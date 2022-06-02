«Медуза»: Кремль потребовал от подконтрольных СМИ «не акцентировать» внимание на длительности боевых действий в Украине Статьи редакции
***** идёт уже четвёртый месяц. Завтра наступит 100 дней с её начала.
- «Медуза» со ссылкой на четыре анонимных источника написала, что администрация президента России «попросила» редакции государственных и «провластных» СМИ и «не акцентировать» внимание аудитории на продолжительности «спецоперации» в Украине.
- Изданию об этом рассказали: один собеседник в государственном медиа, один в мэрии Москвы, один из провластного издания и один из администрации президента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Медузы» о подобных указаниях и не согласился, что «спецоперация» затянулась: «У подобных операций не может быть чётко определённого тайминга».
- Источник «Медузы» в АП сказал, что «акцентирование внимания на датах, связанных с войной, может заставить россиян задуматься о целях и успешности» действий России в Украине.
- «Медуза» изучила последние онлайн-трансляции в государственных и «провластных» СМИ — и не нашла указаний на продолжительность «военной спецоперации».
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Океания всегда воевала с Остазией тред
Война - это мир
Рабство - это cвобода
Точнее, только на прошлой неделе начала. Всё идет по плану. Уже пятую часть страны оккупировали
can’t have that
Излишне перестраховались конечно, россияне же даже засунь лично путин боеголовку в жопу мало о чем задумаются и будут свято верить, что в жопе нацисты с натовским оружием и так надо для денацификации и демилитаризации
can't have чего?
Когда выебнулся на полшишечки
Теперь надо писать: ***** идёт *** дней.
Ещё про иноагентов перестали писать!
"у нас все идет по плану" vs "не может быть четких таймингов"
"нас невозможно сбить с пути — нам похую куда идти"
похоже будто комментарий колючей проволокой обмотан
идет чуть дольше 3 дней, но цели будут выполнены
ВНИМАНИЕ ВОЙНА ИДЕТ 100 ДНЕЙ
А можно акцентировать на возрасте путина? Его вообще поздравляют с днем рождения?
А вот американцы 20 лет находились в Афганистане. Почему либералы не говорят про это? /s
1994, 1999 Чечня. 2008 Грузия. 2014, 2022 Украина. Ещё и в Сирии там делов наделали, а сколько нападений совершил советский союз, вашим каждый раз всё это перечислять?
Штраф нахой.
10 год тюрьми, ти попав
Конечно, даже самые тупые начнут что-то подозревать
Потерь нет, своих не бросаем, всё идет по плану, операция не затягивается, все цели спецоперации будут выполнены в любом случае.
«Тайминг» — это на западногейском? Стоит проверить источник через прокуратуру.
ну идёт и идёт
странно, я думал, все идет по плану? или план стал бессрочным?
Все по плану
Киев взят 86 дней назад
Шапіто всрате.