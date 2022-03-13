Музыка
Максим Друковский

«Каждый ведет бой — за жизнь, за правду, за свободу, за безопасность»: певица Манижа выпустила клип «Soldier» Статьи редакции

Участница «Евровидения» написала антивоенную песню 11 лет назад.

13 марта певица Манижа, представлявшая Россию на «Евровидении-2021», выложила клип на песню «Soldier». В песне, которую девушка написала в 19 лет, она обращается к солдату и просит его вспомнить о своих близких и «остановить вражду».

В описании к видео певица также обратилась к слушателям. Приводим текст целиком:

Сегодня каждый из нас солдат. Каждый ведет свой бой — за жизнь, за правду, за свободу, за безопасность.

Когда я писала эту песню в 19 лет, я наивно спрашивала: «Что должно сделать человечество, чтобы предотвратить войны?»

Сейчас мне 30. И кажется, ответ только один: Самое большое преступление человека – потерять человека в себе.

Я буду солдатом своей музыки. Я буду служить человечеству. И я не хочу бояться.

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Музыка
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Певица выступает против домашнего насилия, поддерживает ЛГБТ-сообщество, представляет Россию в ООН по делам беженцев и называет себя «человеком мира».

@manizha

#новости #конфликтнаукраине #manizha

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Ланцелот

Что ж она не выпускала то клип 8 лет?

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Kizitron3000

Сдается мне, это все не сработает без бумажных журавликов за мир и танца в тик-токе

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14
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Иван Поварёшкин

Тем временем на тв)

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5
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Georgi Lis

"Это триумф русского оружия" Ебать :D конченые мрази

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16
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Валера спас Россию

Говно-военный какой-то, если позволяет какому-то пидарку с ТВ на себя орать.

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1
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deusgorg

Ну вот зачем? Хорош уже повестку отрабатывать. Ну серьёзно. Дайте хоть немного позитива.

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0
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Вова, но не Путин

15 лет

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5
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Руденко Сергей

8 лет

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5
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Вова, но не Путин

23

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1
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Пароход из листа тетрадного

42

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Уральский будильник

16

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1
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William Turner

УК РФ Статья 207.3

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Егор Ниглов

Где комментарий про то, что если бы миллион Маниж выпустили бы миллион подобных песен, то весь этот ужас давно удалось бы остановить?

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Вова, но не Путин

Это так не работает

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Сергей Анонимович

I got soul, but I'm not a soldier

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Недоперепил

Если бы она выступала в цирке то было бы - Манижа на манеже.

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Astakhov Daniil

Горжусь !!!

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deusgorg

https://www.youtube.com/watch?v=hW3RdiFZB7g

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