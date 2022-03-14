Британский музыкант Том Оделл спел перед украинскими беженцами на вокзале Бухареста Статьи редакции
Его песня стала популярна у украинских тиктокеров — под неё они показывали счастливые моменты своей жизни до военных действий.
Трек «Another Love» Том Оделл спел в футболке в цветах украинского флага. Видео исполнения музыкант опубликовал в своём инстаграме.
Украинцы использовали песню для тренда в тиктоке. В публикациях пользователи показывали любимые места, путешествия и счастливые моменты, проведённые с друзьями и близкими, до начала российской «спецоперации».
Оделл поддержал тренд. «Я очень горжусь, что столько украинцев используют мою песню для видео с воспоминаниями о своих счастливых днях. Да здравствует Украина! Скоро я приеду, и мы споём вместе», — написал он под одним из видео.
Певец запланировал провести в Бухаресте концерт, прибыль с которого пойдёт на помощь украинским беженцам.
Такого патриотизма, как у вас, нет у россиян. Вам есть, за что сражаться, а у россиян, кроме работы на обслуживание бензоколонки и толкания оружия левым режимам, больше нет никаких перспектив. В последние недели вы показали всему миру, какие вы. Вы молодцы, спасибо! 💛💙
Из-за советской пропаганды, а потом и тонн сольвьиного помёта из всех щелей даже умные люди постоянно путают между собой эти три явления. Поэтому я решил написать для TJ ещё одну статью — тысячи их, но бреда всё равно больше — о том, что общего и в чём разница между ними.
Посольство РФ назвало статью издания вымыслом.
Доступ к соцсети начали ограничивать раньше срока.
От души душевно в душу, ящитаю 💙💛
Том крутецкий. Был на концерте однажды. Не помню под какую песню он выбрался в зал и пел по очереди с каким-то челом из толпы. Было душевно
прикольненький
Вдул бы?
Поняшился бы, обнимашки там, прогулки, улыбки друг другу, страстные взгляды. Что вы за люди такие со своими "вдул бы".