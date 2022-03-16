Музыка

Оксимирон собрал на благотворительном концерте «Russians against war» 30 тысяч долларов — они пойдут на помощь украинцам Статьи редакции

Выступление прошло не в России.

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Оксимирон в гримерке после концерта

Рэпер провёл первый благотворительный концерт в Стамбуле. Перед выступлением Оксимирон включил подборку треков музыкантов, у которых начались проблемы из-за высказываний против «спецоперации в Украине».

Фрагмент стрима концерта

На продаже билетов и донатах артист собрал 30 тысяч долларов, сообщил он в твиттере. По его словам, вся прибыль пойдёт польской благотворительной организации, помогающей детям украинских беженцев.

Оксимирон был одним из первых среди знаменитостей, кто высказался против «спецоперации» на Украине. Он назвал её «катастрофой и преступлением». Рэпер перенёс свои шесть концертов в Москве и Санкт-Петербурге на неопределённый срок: «Я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и в метро, и пока гибнут люди».

#новости #оксимирон #конфликтнаукраине

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Gedevan

Выступление прошло не в России.
 Странно, а в России когда будет?

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1
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Глухой самолет

А что, что-то случилось?

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54
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Alexander Shvets

Украина напала на Россию

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–2
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Blessed

Эта война показала, кто есть кто, все эти "ньюскульщики" позасовывали языки в жопу и сидят ниже травы. А Окси, как и полагается отцу, все правильно сделал.

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15
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Гордый огонь

Красавчик.

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13
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Roma Dmitriev

Рэпер перенёс свои шесть концертов в Москве и Санкт-Петербурге на неопределённый срок: «Я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и в метро, и пока гибнут люди»
 Поэтому буду развлекать тех, кто съебался от вас

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4
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Темный рыцарь

Насколько Окси хорош в студийных условиях, настолько же он убог в лайвах

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3
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Зелёный Мох

Там звук говно

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3
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Темный рыцарь

Даже не в звуке дело. Чувак до сих под ноут читает. Плюс часто сбивается, пропускает строки.
Собрал бы уже музыкантов, адаптировал музло и было бы заебись. А так выглядит все провинциально и невыразительно. Пересмотри "я буду петь свою музыку" Нойз и Баста уделывают его под живой акк

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2
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Burakku Soru

Ну, звуковая составляющая вроде никогда не была сильной чертой Оксимирона.

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2
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Andrem

Нойз лайвом на много голов выше многих современных исполнителей - круто все от операторской работы до звука. Да и не лайвом тоже.
Окси в этом плане просасывает, сколько выступлений я не видел - у меня всегда ощущение, некой неловкости при просмотре (в батлах, кстати такого нет).

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1
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bamb00k

Лол, ну очевидно же что он тысячу лет не выступал и ток начал подготовку к концертам большим, а тут пришлось гораздо раньше концерт дать.
Плюс все на скорую руку организовано, неужели не очевидно.

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Мисс Целлофан

В смысле «гораздо раньше»? У него ещё 3-4-5 марта должны были быть большие концерты, а отменил он их за несколько дней до первого концерта. По-хорошему, он к ним должен был давно готовиться.

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2
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Темный рыцарь

Лол, он отменил 6 концертов за неделю до первого. Явно была не одна неделя на подготовку

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Электронный череп

Не знаю, смотрел трансляцию в телеге, все понравилось. А на нынешних "звезд" посмотришь, без автотюна и фанеры на фоне вообще ничего не могут.

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Темный рыцарь

А ты сравнивай не с говном, а с золотом

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Электронный череп

Я сравниваю с тем, что котируется массами, пусть и "миллионы мух не могут ошибаться". Он неплохо выступил, мне понравилось, а лайвов у меня сохранено в YouTube Music порядка 60, причем довольно хороших исполнителей, в том числе и зарубежных

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Темный рыцарь

Ну посмотри на лайв Дельфина - ударные, гитара, голос + бас и электроника плейбэком и сравни с Мироном
https://youtu.be/TszXvlT8D_0

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Электронный череп

Я не хочу спорить о вкусах, сорян

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Европейский паркур

не густо

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alexferman

не пусто

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Roma Dmitriev

то*

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Борис Глушенков

Больше трёх миллионов рублей вообще-то!

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Европейский паркур

лада калина

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Темный рыцарь

Не пойду к Дудю он точно спросит про пересадку

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aliftin

Хороший был музыкант, жалко что это его последний концерт современной России был.

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Единый месяц

Я пропустил уже два концерта, на которые брал билеты, просто не могу…

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Пароход из листа тетрадного

они пойдут на помощь украинцам
 это статья нынче, не? причём с обеих сторон.

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Пароход из листа тетрадного

ааа, не напрямую. польска стронг.

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Lim Kirsanov

Копейки какие-то, русский реп такой же жалкий как и все русское

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