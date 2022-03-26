Вспомнил одну песню

Во Львове нашлась кошка Липучка, потерявшаяся на вокзале во время эвакуации

Липучка сбежала в вокзальной суматохе у семьи, приехавшей во Львов из Харькова. Спустя две недели ее нашла местная жительница по имени Галина, подкармливающая кошек. Галина сразу поняла, что кошка домашняя и разместила ее фотографию в социальных сетях. Фото увидели хозяева, к этому моменту переехавшие в Житомирскую область. Хозяйка кошки…