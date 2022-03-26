Музыка

Рэпер Face заявил об удалении всей своей музыки с российских стримингов из-за ситуации на Украине Статьи редакции

«Я не имею морального права работать с прогосударственными музыкальными сервисами», — объяснил артист.

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Фото Эмина Джафарова, «Коммерсантъ» 

Треки рэпера Face (Ивана Дремина) перестанут быть доступны на российских стриминговых платформах. Об этом он сам сообщил в инстаграме*.

На российских стриминговых платформах моей музыки больше нет. Мне тяжело об этом сообщать, но я не имею морального права работать с прогосударственными музыкальными сервисами, учитывая сложившуюся ситуацию.

Face

Где теперь нет музыки Face (на момент написания заметки):

  • Почти все треки Face из «Яндекс.Музыки» удалены. В сервисе остались доступны лишь две его совместных песни с Yanix, а также все клипы. «Да, правообладатель снял треки артиста. Оставшиеся треки не сняты, потому что от их правообладателя такой информации не поступало», — подтвердили TJ представители «Яндекс.Музыки».
  • Во «ВКонтакте» музыка Face пока недоступна только частично. Релизы до 2017 года включительно остаются в сервисе.
  • Из «Сбер.Звука» почти вся музыка Face тоже удалена. Остался лишь альбом «Hate Love» и совместные треки с Yanix.

12 марта Face опубликовал в инстаграме* и телеграм-канале обращение, где заявил, что больше не вернётся в Россию и не будет давать концерты в этой стране.

FACE
Меня зовут Иван Дрёмин, среди людей я больше известен под сценическим именем FACE, моя национальность - русский, всю свою сознательную жизнь до сегодняшнего момента я прожил в России, где и родился. С момента начала войны между Россией и Украиной многие меня спрашивали - почем...
Меня зовут Иван Дрёмин, среди людей я больше известен под сценическим именем FACE, моя национальность - русский, всю свою сознательную жизнь до сегодняшнего момента я прожил в России, где и родился. С момента начала войны между Россией и Украиной многие меня спрашивали - почему я не высказываюсь? Почему я молчу?

Я хочу рассказать вам о том, что происходило со мной в последние две недели. Мой ответ прост - я был в шоке, я просто оцепенел, да я до сих пор не могу поверить в то, что это случилось и продолжается прямо сейчас. В то, что в это вовлечена моя страна, в то, что люди с которыми я дружил это «понимают», а некоторые даже одобряют. Люди с кем я жил по соседству, с кем я ходил в один продуктовый магазин.

А что еще хуже, так это то, что по другую сторону страна, которую я тоже очень люблю, отдушина всего бывшего СССР, чуть ли не единственный свободный уголок, который есть в тех краях. Я всегда с радостью приезжал в Украину. Да, мне приходилось испытывать трудности на границе, но в конечном итоге меня всегда принимали тепло, как своего. Одесса, Харьков, Днепр, Киев, во всех этих городах я был, в большинстве из них даже несколько раз. Всегда это было очень круто, особенно осенью 21го, я и моя команда запомним этот выезд навсегда, и я очень надеюсь, что мы еще встретимся и не раз.

Кто виноват, что это случилось?
Я хочу, чтобы вы знали мое мнение.

Во-первых виновато российское государство. Я знаю, что это за люди. Почти семь лет я боролся с властью за выживание моего музыкального проекта в собственной стране. Я проиграл, проиграл битву, но не войну. Эти люди так и не смогли сказать мне в глаза, что я их враг. Они называют себя носителями русского духа, но они трусы, набитые иностранными банкнотами. Они занимаются возней за твоей спиной, вставляя тебе палки в колеса, угрожают организаторам и площадкам, а потом говорят в СМИ, что лжец это ты. Я музыкант, я просто пытался делать музыку и её исполнять, но даже это в современной России практически невозможно, не оглядываясь ежедневно по сторонам.

Кого стоит винить еще?

Винить стоит бОльшую часть нашего народа. Тех людей, которые не думают собственной головой. Тех людей, кто сейчас радуется букве «Z». Видел бы вас всех мой прадед, который прошел всю войну до Берлина и был награжден орденом Суворова. Если бы он знал, что через 75 лет вы с гордостью придумаете себе собственную свастику и будете считать себя освободителями Европы, вероломно напав ранним утром на братскую страну, которая в 28,5 раз меньше нашей по территории, то он бы скорее застрелился, чем продолжил за вас воевать.

Кого стоит винить еще?

Меня, всю интеллигенцию, все голоса поколения, всех музыкантов. За то что каждый из нас был недостаточно смелым. За то, что мы могли сделать больше, но побоялись или поленились. За то, что осознали реальность слишком поздно.

Напоследок я хочу обозначить три вещи.

Первая вещь: Я призываю наше государство и армию одуматься и прекратить разрушение городов и жизней на территории братского народа.

Вторая вещь: я прошу прощения у всего украинского народа, за те страдания, которые причинила вам наша страна. Я прошу прощения, за наше государство, за самого себя, за наших людей, потому что кто-то должен это сделать и так уж вышло, что эта нелегкая доля всегда приходится на таких как я, потому что у истинного зла никогда не хватит смелости признаться даже самим себе в собственных злодеяниях.

И третья вещь, которая касается конкретно меня и моей карьеры:
FACE
Меня как российского артиста теперь практически не существует, как гражданина тоже. Я больше не собираюсь платить налоги в Россию, я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России. Почему? Потому что меня и моих близких выжили, выжили из собственн...
Меня как российского артиста теперь практически не существует, как гражданина тоже. Я больше не собираюсь платить налоги в Россию, я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России. Почему? Потому что меня и моих близких выжили, выжили из собственного дома, с собственной земли, выжило ваше государство, которое я окончательно отказываюсь признавать моим с этой секунды и выжил наш народ, которому абсолютно похуй на всё, пока хватает денег на бутерброд с маслом. Когда-нибудь, Россия станет достойным государством, с людьми, у которых современный и разумный менталитет, но сегодня это, к сожалению не так. Я надеюсь когда-нибудь вновь увидеть свою семью, увидеть свою аудиторию, спеть на русском языке для своего народа. И я верю, что это произойдет. Потому что нравится вам всем это или нет, но будущее России за такими как я, а не за такими как вы. Будущее России это люди, у которых в руках кисти и микрофоны, а не автоматы с гранатами. Будущее России - это мысль и свобода. Будущее России - это мы.

Нет войне. Свободу Украине. Свободу Политзаключенным. FACE.

*Власти требуют, чтобы мы указывали: инстаграм — это соцсеть, признанная в России экстремистской

#новости #инстаграм #face #стриминги

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39 комментариев
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Quantum

Он когда еще Крым оккупировали в треках высказывал свою негативную позицию по поводу этого. Так что норм пацан.

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Подлинный Данила

На дтф его обхуесосили за такое

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Подлинный Данила

Типикал ватный-дтф

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Renox

С дтф уже свалили нормальные люди, остались долбоебы. Земля им пухом

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Noname

Я ещё там

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Яичко вкрутую

Земля пухом

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Renox

Ну ничего, после войны я пойду дтф освобождать

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Zampo1it

вы злитесь, что на исконно игровом портале не так любят политику, как здесь?

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Renox

Там не аполитичные, а долбоебы. Там и так было много даунов, но сейчас пиздец совсем

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Zampo1it

сижу на дтф с 2017. притока даунов не заметил. ватных нашествий тоже.

зато заметил, как обитатели обоих порталов рвуться друг с друга из-за какой-то хуйни.

и как вам живётся с таким адом внутри?

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Яичко вкрутую

Это только плюс в карму

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Момент. У него есть оппозиционная повестка в треках последних. Творчество - путь к донесению своих мыслей. Так зачем лишать аудиторию этого.

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Телефонный Гоша

Он не лишает, включил впн нашел музыку и слушай, он откатил свою музыку только с провластных помоек

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

ВПН это уже может быть препятствием для некоторых. Кончено, он как творческая единица может поступать как хочет. Но, по мне, это шаг к тому, что кто-то не познакомится с творчеством, не переймёт идеологию найденную там.
Как бы не смешно это было, когда говорим так про реп. Но «Пути неисповедимы» помню мне зашёл.

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Яичко вкрутую

Аудитория это всё слышала раньше, теперь будет ещё один повод перейти на нормальную платформу.

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Рот закрой

уронил запад таки

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Рот закрой

щас к жене обамы подкатывать начнет

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Dmitry Sursin

https://youtu.be/Ovu_Y0GrcMk

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Роман Васильевич

Позиции РУССКИХ РЭППЕРОВ по данному вопросу?

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Нурсултан Тюлякбаев

Витя СД — сидит итт и активно поддерживает травлю мразей.
Павел Техник — пожелал лично расправиться с мразями физически.
Галат — предложил обоссать мразей, а не сидеть на жопе.
Хованский — предлагает больно и унизительно покарать ИХ СВОЕЙ ЕЛДОЙ.
Саша Скул — предложил наказать охуевших ДЫРОК.
СЛАВА КПСС хранит молчание.
Шокк — высрал два невнятных твита.
ОКСИМИРОН - УБОЖЕСТВО, ЗАКОМПЛЕКСОВАННЫЙ НЕДОНОСОК - БУКВОЕД.

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Алексей Дмитриев

Какая же платина

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Яичко вкрутую

Интересно, у кого из российских исполнителей ещё хватит яиц последовать его примеру?

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Холодный месяц

Только у тех, кто вовремя свалил забугор как Face

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Яичко вкрутую

Справедливости ради, он до этого очень много высказывался в текстах / в интернете / на митингах и других мероприятиях. Это и стало причиной отмены его концертов, а как следствие, - переезда.

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Розовый самолет

хз кто это, но молодец в любом случаи

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Alexander Korotkikh

О времена, человек с татухой на лице оказался адекватнее, блять, почти всех

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Ант Тт

Природа настолько очистилась, что музыка Face пропала со стриминговых сервисов.
Если пропадет еще моргенштерн и прочие, то можно с уверенностью заявить, что итоги спецоперации неоднозначны и определенная польза есть.

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Ноунейм Ноунеймов

Вроде хуесос-хуесосом, но в последнее время вызывает уважение.

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Stephen Taker

Сейчас словлю минусов, но с каких пор Фэйс начал иметь художественную ценность? Это же тип который ебал твою телку и ронял запад. То есть он исполнил альбом в оппозиционной направленности и вдруг стал всеми любим? Вижу большую поддержку Фэйса в комментариях и не понимаю что происходит)

P.S. Поясните свою точку зрения по этому вопросу, если не сложно.

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Максим Иванов

Тупой аудитории можно ссать в уши, какую аудиторию на бургерах набрал, такая и поддерживает его )))

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asdasd asd совсем не против

Если бы ещё была музыка чтобы ее можно было удалить совсем красавчик бы был

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Roma Dmitriev

пидорский поступок, конечно
хотя в целом песни его мне не нужны

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fyjybv

Поддерживаю рэпера Face. Против так называемой спецоперации на Украине выступили работники сферы театра, кино, художники, архитекторы, музыканты, искусствоведы, критики и арт-менеджеры. Война - это зло!

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Природный мангал

*Власти требуют, чтобы мы указывали
Чё пиздеть-то.

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Во Нючка

За стриминговые ещё и платить надо, зачем, когда итак всё есть.

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Яичко вкрутую

3 сида на раздаче дискографии одного из самых популярных рэперов СНГ - Рутрекеру осталось совсем недолго

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Во Нючка

Нет, просто это говно даже сидировать особо не хочется). Нормальную музыку нормально сидируют.

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Яичко вкрутую

Потому что там нет новых релизов и раздачи не обновляются годами.

21 - это много для выходного, когда у всех включены компьютеры дома?

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Интеллигентный ключ

Сказочный долбаёб.

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