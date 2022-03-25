В самом концерте певица не участвовала.

Фото опубликовал Оксимирон в своём инстаграме*. На концерте были заявлены «специальные гости», но Оксимирон после выступления уточнил, что гость будет всего один — им стал Борис Гребенщиков.

Первый концерт Оксимирона в рамках «Russians Against War» прошёл в Стамбуле. За оба выступления рэпер собрал более 50 тысяч долларов, которые передадут на помощь украинским беженцам.

Оксимирон был одним из первых среди знаменитостей, кто высказался против «спецоперации» на Украине. Он назвал её «катастрофой и преступлением». Рэпер перенёс свои шесть концертов в Москве и Санкт-Петербурге на неопределённый срок.

*Компания Meta, владеющая инстаграмом, признана экстремистской организацией на территории РФ.