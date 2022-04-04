Оксимирон проведёт финальный концерт проекта «Russians Against War» в Берлине Статьи редакции
Название клуба, как рэпер отметил сам, подходящее, — «Хаксли».
Оксимирон анонсировал третий и заключительный концерт проекта «Russians Against War», доходы от которого идут на помощь украинским беженцам. Он пройдёт 6 апреля в Берлине.
В последний раз Оксимирон отчитывался о деньгах 25 марта. Тогда он сообщил о сборе 75 тысяч долларов донатами и билетами.
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Так вот где Кирилл оказывается. Он по всей Европе за Мироном катается и нет времени на tj.
Я тупое и необразованое БЫДЛО. Почему хаксли подходящее название? Олдос Хаксли - пацифист?!
Потому что «О дивный новый мир» — одна из самых известных в мире антиутопий. Она применима и в отношении России (далеко не во всём, но всё же).
Её до сих пор помнят и активно используют в поп-культуре. Например, в 2020 году на Peacock (американский стриминг) вышел сериал по мотивам книги. Ещё автор упоминается у Оксиморона в одном из треков («Какой, блядь, Олдос Хаксли? Ты чo, не любишь этот дивный мир? Тогда ты инфантилен — дуй, оболтус, в ясли»).
У российской реальности все-таки мало общего с тем, что писал Хаксли. Хаксли высмеивал общество потребления, и все это в большей степени применимо к западу. Не надо все антиутопии относить к России.
Вспомнилось пикча из 12-14 годов, где сравнивались миры из этих анти утопий. И подписи на пикче и в комментах были что то типо - "Мы боялись что окажемся в мире Оруэла, а оказались в мире Хаксли". Я им писал что может на западе и так, но у нас в СНГ все еще старые добрые "Big brothers" заправляют.
Но в целом оба правы.
Тут ещё чуть зафакапил топикстартер, концертная площадка называется Huxley's Neue Welt, Новый мир Хаксли понятнее слуху, чем просто имя автора.
https://www.google.com/maps/place/Huxley's+Neue+Welt/@52.4863648,13.4214874,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x18cb179bc42b1a36!2sHuxley's+Neue+Welt!8m2!3d52.4863649!4d13.4217062!3m4!1s0x0:0x18cb179bc42b1a36!8m2!3d52.4863649!4d13.4217062
полное название клуба „huxleys neue welt“. то есть новый мир хаксли.
Когда Любэ поедет давать концерт в Берлин в поддержку спецоперации???