Песня «На Заре» группы «Альянс» получила новую жизнь — благодаря рэперу Yung Lean и FKA Twigs Статьи редакции
А сняли клип они, похоже, в Белоруссии — на родине шведского рэпера с мировой известностью.
8 апреля вышел клип рэпера Yung Lean и певицы FKA Twigs на песню под названием «Bliss». В сервисе Genius указано, что в основе трека — вышедшая в 1980 году песня «На заре» группы «Альянс». Шведский рэп-исполнитель делился фрагментом трека ещё в сентябре 2020 года.
В «Bliss» использован сэмпл из «На заре». Сэмпл — это вырезанный звуковой фрагмент, который обычно закольцовывается и обрабатывается эффектами. Сэмплирование — это не плагиат, а распространённая в хип-хопе и других жанрах техника.
Комментарии под клипом на ютубе заполонили русскоязычные пользователи. В одном из самых популярных отзывов рассказывается, что видео сняли в окрестностях белорусского посёлка Лиозно под Витебском. Белоруссия — это действительно родина Янг Лина, который жил там первые три года жизни.
Клип сняли в ретро-стиле. Одна из самых примечательных отсылок есть в самом начале. FKA Twigs пишет сообщение в Excel — прямо как Келли Роуленд делала в клипе Nelly «Dillemma», вышедшем в 2002 году. Этот момент стал мемом.
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Хуйня
Stardust это название микстейпа, а клип вышел на трек Bliss
без припева не то
Без Журавлёва - хуйня.
Люблю FKA twigs и "на заре" , но получился пук в лужу
альбом обязательно зацените, молодой лин как всегда прекрасен — спасает остатки славянской культуры в жестком западном мире
а родина — это место, где ты родился, или где прожил детство?