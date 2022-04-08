А сняли клип они, похоже, в Белоруссии — на родине шведского рэпера с мировой известностью.

{"id":585427,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":585427,"gtm":null} 560 просмотров

8 апреля вышел клип рэпера Yung Lean и певицы FKA Twigs на песню под названием «Bliss». В сервисе Genius указано, что в основе трека — вышедшая в 1980 году песня «На заре» группы «Альянс». Шведский рэп-исполнитель делился фрагментом трека ещё в сентябре 2020 года.

В «Bliss» использован сэмпл из «На заре». Сэмпл — это вырезанный звуковой фрагмент, который обычно закольцовывается и обрабатывается эффектами. Сэмплирование — это не плагиат, а распространённая в хип-хопе и других жанрах техника.

Комментарии под клипом на ютубе заполонили русскоязычные пользователи. В одном из самых популярных отзывов рассказывается, что видео сняли в окрестностях белорусского посёлка Лиозно под Витебском. Белоруссия — это действительно родина Янг Лина, который жил там первые три года жизни.

Клип сняли в ретро-стиле. Одна из самых примечательных отсылок есть в самом начале. FKA Twigs пишет сообщение в Excel — прямо как Келли Роуленд делала в клипе Nelly «Dillemma», вышедшем в 2002 году. Этот момент стал мемом.