Сегодня каждый из нас солдат. Каждый ведет свой бой — за жизнь, за правду, за свободу, за безопасность.



Когда я писала эту песню в 19 лет, я наивно спрашивала: «Что должно сделать человечество, чтобы предотвратить войны?»



Сейчас мне 30. И кажется, ответ только один: Самое большое преступление человека – потерять человека в себе.



Я буду солдатом своей музыки. Я буду служить человечеству. И я не хочу бояться.