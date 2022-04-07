Украинская метал-метал группа Jinger

"Мирослава Деянова провела в подвале своего дома в Буче, недалеко от улицы Яблонской, вместе с двумя детьми, мужем и пожилыми родителями больше месяца, пока город был оккупирован российскими войсками. Сначала в подвале жили 15 человек, но в десятых числах марта брат Мирославы с женой и ребенком и еще несколько родственников решились уехать.