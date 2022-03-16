Музыка

Солист группы «Океан Ельзи» выступил в метро Харькова Статьи редакции

Он спел с местными жителями, пережидающими бомбардировки.

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Святослав Вакарчук пришёл на станцию харьковского метро «Площадь Конституции». Он спел вместе с украинцами, которые прятались там во время боевых действий.

Видео опубликовали в соцсетях. Глава города Игорь Терехов попросил музыканта написать песню о Харькове.

6 марта лидер «Океана Ельзи» и депутат Верховной Рады вступил в ряды территориальной обороны Львова.

Вакарчук с депутатом львовской областной городской администрации Александром Тищенко

#соцсети #конфликтнаукраине

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Darth Felus

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