Фото: Борис Гребенщиков, Земфира и Оксимирон за кулисами концерта «Russians Against War» в Лондоне Статьи редакции
В самом концерте певица не участвовала.
Фото опубликовал Оксимирон в своём инстаграме*. На концерте были заявлены «специальные гости», но Оксимирон после выступления уточнил, что гость будет всего один — им стал Борис Гребенщиков.
Первый концерт Оксимирона в рамках «Russians Against War» прошёл в Стамбуле. За оба выступления рэпер собрал более 50 тысяч долларов, которые передадут на помощь украинским беженцам.
Оксимирон был одним из первых среди знаменитостей, кто высказался против «спецоперации» на Украине. Он назвал её «катастрофой и преступлением». Рэпер перенёс свои шесть концертов в Москве и Санкт-Петербурге на неопределённый срок.
*Компания Meta, владеющая инстаграмом, признана экстремистской организацией на территории РФ.
Поскольку логотипы соцсетей нанесены на упаковки, компаниям придётся потратить на изменения дополнительные деньги и время.
В том числе против Маргариты Симоньян и Ольги Скабеевой.
Ограничения начнут действовать в течение нескольких дней.
Zемфира
НаVальный
ето же Мусалав
Кто...
ахах, смотрите, ньюфаг))))
ты знаешь его под другим аккаунтом
под каким?
лол
он сейчас тут?
вроде нет
Как он тебе?
Кек
Только три музыканта на всю Россию? Пиздец.
Да российские музыканты, актеры и блогеры вообще показали какая они шайка хуесосов, забились под шконку и молчат.
На всю Британию.
Тем более печаль.
Ваня в Берлине выступал
FACE?
Та самая Земфира которая в 2014 была крымнаш и хуесосила украинцев. Не отмоется такой показухой
Закопать без возможности исправиться.
Оксимирону на фото будто лет 20
Ну нет...
Ты мало видел двадцатилетних парней из глубинки...
Покажы
Так, а кто из них Оксимирон, а кто Земфира?
Земфира идет нахуй, шалава
*Компания Meta, владеющая инстаграмом, признана экстремистской организацией на территории РФ.
Бля, ну чё позориться-то.
А прикинь, если бы пост был как Медуза сделала новость о том, что какой-нибудь ФБК сделал пост в Фейсбуке ответом на чей-то пост в Инстаграмме. 4 плашки, комбо!
1) Медуза - иноагент.
2) ФБК - экстремисты.
3) Фейсбук - экстремисты.
4) Инстаграмм - экстремисты.
Ещё ТЖ осталось иноагентом признать.
*Компания Meta, владеющая инстаграмом, признана экстремистской организацией на территории РФ.
ахахахахаха
Земфира 10 лет обнималась с Сурковым, ходила к нему на дни рождения, когда он был одним из идеологов и реализаторов захвата Крыма и Донбаса. А теперь вся такая против войны. Ебанашка лицемерная.