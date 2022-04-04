«Грэмми»-2022: награда Бо Бёрнэма за стендап, «возвращение» Луи Си Кея после скандала и обращение Владимира Зеленского Статьи редакции
Самые примечательные моменты и выступления главной музыкальной премии мира.
64-я церемония вручения «Грэмми» в Лас-Вегасе прошла в тени скандального вручения «Оскара», где Уилл Смит на сцене дал пощечину Крису Року. Это стало предметом множества шуток на «Грэмми», которые в основном встречались натужным хохотом. А многие номинанты на A-list — Тейлор Свифт, Бейонсе, Майли Сайрус, Ариана Гранде даже не присутствовали на церемонии.
Зато на «Грэмми» появился тот, кого многие ожидали на «Оскар» — речь о президенте Украины Владимире Зеленском, который в заранее записанном видео обратился к зрителям и затем анонсировал выступление Джона Ледженда вместе с украинскими певицами и музыкантами. Впервые после громкого секс-скандала и последовавшей «отмены» статуэтку получил комик Луи Си Кей. Бо Бёрнэм официально стал первым лауреатом премии «Грэмми» в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» — и это его первая «Грэмми» в принципе.
О победителях самых главных номинаций, неожиданностях и перфомансах на церемонии — в обзоре TJ.
Кто победил:
Джон Батист, «We Are» — «Альбом года», «Freedom» — «Лучшая музыкальная композиция» и ещё три награды;
Оливия Родриго — «Лучший новый исполнитель», её песня «Drivers License» также была признана лучшей поп-композицией, а «Sour» — «Лучшим вокальным поп-альбомом»;
- Doja Cat и SZA, «Kiss Me More» — «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой»;
Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак), «Leave The Door Open» — «Песня года»;
Леди Гага и Тони Беннетт, «Love for Sale» — «Лучший традиционный вокальный поп-альбом»;
- Foo Fighters, «Medicine At Midnight» — «Лучший рок-альбом», «Waiting On A War» — «Лучшая рок-песня», «Making A Fire» — «Лучшее рок-исполнение»;
- Kanye West и Jay-Z, «Jail» — «Лучшая рэп-песня»;
- Tyler, The Creator, «Call Me If You Get Lost» — «Лучший рэп-альбом»;
Бо Бёрнэм, «All Eyes On Me» — «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа»;
- Луи Си Кей — «Лучший комедийный альбом»
Обращение Владимира Зеленского
На премии показали заранее записанное обращение президента Украины Владимира Зеленского. Он призвал собравшихся музыкальных исполнителей распространять информацию о происходящем на территории Украины. Зеленский описал разрушительное воздействие на жизнь и музыку.
Затем на «Грэмми» выступил Джон Ледженд с новой песней «Free». С ним выступили украинские певицы Сюзанна Иглидан и Мика Ньютон, а также украинская поэтесса Люба Якимчук.
Луи Си Кей получил «Грэмми» за комедийный альбом, в котором он обращается к откровениям о сексуальных домогательствах
Опальный комик получил награду за «С уважением, Луи Cи Kей» — его первый спешл с 2017 года, когда против него выдвинули многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах. С тех пор он выпустил ещё один концерт, «Извините». Хотя до скандала шоу Луи Си Кея были в том числе на Netflix и HBO, ни первый, ни второй спешл после той ситуации не появился в стриминг-сервисах. Оба концерта доступны только на его личном сайте за отдельную плату.
Си Кей не явился на «Грэмми», ведущему ЛаВару Бертону пришлось принять награду в его отсутствие — неловкая сцена попала в трансляцию церемонии награждения.
В одном из фрагментов спешла Луи Си Кей рассматривает скандал, включая опыт выхода на публику после него. Еще в 2017 году, в начале движения #MeToo, по крайней мере пять женщин выдвинули обвинения в непристойном поведении, в том числе в том, что Cи Кей мастурбировал перед ними и другими комиками. Он признал обвинения. О первом после скандала международном туре он объявил в октябре 2019 года.
Бо Бёрнэм впервые получил стауэтку «Грэмми»
Бо Бёрнэм стал первым лауреатом премии «Грэмми» в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» за песню «All Eyes On Me» из шоу «Inside», которое вышло на Netflix.
Бо Бёрнэм начал свою карьеру на YouTube в 2006 году, и его видео уже набрали более 543 миллионов просмотров. 2021 год пока стал пиком признания Бёрнэма. В «Inside», например, рассказывается об основах и позитивных сторонах интернета с перечислением его тёмных углов: оскорблений, бесконечных споров, порно-фетишей, дикпиков и дезинформации. Будто бы детская песня о том, как устроена сеть, постепенно превращается в злодейскую: «Безразличие — трагедия, скука — преступление».
Билли Айлиш почтила память барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинса
Выступая на сцене с песней «Happier Than Ever», Билли Айлиш привлекла внимание к истории барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинса, скончавшегося 25 марта во время турне по Колумбии.
Айлиш вышла на сцену во всём чёрном, с изображением улыбающегося Хокинса на одежде. После того, как песня дошла до середины, на Айлиш и группу обрушился смоделированный ливень. В конце выступления она зажала рубашку вокруг ключицы и подняла её под аплодисменты.
BTS вышли на сцену как «преступники под прикрытием»
Обыгрывая текст своего хита «Butter», K-pop группа устроила выступление на шпионскую тематику, воссоздав обстановку, вдохновленную Джеймсом Бондом и «Миссия невыполнима».
Все участники — Джин, Шуга, Джей-Хоуп, РМ, Чимин, Ви и Чонгук — превратились в супершпионов. Выступление началось с того, что Чонгук спустился на сцену, а оставшаяся команда обменялась секретными записками, прежде чем выйти на сцену.
Леди Гага помогла SZA выйти на сцену — та была на костылях
Одной из самых разлетевшихся по сети фотографий с «Грэмми» стал кадр, на котором Леди Гага держит шлейф платья певицы SZA, которая поднимается на сцену на костылях. Номинантка «Грэмми», по её словам, получила травму накануне церемонии, упав с кровати.
95-летний джазовый певец Тони Беннетт появился виртуально
Музыкальная легенда, чья семья в прошлом году объявила о том, что тот болен Альцгеймером, записал видеообращение, в котором поддержал свою подругу Леди Гагу перед её выступлением.
Дуэт выиграл Грэмми за лучший традиционный вокальный поп-альбом за альбом Love for Sale. Таким образом, Беннетт стал вторым старейшим номинантом в истории «Грэмми».
Вчера появилась статья за авторством Тимофея Сергейцева, раскрывающая суть "денацификации".
Во время другого матча включали кадры с трибун, когда на баннерах появлялись лозунги, связанные с Украиной.
вот тебе бывший квнщик и кривляка, которым сейчас восхищается и слушает весь мир
а наш великий геополитик, который хотел славы и признания, сидит только в бункере и пукает про культуру отмены
Даже, если предположить, что вся инфа фейки, что путин прав, что абсолютно все, что сейчас происходит — это сама Украина сделала, то все равно возникает вопрос: почему тот, кто «врет» и убивает своих же граждан открыто выступает перед всем миром, идёт на диалог, а тот, за кем «правда» сидит в бункере (ну или не в бункере, а кабинете) и молчит?
Клоун, который стал Президентом vs президент, который стал клоуном.
Ещё 2 месяца назад о нём знали только интересующиеся политикой.
Теперь о нём знают все. Будет в учебниках думаю )
В учебниках будет и Путин и Зеленский, но есть один нюанс..
которая поднимается на сцену на костылях. Номинантка «Грэмми», по её словам, получила травму накануне церемонии, упав с кровати.
https://www.youtube.com/watch?v=zj23pMdQBZ8
Надеюсь дожить до такого возраста, когда я падая с кровати получаю травмы, либо до такого богатства.
может, она на двухъярусной спит
Думаешь родилась в плацкарте и теперь никак не заснуть по другому?
семья большая и небогатая
Чёрная полоса в их жизни, понимаю
Кстати как на английский переводится плацкарт?
сомневаюсь, что у них есть такой термин
Пиздец как лохи живут, америкосы сосатб