Оксимирон собрал на благотворительном концерте «Russians against war» 30 тысяч долларов — они пойдут на помощь украинцам Статьи редакции
Выступление прошло не в России.
Рэпер провёл первый благотворительный концерт в Стамбуле. Перед выступлением Оксимирон включил подборку треков музыкантов, у которых начались проблемы из-за высказываний против «спецоперации в Украине».
На продаже билетов и донатах артист собрал 30 тысяч долларов, сообщил он в твиттере. По его словам, вся прибыль пойдёт польской благотворительной организации, помогающей детям украинских беженцев.
Оксимирон был одним из первых среди знаменитостей, кто высказался против «спецоперации» на Украине. Он назвал её «катастрофой и преступлением». Рэпер перенёс свои шесть концертов в Москве и Санкт-Петербурге на неопределённый срок: «Я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и в метро, и пока гибнут люди».
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И освобождению политзаключённых.
15 марта он попал под санкции ЕС.
Выступление прошло не в России.
Странно, а в России когда будет?
А что, что-то случилось?
Украина напала на Россию
Эта война показала, кто есть кто, все эти "ньюскульщики" позасовывали языки в жопу и сидят ниже травы. А Окси, как и полагается отцу, все правильно сделал.
Красавчик.
Рэпер перенёс свои шесть концертов в Москве и Санкт-Петербурге на неопределённый срок: «Я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и в метро, и пока гибнут люди»
Поэтому буду развлекать тех, кто съебался от вас
Насколько Окси хорош в студийных условиях, настолько же он убог в лайвах
Там звук говно
Даже не в звуке дело. Чувак до сих под ноут читает. Плюс часто сбивается, пропускает строки.
Собрал бы уже музыкантов, адаптировал музло и было бы заебись. А так выглядит все провинциально и невыразительно. Пересмотри "я буду петь свою музыку" Нойз и Баста уделывают его под живой акк
Ну, звуковая составляющая вроде никогда не была сильной чертой Оксимирона.
Нойз лайвом на много голов выше многих современных исполнителей - круто все от операторской работы до звука. Да и не лайвом тоже.
Окси в этом плане просасывает, сколько выступлений я не видел - у меня всегда ощущение, некой неловкости при просмотре (в батлах, кстати такого нет).
Лол, ну очевидно же что он тысячу лет не выступал и ток начал подготовку к концертам большим, а тут пришлось гораздо раньше концерт дать.
Плюс все на скорую руку организовано, неужели не очевидно.
В смысле «гораздо раньше»? У него ещё 3-4-5 марта должны были быть большие концерты, а отменил он их за несколько дней до первого концерта. По-хорошему, он к ним должен был давно готовиться.
Лол, он отменил 6 концертов за неделю до первого. Явно была не одна неделя на подготовку
Не знаю, смотрел трансляцию в телеге, все понравилось. А на нынешних "звезд" посмотришь, без автотюна и фанеры на фоне вообще ничего не могут.
А ты сравнивай не с говном, а с золотом
Я сравниваю с тем, что котируется массами, пусть и "миллионы мух не могут ошибаться". Он неплохо выступил, мне понравилось, а лайвов у меня сохранено в YouTube Music порядка 60, причем довольно хороших исполнителей, в том числе и зарубежных
Ну посмотри на лайв Дельфина - ударные, гитара, голос + бас и электроника плейбэком и сравни с Мироном
https://youtu.be/TszXvlT8D_0
Я не хочу спорить о вкусах, сорян
не густо
не пусто
то*
Больше трёх миллионов рублей вообще-то!
лада калина
Не пойду к Дудю он точно спросит про пересадку
Хороший был музыкант, жалко что это его последний концерт современной России был.
Я пропустил уже два концерта, на которые брал билеты, просто не могу…
они пойдут на помощь украинцам
это статья нынче, не? причём с обеих сторон.
ааа, не напрямую. польска стронг.
Копейки какие-то, русский реп такой же жалкий как и все русское