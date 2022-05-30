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Предприятия в США стали намного чаще закупать роботов, чтобы восполнить нехватку рабочей силы и снизить затраты Статьи редакции

Заказы на роботов в первом квартале 2022 года достигли национального рекорда.

  • Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на данные исследователей из отраслевой организации Association for Advancing Automation.
  • По оценке ассоциации, заказы на роботов для рабочих целей выросли на рекордные 40% в первом квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года. По итогам 2021 года, после нескольких лет стагнации и даже снижения объёмов, сумма заказов выросла на 22% и составила 1,6 миллиарда долларов.
  • Руководители американских предприятий в разговоре с WSJ объясняют, что отношение к робототехнике меняют несколько факторов, среди которых необходимость повышать заработную плату и нехватка рабочих. Последняя проблема усугубилась после начала пандемии Covid-19.
  • «Раньше можно было выделить ещё больше людей ради решения проблемы вместо поиска более элегантного варианта», — сказал исполнительный директор Delphon Industries LLC Джо Монтано, который в том числе занимается упаковками для полупроводников и медицинских устройств. По словам Монтано, в январе из-за коронавируса отсутствовало до 40% сотрудников — и эта ситуация существенно повлияла на решение компании приобрести трёх роботов в дополнение к имеющимся. Некоторые компании, например, Athena Manufacturing LP из Техаса объясняют закупку роботов не снижением затрат и рисков, а решением увеличить мощности.
  • WSJ подчёркивает, что американские производители осваивают робототехнику «медленнее, чем в некоторых других промышленно развитых странах». Это ранее объяснялось большим количеством рабочих и стабильной зарплатой. В 2019 году на 10 тысяч рабочих в США приходилось меньше роботов, чем в Южной Корее, Японии и Германии, следовало из данных Международной федерации робототехники (IFR)
Robots Pick Up More Work at Busy Factories
Rising wages and worker shortages, compounded by increases in Covid-19-related absenteeism, are…
www.wsj.com

#новости #роботы

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16 комментариев
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Социологический череп

кожаные мешки опять в пролете

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Йож Бойовый

Да хер там. Говорю как кожаный мешок работающий рядом с Краус Маффеем и Фануком

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испанский смех

что енто

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Йож Бойовый

Фирмы производящие производственных роботов. Ещё есть Кука и что то там ниппонское.

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испанский смех

Тима?

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qubit
ниппонское

ME
https://www.mitsubishielectric.com/fa/products/rbt/robot/index.html

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Дмитрий Царь

А в чем выражается этот хер? Уточни близость к щеке кожаных мешков, нужно ли волноваться и подставлять правую уже

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Йож Бойовый

Не нужно. Кожаные мешки недопустимым к роботам на расстояние полтора радиуса их работы. Кроме того, промышленные роботы е могут в мелкую моторику. Тут надо многоуровневое обучение, в которое едва могут такие передуны в робототехнике как Бостон Дайнемикс. Собсно, ща пишу ответ потому, что робот свалился в сейф мод.

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Социологический череп

мое увожение

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Йож Бойовый

Дык я только кожаный мешок, компенсирующий недостатки роботов)

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Йож Бойовый

Далеко не везде робота можно поставить, скаже так.

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Соросята спасают Темнова

далеко много где можно поставить робота

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Соросята спасают Темнова

а ты на ЧПУ работаешь или что?

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Boris Britva
стали намного чаще закупать роботов

Правильное направление.

восполнить нехватку рабочей силы

Но неправильная мотивация.

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Редкий Натр

Шоубиз тоже пора тряхнуть

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Деревянный парфюмер

купите меня уже

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