Глава Роскосмоса отказался удалять сообщения, назвав соцсеть «помойкой».

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Утром 16 июня глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в телеграме, что модераторы твиттера ограничили действия его учётной записи в соцсети. Причиной стало разжигание ненависти на национальной почве, а именно пост от 13 июня, где чиновник назвал Украину «экзистенциальной угрозой России».

Один из твитов Рогозина, нарушающих правила платформы

Рогозин опубликовал скришот предупреждения от модерации о блокировке аккаунта с требованием удалить нарушающие правила платформы посты — судя по тому, что в письме указано «1 из 2», владельца аккаунта попросили удалить ещё один твит. Глава Роскосмоса отказался выполнять требования.

Я не считаю моё сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку «удалить» жать не буду. [...] К сожалению, твиттер превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды. Дмитрий Рогозин

Рогозин, на которого в твиттере подписано больше 800 тысяч пользователей, активно вёл личный аккаунт в соцсети, а после блокировки сайта в России, кажется, стал твитить ещё чаще. В последние месяцы он резко высказывался о боевых действиях в Украине, поддерживал решения Кремля и критиковал руководство соседней страны.

Пока что аккаунт чиновника всё ещё открыт, ограничения коснулись лишь его возможности писать новые посты. При этом два твита от 13 июня, несмотря на отказ Рогозина их удалить, скрыты за нарушение правил соцсети.