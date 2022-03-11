Музыка
Грядущий корабль

Оксимирон проведёт за границей серию благотворительных концертов «Russians against war» Статьи редакции

Вся прибыль пойдёт польской организации, помогающей детям украинских беженцев.

Видео из инстаграма Оксимирона 

Об этом рэпер сообщил в своём инстаграме. По словам Оксимирона, «сейчас в России невозможно провести антивоенный концерт», поэтому первое выступление состоится в Стамбуле 15 марта.

Прибыль с концерта переведут негосударственной благотворительной польской организации, которая помогает детям украинских беженцев.

Оксимирон был одним из первых среди знаменитостей, кто высказался против «спецоперации» на Украине. Он назвал её «катастрофой и преступлением». Рэпер перенёс свои шесть концертов в Москве и Санкт-Петербурге на неопределённый срок: «Я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и в метро, и пока гибнут люди».

#новости #конфликтнаукраине #оксимирон

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Castle Made Of Sand

Рэп войска

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58
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Алексей

Терпеть не мог, а теперь вижу - человек. Крутой!

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Коммунальный микроскоп

Послушаешь так вообще охуеешь)

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Sil Ant

окси норм чел

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knight_killer

Я за эти две недели даже Понасенкова уважать начал

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Олег Кулаженко

Один из не многих адекватных россиян

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22
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Pedro Julio

Много адекватных, им рот затыкают

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3
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Bkmz Иванов

@Мирон Янович ты доволен?

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Коммунальный микроскоп

Альбом учю еще

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Коммунальный микроскоп

Респект

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7
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Вова, но не Путин
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Коммунальный микроскоп

Это маркони?

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1
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Вова, но не Путин

Вдовиченков

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В дырку кол

Я смотрел этот фильм. 90-х годов прошлого тысячелетия, шведский вроде. Актёра сами узнАете.

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Максим Терехов

Датский*

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Вова, но не Путин

Да блять, это трилогия дилер

Снято в Дании

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Недоперепил

Никуя биполярочка. Ты/вы сам себя хвалишь?

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Коммунальный микроскоп

Ну тут все решили что я без галочки значит не настоящий, хули еще делать

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Вова, но не Путин
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aforminof
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Недоперепил

А вот оно что. А я думал сова. Я твой самый большой фанат. Очень нравится песня "только рюмка на столе". Ещё "на пароходе музыка играет" тоже хорошая. Слышал ещё какой-то щегол твой трек засемплировал. Вот этот про подошву. Еминэм кажется в треке lose yourself.

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Коммунальный микроскоп

Всем пис рил ток

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Timur

Путин напал на Украину ради того, чтобы оксимирон выпустил новый альбом.

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Like.no.other

а если напасть на Вашингтон то Гейб выпустит half life 3?

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Like.no.other

хотя мы наверное будем в нем доживать

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Timur

Сами его выбрали, или же его выбрали за вас...

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Timur

Гейб предрассчитал и переехал в Новую Зеландию.

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Timur

Ну кстати современную версию ВК я бы посмотрел. В роли Фродо — Гейб, в роли Саурона — сами знаете кто

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пепси

Чмургант, учись. Хотя тебе похуй))

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Konstantin

У него корпоративы. Ему нельзя

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пепси

Копронаративы скорее)))

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Alex Shokhin

И опять 0 призывов и никаких называний имён. "Я за всё хорошее, против плохого, приходите на концерт".

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Украинский рак

в первом обращении он называл имена

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Украинский рак

а, наебал, даже там хуйла не назвал

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Vitaly

Норм, я как раз в Стамбуле. Сам Окси не слушаю, но на концерт схожу раз такое дело

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Вова, но не Путин
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–21
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Вова, но не Путин

Нихуя вы рветесь..

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Аналогичный татарин

Оксимирон ета цвитное

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1
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Daffy Duck

Экстремист сука, почему ещё не враг народа??

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Daffy Duck

@Мирон Янович ты шо сарказм не выкупил, ну расстраиваешь, основа бля!

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3
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Мразь 3.0

Ты ещё не слышал? РКН заблокировал сарказм

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8
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Вова, но не Путин

ВСЕ ВМЕСТЕ!

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Andrem

Искра-искра мятежа из-за из-за рубежа

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пепси

Скоро и Твич заблочат

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Zhvazhnechka

Самое время похайповать и подзаработать

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Темный рыцарь

Все таки пересадка волос пошла Оксу на пользу

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Вадим

Обратно то в Russia пустят его? Или примут как чела из NEXTA?

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Соседний хичхакер

МЫ ZA ПИС!

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Грамотный браслет

https://t.me/parajanovclip/218

скрепка армянства
мдэ, оксимирон, спасибо за антивоенный концерт в стамбуле. примерно такой же уровень абсурда, как раздавать рекламки о випассане на рейве. грустно
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Обнуленный сектор
Честно, я в ахуе с некоторых

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