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«Медуза»: Кремль потребовал от подконтрольных СМИ «не акцентировать» внимание на длительности боевых действий в Украине Статьи редакции

***** идёт уже четвёртый месяц. Завтра наступит 100 дней с её начала.

  • «Медуза» со ссылкой на четыре анонимных источника написала, что администрация президента России «попросила» редакции государственных и «провластных» СМИ и «не акцентировать» внимание аудитории на продолжительности «спецоперации» в Украине.
  • Изданию об этом рассказали: один собеседник в государственном медиа, один в мэрии Москвы, один из провластного издания и один из администрации президента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Медузы» о подобных указаниях и не согласился, что «спецоперация» затянулась: «У подобных операций не может быть чётко определённого тайминга».
  • Источник «Медузы» в АП сказал, что «акцентирование внимания на датах, связанных с войной, может заставить россиян задуматься о целях и успешности» действий России в Украине.
  • «Медуза» изучила последние онлайн-трансляции в государственных и «провластных» СМИ — и не нашла указаний на продолжительность «военной спецоперации».
Кремль запретил государственным СМИ…
Полномасштабная война в Украине продолжается 99 дней. Источники «Медузы» утверждают, что накануне…
meduza.io

#новости #медиа

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59 комментариев
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Sandr Dryska

Океания всегда воевала с Остазией тред

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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

Война - это мир
Рабство - это cвобода

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3 комментария
TM

Точнее, только на прошлой неделе начала. Всё идет по плану. Уже пятую часть страны оккупировали

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Ученый паркур
может заставить россиян задуматься

can’t have that

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Katebir

Излишне перестраховались конечно, россияне же даже засунь лично путин боеголовку в жопу мало о чем задумаются и будут свято верить, что в жопе нацисты с натовским оружием и так надо для денацификации и демилитаризации

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1 комментарий
Петров-Васечкин.

can't have чего?

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2 комментария
Озабоченный теркин30см

Когда выебнулся на полшишечки

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ДЕДос Атака

Теперь надо писать: ***** идёт *** дней.

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1 комментарий
Беспонтовый пирожок

Ещё про иноагентов перестали писать!

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24 комментария
Энергичный клуб

"у нас все идет по плану" vs "не может быть четких таймингов"

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Katebir

"нас невозможно сбить с пути — нам похую куда идти"

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Жесткий Денис
***** длится уже **** дней, армия РФ взяла населённый пункт ******, потеряв живую силу в количестве ***** единиц. Руководство ВСРФ обещает взять ***** в течение **** дней.
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Озабоченный теркин30см

похоже будто комментарий колючей проволокой обмотан

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Yaroslav Andrusyak

идет чуть дольше 3 дней, но цели будут выполнены

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Чистый Кирилл
ВОЙНА идёт уже четвёртый месяц. Завтра наступит 100 дней с её начала

ВНИМАНИЕ ВОЙНА ИДЕТ 100 ДНЕЙ

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Невесело и невкусно

А можно акцентировать на возрасте путина? Его вообще поздравляют с днем рождения?

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Нурсултан из Нур-Султана

А вот американцы 20 лет находились в Афганистане. Почему либералы не говорят про это? /s

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Фархад Азимов

1994, 1999 Чечня. 2008 Грузия. 2014, 2022 Украина. Ещё и в Сирии там делов наделали, а сколько нападений совершил советский союз, вашим каждый раз всё это перечислять?

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1 комментарий
Олег Мельник

Штраф нахой.

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Alex Pushkin

10 год тюрьми, ти попав

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Nikita Schmidt
акцентирование внимания на датах, связанных с войной, может заставить россиян задуматься о целях и успешности

Конечно, даже самые тупые начнут что-то подозревать

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Юрий Самойлов

Потерь нет, своих не бросаем, всё идет по плану, операция не затягивается, все цели спецоперации будут выполнены в любом случае.

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Ktachik

«Тайминг» — это на западногейском? Стоит проверить источник через прокуратуру.

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Мне только спросить

ну идёт и идёт

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yoshiwara

странно, я думал, все идет по плану? или план стал бессрочным?

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Петров-Васечкин.

Все по плану

Киев взят 86 дней назад

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Циганобандеровец

Шапіто всрате.

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