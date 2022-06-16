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Интернет
Новости

Twitter заблокировал аккаунт Дмитрия Рогозина за твит об Украине как «экзистенциальной угрозе всему русскому» Статьи редакции

Глава Роскосмоса отказался удалять сообщения, назвав соцсеть «помойкой».

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Утром 16 июня глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в телеграме, что модераторы твиттера ограничили действия его учётной записи в соцсети. Причиной стало разжигание ненависти на национальной почве, а именно пост от 13 июня, где чиновник назвал Украину «экзистенциальной угрозой России».

Один из твитов Рогозина, нарушающих правила платформы

Рогозин опубликовал скришот предупреждения от модерации о блокировке аккаунта с требованием удалить нарушающие правила платформы посты — судя по тому, что в письме указано «1 из 2», владельца аккаунта попросили удалить ещё один твит. Глава Роскосмоса отказался выполнять требования.

Я не считаю моё сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку «удалить» жать не буду. [...] К сожалению, твиттер превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды.

Дмитрий Рогозин

Рогозин, на которого в твиттере подписано больше 800 тысяч пользователей, активно вёл личный аккаунт в соцсети, а после блокировки сайта в России, кажется, стал твитить ещё чаще. В последние месяцы он резко высказывался о боевых действиях в Украине, поддерживал решения Кремля и критиковал руководство соседней страны.

Пока что аккаунт чиновника всё ещё открыт, ограничения коснулись лишь его возможности писать новые посты. При этом два твита от 13 июня, несмотря на отказ Рогозина их удалить, скрыты за нарушение правил соцсети.

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Глава Роскосмоса в заблокированной соцсети показал Россию в образе кота-задиры. В комментариях напомнили, чем обычно заканчивается шоу.

#новости #соцсети #twitter #рогозин

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43 комментария
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drama llama

Было приятно пожаловаться на этот твит.

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Alew Red

Пиздец какой то. Это каким таким образом Украина угрожает существованию? Это же прямая нацистская пропаганда! Типа уничтожение Украины - это вопрос выживания. Они уже совсем поехавшие все. Гитлеровские отродья.

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Alew Red

Или «то, что появилось на месте Украины» - это он про ДНР и ЛНР? Тогда справедливо. Они действительно экзистенциальная угроза для всего русского.

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Vladislav

Только что сказал, что это нацисткая пропаганда, а потом сам повторил…

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Паляниця

так длнр - это сраная помойка, которая создана исключительно что бы быть плацдармом для геноцида
в чём он не прав?

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Vladislav

В том, что если обвиняешь в нацисткой пропаганде, лучше потом не повторять ту же самую риторику, мне кажется.

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Россия без путина

Россияне посмотрели бы, какие преимущества даёт демократия и тоже захотели бы так же. И настал бы конец «русской цивилизации». Со всеми её дотируемыми «Эльбрусами», стучащими «Яндексами» и их объективными алгоритмами, разъёбанными дорогами, роскомнадзорами, росгвардиями и рогозиными.

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neolol

А как же ему воровать тогда? В этом и есть суть русскости. Ты Паши за 20 тысяч, собирай говно в чемодан, ходи по щиколотку в говне по улице, а он будет тусоваться в своём дворце, типа как дворянин. Очень по-русски, очень православно.

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max payne

Доигрался хуй на скрипке

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Rrrrrr878

Для россиян твиттер заблокирован Роскомнадзором. Рогозин не россиянин?

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Вольный единорожек88

Когда его заблокировали? Можно ссылочку?

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aliftin

Как бы вот.

Роскомнадзор заблокировал Twitter в России…
За «распространение незаконной информации».
vc.ru
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Rrrrrr878

https://www.interfax.ru/russia/826411

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AoHeaven
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Глупый кот

Давненько уже , даже кто-то из журналистов спрашивал Пескова , типа дядя твитор же заблокирован , хули ты там сидишь , а он типа а вот впн никто не запрещал.

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Капитан Сосулька
твиттер превратился в помойку

Как раз таки он сделал шаг от помойки, Дмитрий Олегович. А вот что вы там так долго делали на трибуне для экстремистов, это вопрос.

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Pavel Pavel

Если бы Рогозина не существовало, его бы следовало придумать

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Йолкин

А потом заблокировать

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user

упоротая администрация все никак не собирается боротся с новорегами, штош

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lovemyonahole
твит об Украине как «экзистенциальной угрозе всему русскому»

Как будто это что-то плохое. Побыстрее бы развалилась эта помойка.

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Фильтрованная хрюканина

О даааа

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Михаил

Радуешься цензуре?

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Фильтрованная хрюканина

Лобок

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Могучий Илья

Ну и в чём он не прав?

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Dauren Aliev

Маск?

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Могучий Илья

Маск - гений!

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Генетический мангал

Маск - Илон!

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Могучий Илья

Не всё так однозначно.

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Генетический мангал

Всей правды мы не узнаем.

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Отображаемое имя

Нет, Илон - Маск!

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FrozenYogurt

До сих пор не пойму, почему все, кто связан с режимом, не заблокированы повсеместно на всех международных площадках.

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Энергетический якорь

*почему продолжают активно сидеть на ненавистных им ресурсах, когда есть рутюб, рутвиттер, рустаграм и прочая копипаста

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Дикая Морковка

За один день интернет значительно очистился

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Индивидуальный холод

Дали пососать🤝

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tuorqai

и ведь кто-то же начнёт кукарекать про свободу слова

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Amaze Zett

Не так давно посол РФ в ЮК сказал что единственной причиной применить РФ ядерное оружие является "экзистенциальная угроза РФ". И сейчас эта хрюканина рыгозина. Так что я бы на месте запада возбудился бы по максимуму

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Глухой кавалер

лобок

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Bink Orrie

плющит?)))

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kaeigor

лобок

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Игорь Ларин

Ненавижу Рогозина, но еще сильнее ненавижу цензуру. Позор Твиттеру

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андрей Андреев

У меня нет никаких сомнений ,что Путин какой-то дегенерат обидчивый

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Joel Miller

"Глава Роскосмоса отказался удалять сообщения, назвав соцсеть «помойкой».

А зачем он в ней тогда сидел?

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андрей Андреев

Путин столько бед принёс двум народам

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