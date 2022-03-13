«Каждый ведет бой — за жизнь, за правду, за свободу, за безопасность»: певица Манижа выпустила клип «Soldier» Статьи редакции
Участница «Евровидения» написала антивоенную песню 11 лет назад.
13 марта певица Манижа, представлявшая Россию на «Евровидении-2021», выложила клип на песню «Soldier». В песне, которую девушка написала в 19 лет, она обращается к солдату и просит его вспомнить о своих близких и «остановить вражду».
В описании к видео певица также обратилась к слушателям. Приводим текст целиком:
Ранее Роскомнадзор также заблокировал сайты всех трёх СМИ.
Хоронить живых почти так же больно, как мёртвых. Но выбора у меня не осталось: для меня все те знакомые, кто поддерживает ЭТО, уже умерли.
Тяжело. Скорблю. И нет уверенности, что время лечит такие раны. Что выбрали вы в данной ситуации?
Каждый день смотрю выступления Владимира Зеленского - нормальный мужик, в окружении других людей, естественная мимика, улыбается, не кашляет через каждые два слова, не сидит за 15-метровым столом в пустом зале в бронежилете на фоне хромакея. А так можно было?.. То есть бывают президенты, которые НЕ выглядят как злобная испуганная крыса?..
В стране использовали больше 750 таких самолётов в разных авиакомпаниях.
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петра Андрющенко. Город находится под постоянным обстрелом. Российские войска ведут обстрелы из миномётов 120мм и Больше недели российские войска держат его в окружении. В городе есть нехватка питьевой воды, еды, света и тепла.
Что ж она не выпускала то клип 8 лет?
Сдается мне, это все не сработает без бумажных журавликов за мир и танца в тик-токе
Тем временем на тв)
"Это триумф русского оружия" Ебать :D конченые мрази
Говно-военный какой-то, если позволяет какому-то пидарку с ТВ на себя орать.
Ну вот зачем? Хорош уже повестку отрабатывать. Ну серьёзно. Дайте хоть немного позитива.
15 лет
8 лет
23
42
16
УК РФ Статья 207.3
Где комментарий про то, что если бы миллион Маниж выпустили бы миллион подобных песен, то весь этот ужас давно удалось бы остановить?
Это так не работает
I got soul, but I'm not a soldier
Если бы она выступала в цирке то было бы - Манижа на манеже.
Горжусь !!!
https://www.youtube.com/watch?v=hW3RdiFZB7g