Музыка
Диас Молдашев

Вспомнил одну песню

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5 комментариев
Повседневный пёс_анон

как там в 2015?

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Диас Молдашев
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Хороший трек, до сих пор нравится и не заебал за 7 лет. В 15-м было прикольно, если постараться вспомнить https://tjournal.ru/56951

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Повседневный пёс_анон

я не хочу вспоминать 2015, я хочу прыгнуть в 2015, когда мне было 25 лет, а не вот это вот всё

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Клаус Шульце

Маленчук конечно тут эпатирует.
А я вот эту песню вспомнил с ним:
https://www.youtube.com/watch?v=8tW7swP1opA

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Диас Молдашев
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Каждый день узнаёшь что-то новое. До сих пор думал, что это просто какой-то польский нонейм. Спасибо за инфу

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