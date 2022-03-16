Рэпер провёл первый благотворительный концерт в Стамбуле. Перед выступлением Оксимирон включил подборку треков музыкантов, у которых начались проблемы из-за высказываний против «спецоперации в Украине».

На продаже билетов и донатах артист собрал 30 тысяч долларов, сообщил он в твиттере. По его словам , вся прибыль пойдёт польской благотворительной организации, помогающей детям украинских беженцев.

Оксимирон был одним из первых среди знаменитостей, кто высказался против «спецоперации» на Украине. Он назвал её «катастрофой и преступлением». Рэпер перенёс свои шесть концертов в Москве и Санкт-Петербурге на неопределённый срок: «Я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и в метро, и пока гибнут люди».