Музыка
Поперечный волк

Украинская метал-метал группа Jinger

Коллектив из Горловки Донецкой области.

Jinger — Perennial
Jinger — Pisces (Live Session)

Их соцсети: «ВКонтакте», а ещё инстаграм и фейсбук под ником jinger_official

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4 комментария
Точный браслет

Группа шикарная.

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Электрический диод

Странно, что Таньку до сих пор в ВК не заблокировали.

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Водный череп

Клев

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Dra

Пользуясь случаем: из украинских англоязычных команд очень нравится OneStep. Она малоизвестна, конечно, что не отменяет её крутости.

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Новости
Песков: «У нас значительные военные потери» Статьи редакции

Цифр не назвал.

Офтоп
Dima Son

Читаю истории людей из Бучи и мороз по коже...

"Мирослава Деянова провела в подвале своего дома в Буче, недалеко от улицы Яблонской, вместе с двумя детьми, мужем и пожилыми родителями больше месяца, пока город был оккупирован российскими войсками. Сначала в подвале жили 15 человек, но в десятых числах марта брат Мирославы с женой и ребенком и еще несколько родственников решились уехать.

Jeff Lebowski
Наука
Учёный из Бристоля: грибы общаются друг с другом, используя до 50 «слов» Статьи редакции

Грибы посылают друг другу электрические сигналы, которые имеют структурное сходство с человеческой речью.

Для регистрации электрических импульсов исследователи вставили электроды в субстрат, колонизированный грибами, Эндрю Адамацкий
Новости
Air Baboon
Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека: что это значит Статьи редакции

Россия сохраняет место, но лишается права голоса и права выступать.

Разборы
Хакеры объявили о взломе почты ВГТРК и опубликовали архив на 786 ГБ. Что Bellingcat нашла в предполагаемой утечке Статьи редакции

Часть обнаруженного фактически подтверждается открытыми данными.

Фото Алексея Даничева, РИА «Новости» 
Igor Kuznetsov
Gamersfan
Настолько заминусованного поста, и столько горящих жоп в комментах за 9 лет на пикабу я еще не получал)
Интернет
«Прошу передать мои заболевания»: на сайте Кремля опечатались в соболезнованиях семье Жириновского Статьи редакции

Текст письма уже отредактировали.

Новости
«Родина сделала для вас все возможности работы»: Мишустин обратился к ИТ-специалистам, уезжающим из России Статьи редакции

Премьер-министр среди прочего сказал о необходимости создать свой цифровой магазин, поскольку «App Store и Google Play могут скоро не дать возможности скачивать приложения».

Полный ответ Мишустина на вопрос депутата об уезжающих айтишниках. Видео из трансляции Госдумы
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