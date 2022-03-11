Оксимирон проведёт за границей серию благотворительных концертов «Russians against war» Статьи редакции
Вся прибыль пойдёт польской организации, помогающей детям украинских беженцев.
Об этом рэпер сообщил в своём инстаграме. По словам Оксимирона, «сейчас в России невозможно провести антивоенный концерт», поэтому первое выступление состоится в Стамбуле 15 марта.
Прибыль с концерта переведут негосударственной благотворительной польской организации, которая помогает детям украинских беженцев.
Оксимирон был одним из первых среди знаменитостей, кто высказался против «спецоперации» на Украине. Он назвал её «катастрофой и преступлением». Рэпер перенёс свои шесть концертов в Москве и Санкт-Петербурге на неопределённый срок: «Я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и в метро, и пока гибнут люди».
Зашел в стим, хотел поиграть в Киберпанк, и вижу снизу посты товарищей из России (так в стиме заведено. Внизу показываются посты друзей связанные с игрой). Если кратко, то посты представляют из себя "Хочу геноцид хохлов, так как из-за них убрали из продажи игру, которую я и так купил, и у меня никто не забрал доступ и не отрубил в ней русский…
Это ответ на разрешение Meta использовать в некоторых странах «язык ненависти» к российским военным и президентам России и Белоруссии.
Регулятор выполнит просьбу Генпрокуратуры.
Международные агентства понижают рейтинг России ниже «мусорного» уровня, но руководство страны не видит оснований для кризиса.
В МВД считают, что он распространял «фейковые антироссийские материалы».
А также автомобилей, одежды и ювелирных изделий.
Это вторая часть моего опуса, Ч1 — тут.
Рэп войска
Терпеть не мог, а теперь вижу - человек. Крутой!
Послушаешь так вообще охуеешь)
окси норм чел
Я за эти две недели даже Понасенкова уважать начал
Один из не многих адекватных россиян
Много адекватных, им рот затыкают
@Мирон Янович ты доволен?
Альбом учю еще
Респект
Это маркони?
Вдовиченков
Я смотрел этот фильм. 90-х годов прошлого тысячелетия, шведский вроде. Актёра сами узнАете.
Датский*
Да блять, это трилогия дилер
Снято в Дании
Никуя биполярочка. Ты/вы сам себя хвалишь?
Ну тут все решили что я без галочки значит не настоящий, хули еще делать
А вот оно что. А я думал сова. Я твой самый большой фанат. Очень нравится песня "только рюмка на столе". Ещё "на пароходе музыка играет" тоже хорошая. Слышал ещё какой-то щегол твой трек засемплировал. Вот этот про подошву. Еминэм кажется в треке lose yourself.
Всем пис рил ток
Путин напал на Украину ради того, чтобы оксимирон выпустил новый альбом.
а если напасть на Вашингтон то Гейб выпустит half life 3?
хотя мы наверное будем в нем доживать
Сами его выбрали, или же его выбрали за вас...
Гейб предрассчитал и переехал в Новую Зеландию.
Ну кстати современную версию ВК я бы посмотрел. В роли Фродо — Гейб, в роли Саурона — сами знаете кто
Чмургант, учись. Хотя тебе похуй))
У него корпоративы. Ему нельзя
Копронаративы скорее)))
И опять 0 призывов и никаких называний имён. "Я за всё хорошее, против плохого, приходите на концерт".
в первом обращении он называл имена
а, наебал, даже там хуйла не назвал
Норм, я как раз в Стамбуле. Сам Окси не слушаю, но на концерт схожу раз такое дело
Нихуя вы рветесь..
Оксимирон ета цвитное
Экстремист сука, почему ещё не враг народа??
@Мирон Янович ты шо сарказм не выкупил, ну расстраиваешь, основа бля!
Ты ещё не слышал? РКН заблокировал сарказм
ВСЕ ВМЕСТЕ!
Искра-искра мятежа из-за из-за рубежа
Скоро и Твич заблочат
Самое время похайповать и подзаработать
Все таки пересадка волос пошла Оксу на пользу
Обратно то в Russia пустят его? Или примут как чела из NEXTA?
МЫ ZA ПИС!
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