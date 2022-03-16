Солист группы «Океан Ельзи» выступил в метро Харькова Статьи редакции
Он спел с местными жителями, пережидающими бомбардировки.
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Святослав Вакарчук пришёл на станцию харьковского метро «Площадь Конституции». Он спел вместе с украинцами, которые прятались там во время боевых действий.
Видео опубликовали в соцсетях. Глава города Игорь Терехов попросил музыканта написать песню о Харькове.
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