Музыка

«Грэмми»-2022: награда Бо Бёрнэма за стендап, «возвращение» Луи Си Кея после скандала и обращение Владимира Зеленского Статьи редакции

Самые примечательные моменты и выступления главной музыкальной премии мира.

1339 просмотров
Мэтт Винкельмейер, Getty

64-я церемония вручения «Грэмми» в Лас-Вегасе прошла в тени скандального вручения «Оскара», где Уилл Смит на сцене дал пощечину Крису Року. Это стало предметом множества шуток на «Грэмми», которые в основном встречались натужным хохотом. А многие номинанты на A-list — Тейлор Свифт, Бейонсе, Майли Сайрус, Ариана Гранде даже не присутствовали на церемонии.

Зато на «Грэмми» появился тот, кого многие ожидали на «Оскар» — речь о президенте Украины Владимире Зеленском, который в заранее записанном видео обратился к зрителям и затем анонсировал выступление Джона Ледженда вместе с украинскими певицами и музыкантами. Впервые после громкого секс-скандала и последовавшей «отмены» статуэтку получил комик Луи Си Кей. Бо Бёрнэм официально стал первым лауреатом премии «Грэмми» в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» — и это его первая «Грэмми» в принципе.

О победителях самых главных номинаций, неожиданностях и перфомансах на церемонии — в обзоре TJ.

Кто победил:

  • Джон Батист, «We Are» — «Альбом года», «Freedom» — «Лучшая музыкальная композиция» и ещё три награды;

  • Оливия Родриго — «Лучший новый исполнитель», её песня «Drivers License» также была признана лучшей поп-композицией, а «Sour» — «Лучшим вокальным поп-альбомом»;

  • Doja Cat и SZA, «Kiss Me More» — «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой»;

  • Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак), «Leave The Door Open» — «Песня года»;

  • Леди Гага и Тони Беннетт, «Love for Sale» — «Лучший традиционный вокальный поп-альбом»;

  • Foo Fighters, «Medicine At Midnight» — «Лучший рок-альбом», «Waiting On A War» — «Лучшая рок-песня», «Making A Fire» — «Лучшее рок-исполнение»;
  • Kanye West и Jay-Z, «Jail» — «Лучшая рэп-песня»;
  • Tyler, The Creator, «Call Me If You Get Lost» — «Лучший рэп-альбом»;

  • Бо Бёрнэм, «All Eyes On Me» — «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа»;

  • Луи Си Кей — «Лучший комедийный альбом»

Обращение Владимира Зеленского

На премии показали заранее записанное обращение президента Украины Владимира Зеленского. Он призвал собравшихся музыкальных исполнителей распространять информацию о происходящем на территории Украины. Зеленский описал разрушительное воздействие на жизнь и музыку.

Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых в госпиталях.

Владимир Зеленский
news.com.au

Затем на «Грэмми» выступил Джон Ледженд с новой песней «Free». С ним выступили украинские певицы Сюзанна Иглидан и Мика Ньютон, а также украинская поэтесса Люба Якимчук.

Луи Си Кей получил «Грэмми» за комедийный альбом, в котором он обращается к откровениям о сексуальных домогательствах

Опальный комик получил награду за «С уважением, Луи Cи Kей» — его первый спешл с 2017 года, когда против него выдвинули многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах. С тех пор он выпустил ещё один концерт, «Извините». Хотя до скандала шоу Луи Си Кея были в том числе на Netflix и HBO, ни первый, ни второй спешл после той ситуации не появился в стриминг-сервисах. Оба концерта доступны только на его личном сайте за отдельную плату.

Си Кей не явился на «Грэмми», ведущему ЛаВару Бертону пришлось принять награду в его отсутствие — неловкая сцена попала в трансляцию церемонии награждения.

CBS

В одном из фрагментов спешла Луи Си Кей рассматривает скандал, включая опыт выхода на публику после него. Еще в 2017 году, в начале движения #MeToo, по крайней мере пять женщин выдвинули обвинения в непристойном поведении, в том числе в том, что Cи Кей мастурбировал перед ними и другими комиками. Он признал обвинения. О первом после скандала международном туре он объявил в октябре 2019 года.

Бо Бёрнэм впервые получил стауэтку «Грэмми»

Бо Бёрнэм стал первым лауреатом премии «Грэмми» в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» за песню «All Eyes On Me» из шоу «Inside», которое вышло на Netflix.

Купить рекламу Отключить

Бо Бёрнэм начал свою карьеру на YouTube в 2006 году, и его видео уже набрали более 543 миллионов просмотров. 2021 год пока стал пиком признания Бёрнэма. В «Inside», например, рассказывается об основах и позитивных сторонах интернета с перечислением его тёмных углов: оскорблений, бесконечных споров, порно-фетишей, дикпиков и дезинформации. Будто бы детская песня о том, как устроена сеть, постепенно превращается в злодейскую: «Безразличие — трагедия, скука — преступление».

Интернет
Негативный жар
История Бо Бёрнэма — от одного из первых YouTube-комиков до обладателя «Эмми» за главное интернет-шоу эпохи пандемии Статьи редакции

За 15 лет Бёрнэм прошёл путь от нелепых и записанных в спальне песен до «спешлов» Netflix. А треки «Добро пожаловать в интернет» и «Джеффри Безос» месяцами поют в соцсетях.

Билли Айлиш почтила память барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинса

Выступая на сцене с песней «Happier Than Ever», Билли Айлиш привлекла внимание к истории барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинса, скончавшегося 25 марта во время турне по Колумбии.

Айлиш вышла на сцену во всём чёрном, с изображением улыбающегося Хокинса на одежде. После того, как песня дошла до середины, на Айлиш и группу обрушился смоделированный ливень. В конце выступления она зажала рубашку вокруг ключицы и подняла её под аплодисменты.

BTS вышли на сцену как «преступники под прикрытием»

Обыгрывая текст своего хита «Butter», K-pop группа устроила выступление на шпионскую тематику, воссоздав обстановку, вдохновленную Джеймсом Бондом и «Миссия невыполнима».

Все участники — Джин, Шуга, Джей-Хоуп, РМ, Чимин, Ви и Чонгук — превратились в супершпионов. Выступление началось с того, что Чонгук спустился на сцену, а оставшаяся команда обменялась секретными записками, прежде чем выйти на сцену.

Леди Гага помогла SZA выйти на сцену — та была на костылях

Одной из самых разлетевшихся по сети фотографий с «Грэмми» стал кадр, на котором Леди Гага держит шлейф платья певицы SZA, которая поднимается на сцену на костылях. Номинантка «Грэмми», по её словам, получила травму накануне церемонии, упав с кровати.

People

95-летний джазовый певец Тони Беннетт появился виртуально

Музыкальная легенда, чья семья в прошлом году объявила о том, что тот болен Альцгеймером, записал видеообращение, в котором поддержал свою подругу Леди Гагу перед её выступлением.

Дуэт выиграл Грэмми за лучший традиционный вокальный поп-альбом за альбом Love for Sale. Таким образом, Беннетт стал вторым старейшим номинантом в истории «Грэмми».

#новости #музыка #грэмми

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Написать комментарий...
Bruce Wayne

вот тебе бывший квнщик и кривляка, которым сейчас восхищается и слушает весь мир

а наш великий геополитик, который хотел славы и признания, сидит только в бункере и пукает про культуру отмены

Ответить
Развернуть ветку
RKA

Даже, если предположить, что вся инфа фейки, что путин прав, что абсолютно все, что сейчас происходит — это сама Украина сделала, то все равно возникает вопрос: почему тот, кто «врет» и убивает своих же граждан открыто выступает перед всем миром, идёт на диалог, а тот, за кем «правда» сидит в бункере (ну или не в бункере, а кабинете) и молчит?

Ответить
Развернуть ветку
othige9iz relay.firefox.com

Клоун, который стал Президентом vs президент, который стал клоуном.

Ответить
Развернуть ветку
Эрик Картман

Ещё 2 месяца назад о нём знали только интересующиеся политикой.
Теперь о нём знают все. Будет в учебниках думаю )

Ответить
Развернуть ветку
Anτoη

В учебниках будет и Путин и Зеленский, но есть один нюанс..

Ответить
Развернуть ветку
Skomorokh

которая поднимается на сцену на костылях. Номинантка «Грэмми», по её словам, получила травму накануне церемонии, упав с кровати.
https://www.youtube.com/watch?v=zj23pMdQBZ8

Ответить
Развернуть ветку
Рыбный огонь

Надеюсь дожить до такого возраста, когда я падая с кровати получаю травмы, либо до такого богатства.

Ответить
Развернуть ветку
Приличный Валера

может, она на двухъярусной спит

Ответить
Развернуть ветку
Рыбный огонь

Думаешь родилась в плацкарте и теперь никак не заснуть по другому?

Ответить
Развернуть ветку
Приличный Валера

семья большая и небогатая

Ответить
Развернуть ветку
Рыбный огонь

Чёрная полоса в их жизни, понимаю

Ответить
Развернуть ветку
Рыбный огонь

Кстати как на английский переводится плацкарт?

Ответить
Развернуть ветку
Приличный Валера

сомневаюсь, что у них есть такой термин

Ответить
Развернуть ветку
Рыбный огонь

Пиздец как лохи живут, америкосы сосатб

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
Офтоп
Кузькин отец

Простое логическое упражнение, чтобы понять, что министерство обороны РФ говорит неправду:

Михаил Подивилов
На память

Яндексу не понравился мой вчерашний нелестный отзыв о Тверском районном суде и он его отклонил.

Интернет
Переписки Евгения Ройзмана и Сергея Миронова в твиттере Статьи редакции
Сергей Миронов @mironov_ru
Офис нашей партии в Москве теперь выглядит так! Za Справедливость! Zа Правду! Zа Победу!
Twitter
Короткий рубин
Вот Так @vottak_tv
«На нашей земле побывало концентрированное зло, убийцы, палачи, насильники, мародеры, которые называют себя армией и которые заслуживают только смерти после того, что они сделали», — Зеленский опубликовал новое обращение, посвященное убитым в Буче.

«Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у их детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможным? Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами?»

«Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли»

Sh Ramazanov
Просто оставлю это здесь
Митя
Прославились
Офтоп
Some Body
РИА Новости анонсирует репрессии в Украине

Вчера появилась статья за авторством Тимофея Сергейцева, раскрывающая суть "денацификации".

Twitter
Кузькин отец
выдача яндекса по слову "буча"
крошка цейтнот 🤍💙🤍 @Inga_Kudracheva
Ещё раз.
Всё МАКСИМАЛЬНО однозначно.
Новости
«Матч ТВ» прервал трансляцию игры чемпионата Германии — в эфир попали баннеры в поддержку Украины Статьи редакции

Во время другого матча включали кадры с трибун, когда на баннерах появлялись лозунги, связанные с Украиной.

Twitter
Короткий рубин
Евгений Рехтер @evgenyrekhter
«Первыми сломались те, кто верил, что скоро все закончится.
Потом – те, кто не верил, что это когда-то закончится.
Выжили те, кто сфокусировался на своих делах, без ожиданий того, что ещё может случиться»

© Виктор Франкл

Австрийский психотерапевт, выживший в нацистском лагере.
Больше статей
null