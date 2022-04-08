Музыка

Песня «На Заре» группы «Альянс» получила новую жизнь — благодаря рэперу Yung Lean и FKA Twigs Статьи редакции

А сняли клип они, похоже, в Белоруссии — на родине шведского рэпера с мировой известностью.

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8 апреля вышел клип рэпера Yung Lean и певицы FKA Twigs на песню под названием «Bliss». В сервисе Genius указано, что в основе трека — вышедшая в 1980 году песня «На заре» группы «Альянс». Шведский рэп-исполнитель делился фрагментом трека ещё в сентябре 2020 года.

В «Bliss» использован сэмпл из «На заре». Сэмпл — это вырезанный звуковой фрагмент, который обычно закольцовывается и обрабатывается эффектами. Сэмплирование — это не плагиат, а распространённая в хип-хопе и других жанрах техника.

Комментарии под клипом на ютубе заполонили русскоязычные пользователи. В одном из самых популярных отзывов рассказывается, что видео сняли в окрестностях белорусского посёлка Лиозно под Витебском. Белоруссия — это действительно родина Янг Лина, который жил там первые три года жизни.

Клип сняли в ретро-стиле. Одна из самых примечательных отсылок есть в самом начале. FKA Twigs пишет сообщение в Excel — прямо как Келли Роуленд делала в клипе Nelly «Dillemma», вышедшем в 2002 году. Этот момент стал мемом.

#белоруссия #ретро

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7 комментариев
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Какабуча tv

Хуйня

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Ерофей Палыч

Stardust это название микстейпа, а клип вышел на трек Bliss

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Логический химик

без припева не то

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Aleksey K

Без Журавлёва - хуйня.

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musoka

Люблю FKA twigs и "на заре" , но получился пук в лужу

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Николай Чумаков

альбом обязательно зацените, молодой лин как всегда прекрасен — спасает остатки славянской культуры в жестком западном мире

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шаман шаманов

а родина — это место, где ты родился, или где прожил детство?

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M.R.T.
анатолий ноготочки💅 @A_Kapustin
одна из главных проблем ватных Z-мемов (на 1 картинке) с отсылками к классическим мультикам и фильмам – авторы этих мемов НИКОГДА НЕ СМОТРЕЛИ ОРИГИНАЛОВ И НЕ ЗНАЮТ ПРОДОЛЖЕНИЕ СВОИХ КАРТИНОК (2-4 картинки)
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