модераторы твиттера ограничили действия его учётной записи в соцсети. Причиной стало разжигание ненависти на национальной почве, а именно пост от 13 июня, где чиновник назвал Украину «экзистенциальной угрозой России».
Рогозин опубликовал скришот предупреждения от модерации о блокировке аккаунта с требованием удалить нарушающие правила платформы посты — судя по тому, что в письме указано «1 из 2», владельца аккаунта попросили удалить ещё один твит. Глава Роскосмоса отказался выполнять требования.
Рогозин, на которого в твиттере подписано больше 800 тысяч пользователей, активно вёл личный аккаунт в соцсети, а после блокировки сайта в России, кажется, стал твитить ещё чаще. В последние месяцы он резко высказывался о боевых действиях в Украине, поддерживал решения Кремля и критиковал руководство соседней страны.
Пока что аккаунт чиновника всё ещё открыт, ограничения коснулись лишь его возможности писать новые посты. При этом два твита от 13 июня, несмотря на отказ Рогозина их удалить, скрыты за нарушение правил соцсети.
Было приятно пожаловаться на этот твит.
Пиздец какой то. Это каким таким образом Украина угрожает существованию? Это же прямая нацистская пропаганда! Типа уничтожение Украины - это вопрос выживания. Они уже совсем поехавшие все. Гитлеровские отродья.
Или «то, что появилось на месте Украины» - это он про ДНР и ЛНР? Тогда справедливо. Они действительно экзистенциальная угроза для всего русского.
Только что сказал, что это нацисткая пропаганда, а потом сам повторил…
так длнр - это сраная помойка, которая создана исключительно что бы быть плацдармом для геноцида
в чём он не прав?
В том, что если обвиняешь в нацисткой пропаганде, лучше потом не повторять ту же самую риторику, мне кажется.
Россияне посмотрели бы, какие преимущества даёт демократия и тоже захотели бы так же. И настал бы конец «русской цивилизации». Со всеми её дотируемыми «Эльбрусами», стучащими «Яндексами» и их объективными алгоритмами, разъёбанными дорогами, роскомнадзорами, росгвардиями и рогозиными.
А как же ему воровать тогда? В этом и есть суть русскости. Ты Паши за 20 тысяч, собирай говно в чемодан, ходи по щиколотку в говне по улице, а он будет тусоваться в своём дворце, типа как дворянин. Очень по-русски, очень православно.
Доигрался хуй на скрипке
Для россиян твиттер заблокирован Роскомнадзором. Рогозин не россиянин?
Когда его заблокировали? Можно ссылочку?
Как бы вот.
https://www.interfax.ru/russia/826411
Давненько уже , даже кто-то из журналистов спрашивал Пескова , типа дядя твитор же заблокирован , хули ты там сидишь , а он типа а вот впн никто не запрещал.
Как раз таки он сделал шаг от помойки, Дмитрий Олегович. А вот что вы там так долго делали на трибуне для экстремистов, это вопрос.
Если бы Рогозина не существовало, его бы следовало придумать
А потом заблокировать
упоротая администрация все никак не собирается боротся с новорегами, штош
Как будто это что-то плохое. Побыстрее бы развалилась эта помойка.
О даааа
Радуешься цензуре?
Лобок
Ну и в чём он не прав?
Маск?
Маск - гений!
Маск - Илон!
Не всё так однозначно.
Всей правды мы не узнаем.
Нет, Илон - Маск!
До сих пор не пойму, почему все, кто связан с режимом, не заблокированы повсеместно на всех международных площадках.
*почему продолжают активно сидеть на ненавистных им ресурсах, когда есть рутюб, рутвиттер, рустаграм и прочая копипаста
За один день интернет значительно очистился
Дали пососать🤝
и ведь кто-то же начнёт кукарекать про свободу слова
Не так давно посол РФ в ЮК сказал что единственной причиной применить РФ ядерное оружие является "экзистенциальная угроза РФ". И сейчас эта хрюканина рыгозина. Так что я бы на месте запада возбудился бы по максимуму
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плющит?)))
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Ненавижу Рогозина, но еще сильнее ненавижу цензуру. Позор Твиттеру
У меня нет никаких сомнений ,что Путин какой-то дегенерат обидчивый
"Глава Роскосмоса отказался удалять сообщения, назвав соцсеть «помойкой».
А зачем он в ней тогда сидел?
Путин столько бед принёс двум народам
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