Украинская метал-метал группа Jinger

Коллектив из Горловки Донецкой области.
Их соцсети: «ВКонтакте», а ещё инстаграм и фейсбук под ником jinger_official
Читаю истории людей из Бучи и мороз по коже...
"Мирослава Деянова провела в подвале своего дома в Буче, недалеко от улицы Яблонской, вместе с двумя детьми, мужем и пожилыми родителями больше месяца, пока город был оккупирован российскими войсками. Сначала в подвале жили 15 человек, но в десятых числах марта брат Мирославы с женой и ребенком и еще несколько родственников решились уехать.
Грибы посылают друг другу электрические сигналы, которые имеют структурное сходство с человеческой речью.
Россия сохраняет место, но лишается права голоса и права выступать.
Часть обнаруженного фактически подтверждается открытыми данными.
Текст письма уже отредактировали.
Премьер-министр среди прочего сказал о необходимости создать свой цифровой магазин, поскольку «App Store и Google Play могут скоро не дать возможности скачивать приложения».
Группа шикарная.
Странно, что Таньку до сих пор в ВК не заблокировали.
Клев
Пользуясь случаем: из украинских англоязычных команд очень нравится OneStep. Она малоизвестна, конечно, что не отменяет её крутости.