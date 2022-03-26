Меня зовут Иван Дрёмин, среди людей я больше известен под сценическим именем FACE, моя национальность - русский, всю свою сознательную жизнь до сегодняшнего момента я прожил в России, где и родился. С момента начала войны между Россией и Украиной многие меня спрашивали - почему я не высказываюсь? Почему я молчу?



Я хочу рассказать вам о том, что происходило со мной в последние две недели. Мой ответ прост - я был в шоке, я просто оцепенел, да я до сих пор не могу поверить в то, что это случилось и продолжается прямо сейчас. В то, что в это вовлечена моя страна, в то, что люди с которыми я дружил это «понимают», а некоторые даже одобряют. Люди с кем я жил по соседству, с кем я ходил в один продуктовый магазин.



А что еще хуже, так это то, что по другую сторону страна, которую я тоже очень люблю, отдушина всего бывшего СССР, чуть ли не единственный свободный уголок, который есть в тех краях. Я всегда с радостью приезжал в Украину. Да, мне приходилось испытывать трудности на границе, но в конечном итоге меня всегда принимали тепло, как своего. Одесса, Харьков, Днепр, Киев, во всех этих городах я был, в большинстве из них даже несколько раз. Всегда это было очень круто, особенно осенью 21го, я и моя команда запомним этот выезд навсегда, и я очень надеюсь, что мы еще встретимся и не раз.



Кто виноват, что это случилось?

Я хочу, чтобы вы знали мое мнение.



Во-первых виновато российское государство. Я знаю, что это за люди. Почти семь лет я боролся с властью за выживание моего музыкального проекта в собственной стране. Я проиграл, проиграл битву, но не войну. Эти люди так и не смогли сказать мне в глаза, что я их враг. Они называют себя носителями русского духа, но они трусы, набитые иностранными банкнотами. Они занимаются возней за твоей спиной, вставляя тебе палки в колеса, угрожают организаторам и площадкам, а потом говорят в СМИ, что лжец это ты. Я музыкант, я просто пытался делать музыку и её исполнять, но даже это в современной России практически невозможно, не оглядываясь ежедневно по сторонам.



Кого стоит винить еще?



Винить стоит бОльшую часть нашего народа. Тех людей, которые не думают собственной головой. Тех людей, кто сейчас радуется букве «Z». Видел бы вас всех мой прадед, который прошел всю войну до Берлина и был награжден орденом Суворова. Если бы он знал, что через 75 лет вы с гордостью придумаете себе собственную свастику и будете считать себя освободителями Европы, вероломно напав ранним утром на братскую страну, которая в 28,5 раз меньше нашей по территории, то он бы скорее застрелился, чем продолжил за вас воевать.



Кого стоит винить еще?



Меня, всю интеллигенцию, все голоса поколения, всех музыкантов. За то что каждый из нас был недостаточно смелым. За то, что мы могли сделать больше, но побоялись или поленились. За то, что осознали реальность слишком поздно.



Напоследок я хочу обозначить три вещи.



Первая вещь: Я призываю наше государство и армию одуматься и прекратить разрушение городов и жизней на территории братского народа.



Вторая вещь: я прошу прощения у всего украинского народа, за те страдания, которые причинила вам наша страна. Я прошу прощения, за наше государство, за самого себя, за наших людей, потому что кто-то должен это сделать и так уж вышло, что эта нелегкая доля всегда приходится на таких как я, потому что у истинного зла никогда не хватит смелости признаться даже самим себе в собственных злодеяниях.



И третья вещь, которая касается конкретно меня и моей карьеры:

Меня зовут Иван Дрёмин, среди людей я больше известен под сценическим именем FACE, моя национальность - русский, всю свою сознательную жизнь до сегодняшнего момента я прожил в России, где и родился. С момента начала войны между Россией и Украиной многие меня спрашивали - почем...