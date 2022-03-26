Рэпер Face заявил об удалении всей своей музыки с российских стримингов из-за ситуации на Украине Статьи редакции
«Я не имею морального права работать с прогосударственными музыкальными сервисами», — объяснил артист.
Треки рэпера Face (Ивана Дремина) перестанут быть доступны на российских стриминговых платформах. Об этом он сам сообщил в инстаграме*.
Где теперь нет музыки Face (на момент написания заметки):
- Почти все треки Face из «Яндекс.Музыки» удалены. В сервисе остались доступны лишь две его совместных песни с Yanix, а также все клипы. «Да, правообладатель снял треки артиста. Оставшиеся треки не сняты, потому что от их правообладателя такой информации не поступало», — подтвердили TJ представители «Яндекс.Музыки».
- Во «ВКонтакте» музыка Face пока недоступна только частично. Релизы до 2017 года включительно остаются в сервисе.
- Из «Сбер.Звука» почти вся музыка Face тоже удалена. Остался лишь альбом «Hate Love» и совместные треки с Yanix.
12 марта Face опубликовал в инстаграме* и телеграм-канале обращение, где заявил, что больше не вернётся в Россию и не будет давать концерты в этой стране.
*Власти требуют, чтобы мы указывали: инстаграм — это соцсеть, признанная в России экстремистской
Я парирую тем, что если бы Россия не вошла на территорию Донецка, то он все эти восемь лет жил как соседний с ним пророссийский Харьков, где не взрывались бомбы и не было никакого горя. В Харькове, стоит сказать, тоже пытались создать народную республику, но операция провалилась. В спорах про «восемь лет» я давлю на тот факт, что именно Россия…
По той же причине, что и сайт, — из-за «фейков» о конфликте на Украине.
Липучка сбежала в вокзальной суматохе у семьи, приехавшей во Львов из Харькова. Спустя две недели ее нашла местная жительница по имени Галина, подкармливающая кошек. Галина сразу поняла, что кошка домашняя и разместила ее фотографию в социальных сетях. Фото увидели хозяева, к этому моменту переехавшие в Житомирскую область. Хозяйка кошки…
С победой на турнире The International по Dota 2 игроков поздравлял в том числе Владимир Путин.
Он когда еще Крым оккупировали в треках высказывал свою негативную позицию по поводу этого. Так что норм пацан.
На дтф его обхуесосили за такое
Типикал ватный-дтф
С дтф уже свалили нормальные люди, остались долбоебы. Земля им пухом
Я ещё там
Земля пухом
Ну ничего, после войны я пойду дтф освобождать
вы злитесь, что на исконно игровом портале не так любят политику, как здесь?
Там не аполитичные, а долбоебы. Там и так было много даунов, но сейчас пиздец совсем
сижу на дтф с 2017. притока даунов не заметил. ватных нашествий тоже.
зато заметил, как обитатели обоих порталов рвуться друг с друга из-за какой-то хуйни.
и как вам живётся с таким адом внутри?
Это только плюс в карму
Момент. У него есть оппозиционная повестка в треках последних. Творчество - путь к донесению своих мыслей. Так зачем лишать аудиторию этого.
Он не лишает, включил впн нашел музыку и слушай, он откатил свою музыку только с провластных помоек
ВПН это уже может быть препятствием для некоторых. Кончено, он как творческая единица может поступать как хочет. Но, по мне, это шаг к тому, что кто-то не познакомится с творчеством, не переймёт идеологию найденную там.
Как бы не смешно это было, когда говорим так про реп. Но «Пути неисповедимы» помню мне зашёл.
Аудитория это всё слышала раньше, теперь будет ещё один повод перейти на нормальную платформу.
уронил запад таки
щас к жене обамы подкатывать начнет
https://youtu.be/Ovu_Y0GrcMk
Позиции РУССКИХ РЭППЕРОВ по данному вопросу?
Витя СД — сидит итт и активно поддерживает травлю мразей.
Павел Техник — пожелал лично расправиться с мразями физически.
Галат — предложил обоссать мразей, а не сидеть на жопе.
Хованский — предлагает больно и унизительно покарать ИХ СВОЕЙ ЕЛДОЙ.
Саша Скул — предложил наказать охуевших ДЫРОК.
СЛАВА КПСС хранит молчание.
Шокк — высрал два невнятных твита.
ОКСИМИРОН - УБОЖЕСТВО, ЗАКОМПЛЕКСОВАННЫЙ НЕДОНОСОК - БУКВОЕД.
Какая же платина
Интересно, у кого из российских исполнителей ещё хватит яиц последовать его примеру?
Только у тех, кто вовремя свалил забугор как Face
Справедливости ради, он до этого очень много высказывался в текстах / в интернете / на митингах и других мероприятиях. Это и стало причиной отмены его концертов, а как следствие, - переезда.
хз кто это, но молодец в любом случаи
О времена, человек с татухой на лице оказался адекватнее, блять, почти всех
Природа настолько очистилась, что музыка Face пропала со стриминговых сервисов.
Если пропадет еще моргенштерн и прочие, то можно с уверенностью заявить, что итоги спецоперации неоднозначны и определенная польза есть.
Вроде хуесос-хуесосом, но в последнее время вызывает уважение.
Сейчас словлю минусов, но с каких пор Фэйс начал иметь художественную ценность? Это же тип который ебал твою телку и ронял запад. То есть он исполнил альбом в оппозиционной направленности и вдруг стал всеми любим? Вижу большую поддержку Фэйса в комментариях и не понимаю что происходит)
P.S. Поясните свою точку зрения по этому вопросу, если не сложно.
Тупой аудитории можно ссать в уши, какую аудиторию на бургерах набрал, такая и поддерживает его )))
Если бы ещё была музыка чтобы ее можно было удалить совсем красавчик бы был
пидорский поступок, конечно
хотя в целом песни его мне не нужны
Поддерживаю рэпера Face. Против так называемой спецоперации на Украине выступили работники сферы театра, кино, художники, архитекторы, музыканты, искусствоведы, критики и арт-менеджеры. Война - это зло!
*Власти требуют, чтобы мы указывали
Чё пиздеть-то.
За стриминговые ещё и платить надо, зачем, когда итак всё есть.
3 сида на раздаче дискографии одного из самых популярных рэперов СНГ - Рутрекеру осталось совсем недолго
Нет, просто это говно даже сидировать особо не хочется). Нормальную музыку нормально сидируют.
Потому что там нет новых релизов и раздачи не обновляются годами.
21 - это много для выходного, когда у всех включены компьютеры дома?
Сказочный долбаёб.