Музыка
Провинциальный кубок

Британский музыкант Том Оделл спел перед украинскими беженцами на вокзале Бухареста Статьи редакции

Его песня стала популярна у украинских тиктокеров — под неё они показывали счастливые моменты своей жизни до военных действий.

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Трек «Another Love» Том Оделл спел в футболке в цветах украинского флага. Видео исполнения музыкант опубликовал в своём инстаграме.

Фото Adriana Neagoe

Украинцы использовали песню для тренда в тиктоке. В публикациях пользователи показывали любимые места, путешествия и счастливые моменты, проведённые с друзьями и близкими, до начала российской «спецоперации».

Оделл поддержал тренд. «Я очень горжусь, что столько украинцев используют мою песню для видео с воспоминаниями о своих счастливых днях. Да здравствует Украина! Скоро я приеду, и мы споём вместе», — написал он под одним из видео.

Певец запланировал провести в Бухаресте концерт, прибыль с которого пойдёт на помощь украинским беженцам.

#конфликтнаукраине #соцсети #tiktok

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5 комментариев
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зимнее безмолвие

От души душевно в душу, ящитаю 💙💛

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4
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Ответный месяц

Том крутецкий. Был на концерте однажды. Не помню под какую песню он выбрался в зал и пел по очереди с каким-то челом из толпы. Было душевно

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1
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Исключительный коктейль

прикольненький

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Andrew Sychev

Вдул бы?

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Исключительный коктейль

Поняшился бы, обнимашки там, прогулки, улыбки друг другу, страстные взгляды. Что вы за люди такие со своими "вдул бы".

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Офтоп
Обыкновенный мангал
Хочу вам признаться, я люблю Украину, она стала лучше России в моих глазах

Такого патриотизма, как у вас, нет у россиян. Вам есть, за что сражаться, а у россиян, кроме работы на обслуживание бензоколонки и толкания оружия левым режимам, больше нет никаких перспектив. В последние недели вы показали всему миру, какие вы. Вы молодцы, спасибо! 💛💙

254
Легкий Артем
Диалог.UA @Dialog_UA
Попавшая под санкции Лиза Пескова уже просит США остановить "охоту на ведьм" https://daily.dialog.ua/248016_1647190066

"На мой взгляд, вводить санкции в отношении взрослых детей, которые уже давно ведут свою личную (особенно девушка!) и профессиональную жизнь - это безумие. Обвинять родственников – безумие", - заявила она.

41
angry cat
49
Новости
Михаил Фанк
Французский активист захватил виллу дочери Путина в Биаррице, он намерен заселить туда беженцев из Украины
246
Разборы
Кристобаль Фейра
Что такое фашизм, нацизм и национализм

Из-за советской пропаганды, а потом и тонн сольвьиного помёта из всех щелей даже умные люди постоянно путают между собой эти три явления. Поэтому я решил написать для TJ ещё одну статью — тысячи их, но бреда всё равно больше — о том, что общего и в чём разница между ними.

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WSJ: прокуратура угрожала ушедшим из России компаниям конфискацией их активов и арестами глав местных отделений Статьи редакции

Посольство РФ назвало статью издания вымыслом.

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Интернет
Провинциальный кубок
Instagram заблокировали на всей территории России Статьи редакции

Доступ к соцсети начали ограничивать раньше срока.

28
Мнения
Бригадир Ботов
Вы только посмотрите насколько это круто

Человек понимает что по близости находится армия врага, но тем не менее не прячется в бункере, а идёт пожать руку защитникам.

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Asari Matriarch
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