Предприятия в США стали намного чаще закупать роботов, чтобы восполнить нехватку рабочей силы и снизить затраты Статьи редакции
Заказы на роботов в первом квартале 2022 года достигли национального рекорда.
- Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на данные исследователей из отраслевой организации Association for Advancing Automation.
- По оценке ассоциации, заказы на роботов для рабочих целей выросли на рекордные 40% в первом квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года. По итогам 2021 года, после нескольких лет стагнации и даже снижения объёмов, сумма заказов выросла на 22% и составила 1,6 миллиарда долларов.
- Руководители американских предприятий в разговоре с WSJ объясняют, что отношение к робототехнике меняют несколько факторов, среди которых необходимость повышать заработную плату и нехватка рабочих. Последняя проблема усугубилась после начала пандемии Covid-19.
- «Раньше можно было выделить ещё больше людей ради решения проблемы вместо поиска более элегантного варианта», — сказал исполнительный директор Delphon Industries LLC Джо Монтано, который в том числе занимается упаковками для полупроводников и медицинских устройств. По словам Монтано, в январе из-за коронавируса отсутствовало до 40% сотрудников — и эта ситуация существенно повлияла на решение компании приобрести трёх роботов в дополнение к имеющимся. Некоторые компании, например, Athena Manufacturing LP из Техаса объясняют закупку роботов не снижением затрат и рисков, а решением увеличить мощности.
- WSJ подчёркивает, что американские производители осваивают робототехнику «медленнее, чем в некоторых других промышленно развитых странах». Это ранее объяснялось большим количеством рабочих и стабильной зарплатой. В 2019 году на 10 тысяч рабочих в США приходилось меньше роботов, чем в Южной Корее, Японии и Германии, следовало из данных Международной федерации робототехники (IFR)
599 просмотров
кожаные мешки опять в пролете
Да хер там. Говорю как кожаный мешок работающий рядом с Краус Маффеем и Фануком
что енто
Фирмы производящие производственных роботов. Ещё есть Кука и что то там ниппонское.
Тима?
ME
https://www.mitsubishielectric.com/fa/products/rbt/robot/index.html
А в чем выражается этот хер? Уточни близость к щеке кожаных мешков, нужно ли волноваться и подставлять правую уже
Не нужно. Кожаные мешки недопустимым к роботам на расстояние полтора радиуса их работы. Кроме того, промышленные роботы е могут в мелкую моторику. Тут надо многоуровневое обучение, в которое едва могут такие передуны в робототехнике как Бостон Дайнемикс. Собсно, ща пишу ответ потому, что робот свалился в сейф мод.
мое увожение
Дык я только кожаный мешок, компенсирующий недостатки роботов)
Далеко не везде робота можно поставить, скаже так.
далеко много где можно поставить робота
а ты на ЧПУ работаешь или что?
Правильное направление.восполнить нехватку рабочей силы
Но неправильная мотивация.
Шоубиз тоже пора тряхнуть
купите меня уже