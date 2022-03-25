Музыка

Фото: Борис Гребенщиков, Земфира и Оксимирон за кулисами концерта «Russians Against War» в Лондоне Статьи редакции

В самом концерте певица не участвовала.

Фото опубликовал Оксимирон в своём инстаграме*. На концерте были заявлены «специальные гости», но Оксимирон после выступления уточнил, что гость будет всего один — им стал Борис Гребенщиков.

Первый концерт Оксимирона в рамках «Russians Against War» прошёл в Стамбуле. За оба выступления рэпер собрал более 50 тысяч долларов, которые передадут на помощь украинским беженцам.

Оксимирон был одним из первых среди знаменитостей, кто высказался против «спецоперации» на Украине. Он назвал её «катастрофой и преступлением». Рэпер перенёс свои шесть концертов в Москве и Санкт-Петербурге на неопределённый срок.

*Компания Meta, владеющая инстаграмом, признана экстремистской организацией на территории РФ.

#фото #оксимирон #конфликтнаукраине

963 просмотров
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30 комментариев
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Полезный кот

Zемфира

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УюБ

НаVальный

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Слышный томагавк_два

ето же Мусалав

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Полезный кот

Кто...

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Слышный томагавк_два

ахах, смотрите, ньюфаг))))

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Последующий колос

ты знаешь его под другим аккаунтом

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Слышный томагавк_два

под каким?

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Последующий колос

лол

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Слышный томагавк_два

он сейчас тут?

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Последующий колос

вроде нет

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Сергей Сайганов

Как он тебе?

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Яичко вкрутую

Кек

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УюБ

Только три музыканта на всю Россию? Пиздец.

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Интеллигентный ключ

Да российские музыканты, актеры и блогеры вообще показали какая они шайка хуесосов, забились под шконку и молчат.

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Полезный кот

На всю Британию.

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УюБ

Тем более печаль.

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Andy Parker

Ваня в Берлине выступал

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Яичко вкрутую

FACE?

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Максим Чистов

Та самая Земфира которая в 2014 была крымнаш и хуесосила украинцев. Не отмоется такой показухой

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Статистический меч

Закопать без возможности исправиться.

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Яичко вкрутую

Оксимирону на фото будто лет 20

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Полезный кот

Ну нет...

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Яичко вкрутую

Ты мало видел двадцатилетних парней из глубинки...

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Полезный кот

Покажы

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Чудесный Женя

Так, а кто из них Оксимирон, а кто Земфира?

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Бюджетный Артем

Земфира идет нахуй, шалава

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Полезный кот

*Компания Meta, владеющая инстаграмом, признана экстремистской организацией на территории РФ.
Бля, ну чё позориться-то.

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Облачко1984

А прикинь, если бы пост был как Медуза сделала новость о том, что какой-нибудь ФБК сделал пост в Фейсбуке ответом на чей-то пост в Инстаграмме. 4 плашки, комбо!
1) Медуза - иноагент.
2) ФБК - экстремисты.
3) Фейсбук - экстремисты.
4) Инстаграмм - экстремисты.
Ещё ТЖ осталось иноагентом признать.

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Главный лолипоп

*Компания Meta, владеющая инстаграмом, признана экстремистской организацией на территории РФ.
ахахахахаха

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Архитектурный калькулятор

Земфира 10 лет обнималась с Сурковым, ходила к нему на дни рождения, когда он был одним из идеологов и реализаторов захвата Крыма и Донбаса. А теперь вся такая против войны. Ебанашка лицемерная.

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