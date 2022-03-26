Вспомнил одну песню

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Во Львове нашлась кошка Липучка, потерявшаяся на вокзале во время эвакуации
Липучка сбежала в вокзальной суматохе у семьи, приехавшей во Львов из Харькова. Спустя две недели ее нашла местная жительница по имени Галина, подкармливающая кошек. Галина сразу поняла, что кошка домашняя и разместила ее фотографию в социальных сетях. Фото увидели хозяева, к этому моменту переехавшие в Житомирскую область. Хозяйка кошки…
«Нет войне» называют нацистским лозунгом: можно ли накатать маляву на пропов с России 24?
Итак, в свеженьком выпуске от шизопропагандистов Россия 24 вышел shitдевральный сюжетик про лозунг «нет войне», который использует клятый Оксимирон. Оказывается, лозунг «нет войне» — это нацистский лозунг! Именно поэтому его использует еврей Оксимирон! А наш лозунг — Zа мир!
как там в 2015?
Хороший трек, до сих пор нравится и не заебал за 7 лет. В 15-м было прикольно, если постараться вспомнить https://tjournal.ru/56951
я не хочу вспоминать 2015, я хочу прыгнуть в 2015, когда мне было 25 лет, а не вот это вот всё
Маленчук конечно тут эпатирует.
А я вот эту песню вспомнил с ним:
https://www.youtube.com/watch?v=8tW7swP1opA
Каждый день узнаёшь что-то новое. До сих пор думал, что это просто какой-то польский нонейм. Спасибо за инфу