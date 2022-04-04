Самые примечательные моменты и выступления главной музыкальной премии мира.

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Мэтт Винкельмейер, Getty

64-я церемония вручения «Грэмми» в Лас-Вегасе прошла в тени скандального вручения «Оскара», где Уилл Смит на сцене дал пощечину Крису Року. Это стало предметом множества шуток на «Грэмми», которые в основном встречались натужным хохотом. А многие номинанты на A-list — Тейлор Свифт, Бейонсе, Майли Сайрус, Ариана Гранде даже не присутствовали на церемонии.

Зато на «Грэмми» появился тот, кого многие ожидали на «Оскар» — речь о президенте Украины Владимире Зеленском, который в заранее записанном видео обратился к зрителям и затем анонсировал выступление Джона Ледженда вместе с украинскими певицами и музыкантами. Впервые после громкого секс-скандала и последовавшей «отмены» статуэтку получил комик Луи Си Кей. Бо Бёрнэм официально стал первым лауреатом премии «Грэмми» в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» — и это его первая «Грэмми» в принципе.

О победителях самых главных номинаций, неожиданностях и перфомансах на церемонии — в обзоре TJ.

Кто победил:

Обращение Владимира Зеленского

На премии показали заранее записанное обращение президента Украины Владимира Зеленского. Он призвал собравшихся музыкальных исполнителей распространять информацию о происходящем на территории Украины. Зеленский описал разрушительное воздействие на жизнь и музыку.

Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых в госпиталях. Владимир Зеленский

news.com.au

Затем на «Грэмми» выступил Джон Ледженд с новой песней «Free». С ним выступили украинские певицы Сюзанна Иглидан и Мика Ньютон, а также украинская поэтесса Люба Якимчук.

Луи Си Кей получил «Грэмми» за комедийный альбом, в котором он обращается к откровениям о сексуальных домогательствах

Опальный комик получил награду за «С уважением, Луи Cи Kей» — его первый спешл с 2017 года, когда против него выдвинули многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах. С тех пор он выпустил ещё один концерт, «Извините». Хотя до скандала шоу Луи Си Кея были в том числе на Netflix и HBO, ни первый, ни второй спешл после той ситуации не появился в стриминг-сервисах. Оба концерта доступны только на его личном сайте за отдельную плату.

Си Кей не явился на «Грэмми», ведущему ЛаВару Бертону пришлось принять награду в его отсутствие — неловкая сцена попала в трансляцию церемонии награждения.

CBS

В одном из фрагментов спешла Луи Си Кей рассматривает скандал, включая опыт выхода на публику после него. Еще в 2017 году, в начале движения #MeToo, по крайней мере пять женщин выдвинули обвинения в непристойном поведении, в том числе в том, что Cи Кей мастурбировал перед ними и другими комиками. Он признал обвинения. О первом после скандала международном туре он объявил в октябре 2019 года.

Бо Бёрнэм впервые получил стауэтку «Грэмми»

Бо Бёрнэм стал первым лауреатом премии «Грэмми» в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» за песню «All Eyes On Me» из шоу «Inside», которое вышло на Netflix.

Бо Бёрнэм начал свою карьеру на YouTube в 2006 году, и его видео уже набрали более 543 миллионов просмотров. 2021 год пока стал пиком признания Бёрнэма. В «Inside», например, рассказывается об основах и позитивных сторонах интернета с перечислением его тёмных углов: оскорблений, бесконечных споров, порно-фетишей, дикпиков и дезинформации. Будто бы детская песня о том, как устроена сеть, постепенно превращается в злодейскую: «Безразличие — трагедия, скука — преступление».

Интернет Негативный жар 15.09.2021 пандемии Статьи редакции История Бо Бёрнэма — от одного из первых YouTube-комиков до обладателя «Эмми» за главное интернет-шоу эпохи За 15 лет Бёрнэм прошёл путь от нелепых и записанных в спальне песен до «спешлов» Netflix. А треки «Добро пожаловать в интернет» и «Джеффри Безос» месяцами поют в соцсетях.

Билли Айлиш почтила память барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинса

Выступая на сцене с песней «Happier Than Ever», Билли Айлиш привлекла внимание к истории барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинса, скончавшегося 25 марта во время турне по Колумбии.

Айлиш вышла на сцену во всём чёрном, с изображением улыбающегося Хокинса на одежде. После того, как песня дошла до середины, на Айлиш и группу обрушился смоделированный ливень. В конце выступления она зажала рубашку вокруг ключицы и подняла её под аплодисменты.

BTS вышли на сцену как «преступники под прикрытием»

Обыгрывая текст своего хита «Butter», K-pop группа устроила выступление на шпионскую тематику, воссоздав обстановку, вдохновленную Джеймсом Бондом и «Миссия невыполнима».

Все участники — Джин, Шуга, Джей-Хоуп, РМ, Чимин, Ви и Чонгук — превратились в супершпионов. Выступление началось с того, что Чонгук спустился на сцену, а оставшаяся команда обменялась секретными записками, прежде чем выйти на сцену.

Леди Гага помогла SZA выйти на сцену — та была на костылях

Одной из самых разлетевшихся по сети фотографий с «Грэмми» стал кадр, на котором Леди Гага держит шлейф платья певицы SZA, которая поднимается на сцену на костылях. Номинантка «Грэмми», по её словам, получила травму накануне церемонии, упав с кровати.

People

95-летний джазовый певец Тони Беннетт появился виртуально

Музыкальная легенда, чья семья в прошлом году объявила о том, что тот болен Альцгеймером, записал видеообращение, в котором поддержал свою подругу Леди Гагу перед её выступлением.